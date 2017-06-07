Администрация Барнаула заказала третье «малаховское» кольцо рядом с «Ашаном»

Ситуационный план кольца на местности

Комитет муниципального заказа Барнаула объявил аукцион на право строительства долгожданной одноуровневой транспортной развязки на пересечении улиц Малахова и Власихинской, напротив входящего в бизнес-империю семейства Ракшиных ТЦ «Волна». Причем, согласно опубликованным на сайте Госзакупок документам, финансировать стройку будет лишь городской бюджет.

Схема последовательности строительства. Синим отмечен первый этап, красным - второй, зеленым - третий.

Максимальная цена контракта составляет 193,3 млн рублей. При этом ход выполнения работ разбит на три этапа, основной должен завершиться уже в 2017 году, на его финансирование выделена большая часть суммы — 128,8 млн рублей. Полностью объект должен быть сдан в эксплуатацию в июле 2019 года. Гарантия на верхний слой асфальта составит четыре года, на основание — шесть лет.

Согласно опубликованному ситуационному плану, в Барнауле появится третье «малаховское» кольцо, которое одной стороной почти вплотную будет подходить к ТЦ «Волна», где расположен первый барнаульский «Ашан». При этом организация подъезда к ТЦ стоит первой в списке работ. Уже в 2017 году планируется организовать подъезды, проложить ливневую канализацию и обустроить временный переезд через трамвайные пути на улице Малахова. В 2018 году должны быть построены новые трамвайные пути на углу Власихинской-Малахова, которые пройдут дугой и не будут пересекать проезжую часть. Движение транспорта на этом этапе будет осуществляться через примыкание к «Волне». На третьем этапе запланировано строительство восточной части кольца.

В качестве источника финансирования закупки указан городской бюджет. Ранее, отметим, обговаривалось, что собственники «Волны» — семейство Ракшиных — и компании-застройщики ближайших кварталов также вложатся в строительство. «Объект появится в результате государственно-частного партнерства. Значительные суммы на его реализацию уже выделили предприниматели. Глава администрации Барнаула отметил, что такой заинтересованный подход бизнесменов — пример доброго отношения к родному городу», — сообщалось на офсайте Барнаула.

Заявки на аукцион принимаются до 29 июня. Итоги будут подведены 3 июля.

Отметим, что еще 18 июля 2016 года в Барнауле прошли публичные слушания по проекту строительства транспортной развязки на пересечении улиц Власихинской и Малахова. Вопреки ожиданиям организаторов мероприятия, большинство горожан отвергло идею создания дополнительной развязки около торгового центра. Горожане рассказывали, что им не представили полного проекта строительства. Кроме того, нарекания вызвала сама круговая схема движения, которая заставляет нервничать барнаульских автомобилистов.