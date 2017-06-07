Алтайский думец породнился с потомками Льва Толстого

Анастасия Толстая и Сергей Шаргунов

Депутат Госдумы от КПРФ писатель Сергей Шаргунов, представляющий в нижней палате парламента одновременно Алтайский край, Республику Алтай, Тыву и Бурятию, женился во второй раз. Его избранницей стала прапраправнучка Льва Толстого, Анастасия Толстая.

9 июня думец выложил сразу в нескольких соцсетях свадебную фотографию, заодно и уточнив семейный статус надписью «в браке». О том, кто именно стал женой парламентария, не сообщалось. Позднее агентство Intermedia указало, что избранницей Сергея Шаргунова стала Анастасия Толстая – старшая дочь Владимира Толстого (советника президента России по культурной политики и бывшего директора «Ясной Поляны»), прапраправнучка писателя Льва Толстого. Для Сергея Шаргунова это второй брак: его первой женой в 2003 году стала писательница Анна Козлова, в 2006 году у них родился сын Иван.

Как уже сообщалось, г-н Шаргунов недавно входил в число вероятных кандидатов от КПРФ, кого партия могла выдвинуть на будущих президентских выборах в марте 2018 года. 18 сентября 2016 года Сергей Шаргунов был избран депутатом Госдумы по партсписку КПРФ от четырех регионов СФО. Является членом комитета ГД по международным делам. За первые полгода работы нового созыва Госдумы Сергей Шаргунов неоднократно признавался одним из наиболее медийных и узнаваемых народных избранников. Активно борется против злоупотреблений ювенальной юстиции. В частности, в центральной прессе начал кампанию в защиту матери-одиночки Ирины Байковой из Алтайского края, у которой органы опеки отобрали трех дочерей. После долгих разбирательств суд признал, что детей у Байковой забрали незаконно. Выступил (в том числе и с трибуны Госдумы) в защиту воспитателя детсада Евгении Чудновец, осужденной на пять месяцев пребывания в колонии за репост возмутившего ее видеоролика, где было запечатлено издевательство над ребенком. В итоге, Генпрокуратура сама вышла с кассацией в Верховный суд РФ с предложением отменить приговор и прекратить уголовное преследование. Шаргунов оказался одним из двух депутатов, кто голосовал против внесения поправок в статью 116 УК РФ («декриминализация домашнего насилия»).

Как уже сообщалось, в конце апреля Сергею Шаргунову подожгли квартиру в Москве. Инцидент произошел на следующий день после голосования по закону о сносе пятиэтажек в столице, где думец оказался в числе четырех депутатов, выступивших против инициативы. По словам г-на Шаргунова, у него сгорели вещи, картины, обгорели иконы.