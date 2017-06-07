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Главная Лента новостей Более 200 бийчан вышло на митинг в поддержку кризисного городского электротранспорта

Более 200 бийчан вышло на митинг в поддержку кризисного городского электротранспорта

16.06.2017 09:51

Бийские активисты выступают в поддержку трамвайного управления
Бийские активисты выступают в поддержку трамвайного управления

15 июня днем в Бийске на площади 9 Января состоялся митинг в поддержку МУП «Бийское трамвайное управление», организованный местным отделением КПРФ. Участие в нем приняли более 200 горожан, которые составили и подписали резолюцию, адресованную городской и краевой администрациям, рассказал ИА «Банкфакс» первый секретарь бийского отделения КПРФ Вячеслав Початов.

Со слов спикера, на митинге присутствовали представители руководства и сотрудники МУП «Бийское трамвайное управление», неравнодушные горожане и члены партии. Митингующие потребовали от правительства Алтайского края принять все необходимые меры для сохранения предприятия, находящегося на грани ликвидации. В первую очередь они заявили о необходимости материальной поддержки со стороны властей в расчете МУП по налогам и сборам. Кроме того, участники собрания потребовали от алтайского Минтранса создать специальную комиссию по выводу предприятия из сложной ситуации, а от депутатов Бийской гордумы - вынести данный вопрос на повестку очередной сессии. Также, по мнению митингующих, контроль над деятельностью предприятия необходимо передать на краевой уровень.

Митинг за спасение трамваев собрал более 200 бийчан
Митинг за спасение трамваев собрал более 200 бийчан

По словам г-на Початова, важным пунктом резолюции также стало требование ввести льготу на потребление электроэнергии не менее 50 % от принятого тарифа, а стоимость проезда в трамвае не должна превосходить цену на билет в городских автобусах. При этом обслуживание, ремонт и обновление подвижного состава должны производиться при содействии местной администрации. Резолюцию подписало более 400 человек. Коммунист также подчеркнул, что работа по сохранению предприятия со стороны партии будет продолжена при активной поддержке горожан.

Напомним, что в апреле текущего года руководство МУП «Бийское трамвайное управление» попыталось привлечь власти к решению назревших экономических проблем предприятия. Профком Бийского трамвайного управления разместил на портале change.org петицию, адресованную президенту России Владимиру Путину и министру транспорта РФ Максиму Соколову. Бийчане просили не допустить банкротства организаций, причем в масштабах всей страны. Между тем, по признанию директора МУП «Бийское трамвайное управление» Станислава Дроздева, положение на предприятии уже близко к критичному. Добавим, основными кредиторами МУП являются «Алтайкрайэнерго», «Алтайэнергосбыт», а также налоговая служба.

Фото: «Типичный Бийск» «ВКонтакте»

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Комментарий

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Комментариев 12
знающий

16.06.2017 10:25

ну что это за директор который для решения проблем бизнеса бегает к собственнику.не умеет работать гоните в шею.
Кондуктор

16.06.2017 10:58

"стоимость проезда в трамвае не должна превосходить цену на билет в городских автобусах" идиот, она никогда и не превосходила. наоборот надо снизить цену, чтоб увеличить пассажиропоток. местная власть сама банкротит МУП "БиТУ" и хочет нажиться. Початкову вместо того чтоб агитировать за Громогласову надо проехать в трамвае и вникнуть в вопрос.
очевидец

16.06.2017 13:26

коммунисты в очередной раз обгадились! все на что способны! люди уже не верят им.
Бийчанин

16.06.2017 13:30

Банкротят МУП "Бийское трамвайное управление" намеренно. Для того, чтобы монополистами стали "автобусники", с которых в отличии от МУП можно брать взятки и увеличивать цены за проезд для этого. Цены на проезд на трамвае не дают снизить. Понятно куму выгодно обанкротить "трамвайку.
Помошник депутата

16.06.2017 13:33

Насколько я помню цены за проезд и снижали и выравнивали с автобусными билетами. Проблемы не в этом. Реальная себестоимость проезда более 30 рублей. Датировать разницу на такую сумму местный бюджет не в состоянии. Выход один. Нужны новые энергоэкономичные трамваи. Но такая финансовая возможность есть только у государства. Проблема городских трамваев, это проблема всего электротранспорта страны. Массу предприятий уже закрыли и много в стадии банкротства. Нужна государственная целевая программа. Вот бы где депутатам всех уровней поработать. Но предвыборный пиар на этом делать проще. Как всегда у местных коммунистов - все плохо, завтра все помрем. А что сделать, чтоб было хорошо - это не их вопрос.
Кстати

16.06.2017 13:38

Банкфакс пренадлежит депутату гос. думы Прокопьеву. Вот бы он в Москве инициировал федеральную программу. Горожане были бы ему благодарны.
Бийчанин

16.06.2017 14:01

Если сейчас в среднем заполняемость трамвая 10%, если цену билета на два рубля снизить, то заполняемость увеличится до 20-30%. . Считайте, если умеете и не вешайте лапшу. Не будет ходить трамвай цена на автобус будет как в Барнауле. Не надо изображать заботу о гражданах - "держим цену на низком уровне". А слабо на автобус увеличить, а на трамвай оставить- прежней. Боюсь. что "автобусники" взвоют. Но МУП можно банкротить, там в светлую работают и ничего не возьмешь, а с частников - греби бабло. Для этого придуман конкурс.
Массаж мозга

16.06.2017 15:58

Ну и хорошо,пусть пешком ходять,нечего улицы моего родного города , захламлять этим старьём!
У каждого уважаемого мной бийчанина находиться в собственности как минимум 6 транспортных средств!
Очевидец

16.06.2017 18:56

Там кто-то выше решил под моим ником своё мнение высказать! Совесть-то надо иметь, товарисч!
Если электротранспорт в городе ликвидируется, значит это кому-то нужно, кому-то выгодно! И можно хоть сколько в современной России проводить пикетов и акций, писать десятки обращений и вопросов на прямую линию Президента, ничего это не изменит! Достаточно посмотреть, в каких явных или неявных отношениях находятся владельцы компаний, занимающихся альтернативными перевозками, с чиновниками или депутатами, особенно с теми, кто возглавляет профильные комитеты, все будет понятно! И плакаться в данной ситуации бессмысленно, нужно просто научиться эту ситуацию поимать и умень в ней жить!
Марина

16.06.2017 22:25

Массаж мозга писал(а):
У каждого уважаемого мной бийчанина находиться в собственности как минимум 6 транспортных средств!

2 руки, 2 ноги. Будет 4. А какие еще два транспортных средства есть у бийчан, в отличии от других?
гость

16.06.2017 22:30

Очевидец писал(а):
И можно хоть сколько в современной России проводить пикетов и акций, писать десятки обращений и вопросов на прямую линию Президента, ничего это не изменит!

Если молчать, то точно ничего не изменится. Во всем мире народ разными способами заявляет власти о своих правах на достойную жизнь.
массажу мозга

16.06.2017 23:23

Я тож подозреваю, что автобусники руку приложили к банкротству трамвайного парка, кто-то в "конторе" помог. Закатают все рельсы, пустят новые маршруты и в шоколаде!