Александр Романенко призвал не давить на алтайские муниципалитеты в вопросе «обесценивания» глав

Спикер Алтайского Заксобрания Александр Романенко высказал собственное мнение относительно недавней инициативы, озвученной зампредседателя краевого правительства Виталием Снесарем. Речь идет о возможном переводе руководителей представительных органов отдельных муниципалитетов на работу на неосвобожденной основе. При этом г-н Романенко особо подчеркнул, что краевые власти не будут вмешиваться в дела местного самоуправления, оставив решение на откуп муниципалитетам.

«Для начала отмечу, что сегодня говорить об этом, наверное, все же преждевременно. И Виталий Владимирович отметил, что эта тема, скорее всего, будет поднята только после избирательной кампании в муниципалитетах. Вы знаете, что в сентябре нам, избирателям Алтайского края, предстоит определиться с новым составом депутатского корпуса на муниципальном уровне, в том числе в Бийске и Рубцовске. В любом случае, будь то правительство Алтайского края или же Алтайское краевое Законодательное Собрание, мы можем только рекомендовать муниципалитетам применить ту или иную форму работы. По Конституции РФ муниципальные образования не входят в систему органов государственной власти, более того, никто не отменял принцип разделения властей», - напомнил о сложившемся статус-кво председатель регионального Заксобрания.

Особо г-н Романенко остановился на административном персонале, чья работа не слишком заметна для посторонних глаз, однако позволяет бесперебойно функционировать представительным органам власти на местах.

Александр Романенко, председатель Алтайского Заксобрания: Что касается функций аппарата представительного органа, то я высоко оцениваю кадровый потенциал сотрудников. Утверждение, что законы пишут не депутаты, с одной стороны верно, с другой – с ним невозможно согласиться. Депутаты у нас, как в муниципальных образованиях, так и в краевом Законодательном Собрании – люди разных профессий: есть и учителя, и врачи, и предприниматели, и т. д. Они общаются с населением, собирают наказы и понимают, какие проблемы существуют, и как их нужно решать. А сотрудники аппарата – это высококвалифицированные специалисты, знающие федеральное и региональное законодательство и помогающие облечь идею в правильную юридическую форму, грамотно подготовить проект закона. Но эти сотрудники в любом случае подчинены председателю представительного органа, независимо от того, получает он заработную плату или нет.

При этом спикер АКЗС предостерег от сравнения полномочий руководителя представительного органа краевого и муниципального уровня. Причина в том, что АКЗС является органом госвласти, а его председатель – высшим должностным лицом, на которое налагается большое количество полномочий и обязанностей помимо выполнения представительных функций. «В любом случае, этот вопрос требует тщательной проработки, а не поспешного решения. Вернемся к его обсуждению в сентябре-октябре, но, повторюсь, принимать решение муниципальные органы представительной власти будут самостоятельно», - подытожил г-н Романенко.

Напомним, в настоящее время на неосвобожденной основе добровольно работает глава Новоалтайска. После сентябрьских выборов данный опыт может быть перенесен на Бийск и Рубцовск. Причина в том, что председатель гордумы и горсовета — такой же депутат, как и остальные, и на него не ложатся особые представительские функции, которые оправдывали бы зарплату из бюджетов. Об этом ранее говорил зампред правительства Алтайского края Виталий Снесарь. «Такой шаг позволит сэкономить бюджет, а для весьма скромных бюджетов наших муниципалитетов дорога каждая копейка... Должно быть четкое понимание, что человек идет в депутаты совсем не для того, чтобы получить хорошую работу с достойной зарплатой, а для того, чтобы помогать своим избирателям в решении их проблем», - привел свои доводы высопоставленный чиновник.

В Барнауле, по его словам, вопрос в ближайшей перспективе подниматься не будет в связи с большей загруженностью главы, но не исключил, что в дальнейшем краевой центр все же придет к новой модели. Отметим, что в малых городах и муниципальных районах Алтайского края должности глав не являются освобожденными.