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Главная Лента новостей Пересменка незаметна: Бийск получил очередного сити-менеджера с приставкой «и. о.»

Пересменка незаметна: Бийск получил очередного сити-менеджера с приставкой «и. о.»

16.06.2017 14:18

16 июня состоялась очередная сессия Бийской гордумы, на которой, как и ожидалось, был назначен новый исполняющий обязанности главы городской администрации. Александр Студеникин сменил на этом посту Сергея Крыжановского. Об этом ИА «Банкфакс» сообщил депутат Юрий Голунов (КПРФ), который участвовал в сессии.

По словам г-на Голунова, в самом начале сессии с повестки был снят вопрос о внесении изменений и дополнении в Устав города, обсуждение которого обещало быть наиболее бурным. Руководство гордумы объяснило это тем, что документ еще находится на согласовании в Минюсте. Напомним, что Юрий Голунов намеревался демонстративно покинуть зал заседаний, если Устав будет приниматься в текущем виде, поскольку в нем отсутствует норма о подотчетности и подконтрольности главы города народу и депутатскому корпусу.

Та же норма, впрочем, отсутствует и в принятом на этой сессии обновленном регламенте гордумы — председатель представительного органа также будет неподконтролен и неподотчетен. Однако в связи с грядущей ликвидацией двуглавости этот нюанс не вызвал ожесточенных споров — против оказались по одному представителю от КПРФ и ЛДПР, также один коммунист воздержался.

Пост и. о. главы по результатам голосования перешел к замглавы администрации Александру Студеникину, который курирует жилищно-коммунальное хозяйство и дорожную сферу. Он вступил в должность сразу после голосования и должен исполнять обязанности до назначения постоянного главы города после выборов 10 сентября, следует из решения. Впрочем, это верно в том случае, если сам г-н Студеникин не захочет снять с себя ответственность вслед за Сергеем Крыжановским.


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Комментарий

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Комментариев 8
Притча

16.06.2017 14:23

Сумма постоянна.
5

16.06.2017 14:28

Крыжановский! Позор Банкфаксу!
Ник

16.06.2017 16:12

Хоть бы потрудились фамилию правильно написать... Стыдно!
бБийск

16.06.2017 17:14

полагаю, что многие бийчане искренне скажут "СПАСИБО" Сергею Станиславовичу.
Человеку, который не стремился пропиариться в телевизоре, а делал многое для Бийска.
Рутинная, незаметная работа.
С результатом - НАУКОГРАД.
Завцеха

16.06.2017 17:59

дожили, глав крупных администраций назначают как мастеров участка. по объективке
Лариса

16.06.2017 18:57

Если Студеникин снимет с себя ответственность, оболтуса из школы рабочей молодежи, видимо, Громогласова приведет
Чиновник

16.06.2017 18:58

Это результат бездарной кадровой работы ГРОМОГЛАСОВОЙ -НОНКО. Даже не вырастили мало- мальски путнего Главу. Студеникин без году неделя работает, а его сразу в кресло градоначальника, хотя и с приставкой и. о. Все остальные или отказались , или сбежали как крысы с тонущего корабля Так что все сенсации еще впереди. И посадки тоже.
Чиновнику

16.06.2017 22:45

Заметьте, Карпушкина, Кичмаренко, Мосиевского никто не "взращивал" предварительно, потому что это и не нужно. Главное опыт руководящей работы, при том положительный.