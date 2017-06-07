«Истории» двух высокопоставленных алтайских правоохранителей уходят в суд

Алтайская прокуратура практически одновременно утвердила обвинительные заключения по двум громким уголовным делам в отношении высших чинов полиции. Теперь обвиняемые во взяточничестве бывший начальник ОЭБ и ПК ОМВД России по Новоалтайску Владимир Сагайдак и экс-замначальника барнаульского УМВД Андрей Арестов предстанут перед судом, информирует СУ СКР по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия установлено, что г-н Арестов неоднократно выдвигал требования знакомому передать ему взятки на общую сумму 2,2 млн рублей. Взамен правоохранитель обещал снять арест с имущества, а также прекратить предварительное следствие по уголовному делу о мошенничестве, находящемуся в производстве подчиненных ему следователей. Взятки сотрудник полиции получал частями с мая 2016 года по январь 2017 года. При получении очередной части денег его и задержали с поличным сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Спустя буквально несколько дней задержали и другого высокопоставленного правоохранителя - бывшего начальника ОЭБ и ПК ОМВД России по Новоалтайску Владимира Сагайдака. Его также обвиняют в получении крупной взятки. Следствие установило, что полицейский предложил директору одной и городских компаний передать ему взятку за отказ в возбуждении уголовного дела. В период с 20 по 31 января 2017 года обвиняемый получил на счета подконтрольного ему юрлица от указанного гражданина 500 тысяч рублей.

Следствию удалось собрать достаточно доказательств по обоим уголовным делам, которые уже получили утвержденное обвинительное заключение. В настоящее время их направили в суд для рассмотрения по существу.