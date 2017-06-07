Барнаульский «Амител» назвал имя нового главреда

13.06.2017 12:50
С 13 июня главным редактором ИА «Амител» стала Оксана Бассауэр. Информация размещена в профиле г-жи Бассауэр на Facebook. Последние два месяца и. о. главреда издания являлась Елена Лепезина.
До начала апреля портал возглавляла Елена Пацар, которая заняла пост главного редактора Amic.ru 1 июля 2015 года. За это время была проведена масштабная реформа издания и редизайн сайта. Было реализовано около 40 специальных проектов, а аудитория ресурса выросла в два раза, утверждало информагентство. До прихода г-жи Пацар главным редактором издания являлась Светлана Шаповалова. В настоящее время она работает в ИА Regnum. По данным ИА «Банкфакс», одной из причин ухода г-жи Пацар могла стать позиция краевых властей.
Отметим, пока «Амител» не анонсировал назначение Оксаны Бассауэр. Каким видит дальнейшее развитие проекта новый главред, пока неизвестно.
Оксана Бассауэр родилась 21 июня 1974 года. В 1991 году окончила гимназию № 5 в Камне-на-Оби. Далее училась на филфаке АлтГУ. С четвертого курса университета она работала в каменской «Народной газете». После окончания вуза г-жа Бассауэр год отработала в телекомпании «АТН» редактором новостей. В 1996 году устроилась в пресс-службу Управления вневедомственной охраны при ГУВД Алтайского края. Позже пришла в качестве редактора в «Комсомольскую правду — Барнаул». Затем стала директором издательского холдинга «Прожектор», считалась одним из ведущих топ-менеджеров «Сибирской медиагруппы».
Фото: профиль Оксаны Бассауэр в Facebook
13.06.2017 13:40
13.06.2017 13:58
13.06.2017 14:13
13.06.2017 14:21
И то верно, 2 хозяйки на одной кухне не долго живут.
13.06.2017 14:32
....причин ухода г-жи Пацар
....в профиле г-жи Бассауэр
это теперь звание такое в амителе?
или должность?
13.06.2017 14:36
Оксана прихватит с собой бочку с краской и Амител засверкает новыми красками.
13.06.2017 14:40
13.06.2017 14:41
У человека горе - пошла на понижение, а вы тут с поздравлениями. Не красиво даже как то.
13.06.2017 14:51
13.06.2017 14:56
А что плохого в сводничестве? Они же не пропагандируют открытый гомосексуализм пока что.
13.06.2017 15:01
13.06.2017 15:07
она ушла сама. не прощаясь. просто бензин кончился, а там без бензина люди не нужны. Тем более, что чуда продемонстрировать не удалось.