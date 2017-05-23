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Главная Лента новостей Барнаульский горэлектротранспорт получил нового куратора

Барнаульский горэлектротранспорт получил нового куратора

06.06.2017 12:59

Новым директором МУП «Горэлектротранс» Барнаула назначили бывшего главного инженера Николая Петряшина, следует из информации, опубликованной на офсайте предприятия. Как стало известно, назначение состоялось 1 июня, спустя 2,5 месяца с момента ухода с поста прежнего руководителя — 66-летнего Александра Семыкина.

Известно, что последние два года г-н Петряшин занимал пост главного инженера МУП «Горэлектротранс», в общей же сложности он проработал на предприятии - около 30 лет. Согласно данным «Горэлектротранса», должность главного инженера после назначения Николая Петряшина досталась Александру Хвощему.

Как сообщалось ранее, прежний директор МУП «Горэлектротранс» Барнаула 66-летний Александр Семыкин покинул свою должность в середине марта текущего года. Причиной тому официально называли истечение срока действия очередного контракта. Стоит отметить, что г-н Семыкин занял руководящий пост как раз в тот момент, когда МУП в первый раз переживало финансовое оздоровление 2010-2011 гг. Второй раз к банкротству предприятие приблизилось уже через год. Чтоб поправить финансовое положение перевозчика, гордума с подачи администрации Барнаула летом одобрила продажу объектов недвижимости, находящихся в хозяйственном ведении «Горэлектротранса» (четыре объекта), а также передачу муниципального имущества в качестве обеспечения обязательств перед кредиторами (23 объекта).

Добавим также, что за шесть лет работы г-на Семыкина на посту директора транспортное предприятие пережило немало серьезных перемен. Так, в начале 2013 года МУП «Горэлектротранс» впервые приобрело два троллейбуса с литий-ионными батареями, способные ездить без контакта с электропроводами. Барнаул стал вторым сибирским городом, где появились троллейбусы с автономным ходом — первые были запущены в Новосибирске. Они курсировали по маршрутам № 6 и № 7, позже подобные хотели пустить и до Новоалтайска, однако планам так и не суждено было сбыться.

Справка:

Николай Петряшин родился 29 января 1961 года в селе Боровское Алейского района. После окончания технического училища в Барнауле будущий директор «Горэлектротранса» работал помощником машиниста тепловоза локомотивного депо станции «Алтайская». В августе 1983 года он устроился мастером ОТК в системе городского электрического общественного транспорта. Уже позже г-н Петряшин работал начальником технического отдела, главным инженером и начальником службы РВС. Высшее техническое образование управленец получил в Алтайском техническом университете им. И.И. Ползунова. После этого с 1997 по 2013 годы он работал главным ревизором службы по безопасности движения предприятия. С 2013 по 2014 годы Николай Петряшин перешел на должность заместителя председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула, однако потом вернулся в «Горэлектротранс» и с конца 2014 года являлся главным инженером МУП.


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Комментарий

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Комментариев 5
Вперед, новаторы!

06.06.2017 15:18

Вот это достижение,- аж два троллейбуса с литий-ионными батареями! Что-то очень давно не видно троллейбусов с автономным ходом курсирующих по маршруту № 7. Видимо их главный инженер Петряшин "отремонтировал"? Зато громыхают по ухабистой Балтийской разбитые троллейбусы по 19 р. в один конец!
Гостья

06.06.2017 18:00

Есть хороший маршрут троллейбуса №1. Почему бы не внедрить №1в такой же, как №1, но с заходом на вокзал?
Сема

06.06.2017 20:03

Всю жизнь был алкоголиком, редко после 16.00 видели трезвым на работе, так и до директора допился... а в плане профессионализма и двух слов связать не может.
Чем вообще думаем администрация при назначении на такие должности?
Через год предприятия не станет
У нас всегда так

06.06.2017 21:55

Дела делают мастера , а руководят ими подмастерья
правда

06.06.2017 23:19

,Семыкин А получал очень приличную дотацию от города. Тем не менее всегда был убыточным предприятием, парк дряхлел не обновлялся и за такой большой срок только 2 троллейбуса и больше похвастаться то нечем ! И это все достижения Горэлектротранса!.Постыдились бы господа писать об этом. Петряшин Н просто развалит это уже давно развалившееся хозяйство и думаю это всё целенаправленно сделано .Развалить ,а потом обанкротить.Правильно написали,двух слов связать не может,управленец он ни какой.Но видно такие-никакие люди угодны верхам. Возьмите комитет по транспорту,дорогам и связи ,посадили Молодняк после института,которые в транспортной системе не работали ни одного дня и сразу такие должности,Управленцы! Смех и грех и ведь ходят на совещания в Администрацию и всех всё устраивает Разваливается вся система,уважение людей к подобным руководителям падает. К чему придём и что там впереди и где там это светлое будущее !Обидно за державу!