Собственники «Алтайвагона» планируют внедрить его в состав «Ростеха» ради конкуренции

Собственник завода «Алтайвагон» холдинг «СДС» намерен ввести предприятие в состав госкорпорации «Ростех», которой руководит давний соратник президента России Владимира Путина Сергей Чемезов. Включение «Алтайвагона» позволит решить проблему конкуренции с лидером отрасли — «Уралвагонзаводом», заявил зампред правительства Алтайского края Виктор Мещеряков, его слова приводит Flash Siberia.

По словам чиновника, договоренность о процедуре уже есть у сторон, сейчас идет проработка документов. «Алтайвагон» станет частью «Ростеха», сейчас собственники работают над тем, чтобы войти в «Ростехнологии». Пока есть только договоренность — процесс долгий, полгода может быть. «СДС» его передает», — приводит издание слова г-на Мещерякова.

Зампред краевого правительства сообщил, что необходимость ввести завод в состав «Ростеха» возникла в связи с тем, что предприятие попало в сложную конкурентную ситуацию. В конце мая 2017 года «Алтайвагон» получил скидку на холостой пробег инновационного вагона. Тележки для вагонов выпускаются по лицензии и по проектам «Уралвагонзавода» (входит в «Ростех» — прим. FS), однако, алтайское предприятие получило конкурентное преимущество — в итоге, у уральского предприятия аналогичные вагоны стоят 2,8 млн рублей, у алтайского — 2,2 млн рублей.

При этом Виктор Мещеряков фактически подтвердил причину простоя «Алтайвагона», который и ранее связывали с конфликтом с «Уралвагонзаводом» из-за этой тележки. «Предприятие в Свердловской области, которое делает три необходимые композитные запчасти, перестало их поставлять на Алтай с мотивировкой, что они не качественные — брак нашли. Тележку собирать не могли. Запчасти, я думаю, к концу недели придут — 376 вагонов, которые пока без этой тележки стоят. Сегодня они («Алтайвагон») нам демонстрируют, что план на июнь был 201 вагон, сегодня уже 450 с учетом того, что они эти 10 дней поработают», — пояснил г-н Мещеряков.

Зампред правительства региона подчеркнул, что от вхождения в «Ростехнологии» и для самого предприятия, и для региона будут плюсы. Он отметил, что при вхождении в госкорпорацию «Алтайвагона», они с «Уралвагонзаводом» будут более прогнозируемо делить рынок, отдавать друг другу заказы на субподряд.

Напомним, в начале июня стало известно об очередных трудностях на «Алтайвагоне» в Новоалтайске, из-за которых почти на месяц пришлось приостановить производство. Сведения о простое «Банкфаксу» подтвердили сотрудники завода, которые сначала сидели без работы, а, получив квитанции по зарплате, обнаружили, что две трети заработанного за май им не собираются выплачивать.