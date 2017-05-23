Явка на праймериз в Барнауле вновь оказалась ниже среднероссийской

Даниил Бессарабов

28 мая явка на праймериз «Единой России» в Барнауле по выборам в местную гордуму составила 7,2 %. Всего было заготовлено более 50 тысяч бюллетеней, однако понадобилось лишь немногим более 37 тысяч из них.

В краевом центре работало 60 участковых счетных комиссий. На предварительное голосование зарегистрировались 164 участника. Кстати, на старте кампании Барнаул являлся одним из лидеров в стране по количеству подавших заявки - на 40 мандатов в БГД претендовало почти 200 человек.

Александр Романенко

Голосование было рейтинговым – избиратель мог отдать предпочтение как одному, так и нескольким кандидатам. Как уже сообщалось, «Единая Россия» рассчитывала на явку в ходе праймериз по БГД как минимум в 6,5 %. Несмотря на то, что данный показатель удалось превзойти на 0,7 %, часть экспертов сочли указанные цифры несколько преувеличенными, рассказывая о пустых участках для голосования в течение всего дня.

Для сравнения, в Горно-Алтайске явка на праймериз по выборам в горсовет составила примерно 8,6 %. В целом по России данный показатель равен 9,22 %, или 1,24 млн человек. Практически по всем регионам явка оказалась выше, чем на праймериз в преддверии выборов в Госдуму. К примеру, в Алтайском крае явка на предварительное голосование в мае 2016 года равнялась 6,55 %. Однако это оказалось почти на 3 % ниже среднего показателя по РФ.

Сергей Дугин

По традиции в этот день на избирательных участках отметились несколько знаковых персон, среди них алтайский думец Даниил Бессарабов, председатель регионального Заксобрания Александр Романенко, сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин и другие единороссы.

Официальные итоги голосования по праймериз в БГД будут озвучены 30 мая. В первую очередь речь идет о 20 одномандатниках. Также, вероятно, пофамильно будут названы тергруппы, которые оспорят такое же количество мандатов в сентябре.

Из единороссов, ныне заседающих в гордуме (фракция насчитывает 30 человек), изначально в праймериз участвовали 13 народных избранников. Однако позднее список сократился до 12 человек, за счет выхода из гонки Игоря Кислицина.

Праймериз в БГД с учетом всех расходов обошлись единороссам приблизительно в 2 млн рублей. Выборы в Барнаульскую гордуму пройдут 10 сентября.