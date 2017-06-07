Чистота — залог туризма: «Народный фронт» настаивает на раздельном сборе мусора в Республике Алтай

Республике Алтай, которая позиционирует себя как экологичный туристический регион, необходимо в ближайшее время перейти на раздельный сбор мусора. Пока даже в Горно-Алтайске нет мест, куда можно сдать батарейки и другие отходы, подлежащие деактивации, регион не сможет называться чистым. Такое мнение на федеральном сайте «Народного фронта» (ОНФ) высказала координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Республике Алтай, эксперт региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Республике Алтай, ученый Майя Шурова.

По мнению г-жи Шуровой, решение проблем по сбору мусора, сортировке и переработке твердых коммунальных отходов должно стать одной из приоритетных задач для региональных властей. Одновременно необходимо решать коммуникационную проблему. Важно, чтобы как можно больше людей изменили свои привычки бросать все ненужное в один контейнер. «Простой пример: в столице республики городе Горно-Алтайске не найдешь места, куда можно было бы сдать использованные щелочные батарейки, энергосберегающие лампы, градусники. Информация о пунктах приема недоступна людям. Почему бы не установить емкости в крупных торговых центрах?» – прокомментировала ученый сложившуюся ситуацию.

Внедрение раздельного сбора мусора особенно актуально в связи с вступлением в силу с 2017 году изменений в федеральный закон об отходах, сообщает ОНФ. Согласно закону, захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещается. Перечень видов таких отходов пока не установлен правительством.

Вместе с тем эксперт ОНФ уверена, что массовое строительство новых полигонов не рационально и не отвечает не только санитарным и экологическим нормам, но и экономической целесообразности. «В рамках реализации проекта ОНФ «Генеральная уборка» мы видим заинтересованность со стороны малых предприятий, готовых заниматься переработкой отходов. Отсутствие раздельного сбора мусора, приоритета переработки над захоронением отходов и неэффективный механизм пути товара от производителя до потребителя, недоработанные территориальные схемы по обращению с отходами, а также отсутствие какого-либо взаимодействия с предпринимателями, которые занимаются переработкой и утилизацией отходов, значительно тормозят развитие всей перерабатывающей промышленности в нашей республике в целом. Большое внимание следует уделять общественному обсуждению территориальных схем обращения с отходами», – отметила Майя Шурова.

Она заключила, что Республике Алтай, позиционирующей себя как экологически чистый, туристско-рекреационный регион, пора переходить на раздельный сбор мусора. Отметим, что сейчас в регионе действует завод по переработке твердых бытовых отходов, который базируется в Майме. Мощность завода составляет 32,5 тысяч тонн в год или 160 тысяч куб. м в год. На предприятие поступают твердые бытовые отходы из Горно-Алтайска и Майминского района. По планам из полученного вторичного сырья (полиэтилен, пластмасса) будут изготавливаться: тротуарная плитка и канализационные люки, указано на офсайте муниципалитета.