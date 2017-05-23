Общественники не дали Петру Фризену «порулить» в Барнаульской палате

Вячеслав Франк и Петр Фризен

Вопреки прогнозам и мнению политнаблюдателей бывший первый замглавы администрации Барнаула Петр Фризен не смог получить пост председателя Общественной палаты города нового созыва. Свое место сохранил Владимир Лопаткин, сказано на сайте мэрии.

2 июня прошло первое заседание ОПБ IV созыва, полностью сформированной в мае 2017 года. Члены палаты открытым голосованием избрали руководящий состав коллегиального органа. Председателем ОП стал Владимир Лопаткин, его заместителем - Петр Фризен, секретарем – Ольга Лонская. Срок полномочий палаты — два года.

В совещательный орган, как обычно, вошли 33 общественных деятеля, часть которых по традиции перекочевала туда из прошлого созыва. Первую часть нового состава ОП еще в марте текущего года утвердил своим постановлением глава администрации города Сергей Дугин, делегировав туда 11 человек. В их числе — преподаватель БЮИ Равиль Абызов, общественники Марина Андриенко, Людмила Семочкина и Александр Пархоменко, бизнесмен Валид Газиев, архитектор Петр Анисифоров, журналист Михаил Губин, энергетик Андрей Лавринец, преподаватель АлтГПУ Владимир Лопаткин, юрист Леонид Шпиц, а также бывший первый заместитель главы администрации Барнаула Петр Фризен, покинувший свой пост в связи с истечением контракта в начале года и получивший таким образом заветную синекуру.

Еще 11 кандидатов определили решением Барнаульской городской Думы. Народные избранники направили в ОП председателя Барнаульского отделения общероссийской общественной организации ветеранов Российский Союз Ветеранов Матрену Андрейченко, секретаря Барнаульской Епархии Андрея Басова (отца Андрея), ректора АлтГИК Галину Буевич, директора санатория-профилактория «Мечта» Ларису Воронцову, директора барнаульской школы № 70 Татьяну Гайнулину, музработника Инессу Грицай, эколога Геннадия Морозова, художника Анатолия Щетинина, а также директора турцентра «Горная аптека» Ольгу Лонскую и общественников Сергея Канарева и Юрия Нижегородцева.

Кроме того, 11 человек выбрали 22 члена палаты, ранее утвержденные сити-менеджером и гордумой. Это гендиректор ООО «Жилищная инициатива» Юрий Гатилов, директор музея «Мир времени» Сергей Корепанов, отец главного федерального инспектора в Алтайском крае в прошлом возглавлявший исполком краевого отделения «Единой России», а ныне член президиума Алтайского краевого Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Алтайского края Виталий Чугуев, а также общественники Александр Кишкунов, Владимир Бертенев, Лилия Новикова, Раиса Ермолова, Нина Шабалина, Виктор Романов, Савва Шипилов и Лариса Белькова.