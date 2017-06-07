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Главная Лента новостей Застройщик «распускает» руки: новосибирский бизнесмен зашел на площадку «Бирюзовой Катуни»

Застройщик «распускает» руки: новосибирский бизнесмен зашел на площадку «Бирюзовой Катуни»

09.06.2017 10:32

Новый резидент особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь» «Актив Парк» зашел на строительную площадку и начал возведение анонсированных ранее объектов — гостиничного комплекса, пункта питания, оздоровительного центра и спортивно-развлекательных комплексов. Об этом сообщается на сайте правительства Алтайского края.

ООО «Актив Парк», зарегистрированное в Алтайском в марте 2016 года, по данным ЕГРЮЛ, полностью принадлежит новосибирскому девелоперу Сергею Жукову, который также владеет туристическими объектами в Новосибирске и Горно-Алтайске (отель «Алтика»). Основной актив бизнесмена — новосибирская компания «Индексстрой», которая занимается строительством жилья и коммерческой недвижимости. Согласно информации на сайте застройщика, в ее активе несколько десятков объектов в Новосибирской области. Проект г-на Жукова в «Бирюзовой Катуни» предполагает инвестиции в размере около 500 млн рублей, его планируется реализовать к 2021 году.

На сайте регионального правительства указано, что соглашение об осуществлении туристско-рекреационной деятельности в ОЭЗ с «Актив Парком» заключили уже после передачи Минэкономразвития России соответствующих полномочий Алтайскому краю в 2016 году. Состоялось уже два заседания Экспертного совета ОЭЗ под председательством зампреда правительства Алтайского края, министра экономического развития региона Николая Чинякова. На них рассмотрели и одобрили четыре заявки от инвесторов на заключение соглашений об осуществлении туристско-рекреационной деятельности на «Бирюзовой Катуни». Они предполагают строительство гостиничных, ресторанного, оздоровительного, развлекательного комплексов и кемпинга.

Добавим, в начале апреля полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провел заседание рабочей группы по вопросам деятельности особых экономических зон, в ходе которого он отметил неэффективность работы ОЭЗ. «С момента создания первых ОЭЗ в Сибири прошло более десяти лет, на эти цели было направлено более 25 млрд рублей бюджетных средств, однако весомого эффекта для социально-экономического развития регионов достичь не удалось», — констатировал г-н Меняйло. По словам полпреда, развитие ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» сдерживает приостановка введения в эксплуатацию некоторых объектов инфраструктуры. Отметим, что согласно годовым отчетам ОЭЗ, большую часть объектов инфраструктуры строила компания «СтройГАЗ», которая сейчас находится в глубоком кризисе.

В ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» зарегистрировано 19 компаний-резидентов, значительная часть из которых действующие.


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Комментарий

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Комментариев 4
От истоков основания и основателя т.з. "Бирюзовая Катунь"

09.06.2017 11:13

Романтики и заряда бодрости на "Бирюзовой" в палаточках у костерка на оборудованных площадках, без поломничества, где нет степного гнуса, было не мало...
ТУРИСТ

09.06.2017 13:30

Во всем мире вход в турзону всегда бесплатный...
а у нас за въезд - зплати 300 р.
за вход на озеро заплати 500 р.
за каждую горку отдай по 200 р.
за лежак - 500 р.
за навес - 800 р.
за воду-туалет-воздух-свет-комарики...
и пошел турист пешком, без машины и трусов домой....
а семья в залоге осталась батрачить все лето за отдых....
федор

09.06.2017 15:29

А ка Вы хотели, во всем мире экономика рыночная, капитализм империалистический, а у нас то и другое демократическое и все для народа и с заботаю о нем.
Дядя Федор

09.06.2017 18:17

вы в своем уме ? Когда это всё да ещё для народа ?