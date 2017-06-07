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Главная Лента новостей Крупный чиновник на Алтае оказался замешан в деле о «перераспределении» муниципальной земли

Крупный чиновник на Алтае оказался замешан в деле о «перераспределении» муниципальной земли

16.06.2017 12:31

Следственные органы Республики Алтай завершили сбор доказательств по двум уголовным делам о взяточничестве в администрации Горно-Алтайска, фигурантом которых стал начальник отдела земельных отношений профильного управления горадминистрации. В процессе расследования выяснилось, что чиновник в обход процедур и за вознаграждение выделял землю «Горно-Алтайской строительной кампании», руководитель которой Вячеслав Борщев уже осужден на шесть лет колонии.

СУ СКР сообщает об окончании следствия по делам в отношении взяткодателей. По версии следствия, с марта 2013 года по ноябрь 2014 года обвиняемый как лично, так и через посредника передавал деньги начальнику отдела земельных отношений Управления по имуществу и земельным отношениям Горно-Алтайска. Таким образом фигурант добился оперативного оформления документов на право аренды земельных участков, находящихся в государственной (муниципальной) собственности. Их арендатором в итоге стало ООО «Горно-Алтайская строительная компания», печально известное по делу о сотнях обманутых дольщиков. За взятки в общей сумме 105 тысяч рублей юрлицу были предоставлены земельные участки по улицам Чаптынова и Панфиловцев, а также в переулке Театральном. Что интересно, участки на этих улицах фигурируют в уголовном деле осужденного директора ООО «Горно-Алтайская строительная кампания» Вячеслава Борщева.

Гендиректор организации обвиняется по ч. 2 ст. 291 УК РФ дача взятки. Уголовное дело в отношении посредника в передаче большей части денег, которым был исполнительный директор этого же юрлица, также окончено. В ходе следствия обвиняемые активно способствовали раскрытию и расследованию совершенных преступлений. Сейчас все материалы переданы в прокуратуру Горно-Алтайска. Что интересно, в сообщении не раскрывается судьба самого чиновника, оформившего землю. Получить оперативный комментарий в СУ СКР не удалось: в пресс-службе ведомства никто не брал трубку.

Напомним, что 23 мая Горно-Алтайский городской суд Республики Алтай вынес приговор генеральному директору ООО «Горно-Алтайская строительная кампания» Вячеславу Борщеву. Его признали виновным в совершении всех предъявленных ему обвинений по делу об обманутых дольщиках. С 2014 года по 2015 год он привлекал граждан для участия в долевом строительстве многоквартирных домов в Горно-Алтайске. Заключая договоры, он устанавливал стоимость квадратного метра жилья значительно ниже рыночной, но при этом не собирался строить жилые объекты. В результате его действий 78 граждан потеряли более 134 млн рублей.

Буквально три месяца назад в отношении Вячеслава Борщева возбудили еще два уголовных дела по признакам крупного и особо крупного мошенничества. Преступления вновь связаны с недвижимостью. По версии следствия, в 2015 году г-н Борщев, не являясь собственником либо застройщиком квартиры, расположенной в жилом доме в селе Майма по улице Карьерная, 10, продал ее, получив путем обмана от покупателя 500 тысяч рублей. Кроме того, в том же году Борщев аналогичным образом поступил с двумя квартирами, расположенными в жилом доме в селе Майма по улице Климкина, 20. Он сообщил покупателям, что продает указанное жилье и в последующем заключит с ними договоры купли-продажи. Подозреваемый получил от обманутых людей более 1,9 млн рублей.


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Комментарий

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Комментариев 1
славгородец

16.06.2017 13:38

А в Алтайском крае - тишина!