Явка на праймериз в Барнауле вновь оказалась ниже среднероссийской

29.05.2017 10:31
28 мая явка на праймериз «Единой России» в Барнауле по выборам в местную гордуму составила 7,2 %. Всего было заготовлено более 50 тысяч бюллетеней, однако понадобилось лишь немногим более 37 тысяч из них.
В краевом центре работало 60 участковых счетных комиссий. На предварительное голосование зарегистрировались 164 участника. Кстати, на старте кампании Барнаул являлся одним из лидеров в стране по количеству подавших заявки - на 40 мандатов в БГД претендовало почти 200 человек.
Голосование было рейтинговым – избиратель мог отдать предпочтение как одному, так и нескольким кандидатам. Как уже сообщалось, «Единая Россия» рассчитывала на явку в ходе праймериз по БГД как минимум в 6,5 %. Несмотря на то, что данный показатель удалось превзойти на 0,7 %, часть экспертов сочли указанные цифры несколько преувеличенными, рассказывая о пустых участках для голосования в течение всего дня.
Для сравнения, в Горно-Алтайске явка на праймериз по выборам в горсовет составила примерно 8,6 %. В целом по России данный показатель равен 9,22 %, или 1,24 млн человек. Практически по всем регионам явка оказалась выше, чем на праймериз в преддверии выборов в Госдуму. К примеру, в Алтайском крае явка на предварительное голосование в мае 2016 года равнялась 6,55 %. Однако это оказалось почти на 3 % ниже среднего показателя по РФ.
По традиции в этот день на избирательных участках отметились несколько знаковых персон, среди них алтайский думец Даниил Бессарабов, председатель регионального Заксобрания Александр Романенко, сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин и другие единороссы.
Официальные итоги голосования по праймериз в БГД будут озвучены 30 мая. В первую очередь речь идет о 20 одномандатниках. Также, вероятно, пофамильно будут названы тергруппы, которые оспорят такое же количество мандатов в сентябре.
Из единороссов, ныне заседающих в гордуме (фракция насчитывает 30 человек), изначально в праймериз участвовали 13 народных избранников. Однако позднее список сократился до 12 человек, за счет выхода из гонки Игоря Кислицина.
Праймериз в БГД с учетом всех расходов обошлись единороссам приблизительно в 2 млн рублей. Выборы в Барнаульскую гордуму пройдут 10 сентября.
Фото: altai-ter.er.ru
29.05.2017 10:47
Вот ни-не знаю: толи петь, толи плясать, толи горькую локать?(((
Мгеровцы матвеи строители, посоветуйте.
29.05.2017 11:02
29.05.2017 11:05
29.05.2017 11:05
29.05.2017 11:09
Видимо спонсоры ЕР понимают что вкладывать в них уже нет смысла,
29.05.2017 11:10
29.05.2017 11:12
29.05.2017 11:12
29.05.2017 11:25
ИМХО,очевидно,что большенство электората против западенцев,фамилии которых,давно известы,реально главная сила,противостоящая ПЖИВ-КПРФ!
29.05.2017 11:41
Посмешили.
Кто победил то, дружба? Или наверху решат?
29.05.2017 12:16
29.05.2017 12:58
29.05.2017 13:01
29.05.2017 13:30
Лучше бы на два миллиона, цветов к ногам Карлина возложили, идолопоклонение нужно Алтайскому краю.
29.05.2017 13:51
29.05.2017 13:54
Натаха Нодурочка??!!
29.05.2017 14:16
29.05.2017 15:15
А о позиция?
29.05.2017 15:21
29.05.2017 15:26
Он же по вашим методичкам - "Агент Кремля"? Не успел обновить?
29.05.2017 17:26
29.05.2017 17:36
29.05.2017 17:38