Депутат Госдумы заинтересовался историей с закрытием барнаульской ледовой арены

Экс-заместитель губернатора Алтайского края, депутат Государственной Думы РФ Даниил Бессарабов направил официальное письмо сити-менеджеру Барнаула Сергею Дугину с просьбой поучаствовать в судьбе ледовой арены имени Алексея Черепанова, которую, по всей видимости, собираются закрыть. Об этом он заявил в своем профиле в Instagram.

Как следует из опубликованного г-ном Бессарабовым письма, за последние несколько дней он получил ряд обращений от жителей Барнаула, которые просили помочь сохранить хоккейную площадку, носящую имя прославленного алтайского спортсмена, погибшего восемь лет назад. «По словам обратившихся, спортивный комплекс на грани закрытия, в качестве причин называются разные обстоятельства. Считаю, что несмотря существующие проблемы, в том числе с финансированием данного спортивного комплекса, его необходимо сохранить, ледовая арена востребована спортсменами и является центром спортивной жизни целого микрорайона. Кроме того, этот комплекс создавался на средства, собранные в память об Алексее Черпанове, простом мальчишке, сумевшем стать одним из лучших игроков команды «Авангард». Будет несправедливо, и по отношению к его матери, и по отношению к ребятам, которые выбрали спорт, хоккей и здоровый образ жизни, если мы не сумеем сохранить этот спортивный комплекс», - пишет депутат Госдумы.

В связи с этим он обратился к главе администрации Барнаула Сергею Дугину с просьбой взять этот вопрос на личный контроль. Кроме того, Даниил Бессарабов заявил, что со своей стороны также готов оказать содействие по решению данного вопроса.

Напомним, несколько дней назад распространилась информация о том, что детско-юношеская спортивная школа имени Алексея Черепанова перестала функционировать, а хоккейную арену, где занимались и вовсе могут снести из-за нехватки средств на ее содержание. Как известно, хоккейную коробку на собственные средства построила мать Алексея Черепанова Маргарита после трагической гибели сына в Чехове. В течение восьми лет данное поле существовало исключительно за ее счет. Там проводились не только тренировки для юных спортсменов, но и соревнования различных уровней. Однако в последнее время содержать площадку женщине стало не под силу, и Маргарита Черепанова обратилась в администрацию Барнаула с просьбой передать ледовую арену на баланс города, но получила отказ. Власти предлагают альтернативу — заниматься спортсменам в других хоккейных коробках. К примеру, на катке, расположенном по адресу проспект Ленина, 79, однако данный вариант ни родителей, ни детей не устраивает.