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Главная Лента новостей Эсеры видят спасение бийских трамваев в смене руководства предприятия

Эсеры видят спасение бийских трамваев в смене руководства предприятия

23.06.2017 09:30

21 июня в Бийском трамвайном управлении сменился руководитель. Им стал бывший начальник транспортного отдела Бийского олеумного завода Сергей Елясов. Как отметил заместитель председателя гордумы и руководитель бийского отделения партии «Справедливая Россия» Олег Гузеев, это стало первым шагом к оздоровлению кризисного предприятия, информирует пресс-служба алтайских эсеров.

По словам справедливоросса, проблемы трамвайного управления подобны тем, что когда-то сложились у городского водоканала. Решить их тогда удалось только благодаря смене руководства, что и сейчас должно положительно повлиять на процесс. «Паника по поводу того, что трамваи исчезнут из города, просто безосновательна. Трамваи – это вид социального транспорта, который сохранять просто необходимо. Однако для этого нужны изменения в самой структуре трамвайного управления – перевод на внешнее управление. В Бийске уже есть яркий пример положительного эффекта от таких изменений – городской водоканал. Здесь после смены управляющей команды ситуация впервые за многие годы стабилизировалась. Постепенно предприятие будет гасить те долги, которые были накоплены ранее. Такая же схема ждет трамвайное управление. Необходимо понимать, что этот процесс займет достаточно продолжительное время, но сегодня абсолютно точно можно сказать, что даже в ходе всех этих сложных процессов трамваи будут работать. Бийская Дума будет отслеживать и держать на контроле все происходящие в трамвайном управлении процессы», - заверил депутат.

Между тем сами работники предприятия заявили накануне «Бийскому рабочему», что для большинства из них такое решение стало неожиданным. Во всяком случае до последних дней никаких разговоров о грядущей смене руководства в БТУ не было. Пока, как признаются сами сотрудники, они находятся в недоумении, чем обернется для предприятия новый менеджмент. Добавим также, что бывшему руководителю управления Станиславу Дроздеву, который много лет возглавлял предприятие, чиновники вручили медаль «За труд во благо города Бийска».

Напомним, всего неделю назад в Бийске на площади 9 Января состоялся митинг в поддержку МУП «Бийское трамвайное управление», организованный местным отделением КПРФ. Участие в нем приняли более 200 горожан, которые составили и подписали резолюцию, адресованную городской и краевой администрациям. Митингующие потребовали от правительства Алтайского края принять все необходимые меры для сохранения предприятия, находящегося на грани ликвидации.

Примечательно, что в апреле текущего года руководство МУП «Бийское трамвайное управление» уже попыталось привлечь власти к решению назревших экономических проблем предприятия. Профком Бийского трамвайного управления разместил на портале change.org петицию, адресованную президенту России Владимиру Путину и министру транспорта РФ Максиму Соколову. Бийчане просили не допустить банкротства организаций, причем в масштабах всей страны. Между тем, как признавался тогда бывший директор МУП «Бийское трамвайное управление» Станислав Дроздев, положение на предприятии уже близко к критичному. Добавим, основными кредиторами МУП являются «Алтайкрайэнерго», «Алтайэнергосбыт», а также налоговая служба.

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Комментарий

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Комментариев 30
Илья

23.06.2017 09:49

Какая разница кого поставит СР? Все равно сторонники этой партии - люди не особо ответственные и честные, так что спасением бийский трамваев пусть занимается Прокопьев. Он этот город любит, и явно больше для него сделает, чем СР!
20-15

23.06.2017 10:28

Эссеры рулят трамвайчиками, как мило, в Камне уже нарулили, люди волком воют.
Проблема то экономическая, а не политическая

23.06.2017 10:28

У илейки, трооля копеечного , тоннельное мышление. Спасать трамвайное депо нужно, Но на долго ли?
Бийский трамвай был необходим в 60-х промышленному мало мобильному БИЙСКУ! Этапы прокладки путей вдоль по-над Бией об этом говорят. Сначала "Промзона "от "Переезда" была - удобная во всех отношениях доставка туда рабочей силы. Потом "Коммунарский" -"Лесозавод" и Текстилка через мост.
Ныне - у трудоспособного обоего пола возраста - авто личное под задницей. Отсюда -пробки уличные. Заводские гудки никого не созывают. Идёт торговля ширпотребом. Кто сегодня пользуется услугами трамвайного пассажирского транспорта? ПРАВеЛЬНО - на 60% бывшие труженники пенсионного рубежа жизни. Какова нормальная самоокупемость услуг рельсового гор транспорта? Начнем с ноль целых и хрен - десятых... Какова наполняемость гор бюджета, чтобы датировать эффективных управленцев трамвайного дела любого партийного окраса и пошива? Та же, Илья)))
Один

23.06.2017 10:30

Да придет сер спаситель и спасет все трамваи на этой грешной земле D
Пармезан

23.06.2017 10:34

А в чем Илья не прав? Он в чем-то прав, Прокопьев из Бийска и может помочь своему родному городу, в этом есть смысл. Экономическая составляющая тоже есть, но и политическая подоплека здесь немалую роль тоже играет, кто встанет у «руля».
Орел

23.06.2017 10:38

Трамвайщикам однозначно надо помочь, да пусть хоть тот же Прокопьев, он из Бийска + выборы электорат таким образом привлечет и доброе дело сделать, убьет 2 зайцев сразу. Плохо будет, если горожане останутся без трамваев.
АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ

23.06.2017 10:48

Пиар Гузеева крепчает...ВЫБОРЫ в сентябре. СР сдала город, проголосовала за изменение Устава города, отменила выборы, так что Гузееву этот грех отмаливать долго прийдется...да и других грешков полно...доказывать мне обратное бессмысленно. Удивительно, что он не заменимый "лидер" СР наукограда, куда смотрят Вакаев или Терентьев? Кому- то это выгодно. После того, как СР покинул Боронин и правильно сделал, наблюдаю только за Молотовым. Лично я вижу спасение наукограда в смене администрации в которой СР тусуется с ЕР у которой не было, нет и не будет поддержки масс. Берегите себя, Земляки!
Да хть...

23.06.2017 10:49

Пармезан писал(а):
кто встанет у «руля».

...сам Саша вместе с эйваларом.
Рази тол...ко на баланс возьмут вместе с Сашей Черемисиным)))
Гузееву

23.06.2017 11:20

Сам написал, сам обсуждаешь
очень удивлены что

23.06.2017 13:02

Гузейчик еще и рот открывает, советы дает транспортникам ))) Это чучело застукали на взятке , скандал был на весь Алтайский край а сейчас у него рупор открылся перед выборами. обосрался сам и партию свою опозорил в Бийске на долгие годы, фуцел
Бийскчанин

23.06.2017 13:04

Гузеев - как девы портовские...
Сегодня за поддержку простого люда.
Завтра стригу автоперевозчиков.
Сегодня борюсь за правду с ОНФ и Единоросами.
А теперь он всеми лапками за трамвай.
Ни одна помойка без его пиара почему то не проходит!
Даешь нормального думца а не ЯЙЦЕЧЕСА!
Бийчанин

23.06.2017 13:21

Вообще класс! По поводу СР нормальная партия молодежная! Едро слабая! Кпрф уголовников набрала с пятью сроками да маргиналов! У ЛДПР лидер судимый! Весёлые выборы! Я тоже против выборов! Правильно сделали что устав поменяли! Рвутся к власти экземпляры конечно чудоковатые типа Нагайцева
днт

23.06.2017 13:44

...Кто сегодня пользуется услугами трамвайного пассажирского транспорта? ПРАВеЛЬНО - на 60% бывшие труженники пенсионного рубежа жизни.

Вы угадали. Гузееву нужны не пассажиры трамвая(60%), а избиратели - пенсионеры Бийска, которых более 60 тысяч человек.
ВОПРОС

23.06.2017 16:12

А не тот ли это ГУЗЕЕВ, который вымогал у пассажироперевозчика СОЛДАТОВА 400 ТЫС. РУБ. ?
Банкфаксу

23.06.2017 16:41

Зачем вы берете интервью, кто тупо продавал маршруты автобусникам???
Мнение Гузеева, это как если бы вы спросили у бабушки, считает ли она положение дел в Зимбабве хорошим, Гузеев никакой политик, авторитета нет, Громогласову подставлял, Брызгалова подставлял, вообщем странно что ещё куда то идёт на выборы.
Речкова зассала идти вместо него не руководство партии, от неё и то больше толку.
Гузеев О. В.

23.06.2017 16:43

Олега вставай на биржу труда, не быть тебе замом, а тем более председателем думы.
Станешь обычным депутатом, и тебя там съедят.
Якуба

23.06.2017 16:47

Гузеев олег, обещал порвать КПРФ, ЛДПР!!! Но порвут его, и Лида сама его разорвет
Мнение

23.06.2017 16:55

После общения с Гузеевым всегда хочется помыть руки. Скользкий и неприятный человечишко, способный продать и предать любого в своих интересах . ПОЗОР ДЛЯ ПАРТИИ И ДУМЫ.
Мнению

23.06.2017 17:10

Гузеев политический труп!!!!!
Фреза

23.06.2017 17:29

олежка полит труп и мерзкий тип,ничтожная личность,его в городе будут рвать все кому не лень)))продажные шкуры нынче не в моде.Якуба если пройдёт,сделает гузея изгоем.
Куратор

23.06.2017 18:09

Проблема то экономическая, а не политическая писал


Так то, что проблема ныне экономическая - следствие как раз политики.
Плановая экономика делала в СССР прицел на долгосрочную окупаемость, на развитие промышленности, на независимость от импорта, следовательно, развивала производство.
Нынешние рыночные горе-экономисты просто неспособны мыслить не в цифрах, а в реальном КПД, и тем более - на дальний срок.
С таким курсом страна обречена, это понятно.
Но если мы планируем всё же работать, а не менять золото на бусы - то без трамвая никак.
Кстати, да, далеко не у каждого трудяги авто под задницей.
Много авто напокупаешь на 12-15 тысяч?
Эсеры

23.06.2017 18:16

Видят спасение в смене их лидиров на федеральном,краевом и муниципальном уровне))))с такими лидерами партия будет уничтожена навсегда.и этому уничтожению будет радо население.сруны они и есть струны.)))
Мыль

23.06.2017 18:19

Олежка попку))))ты ляжешь под любого))))
Гузееву

23.06.2017 18:22

Набрал наркоманов на округа и думаешь прокатит?)))все же поднимем при случае)))
Куратору. В данной ситуации политика разрушила экономику

23.06.2017 20:08

Куратор писал(а):
Но если мы планируем всё же работать, а не


ХОТЯ по Марксу - экономика это базис (она первична) . Все остальное вторично. "Бытие определяет сознание"

А тут, стало быть, СОЗНАНИЕ ОПРЕДЕЛИЛО БЫТИЕ... Выходит... сознание в 89-91гг и ближе, было и остаётся питейным -ельцинским?
Согласен с Вами в данном случае )))
=Так то, что проблема ныне экономическая - следствие как раз политики.
Плановая экономика делала в СССР прицел на долгосрочную окупаемость, на развитие промышленности, на независимость от импорта, следовательно, развивала производство.
Нынешние рыночные горе-экономисты просто неспособны мыслить не в цифрах, а в реальном КПД, и тем более - на дальний срок.= 10-28
Словом...

23.06.2017 20:16

какова ПОЛИТИКА, такая и ЭКОНОМИКА!
Здесь как бы по такому принципу все делается

23.06.2017 20:19

"когда в борделе падает выручка, меняют не вывеску и не мебель переставляют , а меняют личный состав "
Обычный житель

23.06.2017 20:56

Читаешь и диву даёшься сколько у Гузеева "друзей" ! Нормальному человеку понятно что Брызгалов взяточник и как бы веревочке не виться! А фрезе-костюшке надоподумать кто труп то! С 5 судимостями!
брать

23.06.2017 23:40

наркоманов это удел олежки)))очко его будет порвано лидией)))
Хоп хей лалалей

23.06.2017 23:43

Гузеев для себя видит конкурента, это Якуба, и если он туда зайдет, Олег будет сидеть на деревянном стуле в коридоре. Как ни странно, время Гузеева прошло, не правильно он ставку сделал на Громогласову.