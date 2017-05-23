Бывший арендатор барнаульского парка «Изумрудный» заберет с собой аттракционы и бассейн

В одном из старейших парков Барнаула «Изумрудном», где в 2017 году после череды скандалов сменился арендатор, наконец, начались преобразования. Несколько лет он находился в заброшенном состоянии, а уже в текущем году здесь планируют сделать комфортную зону отдыха. Между тем бывший управленец, бизнесмен Павел Тулин поспешил прихватить с собой изношенные аттракционы, а также возведенный в прошлом году огромный бассейн, вызвавший возмущение властей, сказано на офсайте города.

По словам нового директора «Изумрудного» Владимира Фишера, с тех пор, как сошел снег, с территории убрали огромную свалку — оттуда вывезли уже около 100 КамАЗов мусора. Кроме того, рабочие облагородили центральные пешеходные дорожки парка. В ближайших планах у нового арендатора - приведение в порядок зеленых насаждений, а также ремонт коммуникаций, поскольку большая их часть совсем изношена. Искусственный водоем собираются почистить, а аварийный мост демонтировать для восстановления.

При этом Владимир Фишер уточнил, что объем работ видится большим, в связи с чем в наступившем сезоне парк будет преимущественно местом для прогулок барнаульцев. Что касается аттракционов и построенного в прошлом году открытого бассейна - их заберет прежний арендатор участка. «У нас сейчас план такой — мы проводим геодезические работы, пригласили необходимых специалистов, которые делают разметку, производят топографическую съемку. После этого материалы мы передадим проектной организации «Инновация». Они готовы оказать нам услуги по проектированию, уже сейчас определяемся с концепцией парка и поэтапно намерены проводить необходимые работы», - резюмировал г-н Фишер.

Напомним, после затяжного конфликта с бизнесменом Павлом Тулиным администрация долгое время искала, кем его можно заменить. В результате нового арендатора выбрали в конце 2016 года, им стало ООО «Лидер». Тогда же представители компании заявляли, что на восстановление парка «Изумрудный» понадобится 5-7 лет, они планировали заменить часть старого оборудования, а также сделать беговые и велодорожки.