Ничего не задали: в Барнауле «изгнали» электронные проездные для школьников и студентов

Администрация Барнаула «заморозит» электронные проездные тарифов «школьный» и «студенческий» с 1 июля по 31 августа 2017 года. То есть, молодым людям в этот период придется расплачиваться в транспорте наличностью или покупать общий электронный проездной. Временный отказ от тарифов связан с каникулами, следует из сообщения на сайте горадминистрации.

Чиновники сообщают, что воспользоваться картой для оплаты проезда в общественном транспорте в этот период будет невозможно. Пополнить ее школьники и студенты смогут лишь с 15 августа, но первую поездку с ее использованием можно совершить не ранее 1 сентября. Такая «заморозка» прописана в постановлении администрации, регламентирующем использование электронных проездных.

Отметим, что согласно данным на сайте МУП «Центртранс», стоимость безлимитного проездного тарифа «школьный» — 270 рублей, «студенческий» — 485 рублей. Они действуют в трамваях и троллейбусах. Аналогичный электронный проездной для остальных пассажиров стоит 1020 рублей.

Отметим, что транспортными картами в городе по итогам кампании по их внедрению пользуются считанные проценты пассажиров. Причем город весной 2017 года попытался исправить ситуацию с их популярностью, принудительно переведя школьников и студентов на электронную систему.

Напомним, 1 декабря 2016 года в общественном транспорте Барнаула начала полноценно действовать система электронной оплаты. Стоимость проезда в городском электротранспорте за наличный расчет составила 19 рублей, по транспортной карте с тарифным планом «Электронный кошелек» - 18 рублей. С этой же даты проезд в автобусах за наличный расчет обходится в 20 рублей; по транспортной карте с тарифным планом «Электронный кошелек» в 19 рублей; по общегражданскому проездному (с лимитом в 50 поездок) – 18 рублей. Нововведение вызвало много нареканий как со стороны самих перевозчиков, которые опасались получить дополнительные убытки, так и со стороны пассажиров - тем пришлось отстаивать длинные очереди в попытке приобрести проездной.