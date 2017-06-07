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Главная Лента новостей Алтайский думец породнился с потомками Льва Толстого

Алтайский думец породнился с потомками Льва Толстого

09.06.2017 18:23

Анастасия Толстая и Сергей Шаргунов
Анастасия Толстая и Сергей Шаргунов

Депутат Госдумы от КПРФ писатель Сергей Шаргунов, представляющий в нижней палате парламента одновременно Алтайский край, Республику Алтай, Тыву и Бурятию, женился во второй раз. Его избранницей стала прапраправнучка Льва Толстого, Анастасия Толстая.

9 июня думец выложил сразу в нескольких соцсетях свадебную фотографию, заодно и уточнив семейный статус надписью «в браке». О том, кто именно стал женой парламентария, не сообщалось. Позднее агентство Intermedia указало, что избранницей Сергея Шаргунова стала Анастасия Толстая – старшая дочь Владимира Толстого (советника президента России по культурной политики и бывшего директора «Ясной Поляны»), прапраправнучка писателя Льва Толстого. Для Сергея Шаргунова это второй брак: его первой женой в 2003 году стала писательница Анна Козлова, в 2006 году у них родился сын Иван.

Как уже сообщалось, г-н Шаргунов недавно входил в число вероятных кандидатов от КПРФ, кого партия могла выдвинуть на будущих президентских выборах в марте 2018 года. 18 сентября 2016 года Сергей Шаргунов был избран депутатом Госдумы по партсписку КПРФ от четырех регионов СФО. Является членом комитета ГД по международным делам. За первые полгода работы нового созыва Госдумы Сергей Шаргунов неоднократно признавался одним из наиболее медийных и узнаваемых народных избранников. Активно борется против злоупотреблений ювенальной юстиции. В частности, в центральной прессе начал кампанию в защиту матери-одиночки Ирины Байковой из Алтайского края, у которой органы опеки отобрали трех дочерей. После долгих разбирательств суд признал, что детей у Байковой забрали незаконно. Выступил (в том числе и с трибуны Госдумы) в защиту воспитателя детсада Евгении Чудновец, осужденной на пять месяцев пребывания в колонии за репост возмутившего ее видеоролика, где было запечатлено издевательство над ребенком. В итоге, Генпрокуратура сама вышла с кассацией в Верховный суд РФ с предложением отменить приговор и прекратить уголовное преследование. Шаргунов оказался одним из двух депутатов, кто голосовал против внесения поправок в статью 116 УК РФ («декриминализация домашнего насилия»).

Как уже сообщалось, в конце апреля Сергею Шаргунову подожгли квартиру в Москве. Инцидент произошел на следующий день после голосования по закону о сносе пятиэтажек в столице, где думец оказался в числе четырех депутатов, выступивших против инициативы. По словам г-на Шаргунова, у него сгорели вещи, картины, обгорели иконы.

Фото: профиль в Instagram Сергея Шаргунова

Справка:

Сергей Шаргунов родился 12 мая 1980 года в Москве, в семье известного священника, преподавателя Духовной академии Александра Шаргунова. Выпускник МГУ им М. В. Ломоносова по специальности «Журналист-международник». С 19 лет начал печататься в журнале «Новый мир». В 21 год стал лауреатом премии «Дебют» за повесть «Малыш наказан». Свои премиальные г-н Шаргунов перечислил на адвокатов писателя Эдуарда Лимонова, в то время сидевшего в тюрьме. С 2003 по 2007 работал обозревателем в «Независимой газете», где вел литературный проект «Свежая кровь». С 2012 года — главный редактор портала «Свободная пресса». Член Общества русской словесности и патриаршего совета по культуре.

Как журналист находился в зоне боевых действий в Южной Осетии в 2008 году и в Донбассе в 2014-2016 годах. Лауреат премий «Дебют», «Эврика», госпремии Москвы, итальянских премий «Arcobaleno» и «Москва-Пенне», Горьковской литературной премии, историко-литературной премии «Александр Невский», дважды финалист премии «Национальный бестселлер». Книги Сергея Шаргунова переведены на итальянский, английский, французский, сербский языки. В конце мая 2017 года книга «Катаев: погоня за вечной весной» вошла в шорт-лист национальной премии «Большая книга». Тройку победителей назовут до конца осени.

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Комментарий

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Комментариев 5
Иван Конев

09.06.2017 18:42

Хоть один нормальный депутат от края появился. Задолбали всякие бесарабовы.
скажи НЕТ наркотикам.

09.06.2017 19:59

Если у тебя прекрасная жена, офигительная любовница, крутая тачка, нет проблем с властями и налоговыми службами, а когда ты выходишь на улицу всегда светит солнце и прохожие тебе улыбаются -перестань баловатся травкой.
Ивану Коневу

09.06.2017 20:15

В каком месте он нормальный?
Гонец из Пензы

09.06.2017 21:32

В том,где,что-то у нормальных людей растёт!
Любопытный

09.06.2017 23:46

А жена не депутат Госдумы от ЕР? Брак не межфракционный?