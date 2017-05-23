Копейка глав не бережет: председателей гордумы Бийска и горсовета Рубцовска «избавят» от зарплат

После сентябрьских муниципальных выборов опыт Новоалтайска, где глава города работает на неосвобожденной основе, будет тиражирован на Бийск и Рубцовск. Причина в том, что председатель гордумы и горсовета — такой же депутат, как и остальные, и на него не ложатся особые представительские функции, которые оправдывали бы зарплату из бюджетов. Об этом в интервью «Алтайской правде» рассказал зампред правительства Алтайского края Виталий Снесарь.

В качестве основного аргумента перехода на новую модель г-н Снесарь указал, что глава города — «первый среди равных». Он такой же депутат, как и остальные, и поэтому содержать его из скудных муниципальных бюджетов не резонно. «Депутатский корпус — не исполнительный орган власти и все законотворцы изначально находятся в равных условиях. Их выбрал народ, а они — своего руководителя, авторитет которого беспрекословен для всех депутатов, это человек, который может и должен организовать работу представительного органа. Надо понимать, что по сути он — такой же депутат. К тому же у нас есть успешный опыт Новоалтайска, где глава с момента своего избрания отказался от заработной платы. Тогда его решение выходило за рамки общих правил, но сегодня мы видим, что это не помешало ему успешно выстроить работу городского Совета депутатов, участвовать в жизни города и решать проблемы горожан. При всем при этом, такой шаг позволил сэкономить бюджет, а для весьма скромных бюджетов наших муниципалитетов дорога каждая копейка», — считает Виталий Снесарь.

Зампред правительства фактически заявил, что сейчас главы Бийска и Рубцовска не отрабатывают свою зарплату, поскольку не исполняют неких особенных функций, с которыми не мог бы справиться аппарат представительных органов. Он прямо заявил, что работа без зарплаты позволит «отказаться от своего рода синекуры». «Нет такого огромного количества представительных функций, которые диктовали бы необходимость содержать глав на неосвобожденной основе. Нравится это кому-то или нет, но пример того же Новоалтайска совершено точно позволяет сделать вывод, что ничего сверхъестественного в этом случае не происходит. Аппарат сотрудников, которые от сессии к сессии готовят документы или ведут текущий документооборот, позволяющий данную функцию бесперебойно исполнять, никуда не денется. А все остальное — зарплата руководителя представительного органа, его заместителя, содержание приемных, водителей — это, надо признать, серьезная статья расходов. Если в совокупности посчитать, то даже в финансовом выражении вырисовывается приличная сумма, которая могла быть потрачена на совершенно другие цели», — объяснил г-н Снесарь.

Он также связал отказ от зарплат с устранением так называемой двуглавости в муниципалитетах, когда одновременно существует глава города — председатель гордумы или горсовета, и глава администрации — фактический сити-менеджер. Причем если последний курирует важнейшие сферы жизни муниципалитета — от ЖКХ и содержания дорог до бюджета, то глава города — лишь «олицетворение парламентского корпуса муниципалитета».

Зампред правительства также признал, что переход к действующей ныне модели в свое время мог быть ошибочным. «К сожалению, когда-то приняв недостаточно продуманные нормы, мы запутались сами, запутали население на местах и в конечном итоге породили нездоровую конкуренцию на местах. Должно быть четкое понимание, что человек идет в депутаты совсем не для того, чтобы получить хорошую работу с достойной зарплатой, а для того, чтобы помогать своим избирателям в решении их проблем», — заявил Виталий Снесарь.

Интересно, что г-н Снесарь говорит именно о Бийске и Рубцовске. В Барнауле, по его словам, вопрос в ближайшей перспективе подниматься не будет в связи с большей загруженностью главы, но не исключил, что в перспективе краевой центр все же придет к новой модели. Отметим, что в малых городах и муниципальных районах должности глав не являются освобожденными.

Добавим, что начальник департамента по информационной политике администрации губернатора и правительства Алтайского края Андрей Ляпунов по итогам интервью г-на Снесаря опубликовал на своей странице в Facebook опрос, в котором предложил оценить озвученные планы. К 11:00 29 мая лишь двое (бывший вице-мэр Бийска Андрей Нагайцев и журналист Вячеслав Кондаков) согласились с инициативой, пятеро считают, что глава должен работать за зарплату. Еще один человек вписал свой ответ: «Да нет».

Напомним, что глава Бийска Лидия Громогласова в 2016 году задекларировала 1,046 млн рублей, что на 45 тысяч рублей меньше аналогичного показателя за предыдущий календарный период. Супруг главы депутатского корпуса Бийска отчитался о 484,4 тысячах рублей (было 492 тысячи рублей). В собственности у четы находится квартира (64,7 кв. м), а также автомобиль UAZ Patriot и автоприцеп РМ3531М.

Глава Рубцовска Александр Дьяконенко задекларировал 1,03 млн рублей (было 1,129 млн рублей). Ему принадлежат автомобили Mercedes ML 350 и «УАЗ 39629». Совместно с супругой избранник владеет земельным участком (2087 кв. м), жилым домом (301,7 кв. м), квартирой (69,7 кв. м) и нежилым помещением (93,6 кв. м). Жене г-на Дьяконенко принадлежит гаражный бокс (28,3 кв. м), а также Toyota Vista. Зампредседателя горсовета Сергей Пчеляков заработал в прошлом году 729 тысяч рублей, потеряв по сравнению с 2015 годом сразу 2 млн рублей.