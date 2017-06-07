В Алтайском крае займутся взращиванием кукловодов для бездомного театра «Сказка»

В Алтайском государственном институте культуры открывается набор на дополнительную профессиональную программу «Артист театра кукол». Обучение осуществляется по целевому заказу Управления Алтайского края по культуре и архивному делу, говорится на сайте учебного заведения.

Как уточняют в вузе, программа будет рассчитана на 500 часов, а сроки ее реализации - до двух лет. По окончании обучения и при успешной сдаче итоговой аттестации студентам выдается диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации «Артист театра кукол». В пресс-службе подчеркивают, что обучаться по данной программе смогут студенты и выпускники направлений подготовки «Актерское искусство» и «Режиссер любительского театра» АлтГИК и других профильных вузов и ссузов. Готовить «кукольных» артистов будут преподаватели АлтГИК, а также ведущие артисты Алтайского государственного театра кукол «Сказка» и других профильных театров страны.

Напомним, что старое здание театра кукол, построенное в 1968 году, находится в аварийном состоянии. Постановки там не идут уже несколько лет. Решение о строительстве нового помещения власти приняли в начале 2015 года. Разработкой проектно-сметной документации занимается «Авторская мастерская Тоскина». Ориентировочный срок окончания строительства - 2018 год. Между тем данный проект уже не раз вызывал недовольство со стороны властей, в том числе и губернатора Александра Карлина, который требовал существенно сократить стоимость сметы, что, как видно, возымело действие. Известно, что смета уже была существенно урезана, по информации БФ, с 500 млн рублей до 350 млн рублей.

Между тем в апреле текущего дома в администрации Барнаула предложили «Сказке» на время строительства нового здания переехать в здание бывшего кинотеатра «Родина». Однако состояние здания нельзя назвать идеальным, в стенах и полу невооруженным глазом видны трещины. Не исключено, что это в том числе послужило причиной для исхода арендаторов. Переоборудование помещения кинотеатра потребует немалых затрат со стороны «Сказки». Смета еще не утверждена, но для сравнения обустройство другого временного пристанища театра - малой сцены ДК «Моторостроителей» - обошлось, по данным источника БФ, в 1 млн рублей.