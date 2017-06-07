Барнаульский «Амител» назвал имя нового главреда

Оксана Бассауэр

С 13 июня главным редактором ИА «Амител» стала Оксана Бассауэр. Информация размещена в профиле г-жи Бассауэр на Facebook. Последние два месяца и. о. главреда издания являлась Елена Лепезина.

До начала апреля портал возглавляла Елена Пацар, которая заняла пост главного редактора Amic.ru 1 июля 2015 года. За это время была проведена масштабная реформа издания и редизайн сайта. Было реализовано около 40 специальных проектов, а аудитория ресурса выросла в два раза, утверждало информагентство. До прихода г-жи Пацар главным редактором издания являлась Светлана Шаповалова. В настоящее время она работает в ИА Regnum. По данным ИА «Банкфакс», одной из причин ухода г-жи Пацар могла стать позиция краевых властей.

Отметим, пока «Амител» не анонсировал назначение Оксаны Бассауэр. Каким видит дальнейшее развитие проекта новый главред, пока неизвестно.

Оксана Бассауэр родилась 21 июня 1974 года. В 1991 году окончила гимназию № 5 в Камне-на-Оби. Далее училась на филфаке АлтГУ. С четвертого курса университета она работала в каменской «Народной газете». После окончания вуза г-жа Бассауэр год отработала в телекомпании «АТН» редактором новостей. В 1996 году устроилась в пресс-службу Управления вневедомственной охраны при ГУВД Алтайского края. Позже пришла в качестве редактора в «Комсомольскую правду — Барнаул». Затем стала директором издательского холдинга «Прожектор», считалась одним из ведущих топ-менеджеров «Сибирской медиагруппы».