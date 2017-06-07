Более 200 бийчан вышло на митинг в поддержку кризисного городского электротранспорта

16.06.2017 09:51
15 июня днем в Бийске на площади 9 Января состоялся митинг в поддержку МУП «Бийское трамвайное управление», организованный местным отделением КПРФ. Участие в нем приняли более 200 горожан, которые составили и подписали резолюцию, адресованную городской и краевой администрациям, рассказал ИА «Банкфакс» первый секретарь бийского отделения КПРФ Вячеслав Початов.
Со слов спикера, на митинге присутствовали представители руководства и сотрудники МУП «Бийское трамвайное управление», неравнодушные горожане и члены партии. Митингующие потребовали от правительства Алтайского края принять все необходимые меры для сохранения предприятия, находящегося на грани ликвидации. В первую очередь они заявили о необходимости материальной поддержки со стороны властей в расчете МУП по налогам и сборам. Кроме того, участники собрания потребовали от алтайского Минтранса создать специальную комиссию по выводу предприятия из сложной ситуации, а от депутатов Бийской гордумы - вынести данный вопрос на повестку очередной сессии. Также, по мнению митингующих, контроль над деятельностью предприятия необходимо передать на краевой уровень.
По словам г-на Початова, важным пунктом резолюции также стало требование ввести льготу на потребление электроэнергии не менее 50 % от принятого тарифа, а стоимость проезда в трамвае не должна превосходить цену на билет в городских автобусах. При этом обслуживание, ремонт и обновление подвижного состава должны производиться при содействии местной администрации. Резолюцию подписало более 400 человек. Коммунист также подчеркнул, что работа по сохранению предприятия со стороны партии будет продолжена при активной поддержке горожан.
Напомним, что в апреле текущего года руководство МУП «Бийское трамвайное управление» попыталось привлечь власти к решению назревших экономических проблем предприятия. Профком Бийского трамвайного управления разместил на портале change.org петицию, адресованную президенту России Владимиру Путину и министру транспорта РФ Максиму Соколову. Бийчане просили не допустить банкротства организаций, причем в масштабах всей страны. Между тем, по признанию директора МУП «Бийское трамвайное управление» Станислава Дроздева, положение на предприятии уже близко к критичному. Добавим, основными кредиторами МУП являются «Алтайкрайэнерго», «Алтайэнергосбыт», а также налоговая служба.
Фото: «Типичный Бийск» «ВКонтакте»
16.06.2017 10:25
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16.06.2017 15:58
У каждого уважаемого мной бийчанина находиться в собственности как минимум 6 транспортных средств!
16.06.2017 18:56
Если электротранспорт в городе ликвидируется, значит это кому-то нужно, кому-то выгодно! И можно хоть сколько в современной России проводить пикетов и акций, писать десятки обращений и вопросов на прямую линию Президента, ничего это не изменит! Достаточно посмотреть, в каких явных или неявных отношениях находятся владельцы компаний, занимающихся альтернативными перевозками, с чиновниками или депутатами, особенно с теми, кто возглавляет профильные комитеты, все будет понятно! И плакаться в данной ситуации бессмысленно, нужно просто научиться эту ситуацию поимать и умень в ней жить!
16.06.2017 22:25
2 руки, 2 ноги. Будет 4. А какие еще два транспортных средства есть у бийчан, в отличии от других?
16.06.2017 22:30
Если молчать, то точно ничего не изменится. Во всем мире народ разными способами заявляет власти о своих правах на достойную жизнь.
16.06.2017 23:23