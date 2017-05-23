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Главная Лента новостей Копейка глав не бережет: председателей гордумы Бийска и горсовета Рубцовска «избавят» от зарплат

Копейка глав не бережет: председателей гордумы Бийска и горсовета Рубцовска «избавят» от зарплат

29.05.2017 11:53

После сентябрьских муниципальных выборов опыт Новоалтайска, где глава города работает на неосвобожденной основе, будет тиражирован на Бийск и Рубцовск. Причина в том, что председатель гордумы и горсовета — такой же депутат, как и остальные, и на него не ложатся особые представительские функции, которые оправдывали бы зарплату из бюджетов. Об этом в интервью «Алтайской правде» рассказал зампред правительства Алтайского края Виталий Снесарь.

В качестве основного аргумента перехода на новую модель г-н Снесарь указал, что глава города — «первый среди равных». Он такой же депутат, как и остальные, и поэтому содержать его из скудных муниципальных бюджетов не резонно. «Депутатский корпус — не исполнительный орган власти и все законотворцы изначально находятся в равных условиях. Их выбрал народ, а они — своего руководителя, авторитет которого беспрекословен для всех депутатов, это человек, который может и должен организовать работу представительного органа. Надо понимать, что по сути он — такой же депутат. К тому же у нас есть успешный опыт Новоалтайска, где глава с момента своего избрания отказался от заработной платы. Тогда его решение выходило за рамки общих правил, но сегодня мы видим, что это не помешало ему успешно выстроить работу городского Совета депутатов, участвовать в жизни города и решать проблемы горожан. При всем при этом, такой шаг позволил сэкономить бюджет, а для весьма скромных бюджетов наших муниципалитетов дорога каждая копейка», — считает Виталий Снесарь.

Зампред правительства фактически заявил, что сейчас главы Бийска и Рубцовска не отрабатывают свою зарплату, поскольку не исполняют неких особенных функций, с которыми не мог бы справиться аппарат представительных органов. Он прямо заявил, что работа без зарплаты позволит «отказаться от своего рода синекуры». «Нет такого огромного количества представительных функций, которые диктовали бы необходимость содержать глав на неосвобожденной основе. Нравится это кому-то или нет, но пример того же Новоалтайска совершено точно позволяет сделать вывод, что ничего сверхъестественного в этом случае не происходит. Аппарат сотрудников, которые от сессии к сессии готовят документы или ведут текущий документооборот, позволяющий данную функцию бесперебойно исполнять, никуда не денется. А все остальное — зарплата руководителя представительного органа, его заместителя, содержание приемных, водителей — это, надо признать, серьезная статья расходов. Если в совокупности посчитать, то даже в финансовом выражении вырисовывается приличная сумма, которая могла быть потрачена на совершенно другие цели», — объяснил г-н Снесарь.

Он также связал отказ от зарплат с устранением так называемой двуглавости в муниципалитетах, когда одновременно существует глава города — председатель гордумы или горсовета, и глава администрации — фактический сити-менеджер. Причем если последний курирует важнейшие сферы жизни муниципалитета — от ЖКХ и содержания дорог до бюджета, то глава города — лишь «олицетворение парламентского корпуса муниципалитета».

Зампред правительства также признал, что переход к действующей ныне модели в свое время мог быть ошибочным. «К сожалению, когда-то приняв недостаточно продуманные нормы, мы запутались сами, запутали население на местах и в конечном итоге породили нездоровую конкуренцию на местах. Должно быть четкое понимание, что человек идет в депутаты совсем не для того, чтобы получить хорошую работу с достойной зарплатой, а для того, чтобы помогать своим избирателям в решении их проблем», — заявил Виталий Снесарь.

Интересно, что г-н Снесарь говорит именно о Бийске и Рубцовске. В Барнауле, по его словам, вопрос в ближайшей перспективе подниматься не будет в связи с большей загруженностью главы, но не исключил, что в перспективе краевой центр все же придет к новой модели. Отметим, что в малых городах и муниципальных районах должности глав не являются освобожденными.

Добавим, что начальник департамента по информационной политике администрации губернатора и правительства Алтайского края Андрей Ляпунов по итогам интервью г-на Снесаря опубликовал на своей странице в Facebook опрос, в котором предложил оценить озвученные планы. К 11:00 29 мая лишь двое (бывший вице-мэр Бийска Андрей Нагайцев и журналист Вячеслав Кондаков) согласились с инициативой, пятеро считают, что глава должен работать за зарплату. Еще один человек вписал свой ответ: «Да нет».

Напомним, что глава Бийска Лидия Громогласова в 2016 году задекларировала 1,046 млн рублей, что на 45 тысяч рублей меньше аналогичного показателя за предыдущий календарный период. Супруг главы депутатского корпуса Бийска отчитался о 484,4 тысячах рублей (было 492 тысячи рублей). В собственности у четы находится квартира (64,7 кв. м), а также автомобиль UAZ Patriot и автоприцеп РМ3531М.

Глава Рубцовска Александр Дьяконенко задекларировал 1,03 млн рублей (было 1,129 млн рублей). Ему принадлежат автомобили Mercedes ML 350 и «УАЗ 39629». Совместно с супругой избранник владеет земельным участком (2087 кв. м), жилым домом (301,7 кв. м), квартирой (69,7 кв. м) и нежилым помещением (93,6 кв. м). Жене г-на Дьяконенко принадлежит гаражный бокс (28,3 кв. м), а также Toyota Vista. Зампредседателя горсовета Сергей Пчеляков заработал в прошлом году 729 тысяч рублей, потеряв по сравнению с 2015 годом сразу 2 млн рублей.


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Комментарий

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Комментариев 18
Рубцовчанин

29.05.2017 12:02

а заместителей председателя лишат зарплаты? Пчеляков наверное поднапрягся))
гость

29.05.2017 12:22

Уверен, что не только отсутствие зарплаты ничего не изменит в работе главного депутата, но и отсутствие депутатов вообще не повлияет на положение дел районов и городов.
Рубцовчанин

29.05.2017 12:40

Дьяконенко своим "умелым" руководством так опустил статус председателя горсовета, что кроме зарплаты у него нужно и кабинет с приемной забрать, а за одно автомобиль служебный с водилой, которые тоже не малую сумму из казны забирают.
Гость

29.05.2017 13:05

Ах, почто обижаете Бийск и Рубцовск, назвав их малыми городами? Бийск и Рубцовск относятся к большим городам, т.к. население этих городов более 100 тысяч человек!
славгород не бережет

29.05.2017 14:00

в Славгороде глава кинцель положил зарплату председателю Гутяру 17000 ,хотя эта должность никогда в славгороде не оплачивалась и была на освобожденной основе !замечу что это все СКРЫВАЕТСЯ!!!
Бийчанин

29.05.2017 14:02

Следующий шаг, наверное будет, председатель АКЗС и его заместители, будут работать без зарплаты. Оптимизация уже довела здравоохранение Бийска до обсурда. Так скоро вертикаль может пошатнуться. И все начнет выстраиваться заново. И будем снова говорить, что решение было ошибочьным. Вернитесь уж к старому - глава города, он же председатель Думы. Хоть какая-то логика будет!
Снесарю

29.05.2017 14:24

Господин видимо совсем работу представительных органов не знает......
Депутат Голунов

29.05.2017 15:08

Из-за скудоумия руководителей как городского руководства , так и краевого, нас бросает из одной крайности в другую. Да ! Бюджет Думы раздут до крайности ! Да! На одни машины только уходит масса денег, по отчётам машины накручивают в день до 170 км, в реальности они работают во вне рабочее время : с утра привозят руководителя аппарата и главу города на работу, а потом развозят по личным вопросам....к примеру в парикмахерскую, потом домой. А машины предназначены для развоза и получения корреспонденции , срочной поездки в суд или прокуратуру и т.д. . Другое. Нужно понимать и изменить структуру и обязанности ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Думы:
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ в аналогичном г. Бийску – г. Даугавпилс , Латвийская Республика
Работой думы руководит ее председатель.
Председатель думы :
1. политически и юридически ответственен за работу самоуправления;
2. инициирует рассмотрение вопросов на заседаниях думы, в комитетах и комиссиях;
3. координирует работу депутатов, сотрудников администрации и институций самоуправления;
4. является держателем долей капитала в обществах капитала самоуправления, если эти функции не делегированы Думой другим институциям;
5. руководит работой финансового комитета;
6. от имени Думы выдает доверенности , подписывает договоры и прочие юридические документы в соответствии с порядком, предусмотренным Положением о думе;
7. открывает и закрывает счета в банковских учреждениях;
8. согласовывает решения исполнительного директора о приеме на работу и увольнении сотрудников ;
9. дает обязательные к исполнению распоряжения, своим заместителям, исполнительному директору, сотрудникам администрации, руководителям обществ капитала и бюджетных учреждений самоуправления;
10. готовит для рассмотрения на заседаниях Думы заявления ответственных лиц государственных учреждений , в случае необходимости инициирует отстранение от занимаемой должности руководителей и должностных лиц госучреждений, находящихся на административной территории самоуправления;
Снесарю

29.05.2017 15:25

Складывается впечатление, что вы не отрабатываете свои обязанности! Политический вице-губер не нужная абсолютно должность!
Депутат Голунов

29.05.2017 15:35

Продолжаю. задачи Председателя Думы.
11. в случае утраты своего поста обеспечивает передачу документации и материальных ценностей новому председателю Думы в соответствии с решением Думы;
12. без дополнительной доверенности представляет интересы самоуправления в суде, взаимоотношениях с государством и другими самоуправлениями;
13. осуществляет прочие обязанности , предусмотренные законами, правилами Кабинета Министров , решениями Думы и положением о Думе.
(Положение о Даугавпилсской городской думе)
В основу работы Думы- истинного органа местного самоуправления, положен принцип : ВСЯКАЯ РАБОТА - ДОЛЖНА БЫТЬ ОПЛАЧЕНА.
Оплачивается затратное время руководителей комитетов , оплачивается работа помощников депутатов - как правило консультантов - исполнителей по вопросам экономики , права .... и т.д.- приблизительно в размере 300 евро ( порядка 13-18 тысяч на руководителя комитета)
Далее : Дума контролирует и инициирует отстранение от занимаемой должности руководителей и должностных лиц госучреждений, находящихся на административной территории самоуправления;
Думе подчинён " Отдел ревизий и аудита"- аналог нашей Счётной палаты. который контролирует деятельность и расход бюджетных средств города. Технические вопросы решаем УПРАВ.ДЕЛАМИ, наш аналог Руководителя аппарата Думы
И вообще ТАМ, у этих Капиталистов, местное самоуправление - ИСТИНО САМОУПРАВЛЕНИЕ.
Задаю себе вопрос : наш зам .председателя Думы зачем ездит по командировкам в западные страны , США , учится на отделении УПРАВЛЕНИЯ в ВУЗе и не попытался за 10 лет что- то поправить в работе Думы. Всё это - мой "комментарий к размышлениям о Думе"
Рубцовчанин

29.05.2017 15:54

Предлагаю развить и углубить идею Снесаря: Избирать в Рубцовске 3 (трех) депутатов вместо 28. Заседания горсовета проводить на свежем воздухе в сквере Космсомольской Славы. Освободившиеся помещения в здании по Ленина 130 передать под "Марию-Ра". Если уж дискредитировать местное самоуправление, то давайте не останавливаться и идти до конца.
Изнутри

29.05.2017 15:58

Смешно. В администрации Рубцовска вводят новую должность зама (абсолютно выдуманную и ненужную и пристраивают туда Левина) и подумывают как себе любимым бездельникам зарплатки поднять. А госросет режут как поросенка. Вот тебе, бабушка, и Конституция РФ и разделение властей и разделение гос- и муниципальной власти)))
Депутат Голунов

29.05.2017 16:00

Прошу не путать денежные единицы - 300 евро - это почти 18 000 наших рублей.... О необходимости изменения как самой работы Думы и её структуры могу добавить в порядке дисскурсии..













думы





думы
Депутатам

29.05.2017 16:02

Если в думе все такие как Голунов, то без руководства никак. Председатель должен быть главным врачом из психбольницы)))))))))
Гузеев О. В.

29.05.2017 16:56

Уважаемый Виталий Владимирович, я уйду сразу с поста зама гордумы Бийска, и вы потеряете профессионала в лице меня
Я считаю что именно я вкладываю большие усилия в развитие и решение проблем Бийска.
ССГ

29.05.2017 17:40

Вот так и появляются у нас коррупционные законы. Нынешнее положение с освобожденными депутатами закрепляет их в качестве лоббистов различных структур в законотворческой деятельности. Дали вам инструмент (полномочия депутата), вот и зарабатывайте себе на жизнь. Комментаторы, которые поддерживают подобное положение дел, не в там экономию считают, так как эта незначительная экономия (зарплаты депутатам) для бюджета, оборачивается значительными убытками посредством принятых антинародных законов. По нормальному, необходимо ввести приличную зарплату депутату на освобожденной основе всех уровней, с запретом заниматься какой либо деятельностью, кроме законотворчества, и УЖЕСТОЧИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за результаты его деятельности, вплоть до уголовной. Таким образом, достигаем как минимум двух целей - принятие более качественных законов и отсутствие такой огромной конкурентности на место депутата кого бы то ни было. А то парадокс получается, как будто депутатский корпус сплошь одни альтруисты, которые тратят огромные деньги на избирательную компанию, чтобы получить возможность бесплатно поработать на благо общества. Ту же ответственность необходимо ввести и для депутатов Государственной Думы – принес принятый тобой закон урон государству, ответь своим кошельком, или головой, в зависимости от размера ущерба.
Наверное

29.05.2017 19:09

У Громогласовой и Гузеева ,наверное, случится инфаркт- от такой жирной кормушки отлучат. Только их содержание обходится казне около 2 млн в год . Это не считая разных доплат и премий. Ну и других возможностей обогащения. Плюс скрытый бизнес.
голунову

29.05.2017 19:24

заткнись, от тебя дристать охота, гумус дряхлый