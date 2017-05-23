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Главная Лента новостей Молодого алтайского бодибилдера осудили за поставки иностранного тестостерона

Молодого алтайского бодибилдера осудили за поставки иностранного тестостерона

01.06.2017 16:26

Рубцовский горсуд вынес обвинительный приговор 19-летнему бодибилдеру, который хотел «прокачаться к лету» на гормонах и стероидах из Белоруссии. Его осудили за контрабанду сильнодействующих веществ, поскольку тестостерон и другие препараты из-за границы в Россию импортировать нельзя. О приговоре говорится на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Суд установил, что в феврале 2017 года у 19-летнего студента возник преступный умысел развить свою мускулатуру с помощью запрещенных к перемещению через границу сильнодействующих препаратов. Для этого он через Интернет заказал с территории Республики Беларусь в Рубцовск путем внутрисоюзного почтового отправления несколько видов стероидов.

При этом юный бодибилдер был осведомлен о порядке перемещения таких веществ и незаконности своих действий. Оперативники задержали студента в отделении «Почты России», где он получал международное почтовое отправление. В посылке правоохранители обнаружили 100 таблеток препаратов.

По факту незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза сильнодействующих веществ в отношении студента было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ). Молодой мужчина сразу во всем признался и раскаялся. С учетом обстоятельств преступления, отношения виновного к содеянному, обстоятельств, положительно характеризующих его личность, судом виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 90 тысяч рублей.

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Комментарий

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Комментариев 6
ФигВам

01.06.2017 16:29

Ну, легко отделался. Урок усвоил?
Трезвый взгляд

01.06.2017 16:57

Это еще как сказать? Даже для работающего человека 90 тысяч рублей немалая сумма. А для студента? Где он их возьмет?
Bratka

01.06.2017 17:14

Это всё равно судимость, это не административный штраф. А не будет выплачивать - меру наказания ужесточат, вплоть до концлагеря. За анаболики... сцуко...
Нат

01.06.2017 18:02

А нам, имеющим в семьях психзических больных, приходится постоянно этот закон нарушать. Сильнодействующего препарата "Модитен-депо", назначенного психиатром, просто нет в Алтайском крае. И что прикажете делать? Дожидаться обострения опасного для жизни окружающих или нарушать закон?
Гонец из Пензы

01.06.2017 18:41

Пишите,НАТ,явку с повинной,и будет Вам счастье!
Некультурист

01.06.2017 20:28

>>у 19-летнего студента возник преступный умысел развить свою мускулатуру
С этих формулировок наших органов ржать аки конь хочется, если бы не было так грустно.