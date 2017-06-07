Хоккейную арену памяти прославленного барнаульского спортсмена могут снести из-за нехватки средств

Родители воспитанников детско-юношеской спортивной школы имени Алексея Черепанова бьют тревогу в связи с тем, что хоккейная арена, где занимались их дети, перестала функционировать. Тренировки внутри сооружения запрещает проводить новый директор, а в последнее время появились сведения о том, что ледовую арену и вовсе могут снести, сообщают «Наши новости».

Как известно, хоккейную коробку на собственные средства построила мать Алексея Черепанова Маргарита после трагической гибели сына в Чехове. В течение восьми лет данное поле существовало исключительно за ее счет. Там проводились не только тренировки для юных спортсменов, но и соревнования различных уровней. Однако в последнее время содержать площадку женщине стало не под силу, и Маргарита Черепанова обратилась в администрацию Барнаула с просьбой передать ледовую арену на баланс города, но получила отказ. «Мне сказали, что денег нет. Я говорю: «А как дети? Как школа?». Меня никто не слышит, о детях никто не заботится. На сегодняшний день, получается, мне его нужно демонтировать», - поясняет владелец хоккейной коробки МБУ ДО ДЮСШ «Хоккей» им. Алексея Черепанова Маргарита Черепанова.

Как в свою очередь рассказали родители юных хоккеистов, в настоящее время стадион пустует. Воспитанники детско-юношеской школы вынуждены тренироваться прямо на асфальте под палящим солнцем. Внутрь их не пускает руководство школы по причине того, что площадку не могут официально ввести в эксплуатацию. Дело в том, что Маргарита Черепанова во время строительства арены по собственной неопытности не вела технадзор за возводимым объектом. Теперь же ввести каток в эксплуатацию можно лишь через суд собственнику земли, которым и является городская администрация.

Между тем власти отказываются этим заниматься и предлагают альтернативу — заниматься спортсменам в других хоккейных коробках. К примеру, на катке, расположенном по адресу проспект Ленина, 79, однако данный вариант ни родителей, ни детей не устраивает. «Вчера ради интереса побывали с мужем на этой коробке, с ребенком. Во-первых, не крытая, практически в разрушении. Мало освещения, рядом нет административного здания. На сегодняшний день все говорят, что спорт развивается, пытаются развивать и хоккей. Вчера на каком-то канале была затронута тема того, что Алтайский край поднялся на строчку в командных играх. Какое развитие, если уже существует хоккейная коробка крытая, а ее просто хотят убрать?» - возмущается мать одного из хоккеистов.

Как бы то ни было, директор ДЮСШ Владислав Клишин уже посоветовал родителям воспитанников искать новое место для тренировок. В личном разговоре с ними он сообщил, что вместо школы планируется сделать офисное помещение, но встретившись с журналистами, изменил свое мнение. «Школа — есть школа. Неприкосновенно», - заявил директор. Впрочем раскрывать дальнейшие планы и комментировать ситуацию он наотрез отказался.

Напомним, 13 октября 2008 года за три минуты до окончания основного времени матча между командами «Витязь» (Чехов) - «Авангард» (Омск) молодой хоккеист родом с Алтая Алексей Черепанов, находясь на скамейке запасных, потерял сознание. Врачи не смогли вернуть его к жизни. При вскрытии было выявлено увеличенное сердце. В крови спортсмена оказался кордиамин.

Хоккейный клуб «Авангард» выплатил родителям хоккеиста компенсацию в размере 200 % от годового дохода погибшего, которую мать и отец поделили пополам. Маргарита Черепанова сразу заявила, что построит на свою сумму крытую хоккейную коробку. Полученных 11 млн рублей ей хватило на покупку бельгийского тента, финских стекол ограждения, бортов и оплату работ, которые вела фирма «Алтай-Тент».