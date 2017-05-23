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Главная Лента новостей «Единая Россия» растеряла часть знаковых персонажей к финалу праймериз в Барнаульскую гордуму

«Единая Россия» растеряла часть знаковых персонажей к финалу праймериз в Барнаульскую гордуму

26.05.2017 14:30

28 мая в Барнауле пройдет предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов от «партии власти» на осенние выборы в Барнаульскую гордуму. Между тем итоговый список претендентов к финалу праймериз сократился примерно на 20 %. В число тех, чьи фамилии не окажутся в избирательных бюллетенях, попали шеф-редактор «Алтайской правды» Олег Купчинский, директор «Барнаулгражданпроекта» Андрей Отмашкин, действующий депутат БГД Игорь Кислицин, гендиректор агентства недвижимости «Сити-Трейд» Юлия Мордовина, тренер по дзюдо Игорь Вотяков и др.

На старте кампании Барнаул являлся одним из лидеров в стране по количеству подавших заявки - на 40 мандатов в БГД претендовало почти 200 человек. Процедуру регистрации изначально прошли 177 соискателей. Более 20 человек не сдали полный пакет документов в установленный срок, около 10 выдвиженцев не приняли участие в двух дебатах (минимально допустимое число — прим. ред. БФ). Еще несколько участников взяли самоотвод. Таким образом в итоговом шорт-листе ЕР осталось 160 человек.

Отметим, главный ньюсмейкер последних дней Марина Чаузова продолжает борьбу, равно как и Кира Васильева, вошедшая в федеральный Топ самых привлекательных участниц праймериз.

Из единороссов, ныне заседающих в гордуме (фракция насчитывает 30 человек), продолжить свою политическую карьеру на муниципальном уровне решили только 13 избранников. Это Марат Жумадилов, Юрий Ряполов, Иван Огнев, Сергей Струченко, Марина Ермоленко, Валерий Касплер, Виктор Юдин, Геннадий Гаврин, Елена Хриспенс, Инна Борисенко, Сергей Войтюк, Александр Иванов. Фигурировавший в этом списке Игорь Кислицин, как было сказано выше, до окончания праймериз не дотянул. Кстати, все кандидаты выбирали разную тактику. Часть из них пошли только как одномандатники, другие — в составе территориальных групп, а третьи — совместили оба этих направления.

Как уже сообщалось, «Единая Россия» рассчитывает на явку в ходе праймериз по выборам в Барнаульскую гордуму на уровне как минимум в 6,5 % (около 36 тысяч избирателей). Всего в день предварительного голосования в краевом центре будет открыто 60 участков, на каждом из них задействуют по 3-4 человека. Праймериз в БГД с учетом всех расходов обойдутся единороссам приблизительно в 2 млн рублей.

Выборы в Барнаульскую гордуму пройдут 10 сентября.


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Комментарий

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Комментариев 7
Оксана

26.05.2017 15:17

насчет "продолжить свою политическую карьеру на муниципальном уровне решили только 13 избранников" - думаю, что их несколько больше. Просто депутаты, видимо, хотят минимизировать в сознании избирателей их ассоциацию с ЕР. То есть, некоторые действующие депутаты-единороссы пойдут самовыдвиженцами, дистанцируясь от партии власти, а после избрания благополучно вольются во фракцию ЕР.
Матвей

26.05.2017 15:26

В количестве может быть и да, но вот в качестве ЕР точно не потеряла, так или иначе соискателей все равно много, и будет их кого выбирать на праймериз и в гор думу. В любом случае, это больше чем у других партий, что доказывает, ЕР - единственная реальная политическая сила в стране и городе!!
Батек

26.05.2017 16:06

Потеряли.. как будто есть какой то стандарт и определенное количество, даже имеющийся состав достаточно обширный и такое количество человек, которым не все равно радует. Конечно хоть минусите хоть нет, но о многих людях мы услышим впервые, кто то из них совсем молодой, кто то со своими странностями, но эти люди получили свою возможность. Им, ровно как и всем остальным никто не помешал и это их первый, хоть и маленький шаг вперед к достижению их цели и цели людей, которых они хотят представлять
Дмитрий Шекелев

26.05.2017 16:15

Наверное поняли, что фикция. А то и заставили))
Олег

26.05.2017 16:34

Не стоит удивляться такой явке со стороны кандидатов на праймериз, ведь такая процедура - это огромная возможность для людей стать депутатом и реализовывать амбициозные проекты партии в БГД!
ха-ха-ха

26.05.2017 16:40

Батек писал(а):
и цели людей, которых они хотят представлять


А кандидатка, предложившая переименовать наш город, чей она будет интерес представлять? Местной капслочницы в комментах? :DDDD
странно

26.05.2017 17:07

всего 3 сявки мгеровских сегодня отметились. Остальным финансирование сократили что ли? Где строитель, вескер и пр.вонючая шелупонь? Недорабатываешь, товарищ ЛЯПунов.