Возводимая несколько лет барнаульская многоэтажка покрылась трещинами из-за прихоти застройщика

Строящийся дом на улице Балтийская, 96

Государственная инспекция Алтайского края возбудила административное производство в отношении ответственных за строительство многоэтажного дома по адресу Балтийская, 96. Специалисты выявили целый ряд нарушений, затрагивающих характеристики надежности и безопасности объекта. В свою очередь в ООО «Регионэкспертиза», которое в свое время выдало положительное заключение на строительство здания, ИА «Банкфакс» заявили, что в случившемся полностью виноват застройщик.

Со слов директора ООО «Регионэкспертиза» Зинаиды Замятиной, свое положительное заключение проекту многоквартирного дома на улице Балтийской, 96 специалисты учреждения выдали еще 15 апреля 2014 года, а через месяц они получили и разрешение на строительство. Спустя 2,5 года (в сентябре 2016 года) представители самого застройщика ЖСК «Балтийский» заговорили о том, что стены возводимого дома «неожиданно покрылись трещинами». В связи с этим в январе 2017 года они потребовали у сотрудников «Регионэкспертизы» внести изменения в заключение по проекту, согласно которым, они могли бы вести строительство так, как им удобнее. «Разумеется, от такого предложения мы отказались, поскольку это противоречит законодательству. Единственное, что было возможно сделать — назначить повторную экспертизу и получить новое заключение, их это, естественно, не устроило», - рассказала собеседница.

Кроме того, оказалось, что сразу после получения положительного заключения и разрешения на строительство ЖСК «Балтийский» отказался от авторского надзора со стороны ООО «Барнаулгражданпроект», которое занималось разработкой проекта. В связи с этим никакого контроля за соблюдением требований проектной документации в процессе строительства не велось. Как выяснилось позже, застройщик уже в самом начале работ стал отклоняться о проектного плана, что в итоге и привело к массе нарушений.

Заместитель директора ООО «Регионэкспертиза» Ольга Трунова пояснила ИА «Банкфакс», что сразу после обращения ЖСК «Балтийский» в январе текущего года на объект для проведения осмотра выехали эксперт-конструктор негосударственной экспертизы и представители ООО «Барнаулгражданпроект». Даже при визуальном обследовании специалисты выявили большое количество грубых нарушений при возведении здания. Среди таковых собеседница, прежде всего, отметила неправильное заполнение деформационно-осадочных швов, которые были буквально залиты цементом, что просто недопустимо. Также у экспертов вызвало шок самовольное объединение разноэтажных секций, которого не было заложено в изначальном проекте. Кроме того, специалисты углядели еще одну серьезную оплошность — застройщик произвел уширение ростверков (верхняя часть свайного фундамента, распределяющая нагрузку от несущих элементов здания), что в итоге привело к значительному смешению свай. В результате, когда зданием все же заинтересовалась Госинспекция Алтайского края (март 2017 года), оказалось, что там есть целый ряд нарушений обязательных требований в области строительства, в том числе затрагивающих характеристики надежности и безопасности объекта. В связи с этим представители ООО «Регионэкспертиза» не понимают, почему ряд СМИ, не разобравшись в ситуации, в качестве виновных теперь называют и их организацию, хотя свою работу они выполнили по совести. Руководство компании готово предоставить все необходимые документы в защиту своей репутации.

Отметим, что в Госинспекции Алтайского края предоставить БФ сведения о характере нарушений отказались, предложив направить письменный запрос. Представители ЖСК «Балтийский» комментировать данную тему также категорически отказались. Между тем на форуме портала R ealtai.ru барнаульцы, следившие за ходом строительства многоэтажного дома на улице Балтийской, 96, заявляют, что здание является одним из самых ожидаемых «долгостроев». Многие участники обсуждения сошлись на том, что качество возводимого дома оставляет желать лучшего, не говоря о темпах, с которыми застройщик справляется с планом.