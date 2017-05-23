Барнаульские депутаты в канун выборов подбросили городу «лишних» 2 млрд рублей

Депутаты Барнаульской гордумы

Бюджет Барнаула на 2017 год увеличен на 1,9 млрд рублей. Решение принято большинством депутатов городской думы на заседании 2 июня. Бюджет подрос за счет дополнительных ассигнований на реализацию федеральных проектов, а также благодаря налоговым поступлениям и доходам от реализации муниципального имущества. Часть оппозиционеров, правда, полагает, что выделение дополнительных денег имеет скорее политический подтекст и связано с предстоящими в сентябре выборами в БГД.

Общий объем доходов бюджета города-2017 составит 10,784 млрд рублей, в том числе безвозмездные поступления из краевого бюджета – 4,671 млрд рублей. Общий объем расходов – 11,367 млрд рублей, дефицит бюджета равен 582,8 млн рублей. Таким образом главный финансовый документ на текущий год увеличен в доходной части на 1,9 млрд рублей, в том числе за счет объема безвозмездных поступлений на 1,707 млрд рублей, а также налоговых и неналоговых доходов - на 192,8 млн рублей. Допфинансирование будет выделено на реализацию федеральных проектов «Безопасные и качественные дороги», «Формирование современной городской среды» - около 1,03 млрд рублей, на строительство школ - 530 млн рублей, повышение зарплаты работников детсадов и школ – 110 млн рублей, выполнение работ по озеленению – 36 млн рублей и т. д.

Собственные доходы увеличены в основном за счет поступлений земельного налога (около 100 млн рублей), доходов от реализации муниципального имущества (45 млн рублей), налога на имущество физлиц (27 млн рублей), единого сельхозналога (13 млн рублей), НДФЛ (11 млн рублей). Одновременно выросла и расходная часть бюджета города — на 1,889 млрд рублей. Расходы увеличены по шести разделам. Больше всего допсредств пойдет на «Образование» (+ 795,7 млн рублей), «Национальную экономику» (+ 680,2 млн рублей), «Жилищно-коммунальное хозяйство» (+ 395,3 млн рублей), «Социальную политику» (+ 9,5 млн рублей), «Общегосударственные вопросы» (+ 8,6 млн рублей), «Культуру, кинематографию» (+ 0,2 млн рублей).

Людмила Зубович и Сергей Дугин

Часть народных избранников, представляющих оппозиционные фракции в БГД, указывают, что решение об увеличении бюджета носило скорее не экономический, а политический характер. Это может быть связано с предстоящими муниципальными выборами, а также грядущей президентской кампанией. Об этом в частности высказался депутат от «Парнаса» Геннадий Шейда. Представитель эсеров Оксана Молодых также добавила ложку дегтя. По ее словам, несмотря на увеличение доходной части бюджета почти на 2 млрд рублей, ряд городских программ так и не получат дополнительных денег.

«Есть претензия в части уменьшения средств по программе газификации на 2015-2019 годы. Также надеюсь, что двукратное увеличение поддержки ТОСов (до 3,6 млн рублей — прим. ред. БФ) никак не связано с политическими предвыборными задачами органов власти, а имеет абсолютно благую цель - помощь институтам гражданского общества. И, жаль, что не удалось этим решением увеличить расходы на поддержку малого и среднего предпринимательства, - остались на цифре чуть более 7 млн рублей», - отметила г-жа Молодых.

Напомним, ранее руководитель антикоррупционного центра «Трансперенси Интернешнл – Россия» (ТИ-Р) в Барнауле Станислав Андрейчук заявлял, что бюджет города на 2017 год претерпел значительные изменения в части социальных гарантий, причем в худшую сторону. Так, по его оценке, на 42 % сократилось обеспечение жильем ветеранов войны, более чем на 80 % - инвалидов. На 17 % уменьшились расходы на расселение аварийного фонда. При этом 2,5 млн рублей будет потрачено на официальный сайт администрации города.

Добавим, следующее заседание гордумы запланировано на август. Скорее всего, оно станет последним для действуюшего созыва БГД. 10 сентября пройдут выборы, по итогам которых будет сформирован новый депутатский корпус. Кроме того, город избавится от двуглавости. Думу с осени будет возглавлять председатель (в настоящее время — глава города), а нынешняя должность сити-менеджера будет звучать как «глава Барнаула». В связи с этим депутаты БГД 2 июня утвердили порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города. Очевидно, градоначальник появится в краевом центре лишь к началу ноября. Кстати, на выборы местных депутатов город потратит 43 млн рублей.