Пересменка незаметна: Бийск получил очередного сити-менеджера с приставкой «и. о.»

16 июня состоялась очередная сессия Бийской гордумы, на которой, как и ожидалось, был назначен новый исполняющий обязанности главы городской администрации. Александр Студеникин сменил на этом посту Сергея Крыжановского. Об этом ИА «Банкфакс» сообщил депутат Юрий Голунов (КПРФ), который участвовал в сессии.

По словам г-на Голунова, в самом начале сессии с повестки был снят вопрос о внесении изменений и дополнении в Устав города, обсуждение которого обещало быть наиболее бурным. Руководство гордумы объяснило это тем, что документ еще находится на согласовании в Минюсте. Напомним, что Юрий Голунов намеревался демонстративно покинуть зал заседаний, если Устав будет приниматься в текущем виде, поскольку в нем отсутствует норма о подотчетности и подконтрольности главы города народу и депутатскому корпусу.

Та же норма, впрочем, отсутствует и в принятом на этой сессии обновленном регламенте гордумы — председатель представительного органа также будет неподконтролен и неподотчетен. Однако в связи с грядущей ликвидацией двуглавости этот нюанс не вызвал ожесточенных споров — против оказались по одному представителю от КПРФ и ЛДПР, также один коммунист воздержался.

Пост и. о. главы по результатам голосования перешел к замглавы администрации Александру Студеникину, который курирует жилищно-коммунальное хозяйство и дорожную сферу. Он вступил в должность сразу после голосования и должен исполнять обязанности до назначения постоянного главы города после выборов 10 сентября, следует из решения. Впрочем, это верно в том случае, если сам г-н Студеникин не захочет снять с себя ответственность вслед за Сергеем Крыжановским.