Эсеры видят спасение бийских трамваев в смене руководства предприятия

21 июня в Бийском трамвайном управлении сменился руководитель. Им стал бывший начальник транспортного отдела Бийского олеумного завода Сергей Елясов. Как отметил заместитель председателя гордумы и руководитель бийского отделения партии «Справедливая Россия» Олег Гузеев, это стало первым шагом к оздоровлению кризисного предприятия, информирует пресс-служба алтайских эсеров.

По словам справедливоросса, проблемы трамвайного управления подобны тем, что когда-то сложились у городского водоканала. Решить их тогда удалось только благодаря смене руководства, что и сейчас должно положительно повлиять на процесс. «Паника по поводу того, что трамваи исчезнут из города, просто безосновательна. Трамваи – это вид социального транспорта, который сохранять просто необходимо. Однако для этого нужны изменения в самой структуре трамвайного управления – перевод на внешнее управление. В Бийске уже есть яркий пример положительного эффекта от таких изменений – городской водоканал. Здесь после смены управляющей команды ситуация впервые за многие годы стабилизировалась. Постепенно предприятие будет гасить те долги, которые были накоплены ранее. Такая же схема ждет трамвайное управление. Необходимо понимать, что этот процесс займет достаточно продолжительное время, но сегодня абсолютно точно можно сказать, что даже в ходе всех этих сложных процессов трамваи будут работать. Бийская Дума будет отслеживать и держать на контроле все происходящие в трамвайном управлении процессы», - заверил депутат.

Между тем сами работники предприятия заявили накануне «Бийскому рабочему», что для большинства из них такое решение стало неожиданным. Во всяком случае до последних дней никаких разговоров о грядущей смене руководства в БТУ не было. Пока, как признаются сами сотрудники, они находятся в недоумении, чем обернется для предприятия новый менеджмент. Добавим также, что бывшему руководителю управления Станиславу Дроздеву, который много лет возглавлял предприятие, чиновники вручили медаль «За труд во благо города Бийска».

Напомним, всего неделю назад в Бийске на площади 9 Января состоялся митинг в поддержку МУП «Бийское трамвайное управление», организованный местным отделением КПРФ. Участие в нем приняли более 200 горожан, которые составили и подписали резолюцию, адресованную городской и краевой администрациям. Митингующие потребовали от правительства Алтайского края принять все необходимые меры для сохранения предприятия, находящегося на грани ликвидации.

Примечательно, что в апреле текущего года руководство МУП «Бийское трамвайное управление» уже попыталось привлечь власти к решению назревших экономических проблем предприятия. Профком Бийского трамвайного управления разместил на портале change.org петицию, адресованную президенту России Владимиру Путину и министру транспорта РФ Максиму Соколову. Бийчане просили не допустить банкротства организаций, причем в масштабах всей страны. Между тем, как признавался тогда бывший директор МУП «Бийское трамвайное управление» Станислав Дроздев, положение на предприятии уже близко к критичному. Добавим, основными кредиторами МУП являются «Алтайкрайэнерго», «Алтайэнергосбыт», а также налоговая служба.