Эсеры видят спасение бийских трамваев в смене руководства предприятия

23.06.2017 09:30
21 июня в Бийском трамвайном управлении сменился руководитель. Им стал бывший начальник транспортного отдела Бийского олеумного завода Сергей Елясов. Как отметил заместитель председателя гордумы и руководитель бийского отделения партии «Справедливая Россия» Олег Гузеев, это стало первым шагом к оздоровлению кризисного предприятия, информирует пресс-служба алтайских эсеров.
По словам справедливоросса, проблемы трамвайного управления подобны тем, что когда-то сложились у городского водоканала. Решить их тогда удалось только благодаря смене руководства, что и сейчас должно положительно повлиять на процесс. «Паника по поводу того, что трамваи исчезнут из города, просто безосновательна. Трамваи – это вид социального транспорта, который сохранять просто необходимо. Однако для этого нужны изменения в самой структуре трамвайного управления – перевод на внешнее управление. В Бийске уже есть яркий пример положительного эффекта от таких изменений – городской водоканал. Здесь после смены управляющей команды ситуация впервые за многие годы стабилизировалась. Постепенно предприятие будет гасить те долги, которые были накоплены ранее. Такая же схема ждет трамвайное управление. Необходимо понимать, что этот процесс займет достаточно продолжительное время, но сегодня абсолютно точно можно сказать, что даже в ходе всех этих сложных процессов трамваи будут работать. Бийская Дума будет отслеживать и держать на контроле все происходящие в трамвайном управлении процессы», - заверил депутат.
Между тем сами работники предприятия заявили накануне «Бийскому рабочему», что для большинства из них такое решение стало неожиданным. Во всяком случае до последних дней никаких разговоров о грядущей смене руководства в БТУ не было. Пока, как признаются сами сотрудники, они находятся в недоумении, чем обернется для предприятия новый менеджмент. Добавим также, что бывшему руководителю управления Станиславу Дроздеву, который много лет возглавлял предприятие, чиновники вручили медаль «За труд во благо города Бийска».
Напомним, всего неделю назад в Бийске на площади 9 Января состоялся митинг в поддержку МУП «Бийское трамвайное управление», организованный местным отделением КПРФ. Участие в нем приняли более 200 горожан, которые составили и подписали резолюцию, адресованную городской и краевой администрациям. Митингующие потребовали от правительства Алтайского края принять все необходимые меры для сохранения предприятия, находящегося на грани ликвидации.
Примечательно, что в апреле текущего года руководство МУП «Бийское трамвайное управление» уже попыталось привлечь власти к решению назревших экономических проблем предприятия. Профком Бийского трамвайного управления разместил на портале change.org петицию, адресованную президенту России Владимиру Путину и министру транспорта РФ Максиму Соколову. Бийчане просили не допустить банкротства организаций, причем в масштабах всей страны. Между тем, как признавался тогда бывший директор МУП «Бийское трамвайное управление» Станислав Дроздев, положение на предприятии уже близко к критичному. Добавим, основными кредиторами МУП являются «Алтайкрайэнерго», «Алтайэнергосбыт», а также налоговая служба.
23.06.2017 09:49
23.06.2017 10:28
23.06.2017 10:28
Бийский трамвай был необходим в 60-х промышленному мало мобильному БИЙСКУ! Этапы прокладки путей вдоль по-над Бией об этом говорят. Сначала "Промзона "от "Переезда" была - удобная во всех отношениях доставка туда рабочей силы. Потом "Коммунарский" -"Лесозавод" и Текстилка через мост.
Ныне - у трудоспособного обоего пола возраста - авто личное под задницей. Отсюда -пробки уличные. Заводские гудки никого не созывают. Идёт торговля ширпотребом. Кто сегодня пользуется услугами трамвайного пассажирского транспорта? ПРАВеЛЬНО - на 60% бывшие труженники пенсионного рубежа жизни. Какова нормальная самоокупемость услуг рельсового гор транспорта? Начнем с ноль целых и хрен - десятых... Какова наполняемость гор бюджета, чтобы датировать эффективных управленцев трамвайного дела любого партийного окраса и пошива? Та же, Илья)))
23.06.2017 10:30
23.06.2017 10:34
23.06.2017 10:38
23.06.2017 10:48
23.06.2017 10:49
...сам Саша вместе с эйваларом.
Рази тол...ко на баланс возьмут вместе с Сашей Черемисиным)))
23.06.2017 11:20
23.06.2017 13:02
23.06.2017 13:04
Сегодня за поддержку простого люда.
Завтра стригу автоперевозчиков.
Сегодня борюсь за правду с ОНФ и Единоросами.
А теперь он всеми лапками за трамвай.
Ни одна помойка без его пиара почему то не проходит!
Даешь нормального думца а не ЯЙЦЕЧЕСА!
23.06.2017 13:21
23.06.2017 13:44
Вы угадали. Гузееву нужны не пассажиры трамвая(60%), а избиратели - пенсионеры Бийска, которых более 60 тысяч человек.
23.06.2017 16:12
23.06.2017 16:41
Мнение Гузеева, это как если бы вы спросили у бабушки, считает ли она положение дел в Зимбабве хорошим, Гузеев никакой политик, авторитета нет, Громогласову подставлял, Брызгалова подставлял, вообщем странно что ещё куда то идёт на выборы.
Речкова зассала идти вместо него не руководство партии, от неё и то больше толку.
23.06.2017 16:43
Станешь обычным депутатом, и тебя там съедят.
23.06.2017 16:47
23.06.2017 16:55
23.06.2017 17:10
23.06.2017 17:29
23.06.2017 18:09
Так то, что проблема ныне экономическая - следствие как раз политики.
Плановая экономика делала в СССР прицел на долгосрочную окупаемость, на развитие промышленности, на независимость от импорта, следовательно, развивала производство.
Нынешние рыночные горе-экономисты просто неспособны мыслить не в цифрах, а в реальном КПД, и тем более - на дальний срок.
С таким курсом страна обречена, это понятно.
Но если мы планируем всё же работать, а не менять золото на бусы - то без трамвая никак.
Кстати, да, далеко не у каждого трудяги авто под задницей.
Много авто напокупаешь на 12-15 тысяч?
23.06.2017 18:16
23.06.2017 18:19
23.06.2017 18:22
23.06.2017 20:08
ХОТЯ по Марксу - экономика это базис (она первична) . Все остальное вторично. "Бытие определяет сознание"
А тут, стало быть, СОЗНАНИЕ ОПРЕДЕЛИЛО БЫТИЕ... Выходит... сознание в 89-91гг и ближе, было и остаётся питейным -ельцинским?
Согласен с Вами в данном случае )))
=Так то, что проблема ныне экономическая - следствие как раз политики.
Плановая экономика делала в СССР прицел на долгосрочную окупаемость, на развитие промышленности, на независимость от импорта, следовательно, развивала производство.
Нынешние рыночные горе-экономисты просто неспособны мыслить не в цифрах, а в реальном КПД, и тем более - на дальний срок.= 10-28
23.06.2017 20:16
23.06.2017 20:19
23.06.2017 20:56
23.06.2017 23:40
23.06.2017 23:43