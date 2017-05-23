Компания «Имидж Инвентор» предлагает оборудование для салонов красоты и парикмахерских по выгодным ценам

Летние скидки до 25% на оборудование для салонов красоты и парикмахерских в интернет-магазине «Имидж Инвентор» – это отличный подарок от производителя для тех, кто умеет делать людей красивыми. Российская компания «Имидж Инвентор» основана в 2001 году и специализируется на производстве и поставке современного оборудования предприятиям сферы обслуживания. Она является ведущей в этой области на российском рынке.

Продажа оборудования для салонов красоты

Какие бы ни были искусные мастера, каким бы большим и искренним не было их желание обслужить клиента по высшему классу, у них ничего не получится без хорошего оборудования. Трудно представить место, где создается красота без зеркала, сушуара, удобного регулируемого по высоте и наклону кресла. А с развитием косметических технологий мы уже не мыслим салон красоты без воскоплавов, аппаратов LPG и одноразовых простыней.

Мы предлагаем все это и еще больше по самым демократичным ценам приобрести оптом и в розницу в нашем магазине. Огромный ассортимент представлен в каталоге сайта. Мы предусмотрели все: от пуфиков, стоек регистраторов, журнальных столиков и диванов для холла до ванночек, полотенец и расчесок. А если вдруг чего-то нужного не окажется, у нас это можно заказать.

Ассортимент разрабатывается и усовершенствуется, учитывая все пожелания клиентов. Поэтому он адаптирован и конкурентоспособен. Мы осуществляем поставки оборудования в частные организации, государственные учреждения России и в европейские страны.

Компания имеет складские базы во многих городах России. Также в нашем распоряжении находится большой автопарк машин, поэтому мы быстро и бесплатно доставляем заказанные товары по Москве и в региональные базы.

Для начинающих бизнесменов в магазине существует услуга «салон под ключ», а также осуществляется сервисный ремонт вышедшего из строя оборудования. В магазине постоянно действуют скидки на 2-15%, которые напрямую зависят от суммы заказа. А также проводится распродажа остатков товара для салонов красоты.

Продажа парикмахерского оборудования

На сегодняшний день компания «Имидж Инвентор» является лучшей на российском рынке в этой области, что подтверждается документами и победами на 100 конкурсах и выставках в разных городах страны. Наши клиенты могут не только купить любое оборудование парикмахерских, но и сделать заказ по индивидуальным меркам и чертежам. Налаженная система логистики позволяет за 14 дней исполнить и доставить его покупателям.

На сайте копании представлен большой выбор товара:

детские и взрослые парикмахерские кресла и кресла-мойки;

зеркала;

стерилизаторы;

климазоны;

сушуары;

специальная корпусная мебель.

У нас постоянно проводятся акции и действуют системы гибких скидок. В настоящее время мы предлагаем приобрести сушуары «Имидж» со скидкой 20% и мойки «Альбатрос» со скидкой 10%.

Парикмахерские тележки

Большое значение для комфортности и правильной организации труда имеет рациональная система хранения. От того, насколько удобно расположены и рассортированы инструменты, материалы, зависит количество времени, затраченного на его поиски. А значит, производительность труда и заработок.

Мы предлагаем тележки разной ценовой категории от 2 до 12 тысяч рублей. Все они мобильны, потому что оснащены колесиками. В зависимости от назначения, имеют разную конструкцию и материал изготовления. Еще один критерий, по которому часто выбирают парикмахерское оборудованию – это цвет. В каталоге представлены тележки черных, розовых, белых и серых тонов. Но клиент может позвонить и заказать любой другой оттенок.

Единственное общее требование ко всем тележкам – это возможность их удобной санитарной обработки. Только у нас можно купить качественные, прочные и недорогие парикмахерские тележки и их комплектующие от производителя по самым низким ценам. Если заказать товар сейчас, то можно получить дополнительную скидку 10 %.

Продажа педикюрных кресел

Стоит только открыть каталог нашего магазина на нужной странице, и вопрос «Где купить педикюрное кресло?» отпадет сам собой. Мы предлагаем специальное оборудование на выбор от простого удобного кресла стоимостью 9800 рублей до педикюрного СПА комплекса за 229 000 рублей.

Для их изготовления используются высококачественные гипоаллергенные материалы (металл, полимеры), выдерживающие вес пациентов более 100 кг и воздействие дезинфицирующих растворов. Их форма обеспечивает комфорт клиентам и удобство обслуживающему персоналу.

Конструкция каждой модели отличается низким центром тяжести, что дает гарантию от опрокидывания. Каркас собран или сварен из металлического профиля. Красивая стильная обивка создает респектабельный вид, который повышает самооценку клиенток и имидж заведения.

Для создания атмосферы стильного уважающего себя и клиентов заведения достаточно зайти на наш сайт и заказать лучшее оборудование для косметических салонов в России.