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Главная Лента новостей Хоккейную арену памяти прославленного барнаульского спортсмена могут снести из-за нехватки средств

Хоккейную арену памяти прославленного барнаульского спортсмена могут снести из-за нехватки средств

16.06.2017 11:20

Родители воспитанников детско-юношеской спортивной школы имени Алексея Черепанова бьют тревогу в связи с тем, что хоккейная арена, где занимались их дети, перестала функционировать. Тренировки внутри сооружения запрещает проводить новый директор, а в последнее время появились сведения о том, что ледовую арену и вовсе могут снести, сообщают «Наши новости».

Как известно, хоккейную коробку на собственные средства построила мать Алексея Черепанова Маргарита после трагической гибели сына в Чехове. В течение восьми лет данное поле существовало исключительно за ее счет. Там проводились не только тренировки для юных спортсменов, но и соревнования различных уровней. Однако в последнее время содержать площадку женщине стало не под силу, и Маргарита Черепанова обратилась в администрацию Барнаула с просьбой передать ледовую арену на баланс города, но получила отказ. «Мне сказали, что денег нет. Я говорю: «А как дети? Как школа?». Меня никто не слышит, о детях никто не заботится. На сегодняшний день, получается, мне его нужно демонтировать», - поясняет владелец хоккейной коробки МБУ ДО ДЮСШ «Хоккей» им. Алексея Черепанова Маргарита Черепанова.

Как в свою очередь рассказали родители юных хоккеистов, в настоящее время стадион пустует. Воспитанники детско-юношеской школы вынуждены тренироваться прямо на асфальте под палящим солнцем. Внутрь их не пускает руководство школы по причине того, что площадку не могут официально ввести в эксплуатацию. Дело в том, что Маргарита Черепанова во время строительства арены по собственной неопытности не вела технадзор за возводимым объектом. Теперь же ввести каток в эксплуатацию можно лишь через суд собственнику земли, которым и является городская администрация.

Между тем власти отказываются этим заниматься и предлагают альтернативу — заниматься спортсменам в других хоккейных коробках. К примеру, на катке, расположенном по адресу проспект Ленина, 79, однако данный вариант ни родителей, ни детей не устраивает. «Вчера ради интереса побывали с мужем на этой коробке, с ребенком. Во-первых, не крытая, практически в разрушении. Мало освещения, рядом нет административного здания. На сегодняшний день все говорят, что спорт развивается, пытаются развивать и хоккей. Вчера на каком-то канале была затронута тема того, что Алтайский край поднялся на строчку в командных играх. Какое развитие, если уже существует хоккейная коробка крытая, а ее просто хотят убрать?» - возмущается мать одного из хоккеистов.

Как бы то ни было, директор ДЮСШ Владислав Клишин уже посоветовал родителям воспитанников искать новое место для тренировок. В личном разговоре с ними он сообщил, что вместо школы планируется сделать офисное помещение, но встретившись с журналистами, изменил свое мнение. «Школа — есть школа. Неприкосновенно», - заявил директор. Впрочем раскрывать дальнейшие планы и комментировать ситуацию он наотрез отказался.

Напомним, 13 октября 2008 года за три минуты до окончания основного времени матча между командами «Витязь» (Чехов) - «Авангард» (Омск) молодой хоккеист родом с Алтая Алексей Черепанов, находясь на скамейке запасных, потерял сознание. Врачи не смогли вернуть его к жизни. При вскрытии было выявлено увеличенное сердце. В крови спортсмена оказался кордиамин.

Хоккейный клуб «Авангард» выплатил родителям хоккеиста компенсацию в размере 200 % от годового дохода погибшего, которую мать и отец поделили пополам. Маргарита Черепанова сразу заявила, что построит на свою сумму крытую хоккейную коробку. Полученных 11 млн рублей ей хватило на покупку бельгийского тента, финских стекол ограждения, бортов и оплату работ, которые вела фирма «Алтай-Тент».

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Комментарий

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Комментариев 22
Горыныч

16.06.2017 11:44

Охренеть просто! И мы еще удивляемся, что для сборной России теперь и бронзовая медаль - великая победа
123

16.06.2017 11:47

Надо жалобу на все руководство АК написать в приемную презедента и спорткомитет пусть даст оценку развития спорта в крае!



Гостья

16.06.2017 12:27

Офисное помещение. На школьной территории. Я в шоке.
Директор СССР

16.06.2017 12:28

Этим хомякам самим сейчас не хватает щеки набить - крымняш-кризис - а они еще бы на каких-то детей деньги тратить будут, ага..
кость

16.06.2017 12:54

Охренеть! Помню, как власти радостно отчитывались об открытии новой ледовой площадки, как там ещё можно было в определённые часы покататься на коньках окрестным ребятишкам. И даже известный (в далёком прошлом) В.Третьяк сулил привезти из Канады оборудование для искусственного льда.
А кто такой Клишин? Он директор чего? Если хоккейной школы, то должен биться за своих детей. Если назначенный чинуша с целью уничтожить школу (видимо, есть такой план для наживы), то бить надо его, как врага народа. Истинное лицо власти не спрячешь.
Истинное лицо власти

16.06.2017 13:21

увидеть захотел ? Фигу вам фигурально говоря
в теме

16.06.2017 13:39

Хорошую "свинью", себе городские единоросы подложили перед выборами.
Без ведома самого Дугина, его Каретников на такое! сам бы - не пошёл.
Щукину

16.06.2017 13:46

Вот все ждем-с, когда проявит себя вице - Щукин, и докажет, что он не трепло, и способен не только ходить на митинги в дедовских валенках! Тем более хоккей у него - это семейное! Щукин, докажи, что ты не трепло, как твой бывший босс Жирик!
Мнение

16.06.2017 14:24

Советую, как одна из мер создать петицию в change.org воспитанникам данного клуба. Отправив ее в минспорта, президенту и правительству. Возможно они повлияют. Как вариант малахову из пусть говорят. пусть постервятничает. Главное чтобы услышали.
Светлая память Алексею.
!!!

16.06.2017 14:30

Клишин был завхозом в Победе,а теперь директор ДЮСШ!
Старый хоккеист

16.06.2017 14:31

Цензурных слов нет! Бессовестность чинуш зашкаливает. Они просто уничтожают будущее нашей страны. Стыдно перед памятью Алексея и его родителями. Простите нас, что мы допустили такое...
Зюзя

16.06.2017 15:32

Губер в свое время высоко оцнил поступок мамы. Ее наградил орденом за заслуги перед обществом. Ау, а что теперь?!
Гость

16.06.2017 15:50

Как это не вела надзор? Строительство шло под руководством администрации Центрального района и Перемазова И. П. И вообще, может быть людей спросить бы не мешало, куда тратить деньги - на лестницы, гранитные шары или крытую хоккейную площадку?
болельщик хоккея

16.06.2017 16:26

школа имени кого? это кто такой, ваще? сколько на его счету чемпионств России, мира, олимпиад?
недоумеваю

16.06.2017 16:30

прославленный спортсмен? не, не слышал.
Фетисова, Буре, Могильного, Яшина, Федорова, Каспарайтиса, Касатонова - знаю, этого - не знаю.
Зюзя

16.06.2017 18:12

Ну Вы хрюши текст читали. Он чемпион мира среди молодежи. И ее сын...
Барнаулец

16.06.2017 18:29

Может вам Буре и Фетисов хокейную коробку построят для Барнаульцев. Спасибо маме Алексея.. А чинуши и есть чинуши им бы только отписки делать ленточки разрезать да пиариться за гос. счет.
недоумевающему в 16:30

16.06.2017 18:29

А ты действительно знаешь всех тех, кого перечислил???
Ох, чувствуется, ничего ты и о них толком не знаешь.
А вообще к свиньям на "Вы" не обращаются.
Часто видел тренировки ребятишек, совсем недавно этот каток "гудел" .
Рядом народ занимается спортом, если снесут - будет реальная утеря.
Знаю Алексея - его деда и мать . Порядочные люди. Они хоть так принесли пользу людям
и стараются сохранить память о парне.
Какая разница - кто его знает, а кто не знает.
Не надо гадить на голову.
Очевидец

16.06.2017 19:19

Если мне не изменяет память, не так уж и давно на полосах новостей банкфакса промелькнуло сообщение о намернии нашего пройдохи-губера развивать в регионе именно хоккей. Как говаривал сатирик: намерения достойны благодарности, а дальнейшее не важно! Ну всем понятно, что чиновникам нашим плевать на какие-то там социальные, подобные этой проблемы. Жаль, что хорошее дело будет ими похоронено...
гость

16.06.2017 21:00

Очевидец писал(а):
промелькнуло сообщение о намернии нашего пройдохи-губера развивать в регионе именно хоккей.

Напомню, что еще мелькало от пройдохи-губера, но не исполнилось: цирк в Барнауле и сельские театры в провинции, культурную столицу юга Западной Сибири и окончание реконструкции Худ. музея и театра Кукол - то что сразу на ум пришло. Про виноградники и игорные зоны даже не буду говорить...
гость

16.06.2017 22:18

Видно, кого-то это место заинтересовало как строительная площадка под коммерческую застройку. Какой спорт, какие дети!
гость

16.06.2017 22:54

Ничего себе! 11 миллионов личных средств отдано на спорт для всех! Интересно, а хотя бы копейку собственных денег губернатор потратил вот так, на общее дело? Кто знает?