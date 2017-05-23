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Главная Лента новостей Александр Романенко призвал не давить на алтайские муниципалитеты в вопросе «обесценивания» глав

Александр Романенко призвал не давить на алтайские муниципалитеты в вопросе «обесценивания» глав

01.06.2017 11:55

Спикер Алтайского Заксобрания Александр Романенко высказал собственное мнение относительно недавней инициативы, озвученной зампредседателя краевого правительства Виталием Снесарем. Речь идет о возможном переводе руководителей представительных органов отдельных муниципалитетов на работу на неосвобожденной основе. При этом г-н Романенко особо подчеркнул, что краевые власти не будут вмешиваться в дела местного самоуправления, оставив решение на откуп муниципалитетам.

«Для начала отмечу, что сегодня говорить об этом, наверное, все же преждевременно. И Виталий Владимирович отметил, что эта тема, скорее всего, будет поднята только после избирательной кампании в муниципалитетах. Вы знаете, что в сентябре нам, избирателям Алтайского края, предстоит определиться с новым составом депутатского корпуса на муниципальном уровне, в том числе в Бийске и Рубцовске. В любом случае, будь то правительство Алтайского края или же Алтайское краевое Законодательное Собрание, мы можем только рекомендовать муниципалитетам применить ту или иную форму работы. По Конституции РФ муниципальные образования не входят в систему органов государственной власти, более того, никто не отменял принцип разделения властей», - напомнил о сложившемся статус-кво председатель регионального Заксобрания.

Особо г-н Романенко остановился на административном персонале, чья работа не слишком заметна для посторонних глаз, однако позволяет бесперебойно функционировать представительным органам власти на местах.

Александр Романенко, председатель Алтайского Заксобрания:

Что касается функций аппарата представительного органа, то я высоко оцениваю кадровый потенциал сотрудников. Утверждение, что законы пишут не депутаты, с одной стороны верно, с другой – с ним невозможно согласиться. Депутаты у нас, как в муниципальных образованиях, так и в краевом Законодательном Собрании – люди разных профессий: есть и учителя, и врачи, и предприниматели, и т. д. Они общаются с населением, собирают наказы и понимают, какие проблемы существуют, и как их нужно решать. А сотрудники аппарата – это высококвалифицированные специалисты, знающие федеральное и региональное законодательство и помогающие облечь идею в правильную юридическую форму, грамотно подготовить проект закона. Но эти сотрудники в любом случае подчинены председателю представительного органа, независимо от того, получает он заработную плату или нет.

При этом спикер АКЗС предостерег от сравнения полномочий руководителя представительного органа краевого и муниципального уровня. Причина в том, что АКЗС является органом госвласти, а его председатель – высшим должностным лицом, на которое налагается большое количество полномочий и обязанностей помимо выполнения представительных функций. «В любом случае, этот вопрос требует тщательной проработки, а не поспешного решения. Вернемся к его обсуждению в сентябре-октябре, но, повторюсь, принимать решение муниципальные органы представительной власти будут самостоятельно», - подытожил г-н Романенко.

Напомним, в настоящее время на неосвобожденной основе добровольно работает глава Новоалтайска. После сентябрьских выборов данный опыт может быть перенесен на Бийск и Рубцовск. Причина в том, что председатель гордумы и горсовета — такой же депутат, как и остальные, и на него не ложатся особые представительские функции, которые оправдывали бы зарплату из бюджетов. Об этом ранее говорил зампред правительства Алтайского края Виталий Снесарь. «Такой шаг позволит сэкономить бюджет, а для весьма скромных бюджетов наших муниципалитетов дорога каждая копейка... Должно быть четкое понимание, что человек идет в депутаты совсем не для того, чтобы получить хорошую работу с достойной зарплатой, а для того, чтобы помогать своим избирателям в решении их проблем», - привел свои доводы высопоставленный чиновник.

В Барнауле, по его словам, вопрос в ближайшей перспективе подниматься не будет в связи с большей загруженностью главы, но не исключил, что в дальнейшем краевой центр все же придет к новой модели. Отметим, что в малых городах и муниципальных районах Алтайского края должности глав не являются освобожденными.

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Комментарий

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Комментариев 25
Рубцовчанка

01.06.2017 12:24

Рубцовский глава и минималку не отрабатывает.
горожанин

01.06.2017 12:32

Результат "правления" Алтайским краем Карлиным. Реальные доходы в Алтайском крае упали до прошлогодних показателей: итоги апреля.
01.06.2017
Размер реальных среднедушевых денежных доходов населения в Алтайском крае по итогам первых четырех месяцев 2017 года составил 100,3% к показателям за соответствующий период прошлого года. Об этом сообщает (по предварительной оценке) территориальный орган Росстата в этом регионе. Номинальный размер среднемесячных доходов за этот период составил 18798 рублей.
Размер реальных доходов, вопреки устойчивой динамике, сложившейся в ходе текущего кризиса, в январе 2017 года неожиданно резко вырос – до 110% к январю 2016 г. Это было связано с единственным фактором - совершенной правительством в этом месяце единовременной выплатой пенсионерам частичной компенсации за замороженную индексацию их пенсий с 2016 году. Ситуативный рост реальных доходов был активно использован в пропаганде управляющей Алтайским краем командой, крайне агрессивно встречавшей высказываемые эскпертные мнения. Однако, уже с февраля доходы резко и стабильно с каждым месяцем пошли вниз. При этом отдельно взятые февраль-апрель (к соответствующим месяцам прошлого года) показывают, что уже эти месяцы демонстрировали абсолютное падение реальных доходов (к прошлогодним показателям), ставшее характерным для последних лет. Вот и теперь опубликованные итоги четырех месяцев показывают, что влияние январских компенсационных выплат практически полностью исчерпало свой потенциал. Вероятно, что ожидаемый обсчет уже майских реальных доходов может показать, что этот важнейший индикатор по итогам пяти месяцев в Алтайском крае вновь перейдет в "красную" зону - к состоянию абсолютного падения.
kst_1980

01.06.2017 12:37

В сентябре для власти в крае будут большие сюрпризы...........................
Фреза

01.06.2017 12:44

Вообще по стране нужно расформировать все думы и больше их не выбирать,толку от них ноль,а экономия будет запредельной.начиная от районного собрания и кончая Госдумой.сидят на шее у народа и ничего толкового не принимают.
село

01.06.2017 12:49

Всё правильно говорил Виталий Снесарь.
Рукавадитель

01.06.2017 14:23

Дьяконенко и Громогласова пожаловались Романенко. На фига им вообще эти выборы, когда морковку грозят отнять. Тот включил старую пластинку про разделение властей. Если муниципальные органы так независимы от краевых, то какого хрена в конкурсные комиссии по отбору глав городов пихают краевых депутатов и чиновников ?
Гражданин

01.06.2017 14:29

Ожидаемые комментарии увидел под статьёй. Скажите, уважаемые комментаторы, вы на своей памяти можете назвать глав, о которых были добрые воспоминания? Неужели не было ни одного, кто сделал что-нибудь доброе. В силу жизненного опыта знаком со многими руководителями, и бывшими, и нынешними. И в советское время ругали почём зря, сейчас продолжают. Но всё же кто-то сможет назвать о ком сохранилась добрая память?
Какой Откуп?

01.06.2017 14:46

особо подчеркнул, что краевые власти не будут вмешиваться в дела местного самоуправления, оставив решение на откуп муниципалитетам.

Читайте статью 12 Конституции РФ 1993 года. и главу 8.
Местное самоуправление самостоятельно в решении вопросов местного значения. Чего госчиновники влезают?
А потому что у муниципалитетов нет своего "печатного денежного станка" Он стоит с протянутой рукой... Налоговой базы нет. ЖД проходят через муниципалитет Среднесибирской налог платит федералам... С "Чуйского тракта" средне - сибирцам тоже клок шерсти... Срисовали с Запада муниципальное устройство, а денег не дали.

Совсем с Основным Законом не считаются как с англицкой королевой.

В Сельсовете - глава администрации сельсовета. В его совете -старший депутат не освобождённый, канцелярию Совета ведёт оплачиваемый зам. В районе -глава района отвечает по полной ст15 Закона № 131 со всеми добавками. В представительном районном органе -Старший депутат (председатель) не освобождённый - свадебный генерал... Канцелярией совета шуршит освобождённый клерк. Он пишет для сессий собраний, что одобрямс, а что не совсем.
Все равно у главы района и его аппаратчиков козырь старше, вопреки опять же конституции ст 3 -народ -источник власти. Депутат его полномолчный представитель в этой власти

Всё смешалось в доме Облонских -Конституция с региональными хотелками.
Илья

01.06.2017 14:49

Мне нравится, что Романенко придерживается принципа - больше свободы для муниципалитетов. Таким образом, право решать столь важный вопрос остаётся именно за последними. Надеюсь, люди правильно воспримут слова Романенко, потому что они собственно отражают Асю политику краевых властей в крае!
ОТВЕТ Гражданину

01.06.2017 14:50

Глава, который оставил добрую память-Баварин Владимир Николаевич!!!
Батек

01.06.2017 14:53

Вообще сейяас как раз таки стоит отложить решение этого вопроса лишь потому что опять же это может приобрести политизированной характер. Так или иначе вопрос поднят и период избирательный компании лежит на пути решен я вопроса. А уж касательно того, кто там что отрабатывает, это вопрос изначально спорный. На любого человека можно тыкнуть пальцем м обвинить в чем то, возможно кто то заслуживает этого, но всех обращать не стоит
Ну мгер тупари...

01.06.2017 14:54

Илья писал(а):
больше свободы для муниципалитетов.


КАКАЯ НА ХРЕНН СВОБОДА!! ЮНОША!! КОГДА КАЗНА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПУСТАЯ И СУЩЕСТВУЕТ НА 98% от государственных подачек... СВОЕЙ НАЛОГО ОБЛАГАЕМОЙ БАЗЫ ПОЧТИ НИ У КОГО НЕТ!
Бредер Валентина гСлавгород Алтайский край

01.06.2017 14:55

Прочитала комментарий ,ну как красиво Романенко говорит , вроде бы и не об Алтайском крае , а о какой-то земле в Германии , где порядок , нет коррупции , воровства и все должны быть патриотами своей малой Родины. А на деле ? Да у нас в Славгороде бывший начальник милиции В.Гутяр , председатель местных депутатов работает не на безвозменздной основе -получает 17 тыс руб и если информация не верная и я добросовестно заблуждаюсь , то на это у нас целый штат работников прокуратуры , которые только и знают . что пишут просто отписки, как скажут им так и напишут. И на все протесты их и представления Кинцель В.А. плюёт с высокой горки , сама в этом убедилась , изучая документы в библиотеке. Романенко , какое разделение ветвей власти , вы о чём ? Не смешите жителей края !
Вескер

01.06.2017 14:57

Ну знаете, голозадым не особо попредставляешь кому то, сила действия равна силе противодействия, это может лишь обеспечить почву для поиска дополнительных заработков, левых доходов, это никому не нужно, лучше контролировать реализацию этих самых бюджетов на местах, исполнение, либо усилить контроль за всей этой цепочкой
1

01.06.2017 15:33

Главой "на вольных хлебах" может быть человек у которого много денег и свободнозо времени, а имменно БАРИН. То что я холоп - я уже понял.
для 1

01.06.2017 15:42

Раньше это называлось "ярлык". Получил его у татаро-монгол и царствуй, дери с рабов в три шкуры
Вы мгеровцы -троли ёкнутые

01.06.2017 15:47

Вескер писал(а):
для поиска дополнительных заработков,


Ну езжай в Сузоп солтонский или в Романовского района Сидоровку найди там дополнительные заработки и стань Главой сельсовета -накорми и обогрей всех согласно своих должностных обязанностей... Вы ребята долбо -птички в страшно далёкой тундре блудите... Нет в сибири таких оазисосов под ваше словоблудие ... нету.
Неужели

01.06.2017 16:02

Романенко рискнул тявкнуть на Снесаря?))))не поверю,ведут они игру свою.Без согласования с губером,Романенко и слова не скажет.Не та фигура.
ЗЫ!!)))

01.06.2017 16:08

Илья - бабатёк, вескер -охотничьи соколы -троли, До обеда с колпачками на голове сидели))) А тут -БАЦ -тема... Их ловчие или ловчий вверх подбросил и они начали, мгновенно прозрев, по обыкновению своему несусветную лабуду нести -ПРЕТВОРЯя В ЖИЗНЬ ПОЛИТИКУ политической партии РФ ЕДИНОРОССИЯ. на просторах Алтайского края.
Ребят, вы правда щщитаете, что пользу незаценимую приносите Бывшему первому секретарю Павловского РК ВЛКСМ Саше Романенко.
Филодокс

01.06.2017 16:11

Неужели писал(а):
рискнул тявкнуть

Ах, как помню вежливо я говорил в ротной каптерке "неужели вы, сударь, выражались матом?" И дальше делегировал непутевого солдатика по пешему эротическому тракту... Ах, времена, о нравы...
Да вы сударь -славолюбец)))

01.06.2017 16:29

Филодокс писал(а):
я говорил в ротной каптерке


И где теперь та рота с той каптёркой?
Ты, случайно не старший сержант по запасу от связи Вова Рыжков? Не? а то тот тоже с матами и дедовщиной, как сам пишет - усиленно боролся и в каптёрке, и на плацу)))
село

01.06.2017 16:42

Баварин это глава администрации, а разговор идёт о председателе собрания депутатов, которого тоже обозвали главой. Вот народ и путается почти 5 лет...
ССГ

01.06.2017 16:55

Еще раз выскажу свое мнение, которое я высказывал на параллельной ветке по этой же теме.
Вот так и появляются у нас коррупционные законы. Нынешнее положение с освобожденными депутатами закрепляет их в качестве лоббистов различных структур в законотворческой деятельности. Дали вам инструмент (полномочия депутата), вот и зарабатывайте себе на жизнь. Комментаторы, которые поддерживают подобное положение дел, не в там экономию считают, так как эта незначительная экономия (зарплаты депутатам) для бюджета, оборачивается значительными убытками посредством принятых антинародных законов. По нормальному, необходимо ввести приличную зарплату депутату на освобожденной основе всех уровней, с запретом заниматься какой либо деятельностью, кроме законотворчества, и УЖЕСТОЧИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за результаты его деятельности, вплоть до уголовной. Таким образом, достигаем как минимум двух целей - принятие более качественных законов и отсутствие такой огромной конкурентности на место депутата кого бы то ни было. А то парадокс получается, как будто депутатский корпус сплошь одни альтруисты, которые тратят огромные деньги на избирательную компанию, чтобы получить возможность бесплатно поработать на благо общества. Ту же ответственность необходимо ввести и для депутатов Государственной Думы – принес принятый тобой закон урон государству, ответь своим кошельком, или головой, в зависимости от размера ущерба.
Для ССГ

01.06.2017 17:02

ССГ писал(а):
принес принятый тобой закон урон государству, ответь своим кошельком, или головой, в зависимости от размера ущерба.


Феноменально...
Человек

01.06.2017 19:44

Куча инициатив. Толку-НОЛЬ. Практической пользы ещё меньше. Снесарь только озвучил, а Романенко уже..... В депутаты валят одни бюджетники. Сядет вот такой депутат, замученный уроками , классным руководством и непроверенными тетрадями, посмотрит на весь это балаган и скажет "А оно мне это надо" И проголосует так, как ей из Барнаула посоветовали.