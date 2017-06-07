Доходы алтайского единоросса заинтересовали краевую прокуратуру

Сергей Лямин с женой

Прокуратура Алтайского края начала проверку в отношении депутата АКЗС и предпринимателя Сергея Лямина по обращению о его «действиях, имеющих признаки коррупционного правонарушения», сообщают источники ИА «Банкфакс».

Согласно справке на сайте алтайского Заксобрания, доходы предпринимателя за 2016 год составили всего 62 705 рублей, его супруга вообще не имеет заработка. На попечении семьи при этом находятся двое несовершеннолетних детей. Из имущества в декларации обозначена квартира площадью 121 кв. м, некий объект незавершенного строительства, а также автомобиль Volkswagen Tiguan. В прокуратуре намерены изучить достоверность этих сведений, поскольку Сергей Лямин ведет предпринимательскую деятельность, к примеру, сдает в аренду помещения. Об этом свидетельствует и иск в отношении него на сайте Арбитражного суда Алтайского края, поданный еще в феврале текущего года. Очередное заседание намечено на 21 июня. Как следует из материалов суда, предприниматель Александр Молчанов требует расторгнуть договор аренды части нежилого помещения от 2016 года и взыскать с арендодателя 38 586 рублей убытков. По данным БФ, речь идет об аренде здания по улице Балтийской, 45, в котором, согласно справочнику 2ГИС, размещаются восемь организаций.

На сайте АКЗС говорится, что с первого курса обучения на юридическом факультете АлтГУ Сергей Лямин совмещал учебу и работу. Защитив дипломную работу по теме «Правовой статус законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации» на кафедре Конституционного и международного права, получил диплом. С 2007 года он является руководителем различных коммерческих организаций.

С 2009 года Сергей Лямин является членом «Единой России», занимается общественной деятельностью, поддерживает развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае. Он также значится председателем Алтайского реготделения Ассоциация молодых предпринимателей России. Является членом совета федерации профессионального бокса Алтайского края.

В декабре 2015 года награжден знаком «За вклад в развитие города Барнаула». Избран депутатом по краевому партийному списку «Единой России» от избирательного округа №13 (Быстроистокский, Зональный, Петропавловский, Солонешенский, Усть-Пристанский районы).