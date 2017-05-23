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Главная Лента новостей Явка на праймериз в Барнауле вновь оказалась ниже среднероссийской

Явка на праймериз в Барнауле вновь оказалась ниже среднероссийской

29.05.2017 10:31

Даниил Бессарабов
Даниил Бессарабов

28 мая явка на праймериз «Единой России» в Барнауле по выборам в местную гордуму составила 7,2 %. Всего было заготовлено более 50 тысяч бюллетеней, однако понадобилось лишь немногим более 37 тысяч из них.

В краевом центре работало 60 участковых счетных комиссий. На предварительное голосование зарегистрировались 164 участника. Кстати, на старте кампании Барнаул являлся одним из лидеров в стране по количеству подавших заявки - на 40 мандатов в БГД претендовало почти 200 человек.

Александр Романенко
Александр Романенко

Голосование было рейтинговым – избиратель мог отдать предпочтение как одному, так и нескольким кандидатам. Как уже сообщалось, «Единая Россия» рассчитывала на явку в ходе праймериз по БГД как минимум в 6,5 %. Несмотря на то, что данный показатель удалось превзойти на 0,7 %, часть экспертов сочли указанные цифры несколько преувеличенными, рассказывая о пустых участках для голосования в течение всего дня.

Для сравнения, в Горно-Алтайске явка на праймериз по выборам в горсовет составила примерно 8,6 %. В целом по России данный показатель равен 9,22 %, или 1,24 млн человек. Практически по всем регионам явка оказалась выше, чем на праймериз в преддверии выборов в Госдуму. К примеру, в Алтайском крае явка на предварительное голосование в мае 2016 года равнялась 6,55 %. Однако это оказалось почти на 3 % ниже среднего показателя по РФ.

Сергей Дугин
Сергей Дугин

По традиции в этот день на избирательных участках отметились несколько знаковых персон, среди них алтайский думец Даниил Бессарабов, председатель регионального Заксобрания Александр Романенко, сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин и другие единороссы.

Официальные итоги голосования по праймериз в БГД будут озвучены 30 мая. В первую очередь речь идет о 20 одномандатниках. Также, вероятно, пофамильно будут названы тергруппы, которые оспорят такое же количество мандатов в сентябре.

Из единороссов, ныне заседающих в гордуме (фракция насчитывает 30 человек), изначально в праймериз участвовали 13 народных избранников. Однако позднее список сократился до 12 человек, за счет выхода из гонки Игоря Кислицина.

Праймериз в БГД с учетом всех расходов обошлись единороссам приблизительно в 2 млн рублей. Выборы в Барнаульскую гордуму пройдут 10 сентября.

Фото: altai-ter.er.ru

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Комментарий

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Комментариев 23
Опти-писсемист

29.05.2017 10:47

приблизительно в 2 млн рублей ----- удалось превзойти на 0,7 %,

Вот ни-не знаю: толи петь, толи плясать, толи горькую локать?(((

Мгеровцы матвеи строители, посоветуйте.
Илья

29.05.2017 11:02

Это враньё - в мегаполисах типа Красноярска явка такая же, а в Иркутске и Владивостоке такая же. Так что банфакс - научись выводить пропорцию из количества жителей!
бахус

29.05.2017 11:05

даже оппозиция признала отсутствие дорисовок. так что можно говорить о том, что праймериз продолжает становиться важной процедурой ер
МАРКС

29.05.2017 11:05

Не интересен людям этот ""ПРАЙМЕРИЗ" , тем более ЕР не пользующейся у них доверием и поддержкой. Кто бы не был депутатом жить станет еще невыносимее, потому что сценарий уже давно написан не ими и играть будут строго по нему!
Цирк Шапито

29.05.2017 11:09

Всё больше людей понимают что этот цирк с праймериз, полная туфта.
Видимо спонсоры ЕР понимают что вкладывать в них уже нет смысла,
Строитель

29.05.2017 11:10

Маркс, это же вполне очевидно, что все люди не пойдут на праймериз, только лишь сторонники, у других партий например, и того меньше бы пришло!!
Читатель

29.05.2017 11:12

Бессовестные вруны. Не было людей на этом, так называемом, голосовании. Даже "знаковые персоны" голосуют в гордом одиночестве (смотри фото).
))

29.05.2017 11:12

А бессарабов как всегда "работе"!
Ru.банок

29.05.2017 11:25

Как бы праймориз не проходили и с каким бы результатом не заканчивались,от этого партии Понос и её трузья и приспешники,больше 2 просентов не наберут!
ИМХО,очевидно,что большенство электората против западенцев,фамилии которых,давно известы,реально главная сила,противостоящая ПЖИВ-КПРФ!
Дмитрий Шекелев

29.05.2017 11:41

>Праймериз в БГД с учетом всех расходов обошлись единороссам приблизительно в 2 млн рублей.
Посмешили.
Кто победил то, дружба? Или наверху решат?
гость

29.05.2017 12:16

Давно решили - в феврале!
Для Ильи

29.05.2017 12:58

Ты, засранец, лучше расскажи, как вас, работников администрации, вместе с родственниками (!) из под палки гнали на этот праймериз. Потом также погонят на выборы...
кум

29.05.2017 13:01

ну и кому нужно это шоу с миллионными затратами и явкой в 7 процентов? Кстати, не сомневаюсь что процентов 6 было нарисовано(ну как обычно у ЕР). Выкинули в урну бабло - зачем? Миллиарды выкидываются в никому не нужную Сирию, миллиарды в никому не нужный Даунбасс, зато Якунин, друг Путена, получает 90 миллионов пенсии. Голосуйте за ЕР(та же самая КПСС).
Умные лица

29.05.2017 13:30

Гнилой политики Алтая, Романенко & Бессарабов.
Лучше бы на два миллиона, цветов к ногам Карлина возложили, идолопоклонение нужно Алтайскому краю.
Юрий Павлов

29.05.2017 13:51

Такой всенародной поддержкой, наверное, надо гордиться! Эти клоуны вместо того, чтобы что бы строить очередную КПСС лучше озаботились созданием реальной конкурентной двухпартийной системой без фюрера, а то как в той песне, "вроде не бездельники и могли бы жить..."
ОПОППОЗИЦИЯ!!?? ЭТО КТО?

29.05.2017 13:54

бахус писал(а):
даже оппозиция признала отсутствие дорисовок.


Натаха Нодурочка??!!
Юрий Павлов

29.05.2017 14:16

Дорисовки будут 10 сентября, кода ловким движение руки 7 процентов превратятся в 27.
Ru.банок

29.05.2017 15:15

А кто , твои дибилы,лазающие по фонарным столбам?
А о позиция?
Ru.банок

29.05.2017 15:21

Опти первому-соси член у Навального!
гость

29.05.2017 15:26

Ru.банок писал(а):
Опти первому-соси член у Навального!


Он же по вашим методичкам - "Агент Кремля"? Не успел обновить?
Очевидец

29.05.2017 17:26

Цифра вполне реальная, чуть меньше численности местных политиков от ЕР, количества госчиновников и руководителей госструктур различного уровня, численности госслужащих, работиков силовых структур и членов их семей. Они же придут на избирательные участки и в сентябре. Действующая власть обеспечила положительные для себя результаты любых выборов количеством статустно и по должности зависимых от неё граждан. И это нормальный, продуманный с точки зрения политтехнологий ход: хочешь власти - плоди зависимых "сторонников". Но ведь есть и другая сторона медали: когда говорят, что потрачено два лимона партийных денег - это такое своеобразное лукавство! Деятельность этой партии, также как деятельность коммуняк и жириновцев, финансируется из госбюджета! То есть за счёт налогоплательщиков! И реальность получается такова: 35% приверженцев правящей партии решили и законодательно своё решение закрепили, что все остальные 65% граждан должны финансировать из свого широкого кармана заштопанных штанин шабаш единороссов и других псевдопартий, набравших определённое количество голосов, соответствующее количеству их заорегистрированных официально сторонников. Коммуняки и жириновцы эту ситуацию всецело поддерживают и сделают всё, чтобы её сохранить! Такое бабло из бюджета нахаляву! Переход существования партий на самофинансирование маловероятен. Руководство коммуняк и жириновцев первыми разбегутся, потому никогда такого не допустят!... Короче! Очередная профанация единороссов была проведена за счёт госбюджета, в котором постоянно не хватает денег на какие-либо социальные нужды! Хорошо повесилисись, дармоеды!
Это Она

29.05.2017 17:36

ЕР делает то, что другим партиям не по зубам, плохо это или хорошо, неважно важен результат , а он есть. Праймериз прошел в очередной раз.
Сойка

29.05.2017 17:38

Была на участке наблюдателем никаких подтасовок не увидела, когда собственными глазами смотришь на процесс, убеждаешься, что все прошло честно.А про проманации всякие=) не- не слышала.