Молодого алтайского бодибилдера осудили за поставки иностранного тестостерона

Рубцовский горсуд вынес обвинительный приговор 19-летнему бодибилдеру, который хотел «прокачаться к лету» на гормонах и стероидах из Белоруссии. Его осудили за контрабанду сильнодействующих веществ, поскольку тестостерон и другие препараты из-за границы в Россию импортировать нельзя. О приговоре говорится на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Суд установил, что в феврале 2017 года у 19-летнего студента возник преступный умысел развить свою мускулатуру с помощью запрещенных к перемещению через границу сильнодействующих препаратов. Для этого он через Интернет заказал с территории Республики Беларусь в Рубцовск путем внутрисоюзного почтового отправления несколько видов стероидов.

При этом юный бодибилдер был осведомлен о порядке перемещения таких веществ и незаконности своих действий. Оперативники задержали студента в отделении «Почты России», где он получал международное почтовое отправление. В посылке правоохранители обнаружили 100 таблеток препаратов.

По факту незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза сильнодействующих веществ в отношении студента было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ). Молодой мужчина сразу во всем признался и раскаялся. С учетом обстоятельств преступления, отношения виновного к содеянному, обстоятельств, положительно характеризующих его личность, судом виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 90 тысяч рублей.