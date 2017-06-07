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Главная Лента новостей Барнаульский «Амител» назвал имя нового главреда

Барнаульский «Амител» назвал имя нового главреда

13.06.2017 12:50

Оксана Бассауэр
Оксана Бассауэр

С 13 июня главным редактором ИА «Амител» стала Оксана Бассауэр. Информация размещена в профиле г-жи Бассауэр на Facebook. Последние два месяца и. о. главреда издания являлась Елена Лепезина.

До начала апреля портал возглавляла Елена Пацар, которая заняла пост главного редактора Amic.ru 1 июля 2015 года. За это время была проведена масштабная реформа издания и редизайн сайта. Было реализовано около 40 специальных проектов, а аудитория ресурса выросла в два раза, утверждало информагентство. До прихода г-жи Пацар главным редактором издания являлась Светлана Шаповалова. В настоящее время она работает в ИА Regnum. По данным ИА «Банкфакс», одной из причин ухода г-жи Пацар могла стать позиция краевых властей.

Отметим, пока «Амител» не анонсировал назначение Оксаны Бассауэр. Каким видит дальнейшее развитие проекта новый главред, пока неизвестно.

Оксана Бассауэр родилась 21 июня 1974 года. В 1991 году окончила гимназию № 5 в Камне-на-Оби. Далее училась на филфаке АлтГУ. С четвертого курса университета она работала в каменской «Народной газете». После окончания вуза г-жа Бассауэр год отработала в телекомпании «АТН» редактором новостей. В 1996 году устроилась в пресс-службу Управления вневедомственной охраны при ГУВД Алтайского края. Позже пришла в качестве редактора в «Комсомольскую правду — Барнаул». Затем стала директором издательского холдинга «Прожектор», считалась одним из ведущих топ-менеджеров «Сибирской медиагруппы».

Фото: профиль Оксаны Бассауэр в Facebook

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Комментарий

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Комментариев 12
Водитель троллейбуса

13.06.2017 13:40

... ото б и шла к нам , или хоть на трамвай. У нас тоже кабинки удобные. Стояла п , и рулювала... типо - следующая остановка многотиражка "Вечерний Борн Оул" , или чё там ? Олтопресс )))))
Гуд!

13.06.2017 13:58

Оксана! Вперед! Работа для тебя не в новинку! С тобой и в коллективе Амитела будет почеловечнее! Успеха в новой редакции!
Болельщик Динамо

13.06.2017 14:13

Галицкая выжила из СМГ конкурентку напрочь :)
Хозяин курятника

13.06.2017 14:21

Болельщик Динамо писал(а):
Галицкая выжила из СМГ конкурентку напрочь :)


И то верно, 2 хозяйки на одной кухне не долго живут.
гость_гость

13.06.2017 14:32

До прихода г-жи Пацар....
....причин ухода г-жи Пацар
....в профиле г-жи Бассауэр

это теперь звание такое в амителе?
или должность?
Капитализм с человеческим лицом

13.06.2017 14:36

Гуд! писал(а):
С тобой и в коллективе Амитела будет почеловечнее!


Оксана прихватит с собой бочку с краской и Амител засверкает новыми красками.
Дарья

13.06.2017 14:40

Поздравляем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Главупырь 2

13.06.2017 14:41

Дарья писал(а):
Поздравляем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


У человека горе - пошла на понижение, а вы тут с поздравлениями. Не красиво даже как то.
А что нового на Амике?

13.06.2017 14:51

Посреди страницы навязчивая реклама знакомства «с девушками вашего города».
Хитропопик

13.06.2017 14:56

А что нового на Амике? писал(а):
Посреди страницы навязчивая реклама знакомства «с девушками вашего города».


А что плохого в сводничестве? Они же не пропагандируют открытый гомосексуализм пока что.
На сайте

13.06.2017 15:01

Если Пацар развела гадость на Амике, постоянные оскорбления посетителей ресурса модератором стали нормой, не удивительно, что эту профнепригодную заменили.
Профпригодность

13.06.2017 15:07

На сайте писал(а):
не удивительно, что эту профнепригодную заменили.


она ушла сама. не прощаясь. просто бензин кончился, а там без бензина люди не нужны. Тем более, что чуда продемонстрировать не удалось.