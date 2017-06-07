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Главная Лента новостей Руководство «Алтайвагона» пообещало в ближайшие дни вывести предприятие из месячного простоя

Руководство «Алтайвагона» пообещало в ближайшие дни вывести предприятие из месячного простоя

15.06.2017 10:29

АО «Алтайвагон» (входит в холдинговую компанию «СДС-Маш» группы СДС) через неделю намерено вывести основную производственную площадку в Новоалтайске из простоя. Приостановить производство пришлось из-за выявленного брака у поставщика деталей для тормозной системы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора ХК «СДС-Маш» Александра Мирошника.

Руководитель холдинга подтвердил, что основные мощности простаивают еще с конца апреля, 40 % коллектива на основной площадке в Новоалтайске не работает. Вместе с тем появившаяся ранее информация о том, что ситуация вызвала конфликтом с «Уралвагонзаводом», не подтверждается. «Надеемся, что через неделю возобновим производство 43-й модели (полувагон модели «12-2143» – прим. «Интерфакса»), которое было приостановлено в конце апреля. Дело в том, что предприятие-поставщик полиуретановых частей тормозной системы допустило брак. Сейчас этим вопросом занимается Ространснадзор», – приводит издание слова г-на Мирошника.

Заседание надзорного ведомства, по его словам, должно было состояться 15 июня, но его перенесли на следующую неделю. Дата пока неизвестна, но на этом заседании комиссия должна решить — устранил ли производитель забракованных деталей нарушения.

Напомним, в начале июня стало известно об очередных трудностях на «Алтайвагоне» в Новоалтайске, из-за которых почти на месяц пришлось приостановить производство. Сведения о простое «Банкфаксу» подтвердили сотрудники завода, которые сначала сидели без работы, а, получив квитанции по зарплате, обнаружили, что две трети заработанного за май им не собираются выплачивать.

Как удалось выяснить, в конце апреля «Алтайвагон» получил от ФАС скидку на порожний пробег для своих инновационных вагонов, против чего активно выступал «Уралвагонзавод». Предприятие является поставщиком оборудования – вагоны «Алтайвагона» построены на тележке УВЗ. Причем право на скидку дает как раз эта инновационная тележка. Позиция «Уралвагонзавода» объяснялась тем, что «Алтайвагон» провел недостаточный объем испытаний по собственным инновационным вагонам. Однако ФАС настаивала, что алтайское предприятие имеет право на льготу, в том числе потому, что тележка «Уралвагонзавода» уже прошла испытания, причем уже после того, как предприятие получило скидку. Как предполагалось, из-за конфликта «Уралвагонзавод» прекратил поставки колесных пар на завод.


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