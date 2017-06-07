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Главная Лента новостей Доходы алтайского единоросса заинтересовали краевую прокуратуру

Доходы алтайского единоросса заинтересовали краевую прокуратуру

15.06.2017 10:53

Сергей Лямин с женой
Сергей Лямин с женой

Прокуратура Алтайского края начала проверку в отношении депутата АКЗС и предпринимателя Сергея Лямина по обращению о его «действиях, имеющих признаки коррупционного правонарушения», сообщают источники ИА «Банкфакс».

Согласно справке на сайте алтайского Заксобрания, доходы предпринимателя за 2016 год составили всего 62 705 рублей, его супруга вообще не имеет заработка. На попечении семьи при этом находятся двое несовершеннолетних детей. Из имущества в декларации обозначена квартира площадью 121 кв. м, некий объект незавершенного строительства, а также автомобиль Volkswagen Tiguan. В прокуратуре намерены изучить достоверность этих сведений, поскольку Сергей Лямин ведет предпринимательскую деятельность, к примеру, сдает в аренду помещения. Об этом свидетельствует и иск в отношении него на сайте Арбитражного суда Алтайского края, поданный еще в феврале текущего года. Очередное заседание намечено на 21 июня. Как следует из материалов суда, предприниматель Александр Молчанов требует расторгнуть договор аренды части нежилого помещения от 2016 года и взыскать с арендодателя 38 586 рублей убытков. По данным БФ, речь идет об аренде здания по улице Балтийской, 45, в котором, согласно справочнику 2ГИС, размещаются восемь организаций.

На сайте АКЗС говорится, что с первого курса обучения на юридическом факультете АлтГУ Сергей Лямин совмещал учебу и работу. Защитив дипломную работу по теме «Правовой статус законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации» на кафедре Конституционного и международного права, получил диплом. С 2007 года он является руководителем различных коммерческих организаций.

С 2009 года Сергей Лямин является членом «Единой России», занимается общественной деятельностью, поддерживает развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае. Он также значится председателем Алтайского реготделения Ассоциация молодых предпринимателей России. Является членом совета федерации профессионального бокса Алтайского края.

В декабре 2015 года награжден знаком «За вклад в развитие города Барнаула». Избран депутатом по краевому партийному списку «Единой России» от избирательного округа №13 (Быстроистокский, Зональный, Петропавловский, Солонешенский, Усть-Пристанский районы).

Фото: профиль Сергея Лямина в Facebook

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Комментарий

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Комментариев 16
Горыныч

15.06.2017 11:17

Научился прятать доходы, способный, видимо, был студент
Указ Пети 1001 -го

15.06.2017 11:21

Нада на нево благовещенских али чойских следаков отрядить!
Дополнить Указ Пети 1001

15.06.2017 11:26

Славгородских прокурорских и тамошних следаков в его епархию не пущать.
Указ направить в 13 округ отдельно.
123

15.06.2017 11:27

Спалился по тупому, видать посредственный студент был.
А чё,

15.06.2017 11:33

123 писал(а):
видать посредственный студент


купил дипломные корочки, где-нить на площадке Сахарова в Барнеаполе свободном.
гость

15.06.2017 11:50

живет на бабушкину пенсию, завидуйте молча!
Взгляд

15.06.2017 11:57

Да потому что как не посмотри все эти единороссы волшебным образом богатеют и богатеют с каждым годом, их вообще никакие кризисы никогда не затрагивают. За опубликованные декларации уже всех попересажать можно, ну это блин смешно, большая часть зарабатывает среднюю зп официально, но откуда то недвижимости на несколько миллионов, ОТКУДА?). Наживаются на бюджетных деньгах, не стесняются жить шикарно, покупают машины, строят коттеджи, да с забором повыше, чтобы он плебеев "избирателей" нищих огородиться, вот вам и правящая партия. Правят они только бюджетными деньгами в свои карманы, а людей как правило ни во что не ставят. Смеются открыто в лицо, все как один черти лукавые
гость

15.06.2017 11:59

Да ничего с ним не будет, откупится паренек, если достаточно своровал, значит не присядет никогда ни за что) у нас ведь как, чем более тяжкое коррупционное преступление, тем меньше последствия, купить можно вообще всех спасибо ЕР!!
хаха

15.06.2017 12:01

ну даже едротролли не защищают беднягу. заметили, что как шалость с праймеризом удалась, так сразу и никаких лестных песенок своим соратникам? то то, они и друг друга продадут если выгодно будет
Алтаец

15.06.2017 12:29

Как же он бедный ест то?? Еще и детей кормит с женой
Я тоже боксер

15.06.2017 12:45

А ведь боксер, вот что странно! Может и ударить, больно ударить. Занятный человек Лямин этот.
Саша

15.06.2017 12:48

Аскак же с предварительной проверкой своих кандидатов от партии? Вопрос не в том, том что доходы сомнительные, а в том, что ума не хватает, зная, что будут проверять покащать столько сколько надо.
света

15.06.2017 12:56

если он избирался от др районов, тогда пусть там и работает, а не находится в Барнауле, все они избираются от других ,чтобы стать депутатом
гость

15.06.2017 13:29

В декабре 2015 года награжден знаком «За вклад в развитие города Барнаула»-весь такой хороший,а налоги ,в родной Барнаул,не платит....И где он развивал Барнаул....
Гость

15.06.2017 13:44

А как уж его хвалят в газете Зонального района в тандеме с Осиповым А.Г.!! О народе думают, не мешают опитимизировать район.
село

15.06.2017 14:11

Совести нет. Она теперь в большом дефиците!