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Главная Лента новостей Разорившийся алтайский бизнесмен Юрий Титов не может поделить имущество с бывшей женой

Разорившийся алтайский бизнесмен Юрий Титов не может поделить имущество с бывшей женой

07.06.2017 13:34

В производстве Ключевского районного суда Алтайского края находится заявление Натальи Титовой к уже бывшему, как выяснилось, супругу — известному бизнесмену, в прошлом — депутату Алтайского Заксобрания Юрию Титову. Г-жа Титова в судебном порядке намерена решить вопрос о разделе совместно нажитого имущества. Об этом говорится в карточке дела.

Как пояснила ИА «Банкфакс» финансовый управляющий Натальи Титовой Ольга Зинько, супруги официально развелись еще в 2016 году. В начале 2017 года в суд поступило заявление от г-жи Титовой с требованием о разделе имущества. С чем это связано — достоверно не известно. Нельзя исключать, что она подозревает бывшего мужа в сокрытии каких-либо активов.

При этом еще в феврале финансовый управляющий признанной банкротом как физлицо Натальи Титовой Ольга Зинько представила суду положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника. Однако заседание переносилось, а в итоге производство по этому заявлению было приостановлено — до вступления в законную силу судебного акта по делу о разделе имущества. В конце апреля Ключевской районный суд приостановил и это производство до разрешения некого другого дела, которое повлияет на раздел. Как пояснила ИА «Банкфакс» г-жа Зинько, это связано с большим числом сделок со стороны экс-супругов, которые сейчас оспариваются. То есть, пока поделить «добро» экс-супруги не могут, поскольку не известно, каким имуществом они располагают.

Интересно, что сам Юрий Титов через суд пытается вернуть себе незаконно, по его мнению, арестованное приставами имущество. Так, 26 мая Ключевской районный суд отказался принять иск, через который г-н Титов намеревался вернуть себе трубы б/у диаметром 300 мм в количестве 64 920 кг, 128 м кабеля и пять глубинных насосов ЭЦВ-10. Это имущество было арестовано как принадлежащее ОАО «Ключевской элеватор», но бизнесмен настаивает, что оно его личное. В качестве мотивации отказа говорится, что аналогичный иск уже был рассмотрен арбитражным судом, решение выносилось не в пользу Юрия Титова.

Напомним, единоросс из АКЗС Юрий Титов и его экс-супруга Наталья, а также возглавляемый ими холдинг «Ключевской элеватор» несколько месяцев назад были признаны банкротами. По решению краевого арбитражного суда имущество четы будет продано с торгов. Ранее предполагалось, что Титовых ждет лишь процедура реструктуризации задолженности, однако она показала, что финансовых возможностей для расчетов с кредиторами у супругов нет.

Судя по декларации депутата Титова за 2015 год, в их совместной с супругой собственности находятся земельный участок в 0,1 га и жилой дом площадью 76 кв. м, доходы составили чуть более 500 тысяч рублей. Финансовый управляющий должников Евгений Ващенко полагал, что за счет реализации имущества семьи Титовых можно будет выручить «несколько сот тысяч рублей».

Депутат вдобавок к банкротству был признан виновным в совершении ряда налоговых преступлений. Ущерб бюджетной системе от его махинаций достиг нескольких десятков миллионов рублей. Суд в итоге наказал его штрафом в 400 тысяч рублей, но освободил от наказания, применив акт об амнистии. Таким образом, формально последствий для политической карьеры обвинительный приговор не имел. Однако в выборах г-н Титов не участвовал. Летом 2016 года по требованию Сбербанка арбитраж запретил Юрию Титову выезд из России.


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Комментарий

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Комментариев 4
Ну не верю что

07.06.2017 15:40

финансовых возможностей для расчетов с кредиторами у супругов нет. Или как - сьели и выКакАли ?
Горыныч

07.06.2017 15:45

А мне жалко мужика, бизнес накрылся, а тут ещё и жена, видимо, сволочью оказалась
Горынычу

07.06.2017 16:20

Жалко? Кинул банки на офигеть какую сумму денег, с налогами намутил, жил "как царь" пока кредиты брал. За что жалко? Ему кто то что то плохого сделал? Или подставил?
колючка

07.06.2017 17:41

Ну так же как у Мудрика-штаны ,да рубаха с тапочками вот и всё имущество! Цирк -всё есть,но всё спрятано и жену подлец оставил,ради молодухи.Ничего нового ,но нам то зачем это знать?