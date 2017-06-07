Хоккейную арену памяти прославленного барнаульского спортсмена могут снести из-за нехватки средств

16.06.2017 11:20
Родители воспитанников детско-юношеской спортивной школы имени Алексея Черепанова бьют тревогу в связи с тем, что хоккейная арена, где занимались их дети, перестала функционировать. Тренировки внутри сооружения запрещает проводить новый директор, а в последнее время появились сведения о том, что ледовую арену и вовсе могут снести, сообщают «Наши новости».
Как известно, хоккейную коробку на собственные средства построила мать Алексея Черепанова Маргарита после трагической гибели сына в Чехове. В течение восьми лет данное поле существовало исключительно за ее счет. Там проводились не только тренировки для юных спортсменов, но и соревнования различных уровней. Однако в последнее время содержать площадку женщине стало не под силу, и Маргарита Черепанова обратилась в администрацию Барнаула с просьбой передать ледовую арену на баланс города, но получила отказ. «Мне сказали, что денег нет. Я говорю: «А как дети? Как школа?». Меня никто не слышит, о детях никто не заботится. На сегодняшний день, получается, мне его нужно демонтировать», - поясняет владелец хоккейной коробки МБУ ДО ДЮСШ «Хоккей» им. Алексея Черепанова Маргарита Черепанова.
Как в свою очередь рассказали родители юных хоккеистов, в настоящее время стадион пустует. Воспитанники детско-юношеской школы вынуждены тренироваться прямо на асфальте под палящим солнцем. Внутрь их не пускает руководство школы по причине того, что площадку не могут официально ввести в эксплуатацию. Дело в том, что Маргарита Черепанова во время строительства арены по собственной неопытности не вела технадзор за возводимым объектом. Теперь же ввести каток в эксплуатацию можно лишь через суд собственнику земли, которым и является городская администрация.
Между тем власти отказываются этим заниматься и предлагают альтернативу — заниматься спортсменам в других хоккейных коробках. К примеру, на катке, расположенном по адресу проспект Ленина, 79, однако данный вариант ни родителей, ни детей не устраивает. «Вчера ради интереса побывали с мужем на этой коробке, с ребенком. Во-первых, не крытая, практически в разрушении. Мало освещения, рядом нет административного здания. На сегодняшний день все говорят, что спорт развивается, пытаются развивать и хоккей. Вчера на каком-то канале была затронута тема того, что Алтайский край поднялся на строчку в командных играх. Какое развитие, если уже существует хоккейная коробка крытая, а ее просто хотят убрать?» - возмущается мать одного из хоккеистов.
Как бы то ни было, директор ДЮСШ Владислав Клишин уже посоветовал родителям воспитанников искать новое место для тренировок. В личном разговоре с ними он сообщил, что вместо школы планируется сделать офисное помещение, но встретившись с журналистами, изменил свое мнение. «Школа — есть школа. Неприкосновенно», - заявил директор. Впрочем раскрывать дальнейшие планы и комментировать ситуацию он наотрез отказался.
Напомним, 13 октября 2008 года за три минуты до окончания основного времени матча между командами «Витязь» (Чехов) - «Авангард» (Омск) молодой хоккеист родом с Алтая Алексей Черепанов, находясь на скамейке запасных, потерял сознание. Врачи не смогли вернуть его к жизни. При вскрытии было выявлено увеличенное сердце. В крови спортсмена оказался кордиамин.
Хоккейный клуб «Авангард» выплатил родителям хоккеиста компенсацию в размере 200 % от годового дохода погибшего, которую мать и отец поделили пополам. Маргарита Черепанова сразу заявила, что построит на свою сумму крытую хоккейную коробку. Полученных 11 млн рублей ей хватило на покупку бельгийского тента, финских стекол ограждения, бортов и оплату работ, которые вела фирма «Алтай-Тент».
16.06.2017 11:44
16.06.2017 11:47
16.06.2017 12:27
16.06.2017 12:28
16.06.2017 12:54
А кто такой Клишин? Он директор чего? Если хоккейной школы, то должен биться за своих детей. Если назначенный чинуша с целью уничтожить школу (видимо, есть такой план для наживы), то бить надо его, как врага народа. Истинное лицо власти не спрячешь.
16.06.2017 13:21
16.06.2017 13:39
Без ведома самого Дугина, его Каретников на такое! сам бы - не пошёл.
16.06.2017 13:46
16.06.2017 14:24
Светлая память Алексею.
16.06.2017 14:30
16.06.2017 14:31
16.06.2017 15:32
16.06.2017 15:50
16.06.2017 16:26
16.06.2017 16:30
Фетисова, Буре, Могильного, Яшина, Федорова, Каспарайтиса, Касатонова - знаю, этого - не знаю.
16.06.2017 18:12
16.06.2017 18:29
16.06.2017 18:29
Ох, чувствуется, ничего ты и о них толком не знаешь.
А вообще к свиньям на "Вы" не обращаются.
Часто видел тренировки ребятишек, совсем недавно этот каток "гудел" .
Рядом народ занимается спортом, если снесут - будет реальная утеря.
Знаю Алексея - его деда и мать . Порядочные люди. Они хоть так принесли пользу людям
и стараются сохранить память о парне.
Какая разница - кто его знает, а кто не знает.
Не надо гадить на голову.
16.06.2017 19:19
16.06.2017 21:00
Напомню, что еще мелькало от пройдохи-губера, но не исполнилось: цирк в Барнауле и сельские театры в провинции, культурную столицу юга Западной Сибири и окончание реконструкции Худ. музея и театра Кукол - то что сразу на ум пришло. Про виноградники и игорные зоны даже не буду говорить...
16.06.2017 22:18
16.06.2017 22:54