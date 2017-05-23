Барнаульский горэлектротранспорт получил нового куратора

Новым директором МУП «Горэлектротранс» Барнаула назначили бывшего главного инженера Николая Петряшина, следует из информации, опубликованной на офсайте предприятия. Как стало известно, назначение состоялось 1 июня, спустя 2,5 месяца с момента ухода с поста прежнего руководителя — 66-летнего Александра Семыкина.

Известно, что последние два года г-н Петряшин занимал пост главного инженера МУП «Горэлектротранс», в общей же сложности он проработал на предприятии - около 30 лет. Согласно данным «Горэлектротранса», должность главного инженера после назначения Николая Петряшина досталась Александру Хвощему.

Как сообщалось ранее, прежний директор МУП «Горэлектротранс» Барнаула 66-летний Александр Семыкин покинул свою должность в середине марта текущего года. Причиной тому официально называли истечение срока действия очередного контракта. Стоит отметить, что г-н Семыкин занял руководящий пост как раз в тот момент, когда МУП в первый раз переживало финансовое оздоровление 2010-2011 гг. Второй раз к банкротству предприятие приблизилось уже через год. Чтоб поправить финансовое положение перевозчика, гордума с подачи администрации Барнаула летом одобрила продажу объектов недвижимости, находящихся в хозяйственном ведении «Горэлектротранса» (четыре объекта), а также передачу муниципального имущества в качестве обеспечения обязательств перед кредиторами (23 объекта).

Добавим также, что за шесть лет работы г-на Семыкина на посту директора транспортное предприятие пережило немало серьезных перемен. Так, в начале 2013 года МУП «Горэлектротранс» впервые приобрело два троллейбуса с литий-ионными батареями, способные ездить без контакта с электропроводами. Барнаул стал вторым сибирским городом, где появились троллейбусы с автономным ходом — первые были запущены в Новосибирске. Они курсировали по маршрутам № 6 и № 7, позже подобные хотели пустить и до Новоалтайска, однако планам так и не суждено было сбыться.