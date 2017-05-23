Александр Романенко призвал не давить на алтайские муниципалитеты в вопросе «обесценивания» глав

01.06.2017 11:55
Спикер Алтайского Заксобрания Александр Романенко высказал собственное мнение относительно недавней инициативы, озвученной зампредседателя краевого правительства Виталием Снесарем. Речь идет о возможном переводе руководителей представительных органов отдельных муниципалитетов на работу на неосвобожденной основе. При этом г-н Романенко особо подчеркнул, что краевые власти не будут вмешиваться в дела местного самоуправления, оставив решение на откуп муниципалитетам.
«Для начала отмечу, что сегодня говорить об этом, наверное, все же преждевременно. И Виталий Владимирович отметил, что эта тема, скорее всего, будет поднята только после избирательной кампании в муниципалитетах. Вы знаете, что в сентябре нам, избирателям Алтайского края, предстоит определиться с новым составом депутатского корпуса на муниципальном уровне, в том числе в Бийске и Рубцовске. В любом случае, будь то правительство Алтайского края или же Алтайское краевое Законодательное Собрание, мы можем только рекомендовать муниципалитетам применить ту или иную форму работы. По Конституции РФ муниципальные образования не входят в систему органов государственной власти, более того, никто не отменял принцип разделения властей», - напомнил о сложившемся статус-кво председатель регионального Заксобрания.
Особо г-н Романенко остановился на административном персонале, чья работа не слишком заметна для посторонних глаз, однако позволяет бесперебойно функционировать представительным органам власти на местах.
Александр Романенко, председатель Алтайского Заксобрания:
Что касается функций аппарата представительного органа, то я высоко оцениваю кадровый потенциал сотрудников. Утверждение, что законы пишут не депутаты, с одной стороны верно, с другой – с ним невозможно согласиться. Депутаты у нас, как в муниципальных образованиях, так и в краевом Законодательном Собрании – люди разных профессий: есть и учителя, и врачи, и предприниматели, и т. д. Они общаются с населением, собирают наказы и понимают, какие проблемы существуют, и как их нужно решать. А сотрудники аппарата – это высококвалифицированные специалисты, знающие федеральное и региональное законодательство и помогающие облечь идею в правильную юридическую форму, грамотно подготовить проект закона. Но эти сотрудники в любом случае подчинены председателю представительного органа, независимо от того, получает он заработную плату или нет.
При этом спикер АКЗС предостерег от сравнения полномочий руководителя представительного органа краевого и муниципального уровня. Причина в том, что АКЗС является органом госвласти, а его председатель – высшим должностным лицом, на которое налагается большое количество полномочий и обязанностей помимо выполнения представительных функций. «В любом случае, этот вопрос требует тщательной проработки, а не поспешного решения. Вернемся к его обсуждению в сентябре-октябре, но, повторюсь, принимать решение муниципальные органы представительной власти будут самостоятельно», - подытожил г-н Романенко.
Напомним, в настоящее время на неосвобожденной основе добровольно работает глава Новоалтайска. После сентябрьских выборов данный опыт может быть перенесен на Бийск и Рубцовск. Причина в том, что председатель гордумы и горсовета — такой же депутат, как и остальные, и на него не ложатся особые представительские функции, которые оправдывали бы зарплату из бюджетов. Об этом ранее говорил зампред правительства Алтайского края Виталий Снесарь. «Такой шаг позволит сэкономить бюджет, а для весьма скромных бюджетов наших муниципалитетов дорога каждая копейка... Должно быть четкое понимание, что человек идет в депутаты совсем не для того, чтобы получить хорошую работу с достойной зарплатой, а для того, чтобы помогать своим избирателям в решении их проблем», - привел свои доводы высопоставленный чиновник.
В Барнауле, по его словам, вопрос в ближайшей перспективе подниматься не будет в связи с большей загруженностью главы, но не исключил, что в дальнейшем краевой центр все же придет к новой модели. Отметим, что в малых городах и муниципальных районах Алтайского края должности глав не являются освобожденными.
01.06.2017 12:24
01.06.2017 12:32
01.06.2017
Размер реальных среднедушевых денежных доходов населения в Алтайском крае по итогам первых четырех месяцев 2017 года составил 100,3% к показателям за соответствующий период прошлого года. Об этом сообщает (по предварительной оценке) территориальный орган Росстата в этом регионе. Номинальный размер среднемесячных доходов за этот период составил 18798 рублей.
Размер реальных доходов, вопреки устойчивой динамике, сложившейся в ходе текущего кризиса, в январе 2017 года неожиданно резко вырос – до 110% к январю 2016 г. Это было связано с единственным фактором - совершенной правительством в этом месяце единовременной выплатой пенсионерам частичной компенсации за замороженную индексацию их пенсий с 2016 году. Ситуативный рост реальных доходов был активно использован в пропаганде управляющей Алтайским краем командой, крайне агрессивно встречавшей высказываемые эскпертные мнения. Однако, уже с февраля доходы резко и стабильно с каждым месяцем пошли вниз. При этом отдельно взятые февраль-апрель (к соответствующим месяцам прошлого года) показывают, что уже эти месяцы демонстрировали абсолютное падение реальных доходов (к прошлогодним показателям), ставшее характерным для последних лет. Вот и теперь опубликованные итоги четырех месяцев показывают, что влияние январских компенсационных выплат практически полностью исчерпало свой потенциал. Вероятно, что ожидаемый обсчет уже майских реальных доходов может показать, что этот важнейший индикатор по итогам пяти месяцев в Алтайском крае вновь перейдет в "красную" зону - к состоянию абсолютного падения.
01.06.2017 12:37
01.06.2017 12:44
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01.06.2017 14:23
01.06.2017 14:29
01.06.2017 14:46
Читайте статью 12 Конституции РФ 1993 года. и главу 8.
Местное самоуправление самостоятельно в решении вопросов местного значения. Чего госчиновники влезают?
А потому что у муниципалитетов нет своего "печатного денежного станка" Он стоит с протянутой рукой... Налоговой базы нет. ЖД проходят через муниципалитет Среднесибирской налог платит федералам... С "Чуйского тракта" средне - сибирцам тоже клок шерсти... Срисовали с Запада муниципальное устройство, а денег не дали.
Совсем с Основным Законом не считаются как с англицкой королевой.
В Сельсовете - глава администрации сельсовета. В его совете -старший депутат не освобождённый, канцелярию Совета ведёт оплачиваемый зам. В районе -глава района отвечает по полной ст15 Закона № 131 со всеми добавками. В представительном районном органе -Старший депутат (председатель) не освобождённый - свадебный генерал... Канцелярией совета шуршит освобождённый клерк. Он пишет для сессий собраний, что одобрямс, а что не совсем.
Все равно у главы района и его аппаратчиков козырь старше, вопреки опять же конституции ст 3 -народ -источник власти. Депутат его полномолчный представитель в этой власти
Всё смешалось в доме Облонских -Конституция с региональными хотелками.
01.06.2017 14:49
01.06.2017 14:50
01.06.2017 14:53
01.06.2017 14:54
КАКАЯ НА ХРЕНН СВОБОДА!! ЮНОША!! КОГДА КАЗНА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПУСТАЯ И СУЩЕСТВУЕТ НА 98% от государственных подачек... СВОЕЙ НАЛОГО ОБЛАГАЕМОЙ БАЗЫ ПОЧТИ НИ У КОГО НЕТ!
01.06.2017 14:55
01.06.2017 14:57
01.06.2017 15:33
01.06.2017 15:42
01.06.2017 15:47
Ну езжай в Сузоп солтонский или в Романовского района Сидоровку найди там дополнительные заработки и стань Главой сельсовета -накорми и обогрей всех согласно своих должностных обязанностей... Вы ребята долбо -птички в страшно далёкой тундре блудите... Нет в сибири таких оазисосов под ваше словоблудие ... нету.
01.06.2017 16:02
01.06.2017 16:08
Ребят, вы правда щщитаете, что пользу незаценимую приносите Бывшему первому секретарю Павловского РК ВЛКСМ Саше Романенко.
01.06.2017 16:11
Ах, как помню вежливо я говорил в ротной каптерке "неужели вы, сударь, выражались матом?" И дальше делегировал непутевого солдатика по пешему эротическому тракту... Ах, времена, о нравы...
01.06.2017 16:29
И где теперь та рота с той каптёркой?
Ты, случайно не старший сержант по запасу от связи Вова Рыжков? Не? а то тот тоже с матами и дедовщиной, как сам пишет - усиленно боролся и в каптёрке, и на плацу)))
01.06.2017 16:42
01.06.2017 16:55
Вот так и появляются у нас коррупционные законы. Нынешнее положение с освобожденными депутатами закрепляет их в качестве лоббистов различных структур в законотворческой деятельности. Дали вам инструмент (полномочия депутата), вот и зарабатывайте себе на жизнь. Комментаторы, которые поддерживают подобное положение дел, не в там экономию считают, так как эта незначительная экономия (зарплаты депутатам) для бюджета, оборачивается значительными убытками посредством принятых антинародных законов. По нормальному, необходимо ввести приличную зарплату депутату на освобожденной основе всех уровней, с запретом заниматься какой либо деятельностью, кроме законотворчества, и УЖЕСТОЧИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за результаты его деятельности, вплоть до уголовной. Таким образом, достигаем как минимум двух целей - принятие более качественных законов и отсутствие такой огромной конкурентности на место депутата кого бы то ни было. А то парадокс получается, как будто депутатский корпус сплошь одни альтруисты, которые тратят огромные деньги на избирательную компанию, чтобы получить возможность бесплатно поработать на благо общества. Ту же ответственность необходимо ввести и для депутатов Государственной Думы – принес принятый тобой закон урон государству, ответь своим кошельком, или головой, в зависимости от размера ущерба.
01.06.2017 17:02
Феноменально...
01.06.2017 19:44