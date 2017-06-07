Горка, баня, мотоциклы: барнаульские чиновники презентовали городской пляж

Спасательная вышка

17 июня в Барнауле откроется бесплатный городской пляж. Власти на этот раз обещают разнообразить досуг новыми аттракционами, которые должны «заманить» жителей на остров Помазкин. Обустройством места отдыха, как и в 2016 году, занималось ООО «Майами-Импорт». Стоимость услуг осталась прежней – 380 тысяч рублей.

Как следует из сообщения горадминистрации, на пляже появятся кабинки для переодевания и беседки (по 10 штук), биотуалеты (восемь штук), фонтанчики с питьевой водой, четыре душевых. В настоящее время обучен и укомплектован штат спасателей. Продолжается монтаж торговых павильонов, для отдыхающих подготовлены шезлонги (150 штук) и зонтики (10 штук). В ближайшее время буйками будут обозначены границы акватории для плавания, береговую часть пляжа оборудуют предупреждающими знаками, щитами со спасательными кругами и организуют дежурство спасателей. К слову, в их распоряжении окажутся две лодки, а также по 10 спасжилетов и кругов. Кроме того, на пляже появится камера хранения и медпункт. Напротив въезда на пляж в районе Обского моста будет организована парковка на 300 машино-мест.

Остров Помазкин

Неделю назад курсанты БЮИ МВД России очистили береговую линию от различных частей деревьев, стекла и пластика, собрав 75 мешков мусора. Специалисты Роспотребнадзора провели бактериологические и химические анализы состава воды и речного песка. Приемку пляжа провели специалисты Центра госинспекции по маломерным судам МЧС России по Алтайскому краю.

В новом сезоне на городском пляже планируется установить детскую зону отдыха, девятиметровую горку из стеклопластика, откроется прокат водных мотоциклов и велосипедов. Появится баня на дровах, будет организована работа спортивных площадок. Остров Помазкин станет местом для проведения различных праздников: Дня молодежи, Дня города, Ивана Купалы и Дня шашлыка.

Сергей Дугин инспектирует пляж

Любопытно, что аукцион на право подготовки пляжа к летнему сезону прошел еще в январе. Единственная заявка на конкурс, как и в 2016 году, поступила от ООО «Майами-Импорт». Напомним, основной профиль компании — оптовая торговля одеждой и обувью. Впрочем, ранее барнаульские чиновники отдавали предпочтение не менее экзотичным подрядчикам. Так, в 2015 году победителем аналогичного конкурса стала рекламная компания «РК Сибирь». Кстати, именно данное юрлицо со второй попытки все-таки убедило представителей Павловской администрации доверить ему обустройство пляжа в райцентре на пруду близ реки Касмала нынешним летом. Цена сделки составила 450 тысяч рублей, пляж на водохранилище заработал еще 10 июня.

Курсанты БЮИ очищают место отдыха

Тем временем по прогнозу синоптиков, ближайшую неделю в Барнауле дневные температуры будут превышать 30С. Аномально жаркая погода сохранится и в большинстве районов Алтайского края, до 35С. МЧС России по региону предупреждает, что непрогревшаяся вода при жаркой погоде особенно опасна, резкий перепад температур может стать причиной судорог, спазмов, сердечных приступов. Кстати, по состоянию на 14 июня, температура воды в Оби в районе Барнаула составляла 16,6С. Впрочем, учитывая, что акватория городского пляжа расположена на мелководье, а также продолжающееся «пекло», вода к выходным вполне может прогреться до комфортных 20С.