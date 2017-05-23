×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

«Кошачья» разметка по-алтайски

12 |
Есть мнение
Гендиректор «Сибирской генерирующей компании» Михаил Кузнецов о мифах вокруг закона об альтернативной котельной: «Неужели кто-то верит, что в России можно поднять тариф в два раза?»
12
Разговор
Геннадий Шейда, депутат Барнаульской гордумы

Геннадий Шейда, депутат Барнаульской гордумы

«У новой оппозиции нет своего Цоя и песни «Перемен»

52

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Форум «Алтай. Точки роста» открылся сегодня в Алтайском крае
Сибирский полпред приехал на открытие форума «Алтай. Точки роста – 2017»
Вода – жизнь, но безопасность в приоритете!
«Надежда на чудо»: Летний Новый год


Резонанс
Темы недели
Барнаульский суд не поверил экспертам, решившим оставить отцу малолетнюю дочь экс-супругов Корчагиных
20
Лига выдающихся секретарей: персек алтайского крайкома КПРФ стала «приближенной» Геннадия Зюганова
46
В блогах
Владислав Вакаев

23.05.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

Похоже, барнаульские выборы вновь вошли в федеральную повестку

13
Александр Карлин

16.05.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

Власть местная, власть важная (размышления о местном самоуправлении)

39
Василий Морозов

11.05.2017

Василий Морозов

редактор информационного канала «Наши Новости»

И все-таки «прецедент Нонко» прекрасен

19
Loading...
Главная Лента новостей Ничего не задали: в Барнауле «изгнали» электронные проездные для школьников и студентов

Ничего не задали: в Барнауле «изгнали» электронные проездные для школьников и студентов

05.06.2017 17:59

Администрация Барнаула «заморозит» электронные проездные тарифов «школьный» и «студенческий» с 1 июля по 31 августа 2017 года. То есть, молодым людям в этот период придется расплачиваться в транспорте наличностью или покупать общий электронный проездной. Временный отказ от тарифов связан с каникулами, следует из сообщения на сайте горадминистрации.

Чиновники сообщают, что воспользоваться картой для оплаты проезда в общественном транспорте в этот период будет невозможно. Пополнить ее школьники и студенты смогут лишь с 15 августа, но первую поездку с ее использованием можно совершить не ранее 1 сентября. Такая «заморозка» прописана в постановлении администрации, регламентирующем использование электронных проездных.

Отметим, что согласно данным на сайте МУП «Центртранс», стоимость безлимитного проездного тарифа «школьный» — 270 рублей, «студенческий» — 485 рублей. Они действуют в трамваях и троллейбусах. Аналогичный электронный проездной для остальных пассажиров стоит 1020 рублей.

Отметим, что транспортными картами в городе по итогам кампании по их внедрению пользуются считанные проценты пассажиров. Причем город весной 2017 года попытался исправить ситуацию с их популярностью, принудительно переведя школьников и студентов на электронную систему.

Напомним, 1 декабря 2016 года в общественном транспорте Барнаула начала полноценно действовать система электронной оплаты. Стоимость проезда в городском электротранспорте за наличный расчет составила 19 рублей, по транспортной карте с тарифным планом «Электронный кошелек» - 18 рублей. С этой же даты проезд в автобусах за наличный расчет обходится в 20 рублей; по транспортной карте с тарифным планом «Электронный кошелек» в 19 рублей; по общегражданскому проездному (с лимитом в 50 поездок) – 18 рублей. Нововведение вызвало много нареканий как со стороны самих перевозчиков, которые опасались получить дополнительные убытки, так и со стороны пассажиров - тем пришлось отстаивать длинные очереди в попытке приобрести проездной.


Другие новости по этой теме:

 Барнаульские чиновники умножат пользователей электронных проездных
 Барнаульские чиновники нашли еще один способ стабилизировать ситуацию с электронными проездными
 Электронная бюрократия: алтайские блогеры «прошлись» по новым транспортным картам
 Распространителю электронных проездных для барнаульских льготников край готовит 3,5 млн рублей
 В Барнауле пересчитали цену проезда в общественном транспорте

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 2
кость

05.06.2017 19:32

В каникулы школьники перестали быть школьниками и детьми? Сволочная АДминистрация!
С одной овцы

05.06.2017 20:47

три шкуры ! Опыт удался ?