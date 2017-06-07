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Главная Лента новостей Депутат Госдумы заинтересовался историей с закрытием барнаульской ледовой арены

Депутат Госдумы заинтересовался историей с закрытием барнаульской ледовой арены

20.06.2017 09:58

Экс-заместитель губернатора Алтайского края, депутат Государственной Думы РФ Даниил Бессарабов направил официальное письмо сити-менеджеру Барнаула Сергею Дугину с просьбой поучаствовать в судьбе ледовой арены имени Алексея Черепанова, которую, по всей видимости, собираются закрыть. Об этом он заявил в своем профиле в Instagram.

Как следует из опубликованного г-ном Бессарабовым письма, за последние несколько дней он получил ряд обращений от жителей Барнаула, которые просили помочь сохранить хоккейную площадку, носящую имя прославленного алтайского спортсмена, погибшего восемь лет назад. «По словам обратившихся, спортивный комплекс на грани закрытия, в качестве причин называются разные обстоятельства. Считаю, что несмотря существующие проблемы, в том числе с финансированием данного спортивного комплекса, его необходимо сохранить, ледовая арена востребована спортсменами и является центром спортивной жизни целого микрорайона. Кроме того, этот комплекс создавался на средства, собранные в память об Алексее Черпанове, простом мальчишке, сумевшем стать одним из лучших игроков команды «Авангард». Будет несправедливо, и по отношению к его матери, и по отношению к ребятам, которые выбрали спорт, хоккей и здоровый образ жизни, если мы не сумеем сохранить этот спортивный комплекс», - пишет депутат Госдумы.

В связи с этим он обратился к главе администрации Барнаула Сергею Дугину с просьбой взять этот вопрос на личный контроль. Кроме того, Даниил Бессарабов заявил, что со своей стороны также готов оказать содействие по решению данного вопроса.

Напомним, несколько дней назад распространилась информация о том, что детско-юношеская спортивная школа имени Алексея Черепанова перестала функционировать, а хоккейную арену, где занимались и вовсе могут снести из-за нехватки средств на ее содержание. Как известно, хоккейную коробку на собственные средства построила мать Алексея Черепанова Маргарита после трагической гибели сына в Чехове. В течение восьми лет данное поле существовало исключительно за ее счет. Там проводились не только тренировки для юных спортсменов, но и соревнования различных уровней. Однако в последнее время содержать площадку женщине стало не под силу, и Маргарита Черепанова обратилась в администрацию Барнаула с просьбой передать ледовую арену на баланс города, но получила отказ. Власти предлагают альтернативу — заниматься спортсменам в других хоккейных коробках. К примеру, на катке, расположенном по адресу проспект Ленина, 79, однако данный вариант ни родителей, ни детей не устраивает.

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Комментарий

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Комментариев 6
Зюзя

20.06.2017 10:06

Рита за полученные деньги от Авангарда построила. Черниченко долго ее хвалил, губернатор орден вручил, но потом пошли проблемы-земля, незаконное строение, безопасность и т.д. Из крытого катка перейти на открытую площадку-несерьезно! И в чем помощь депутата?
спортсмен

20.06.2017 12:13

После того, как Бессарабов "заинтересовался" строительством в Барнауле "Дворца единоборств" и развитием дзюдо в крае; строительство - "заморозили" так и не начав, а дзюдо в место развития - "развалили"!
гость

20.06.2017 13:42

а почему курсирующий спорт новоиспеченный зам.губернатора Щукин не заинтересовался?
спортсмен

20.06.2017 13:47

Поменялись: теперь Щукин, вместо Бессарабова - "заинтересовался" развитием дзюдо?!
гость

20.06.2017 15:14

Не ужели кто-то всерьез думает, что Бессарабов, равно как и Щукин озабочены состоянием спорта и культуры в крае? Бессарабов не для того в Госдуму свалил, да и здесь он вообще не напрягался (судя хотя бы по проблемам в недоделанном МТА, Худ. музее и театре Сказка). А Щукин, это отдельная песня, подобранный на бирже труда безработный, ставший в одночасье вице-губером, да еще с таким лицом - это еще смешнее, чем Евдокимов-губернатор. Вообще, везет нам на клоунов во власти, честно говоря (лучше бы уж цирк построили, как обещали когда-то).
просто неумелый пиар

20.06.2017 15:33

пук в воду