Сергей Дугин прикрыл переполненное барнаульское кладбище

«Запретные» места для захоронений обозначены желтым

В Барнауле власти, похоже, окончательно решили закрыть Булыгинское (Кировское) кладбище. Постановление об этом 1 июня подписал глава администрации города Сергей Дугин. Причина — в превышении плотности захоронений. Кладбище функционировало с марта 2006 года, до этого времени некрополь на протяжении 42 лет был официально закрыт.

Как следует из документа, под запрет угодило не только само Центральное кладбище (официальное наименование на карте города), расположенное по адресу: улица Чернышевского, 288, но и близлежащий участок, где также, очевидно, производились захоронения. Данная территория находится в 221 м на запад от основного погоста. Суммарно площадь обоих участков равна 295 тысячам кв. м. Кроме того, сити-менеджер распорядился прекратить предоставление мест для захоронений. Очевидно, что документ вступает в силу с момента опубликования. Контроль за исполнением постановления возложен на замглавы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Сергея Демина.

Отметим, что данное кладбище имеет несколько названий. Чаще всего в официальных источниках оно именуется как Булыгинско-Кировское (по поселку Кирова или Булыгина), рядом с которым оно расположено. Другое название некрополя - Старое городское. Кладбище было открыто в первой половине XX века в центральной части города в ленточном бору на берегу Пивоварки. Первые погребения относятся к 1930-м годам.

Территория Булыгинского кладбища

Первоначально оно использовалось в основном под захоронения бывших военнослужащих, ветеранов и солдат, умерших во время Великой Отечественной войны в госпиталях Барнаула. В связи с этим в народе кладбище носило название Воинское. Рядом располагались так называемые Армянское, Мусульманское и Детское кладбища — участки, на которых хоронили по какому-либо одному признаку (национальность, религия, возраст). В 1940-ые - 1950-ые годы здесь также хоронили представителей разных национальностей, высланных в Алтайский край. К слову, в 1994 году на территории кладбища установили памятник калмыкам, умершим в ссылке в Барнауле.

Булыгинское кладбище было закрыто в 1964 году, однако в 2006 году решением городских властей оно было вновь открыто. Его изначальная площадь — 52 га. Это почти в шесть раз меньше современных границ, обозначенных на портале Публичная кадастровая карта. На территории некрополя расположены четыре памятных знака. Кладбище относится к памятникам истории и культуры регионального значения. Соответствующее постановление было принято в декабре 1994 года. В настоящее время на погосте ведет свою деятельность добровольный молодежный отряд «Планета добра», основанный в 2009 году. Члены отряда проводят экскурсии, восстанавливают утерянные данные о захороненных, занимаются охраной памятников и создают фотоальбом.

Могильный камень

Среди известных барнаульцев здесь похоронены поэт, переводчик, один из основателей и главных теоретиков имажинизма Вадим Шершеневич (1893-1942), генерал-майор, военный комиссар Алтайского края Александр Сорокин (1901—1957), член правления всероссийского общества хирургов, главный хирург Барнаула Александр Чеглецов (1906—1957), исследователь природы Алтая, ботаник, краевед Виктор Верещагин (1871—1956).

Добавим, после того как будет закрыто Булыгинское кладбище в Барнауле останется три действующих некрополя. Это Михайловское, Черницкое и Власихинское (официально здесь проводят только подзахоронения). Кроме того, в краевом центре третий год функционирует крематорий. Также на территории Барнаула насчитывается три разрушенных погребения: Нагорное кладбище, Кресто-Воздвиженское и Петропавловское.

Поминальный крест

В городе остро стоит вопрос нехватки площадей для новых захоронений. Несколько лет назад говорилось о том, что муниципалитет намерен оформить права на прилегающий к Новомихайловскому кладбищу участок площадью 115 га. Между тем согласно ранее опубликованным материалам, к концу 2017 года в краевом центре должно появиться мемориальное кладбище для захоронения умерших участников ВОВ и ветеранов боевых действий Барнаула. Место, где будет располагаться будущий мемориальный комплекс, находится на Власихинском кладбище. Предположительно, мемориал будет примыкать к проезжей части, а не уходить вглубь кладбища.