Более 200 бийчан вышло на митинг в поддержку кризисного городского электротранспорта

Бийские активисты выступают в поддержку трамвайного управления

15 июня днем в Бийске на площади 9 Января состоялся митинг в поддержку МУП «Бийское трамвайное управление», организованный местным отделением КПРФ. Участие в нем приняли более 200 горожан, которые составили и подписали резолюцию, адресованную городской и краевой администрациям, рассказал ИА «Банкфакс» первый секретарь бийского отделения КПРФ Вячеслав Початов.

Со слов спикера, на митинге присутствовали представители руководства и сотрудники МУП «Бийское трамвайное управление», неравнодушные горожане и члены партии. Митингующие потребовали от правительства Алтайского края принять все необходимые меры для сохранения предприятия, находящегося на грани ликвидации. В первую очередь они заявили о необходимости материальной поддержки со стороны властей в расчете МУП по налогам и сборам. Кроме того, участники собрания потребовали от алтайского Минтранса создать специальную комиссию по выводу предприятия из сложной ситуации, а от депутатов Бийской гордумы - вынести данный вопрос на повестку очередной сессии. Также, по мнению митингующих, контроль над деятельностью предприятия необходимо передать на краевой уровень.

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По словам г-на Початова, важным пунктом резолюции также стало требование ввести льготу на потребление электроэнергии не менее 50 % от принятого тарифа, а стоимость проезда в трамвае не должна превосходить цену на билет в городских автобусах. При этом обслуживание, ремонт и обновление подвижного состава должны производиться при содействии местной администрации. Резолюцию подписало более 400 человек. Коммунист также подчеркнул, что работа по сохранению предприятия со стороны партии будет продолжена при активной поддержке горожан.

Напомним, что в апреле текущего года руководство МУП «Бийское трамвайное управление» попыталось привлечь власти к решению назревших экономических проблем предприятия. Профком Бийского трамвайного управления разместил на портале change.org петицию, адресованную президенту России Владимиру Путину и министру транспорта РФ Максиму Соколову. Бийчане просили не допустить банкротства организаций, причем в масштабах всей страны. Между тем, по признанию директора МУП «Бийское трамвайное управление» Станислава Дроздева, положение на предприятии уже близко к критичному. Добавим, основными кредиторами МУП являются «Алтайкрайэнерго», «Алтайэнергосбыт», а также налоговая служба.