Единороссы «успокоили» ЛДПР относительно славгородских депутатов, «засекретивших» доходы

В Алтайском реготделении «Единой России» выразили недоумение по поводу претензий ЛДПР в отношении депутатов Славгородского горсобрания. «Жириновцы» настаивают, что 21 народный избранник (все представляют «партию власти») не отчитывались о своих доходах за 2015-2016 годы.

Активист либерал-демократов Иван Фишер, а позже и депутат Алтайского Заксобрания от ЛДПР Евгения Боровикова обратились в правоохранительные органы в связи с тем, что в Интернете не появилось сведений о доходах депутатов Славгородского горсобрания. Если депутаты действительно нарушили закон, речь может идти о досрочном прекращении полномочий.

Юрист реготделения ЕР Роман Третьяков пояснил «ПолитСибРу», что законодательство обязывает депутатов всех уровней предоставлять сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера как своих, так и членов своей семьи. Помимо этого, депутат также обязан сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.

«Стоит отметить, что ни федеральное законодательство, ни муниципальные правовые акты не налагают обязанностей непосредственно на самих депутатов представительного органа размещать (опубликовывать) указанные сведения», - добавил г-н Третьяков. В реготделении единороссов пояснили, что по их информации, данные о доходах своевременно и в полном объеме были предоставлены. «Поэтому оснований для прекращения полномочий славгородских депутатов нет», - резюмировал юрист.

Между тем эту информацию ранее ИА «Банкфакс» подтвердила депутат Славгородского горсобрания Ольга Токмакова. Также собеседница признала, что данные сведения на офсайте администрации города, как и в СМИ, не проходили. При этом спикер предложила несколько иную трактовку, почему доходы депутатского корпуса на портале так и не появились.