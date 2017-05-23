«Единая Россия» растеряла часть знаковых персонажей к финалу праймериз в Барнаульскую гордуму

28 мая в Барнауле пройдет предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов от «партии власти» на осенние выборы в Барнаульскую гордуму. Между тем итоговый список претендентов к финалу праймериз сократился примерно на 20 %. В число тех, чьи фамилии не окажутся в избирательных бюллетенях, попали шеф-редактор «Алтайской правды» Олег Купчинский, директор «Барнаулгражданпроекта» Андрей Отмашкин, действующий депутат БГД Игорь Кислицин, гендиректор агентства недвижимости «Сити-Трейд» Юлия Мордовина, тренер по дзюдо Игорь Вотяков и др.

На старте кампании Барнаул являлся одним из лидеров в стране по количеству подавших заявки - на 40 мандатов в БГД претендовало почти 200 человек. Процедуру регистрации изначально прошли 177 соискателей. Более 20 человек не сдали полный пакет документов в установленный срок, около 10 выдвиженцев не приняли участие в двух дебатах (минимально допустимое число — прим. ред. БФ). Еще несколько участников взяли самоотвод. Таким образом в итоговом шорт-листе ЕР осталось 160 человек.

Отметим, главный ньюсмейкер последних дней Марина Чаузова продолжает борьбу, равно как и Кира Васильева, вошедшая в федеральный Топ самых привлекательных участниц праймериз.

Из единороссов, ныне заседающих в гордуме (фракция насчитывает 30 человек), продолжить свою политическую карьеру на муниципальном уровне решили только 13 избранников. Это Марат Жумадилов, Юрий Ряполов, Иван Огнев, Сергей Струченко, Марина Ермоленко, Валерий Касплер, Виктор Юдин, Геннадий Гаврин, Елена Хриспенс, Инна Борисенко, Сергей Войтюк, Александр Иванов. Фигурировавший в этом списке Игорь Кислицин, как было сказано выше, до окончания праймериз не дотянул. Кстати, все кандидаты выбирали разную тактику. Часть из них пошли только как одномандатники, другие — в составе территориальных групп, а третьи — совместили оба этих направления.

Как уже сообщалось, «Единая Россия» рассчитывает на явку в ходе праймериз по выборам в Барнаульскую гордуму на уровне как минимум в 6,5 % (около 36 тысяч избирателей). Всего в день предварительного голосования в краевом центре будет открыто 60 участков, на каждом из них задействуют по 3-4 человека. Праймериз в БГД с учетом всех расходов обойдутся единороссам приблизительно в 2 млн рублей.

Выборы в Барнаульскую гордуму пройдут 10 сентября.