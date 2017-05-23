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Главная Лента новостей Инженера рудника «Веселый» на Алтае огорчили сроком за смерть рабочего

Инженера рудника «Веселый» на Алтае огорчили сроком за смерть рабочего

01.06.2017 17:28

Чойский районный суд вынес приговор в отношении и. о. главного инженера ОАО «Рудник Веселый». Мужчина обвинялся в трагической гибели одного из рабочих при взрыве на предприятии, информирует прокуратура РА.

В суде установлено, что в июне 2016 года на предприятии «Рудник Веселый» производили взрывные работы. И. о. главного инженера предприятия дал указание на массовый взрыв, не организовав работы должным образом. Оказалось, что место укрытия взрывника располагалось в 82 м от эпицентра, тогда как техническим паспортом опасная зона взрыва по разлету отдельных кусков массы предусматривает 400 м. Во время работ один из кусков горной массы пробил поверхность металлического контейнера, который служил местом укрытия, и ударил находящегося внутри него мастера геологоразведочных работ. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

Осужденному назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года с лишением права заниматься руководящей деятельностью. Государственное обвинение поддержала и прокуратура района. Добавим, что максимальный срок, который ему грозил, согласно УК РФ, - пять лет лишения свободы.

Стоит также отметить, что ОАО «Рудник Веселый» давно зарекомендовало себя предприятием с «трагическим флером». Так, в июне 2015 года в результате обвала горной породы смертельные телесные повреждения получил 38-летний машинист скреперной лебедки. А в ноябре 2015 года во время подготовки взрывных работ рабочий упал в воронку шахты, от полученных повреждений он скончался. В связи с высокой смертностью рабочих предприятия в августе текущего года руководителя Сергея Ионова на год дисквалифицировали.


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