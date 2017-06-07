×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

«Кошачья» разметка по-алтайски

12 |
Есть мнение
Журналист Владислав Садыков о рубцовских «семипалатинцах»: «Город по-прежнему остается «полигоном»
5
Разговор
Геннадий Шейда, депутат Барнаульской гордумы

Геннадий Шейда, депутат Барнаульской гордумы

«У новой оппозиции нет своего Цоя и песни «Перемен»

52

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Александр Карлин занял 71 место в рейтинге 85 российских губернаторов
Главный экономист ВТБ Капитал: Инфляция в России. Май: погода и цены на продукты питания
«Танцуй». Блог участника проекта. Андрей Малышев. Запись первая
Алтайские аптеки могут получить право изготавливать лекарства и доставлять их жителям сел


Резонанс
Темы недели
Барнаульский суд не поверил экспертам, решившим оставить отцу малолетнюю дочь экс-супругов Корчагиных
20
Лига выдающихся секретарей: персек алтайского крайкома КПРФ стала «приближенной» Геннадия Зюганова
48
В блогах
Михаил Беднаржевский

07.06.2017

Михаил Беднаржевский

корреспондент программы «Вести Алтай»

На смерть «Капиталиста»

4
Владислав Вакаев

23.05.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

Похоже, барнаульские выборы вновь вошли в федеральную повестку

13
Александр Карлин

16.05.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

Власть местная, власть важная (размышления о местном самоуправлении)

48
Loading...
Главная Лента новостей Жители Алтайского края могут не почувствовать снижение затрат на ОДН из-за «предприимчивых» УК

Жители Алтайского края могут не почувствовать снижение затрат на ОДН из-за «предприимчивых» УК

08.06.2017 12:30

Нормативы ОДН в Алтайском крае
Нормативы ОДН в Алтайском крае

С 1 июня в Алтайском крае установили новые нормативы на ОДН. Они коснулись холодной и горячей воды, отведения сточных вод, а также электроэнергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. Все нормативы оказались в разы меньше старых, по разным услугам они сократились в 4-9 раз, что, естественно, не выгодно ресурсоснабжающим организациям и УК.

Любопытно, что если вначале краевые власти полностью поддержали появление новых величин, то позднее речь зашла о введении длительного моратория на предлагаемые нормативы. Тем не менее затягивать с данным вопросом не стали, и вопреки позиции ресурсовиков управление по госрегулированию цен и тарифов Алтайского края с начала лета утвердило новые величины.

До 1 июня управляющие компании имели право начислять жителям ОДН по фактическим показаниям приборов учета. С лета затраты на содержание ОИ могут быть предъявлены населению только в пределах норматива. Образовавшуюся разницу между нормативом и фактическими показаниями приборов учета управляющие компании или ТСЖ обязаны оплатить ресурсовикам из собственных средств. Как следствие, УК и ТСЖ будут копить дебиторскую задолженность, ресурсовики выходить в суд для взыскания долгов, заключительным этапом станет массовое банкротство УК и ТСЖ, расписывали негативный сценарий противники новых нормативов. Между тем ситуация не выглядит однозначной и для самих жителей, которые, казалось бы, должны выиграть от нововведения.

Дело в том, что в ОДН попадает неучтенное фактическое потребление так называемых нормативщиков, которые платят за ресурсы по нормативу индивидуального потребления, а реально тратят больше. Как правило, в эту категорию попадают съемные квартиры, в которых зарегистрирован один человек, а проживает пять. Есть также категория граждан, которая имея приборы учета, не передает их показания. Чаще всего они тоже потребляют больше, чем предполагает норматив. Кроме того, существует ситуация, когда жильцы многоквартирных домов осознано подают УК некорректные показания (например, в силу финансовых трудностей), не понимая, что остальное оплатят все жильцы дома. Соответственно в этих домах может возникнуть дисбаланс. Все это не впишется в норматив ОДН и ляжет на плечи УК, которая в свою очередь не имеет ресурсов для его оплаты, сказано на сайте реготделения «Справедливой России».

Людмила Суслова, депутат Алтайского Заксобрания:

Глубокий анализ ситуации в Алтайском крае дает основание считать, что разница между фактическим потреблением и нормативом будет существенной. Вариантов развития событий здесь немного. Первый и самый печальный – долг управляющих компаний будет накапливаться, и они, не имея возможности платить ресурсоснабжающим организациям, через некоторое время начнут банкротиться. Второй вариант также не оптимистичен. УК вынуждена будет перекрывать дисбаланс за счет тарифов на текущее содержание дома, так как никаких других источников средств у них нет. В итоге недофинансирование по текущему содержанию жилья будет сказываться на качестве и объемах оказываемых услуг. Третий вариант предполагает диалог между собственниками и УК. Последние могут выйти с предложением, принять решение о перераспределении сверхнормативного ОДН на всех жителей. В этом случае управляющим компаниям нужно постараться убедить собственников в необходимости данных мер. Для этого УК должна иметь очень весомые аргументы, в противном случае я сомневаюсь в том, что собственники захотят оплачивать коммунальные ресурсы за нерадивых соседей и «резиновые» квартиры. Но и непринятие жильцами такого решения не исключает появления липовых протоколов, по которым якобы сообща с собственниками УК было получено согласие на перераспределение сверхнормативного ОДН.

По мнению г-жи Сусловой, необходимо решить две большие задачи. Во-первых, организовать работу по установке приборов учета, тем самым привести данный показатель к 100 %. Во-вторых, наладить систематический контроль за показаниями индивидуальных приборов учета, установить периодичность снятия контрольных показаний – хотя бы раз в шесть месяцев. В этом случае можно добиться справедливого распределения коммунального ресурса. В качестве положительного примера спикер указала на ситуацию в частном секторе, когда невозможность контролировать расход электроэнергии сподвигла ресурсовиков за свой счет установить индивидуальные приборы учета вне домовладений. Данные мероприятия привели к эффективному контролю и учету за потреблением электричества, указывает спикер.

Фото: altai.spravedlivo.ru

Справка:

Норматив потребления коммунальной услуги по водоснабжению на общедомовые нужды (куб. м в месяц на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) определяется по формуле: N = 0,09xК/S. В данном случае 0,09 – расход холодной (горячей) воды на общедомовые нужды (куб. м в месяц на человека); K – численность жителей, проживающих в многоквартирных домах, в отношении которых определяется норматив; S – общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах (кв. м).

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 15
гость

08.06.2017 16:03

В итоге недофинансирование по текущему содержанию жилья будет сказываться на качестве и объемах оказываемых услуг.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Суслова с Луны свалилась? Какие услуги по текущему содержанию жилья оказывают УК? Всё за отдельную плату. Например, на доме установлена антенна на 6 каналов за счет жильцов. УК просто собрали с жителей наличку, без всяких документов. Насчитывают теперь за эту антенну ежемесячные платежи, даже если ей не пользуешься. Люди, у кого на крыше антенна, скажите, какие работы по содержанию этого прибора в виде железной палки надо проводить? Что там содержать?
гость

08.06.2017 16:11

Некоторые уточнения:
1. Про мораторий говорили общественники и представители поставщиков услуг.
2. Губернатор не может отменить закон
3. Цель 1498 - заставить управляющие организации работать. Они сами передали данные для расчета норматива, теперь пусть пожинают последствия.
4. 1498 расширяет права УО в борьбе с небалансом. Они вправе определять фактическое проживание, они должны контролировать правильность передачи данных, они должны бороться с потерями. Это их обязанность - вот и пусть отвечают за результат. Пусть работают.
Иваныч

08.06.2017 16:13

Наглое вранье про резиновые квартиры уже осточертело. В соседней квартире прописана одна хозяйка. Стала сдавать. Через некоторое время квартиранты (мама, папа и дочка) поставили счетчики на воду. В результате они стали платить меньше. Оказывается, норматив на одного человека перекрывает реальное потребление на трёх. Только на установку счетчиков они потратили более 4 000 рублей. Эта сумма окупится. Но тогда уже надо будет ставить новые счетчики. Вот такой круговорот воды в природе.
Гостю

08.06.2017 16:19

Это их обязанность - вот и пусть отвечают за результат. Пусть работают.
Работать будут, но за другую цену. Хорошая работа требует хорошего тарифа. УК расширят штат контролеров, оснастят их планшетами для видео- и фото-фиксации показаний и нарушений. И все затраты по содержанию контролеров скинут на Гостя.
Гость

08.06.2017 16:25

Если общие приборы учета будут стоять в каждом подъезде и их показания доступны жителям - это одно. Но если все в подвале, куда доступ нам закрыт, а на двери подвала (за воду и свет в котором именно мы платим) висит табличка, что там узел тепловой компании, которая нам продает тепло, и посторонним (нам, собственникам) вход запрещен? Как мы установим, сколько энергии и воды может своровать у нас Холодков?
Игнатенко

08.06.2017 16:34

Гостю писал(а):
УК расширят штат контролеров, оснастят их планшетами для видео- и фото-фиксации показаний и нарушений. И все затраты по содержанию контролеров скинут на Гостя.

За содержание приборов учета отдельная графа в квитанции. Если ты , 16-19, хоть раз платил за квартиру должен знать.
А то, что Управляшки грозят банкротством, так все этому будут рады. В процессе лицензирования слили многих конкурентов. Остались те, кто на особом положении, кого не контролируют власти. Разговаривал с одним прокурором, тот в частной беседе говорит:"Понимаешь, практически нет в городе УК, которые не воруют у собственников".
110

08.06.2017 16:37

Гость писал(а):
Как мы установим, сколько энергии и воды может своровать у нас Холодков?

Вместе с Василиади они на многое способны!
Гость

08.06.2017 16:47

Все законы написаны под ресурсовиков! Сейчас управляшки, что бы не обанкротиться будут вынуждены выводить ОДПУ из строя.
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

08.06.2017 17:16

Звезда в Шоке. ЕБЖ долго.
...не исключает появления липовых протоколов, по которым якобы сообща с собственниками УК было получено согласие на перераспределение сверхнормативного ОДН...
тут г-жа Л Суслова права. Это явление будет почти массовым, и как только "перераспределение" отразится на квартиросъёмщиков "молчунов" они полагаю проснутся и ....
но это уже другая история
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
гость

08.06.2017 17:35

Такое ощущение, что люди. написавшие эту статью и г-жа Суслова с луны свалились. Жиреть-то ресурсовики будут, они из пальца высасывают цифры. Счета выставляют УК и ТСЖ за горячую воду по показаниям общедомового прибора и еще разницу умножают на стоимость Гкал. Правильно, аппетит приходит во время еды. Урвать нужно пока разрешили!
горожанин

08.06.2017 17:45

«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер писал(а):
..не исключает появления липовых протоколов, по которым якобы сообща с собственниками УК было получено согласие на перераспределение сверхнормативного ОДН...
тут г-жа Л Суслова права. Это явление будет почти массовым, и как только "перераспределение" отразится на квартиросъёмщиков "молчунов" они полагаю проснутся и ....

Не то, что проснутся, могут и спать не ложиться. Ничего не изменится. Обращались в прокуратуру по поводу липовых протоколов, ответ "нет оснований для проверки". ИМ можно все.
Что касается ресурсовиков, то власти и сами депутаты отдали край им на разграбление. Какой тариф попросят, такой им и установят. В тарифах десять раз всякие потери заложили. И еще дополнительно начисляют, начисляют и начисляют.
гость

08.06.2017 17:51

Какие у нас "ресурсовики"? Это просто посредники между производителями услуг и потребителями. Давно пора всех менять. Что власти в них вцепились и пылинки сдувают?
Очевидец

08.06.2017 18:29

На чем основано утверждение, что у тех, кто платит по нормативам, реальное потребление на много превышает эти самые нормативы? Для того, чтобы покрыть, к примеру, норматив по воде, нужно вообще не закрывать кран в течение суток! Не верите - посчитайте! Счётчики нужны для того, чтобы у сотрудников УК была работа! Одна замена счетчиков раз в три года неплохой доход приносит тем, кто это делает! А ежемесячная маета с дозвонами для передачи показаний?! Другое дело - газоснабжение! Там реально установка счётчика позволяет экономить, поскольку реальное потребление газа действительно ниже норматива! И нет никакого ОДН! Действительная реальность и по воде и по газу сводится к тому, что те, кто платит по нормативам, оплачивает объём как минимум в полтора раза больше потребленого. Но смысла переходить на счетчики там, где есть ОДН, нет! Разницу через ОДН все равно взыщут, поставщики ли, УК ли - без разницы! Пока существует ОДН по воде, никакой экономии потребитель в своем кошельке не почувствует! Какие бы счётчики он не устанавливал! Эффект будет только тогда, когда собственник будет оплачивать только показания внутриквартирного счётчика, безо всяких ОДН! А те, кто хочет не заморачиваться со счетчиками и платить по нормативам, пусть платят по нормативам! Действующий норматив и в десятером, не закрывая кранов, не перепрыгнуть!
Ну

08.06.2017 18:33

Какое снижение ОДН, если при переходе на нормативы ОДН за электричество выросли в 10 раз, и все из площади которая учитывается для расчета. Так у нас в подвале имеется одна лампочка, которая включается один раз в месяц для снятия показаний ОДПУ. А норматив умножается на всю площадь, как будто бы подвал освещается день и ночи. Вот такие липовые ОДН. Надо все пересматривать, все это только вызывает недовольство жителей.
Константин

08.06.2017 19:31

Я правильно понимаю, что теперь я, как председатель ТСЖ, обязан поднять тариф (текущее содержание жилья) на размер утвержденных нормативов? Так что ли? Теперь за ОДН отвечает ТСЖ и платиь со своего расчетного счета должно ТСЖ. Так? Тогда на хрена ВЦ ЖКХ услугу ОДН прописывает жильцам?