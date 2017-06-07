Застройщик «распускает» руки: новосибирский бизнесмен зашел на площадку «Бирюзовой Катуни»

Новый резидент особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь» «Актив Парк» зашел на строительную площадку и начал возведение анонсированных ранее объектов — гостиничного комплекса, пункта питания, оздоровительного центра и спортивно-развлекательных комплексов. Об этом сообщается на сайте правительства Алтайского края.

ООО «Актив Парк», зарегистрированное в Алтайском в марте 2016 года, по данным ЕГРЮЛ, полностью принадлежит новосибирскому девелоперу Сергею Жукову, который также владеет туристическими объектами в Новосибирске и Горно-Алтайске (отель «Алтика»). Основной актив бизнесмена — новосибирская компания «Индексстрой», которая занимается строительством жилья и коммерческой недвижимости. Согласно информации на сайте застройщика, в ее активе несколько десятков объектов в Новосибирской области. Проект г-на Жукова в «Бирюзовой Катуни» предполагает инвестиции в размере около 500 млн рублей, его планируется реализовать к 2021 году.

На сайте регионального правительства указано, что соглашение об осуществлении туристско-рекреационной деятельности в ОЭЗ с «Актив Парком» заключили уже после передачи Минэкономразвития России соответствующих полномочий Алтайскому краю в 2016 году. Состоялось уже два заседания Экспертного совета ОЭЗ под председательством зампреда правительства Алтайского края, министра экономического развития региона Николая Чинякова. На них рассмотрели и одобрили четыре заявки от инвесторов на заключение соглашений об осуществлении туристско-рекреационной деятельности на «Бирюзовой Катуни». Они предполагают строительство гостиничных, ресторанного, оздоровительного, развлекательного комплексов и кемпинга.

Добавим, в начале апреля полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провел заседание рабочей группы по вопросам деятельности особых экономических зон, в ходе которого он отметил неэффективность работы ОЭЗ. «С момента создания первых ОЭЗ в Сибири прошло более десяти лет, на эти цели было направлено более 25 млрд рублей бюджетных средств, однако весомого эффекта для социально-экономического развития регионов достичь не удалось», — констатировал г-н Меняйло. По словам полпреда, развитие ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» сдерживает приостановка введения в эксплуатацию некоторых объектов инфраструктуры. Отметим, что согласно годовым отчетам ОЭЗ, большую часть объектов инфраструктуры строила компания «СтройГАЗ», которая сейчас находится в глубоком кризисе.

В ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» зарегистрировано 19 компаний-резидентов, значительная часть из которых действующие.