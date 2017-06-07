Жители Алтайского края могут не почувствовать снижение затрат на ОДН из-за «предприимчивых» УК

Нормативы ОДН в Алтайском крае

С 1 июня в Алтайском крае установили новые нормативы на ОДН. Они коснулись холодной и горячей воды, отведения сточных вод, а также электроэнергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. Все нормативы оказались в разы меньше старых, по разным услугам они сократились в 4-9 раз, что, естественно, не выгодно ресурсоснабжающим организациям и УК.

Любопытно, что если вначале краевые власти полностью поддержали появление новых величин, то позднее речь зашла о введении длительного моратория на предлагаемые нормативы. Тем не менее затягивать с данным вопросом не стали, и вопреки позиции ресурсовиков управление по госрегулированию цен и тарифов Алтайского края с начала лета утвердило новые величины.

До 1 июня управляющие компании имели право начислять жителям ОДН по фактическим показаниям приборов учета. С лета затраты на содержание ОИ могут быть предъявлены населению только в пределах норматива. Образовавшуюся разницу между нормативом и фактическими показаниями приборов учета управляющие компании или ТСЖ обязаны оплатить ресурсовикам из собственных средств. Как следствие, УК и ТСЖ будут копить дебиторскую задолженность, ресурсовики выходить в суд для взыскания долгов, заключительным этапом станет массовое банкротство УК и ТСЖ, расписывали негативный сценарий противники новых нормативов. Между тем ситуация не выглядит однозначной и для самих жителей, которые, казалось бы, должны выиграть от нововведения.

Дело в том, что в ОДН попадает неучтенное фактическое потребление так называемых нормативщиков, которые платят за ресурсы по нормативу индивидуального потребления, а реально тратят больше. Как правило, в эту категорию попадают съемные квартиры, в которых зарегистрирован один человек, а проживает пять. Есть также категория граждан, которая имея приборы учета, не передает их показания. Чаще всего они тоже потребляют больше, чем предполагает норматив. Кроме того, существует ситуация, когда жильцы многоквартирных домов осознано подают УК некорректные показания (например, в силу финансовых трудностей), не понимая, что остальное оплатят все жильцы дома. Соответственно в этих домах может возникнуть дисбаланс. Все это не впишется в норматив ОДН и ляжет на плечи УК, которая в свою очередь не имеет ресурсов для его оплаты, сказано на сайте реготделения «Справедливой России».

Людмила Суслова, депутат Алтайского Заксобрания: Глубокий анализ ситуации в Алтайском крае дает основание считать, что разница между фактическим потреблением и нормативом будет существенной. Вариантов развития событий здесь немного. Первый и самый печальный – долг управляющих компаний будет накапливаться, и они, не имея возможности платить ресурсоснабжающим организациям, через некоторое время начнут банкротиться. Второй вариант также не оптимистичен. УК вынуждена будет перекрывать дисбаланс за счет тарифов на текущее содержание дома, так как никаких других источников средств у них нет. В итоге недофинансирование по текущему содержанию жилья будет сказываться на качестве и объемах оказываемых услуг. Третий вариант предполагает диалог между собственниками и УК. Последние могут выйти с предложением, принять решение о перераспределении сверхнормативного ОДН на всех жителей. В этом случае управляющим компаниям нужно постараться убедить собственников в необходимости данных мер. Для этого УК должна иметь очень весомые аргументы, в противном случае я сомневаюсь в том, что собственники захотят оплачивать коммунальные ресурсы за нерадивых соседей и «резиновые» квартиры. Но и непринятие жильцами такого решения не исключает появления липовых протоколов, по которым якобы сообща с собственниками УК было получено согласие на перераспределение сверхнормативного ОДН.

По мнению г-жи Сусловой, необходимо решить две большие задачи. Во-первых, организовать работу по установке приборов учета, тем самым привести данный показатель к 100 %. Во-вторых, наладить систематический контроль за показаниями индивидуальных приборов учета, установить периодичность снятия контрольных показаний – хотя бы раз в шесть месяцев. В этом случае можно добиться справедливого распределения коммунального ресурса. В качестве положительного примера спикер указала на ситуацию в частном секторе, когда невозможность контролировать расход электроэнергии сподвигла ресурсовиков за свой счет установить индивидуальные приборы учета вне домовладений. Данные мероприятия привели к эффективному контролю и учету за потреблением электричества, указывает спикер.