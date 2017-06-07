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Главная Лента новостей Прокуратура подвергла «обструкции» главное предприятие бизнес-семейства Рыжаков

Прокуратура подвергла «обструкции» главное предприятие бизнес-семейства Рыжаков

16.06.2017 17:32

Прокуратура Новоалтайска возбудила административное производство в отношении директора ЗАО «Алтайкровля», которое входит в известную на Алтае бизнес-империю семейства Рыжаков. Надзорное ведомство выяснило, что почти 1000 работников предприятия не получили в срок положенную зарплату.

Нарушения вскрылись в ходе прокурорской проверки. Установлено, что за март 2017 года перед 938 работниками образовалась задолженность по заработной плате в общем размере, превышающем 12 млн рублей. В связи с допущенными нарушениями прокурор Новоалтайска возбудил в отношении директора ЗАО «Алтайкровля» дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы). Материал направлен в Государственную инспекцию труда в Алтайском крае для рассмотрения по существу.

Согласно данным ЕГРЮЛ, с ноября 2016 года должность гендиректора занимает экс-депутат Госдумы Николай Рыжак. Интересно, что по сообщению самого предприятия, с марта 2015 года гендиректором был Виктор Огородников, до того бывший первым замгендиректора, а ранее руководителем актива был сын Николая Рыжака Евгений. Обнаружить свежие данные о списке аффилированных лиц не удалось. С чем связаны кадровые перестановки — не известно. 15 июня 2017 года прошло очередное годовое собрание акционеров, на котором, согласно повестке, должен был быть утвержден годовой отчет и произведено распределение прибыли.

Директору юридического лица было внесено представление с требованием об устранении нарушений прав граждан, которое рассмотрено и удовлетворено. Задолженность погашена в полном объеме.


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Комментарий

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Комментариев 2
Очевидец

16.06.2017 19:59

Неужели Рыжаки настолько разошлись с властью, что сворачивает бизнес и выводят из него свои бабки?!
Ага

16.06.2017 20:55

Они, считай, бизнес покойники, с тех пор как тёщинька Стелла посрала в Карлинский унитаз.