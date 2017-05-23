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Главная Лента новостей В Алтайском крае все чаще умирают от туберкулеза и паразитарных инфекций

В Алтайском крае все чаще умирают от туберкулеза и паразитарных инфекций

30.05.2017 11:32

В Алтайском крае за четыре месяца 2017 года наблюдается резкое снижение рождаемости. Если годом ранее за период с января по апреля в регионе появилось на свет 9473 ребенка, то теперь за аналогичный период только 8165 детей. Информация размещена на офсайте Алтайкрайстата.

Обращает на себя внимание, что прекратилось и снижение смертности, которое отмечалось в 2015-2016 годах. За те же четыре полных месяца, прошедших с начала года, в крае скончалось 11 408 жителей. За аналогичный отрезок 2015 года их было 11 269. Примечательно, что число летальных исходов тем не менее немного сократилось почти по всем позициям, за исключением двух. Речь идет об умерших от паразитарных инфекций (484 против 395) и туберкулеза (181 к 173).

На одном уровне осталось число убийств (96 к 95), немного уменьшилось количество тех, кто добровольно расстался с жизнью (209 и 227). От ДТП скончались 40 человек (годом ранее — 49), от отравления алкоголем умерли 43 жителя (было 56 случаев) и т. д. Отмечается снижение младенческой смертности — 61 к 66. Тем не менее естественная убыль населения по итогам четырех месяцев в Алтайском крае выросла с 1796 до 3240 человек.

Если добавить к этим цифрам данные по миграции (также носит отрицательный характер), то население в регионе сократилось почти на 5 тысяч человек. Так, за I квартал 2017 года миграционная убыль составила 1623 человека.

Добавим, что общее соотношение браков и разводов в регионе с января по апрель в основном осталось на прошлогоднем уровне. Официально узаконили отношения 3537 пар (годом ранее — 3357), расстались 3390 пар (было 3347). Между тем по итогам 2016 года в Алтайском крае и Кемеровской области сложились самые высокие показатели по соотношению разводов и браков: 72 к 100.

Похожая в целом демографическая картина складывается в 2017 году и по Барнаулу. Например, в краевом центре рождаемость упала (на 292 человека), а смертность, напротив, выросла (на 73 человека). Если годом ранее по итогам четырех месяцев статистика указывала на естественный прирост (302 жителя), то теперь речь идет уже об убыли (- 63 человека). Тем не менее показатель рождаемости населения в Барнауле выше среднекраевого уровня на 8,6 %, а смертности - ниже региональной на 20,4 %. Как и раньше, в первой половине года число разводов в Барнауле превышает число браков (1143 к 1010).

Отметим, снижение рождаемости по итогам первых месяцев года — общероссийская тенденция, которая стала отчетливо проявляться еще в январе-феврале. В 2016 году в Алтайском крае родилось 28 867 детей, это составляет 96 % от уровня 2015 года. К слову, все 12 регионов, входящих в СФО, ухудшили свои показатели за прошлый календарный период.

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Комментарий

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Комментариев 9
Юрий Павлов

30.05.2017 13:00

"немного уменьшилось количество тех, кто добровольно расстался с жизнью (209 и 227)". Ну, не хотят люди жить счастливо, и все тут.
гость

30.05.2017 13:25

В Алтайском крае за четыре месяца 2017 года наблюдается резкое снижение рождаемости.
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На что содержать ребенка, если зарплата в крае в основном около 10 000 рублей? Либо работы вообще нет. Конечно, некоторым удается пахать в нескольких местах, но тогда нет ни времени, ни сил для создания и воспитания детей.
гость

30.05.2017 13:31

туберкулез болезнь нищих и заключённых
Гость

30.05.2017 15:02

Речь идет об умерших от паразитарных инфекций (484 против 395) и туберкулеза (181 к 173).
_________________________________________________________________
Кто, в основном, эти люди? Как правило, те, кто не смог вовремя обследоваться и получить врачебную помощь.
Когда вводили полис ОМС, все радовались: будем лечиться не по месту прописки, а где захотим; ухо - в одной поликлинике, остеохондроз в другой, сами выберем себе врача, которому доверяем. А что получилось? Доступ к медицине ограничился, отсутствие полиса даже в чрезвычайных ситуациях было поводом для неоказания медуслуг, люди умирали.
Если всё- таки введут ограничения на получение полиса неработающим гражданам, нам всем капец. Людей с туберкулезом и т.п. станет в разы больше, заболевания не будут диагностироваться и лечиться, и все больше окружающих могут быть подвержены риску заражения.
я

30.05.2017 16:56

Так в этом политика, как можно меньше оставить живых людей.
Ну так

30.05.2017 17:00

Ну так за Путина готово голосовать рекордное количество расеян.
Расеяне хотят вымирать еще более чудовищными темпами.

https://ria.ru/politics/20170529/1495327345.html
Вопрос

30.05.2017 17:22

Зачем у нас целых две конторы - Роспотребнадзор и СЭС занимаются темой паразитарных инфекций, если выявляемость паразитов никакая, особенно бесплатно, и лечить никто не лечит
Барнаулец

30.05.2017 18:28

Прям читаешь и умиляешься хорошей жизни в крае. Не жизнь, а сказка, наверное поэтому каждый день несколько жителей края "добровольно" уходят из жизни (слово то какое "добровольно"), от счастья.
М. Горький

30.05.2017 19:00

Санитарный контроль - ноль, диагностика ещё хуже, что касается паразитарных заболеваний, то каждое домашнее животное является потенциальным носителем, плюс садоводы любители, которые ковыряются в земле, т.е. среде обитания этой нечисти. Можно говорить о скрытой эпидемиологической угрозе населению целой страны, но двуногие кабинетные паразиты замалчивают о реальном масштабе этого бедствия...