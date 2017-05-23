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Главная Лента новостей Общественники не дали Петру Фризену «порулить» в Барнаульской палате

Общественники не дали Петру Фризену «порулить» в Барнаульской палате

02.06.2017 19:20

Вячеслав Франк и Петр Фризен
Вячеслав Франк и Петр Фризен

Вопреки прогнозам и мнению политнаблюдателей бывший первый замглавы администрации Барнаула Петр Фризен не смог получить пост председателя Общественной палаты города нового созыва. Свое место сохранил Владимир Лопаткин, сказано на сайте мэрии.

2 июня прошло первое заседание ОПБ IV созыва, полностью сформированной в мае 2017 года. Члены палаты открытым голосованием избрали руководящий состав коллегиального органа. Председателем ОП стал Владимир Лопаткин, его заместителем - Петр Фризен, секретарем – Ольга Лонская. Срок полномочий палаты — два года.

В совещательный орган, как обычно, вошли 33 общественных деятеля, часть которых по традиции перекочевала туда из прошлого созыва. Первую часть нового состава ОП еще в марте текущего года утвердил своим постановлением глава администрации города Сергей Дугин, делегировав туда 11 человек. В их числе — преподаватель БЮИ Равиль Абызов, общественники Марина Андриенко, Людмила Семочкина и Александр Пархоменко, бизнесмен Валид Газиев, архитектор Петр Анисифоров, журналист Михаил Губин, энергетик Андрей Лавринец, преподаватель АлтГПУ Владимир Лопаткин, юрист Леонид Шпиц, а также бывший первый заместитель главы администрации Барнаула Петр Фризен, покинувший свой пост в связи с истечением контракта в начале года и получивший таким образом заветную синекуру.

Еще 11 кандидатов определили решением Барнаульской городской Думы. Народные избранники направили в ОП председателя Барнаульского отделения общероссийской общественной организации ветеранов Российский Союз Ветеранов Матрену Андрейченко, секретаря Барнаульской Епархии Андрея Басова (отца Андрея), ректора АлтГИК Галину Буевич, директора санатория-профилактория «Мечта» Ларису Воронцову, директора барнаульской школы № 70 Татьяну Гайнулину, музработника Инессу Грицай, эколога Геннадия Морозова, художника Анатолия Щетинина, а также директора турцентра «Горная аптека» Ольгу Лонскую и общественников Сергея Канарева и Юрия Нижегородцева.

Кроме того, 11 человек выбрали 22 члена палаты, ранее утвержденные сити-менеджером и гордумой. Это гендиректор ООО «Жилищная инициатива» Юрий Гатилов, директор музея «Мир времени» Сергей Корепанов, отец главного федерального инспектора в Алтайском крае в прошлом возглавлявший исполком краевого отделения «Единой России», а ныне член президиума Алтайского краевого Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Алтайского края Виталий Чугуев, а также общественники Александр Кишкунов, Владимир Бертенев, Лилия Новикова, Раиса Ермолова, Нина Шабалина, Виктор Романов, Савва Шипилов и Лариса Белькова.

Фото: сайт администрации Барнаула

Справка:

Общественная палата предполагает две выборных должности - председателя и секретаря, а также включает в свой состав совет, комиссии по социальной политике, по развитию некоммерческого сектора и СМИ, по вопросам городского хозяйства и экологии, по вопросам перспективного развития города (строительство, архитектура, образование, предпринимательство). Общественная палата появилась в краевом центре в 2010 году.

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Комментарий

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Комментариев 6
Директор СССР

02.06.2017 20:39

дайте мне таблеток от жадности! И ПОБОЛЬШЕ !!!!!
гость

02.06.2017 21:40

Заголовок не соответствует происходившему. Фризин первым предложил Лопаткина, а прогнозы ваши полная л-а.
999

02.06.2017 21:51

Вот в мэрии нижегородцева все называют барыгой. И кто же его там так кроет, что эта мерзота куда-нибудь да пристроится в той самой мэрии??
777

02.06.2017 21:54

999 писал(а):
Вот в мэрии нижегородцева все называют барыгой.

это говно прислуживало Перемазову еще
гость

02.06.2017 21:59

гость писал(а):
Фризин первым предложил Лопаткина, .

По сути, это в корне меняет дело. Конечно, если бы Лопаткин подсуетился и сам первым предложил Фризена, то расклад был бы совсем другим
ну да

02.06.2017 22:17

777 писал(а):
это говно прислуживало Перемазову еще

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Именно-именно, на четырех костях Перемазову винишко подносил на бильярд обсосок вонючий. Ну а потом подписаны на эту мразь оказывались некие земельные участки в городе. Слышал, что он вроде какой-то верующий, так под ним должна земля гореть иуда. Думаю его делишки СУ СК интересно было бы вдумчиво посмотреть........