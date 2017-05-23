В Барнауле вырубают массив ленточного бора ради строительства медучреждения

В нагорной части Барнаула, по соседству с действующим медицинским кластером, последние недели ведется рубка реликтового ленточного бора. По сведениям ГТРК «Алтай», рядом со спортивной базой «Динамо» уже выкорчеваны десятки огромных сосен на участке в 2,5 гектара. Все ради строительства медцентра, который финансирует частный инвестор из Москвы, сказано на сайте телеканала.

Как сообщили в Минздраве Алтайского края, на этом месте будет построен Центр реабилитации пациентов с травмами опорно-двигательного аппарата. Проект финансирует частный инвестор из Москвы, объем вложений оценивается в 500 млн рублей. В новом учреждении будут проходить реабилитацию пациенты Федерального центра травматологии и ортопедии. Место под строительство выбиралось так, чтобы эти организации находились как можно ближе друг к другу.

Замминистра здравоохранения Алтайского края Константин Гордеев считает, что действия инвестора оправданы. «К сожалению, площадь медицинского кластера достаточно ограничена и другого подходящего участка инвестору правительство края не смогло предложить. Появление этой медицинской организации позволит сократить сроки пребывания пациентов в Федеральном центре травматологии, то есть от больничной койки перейти к этапу восстановления. Это ускорит, конечно же, восстановление здоровья для пациентов и увеличит «оборот койки» в хирургических учреждениях, а значит, большее количество как жителей Алтайского края, так и всего Сибирского федерального округа могут получить квалифицированную высокотехнологичную медицинскую помощь», — прокомментировал ситуацию г-н Гордеев.

Точное количество вырубленных в ленточном бору деревьев пока выяснить не удалось. По оценкам журналистов, их срубили около сотни. Также пока нет информации, куда увезли древесину. Между тем, как отметил Константин Гордеев, инвестор «приложит усилия», чтобы компенсировать ущерб причиненный природе. «Что касается лесного массива, то губернатор края и представитель инвестора (компания «Премиум-строй») подписали соглашение, предусматривающее обязанности сторон, в том числе восстановление лесного фонда на территории кластера. Каждое дерево имеет восстановительную стоимость, и инвестор приложит усилия для того, чтобы компенсировать ущерб уникальному реликтовому бору Алтайского края», — заявил замминистра.