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Главная Лента новостей Барнаульскому застройщику-аферисту запретили «общение» с дольщиками

Барнаульскому застройщику-аферисту запретили «общение» с дольщиками

23.06.2017 14:32

Арбитражный суд Алтайского края приостановил деятельность застройщика ООО СК «Строй-Тактика». Решение вынесли после обращения в суд Государственной инспекции Алтайского края, которая выступила в защиту обманутых дольщиков, сказано на сайте ведомства.

Как уточняют в пресс-службе надзорного органа, судебное заседание состоялось 16 июня текущего года. Госинспекция в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства многоквартирного дома в Новоалтайске по улице ЮжСиба, 52 «а» требовала приостановить деятельность застройщика – ООО СК «Строй-Тактика». Суд удовлетворил данное требование, и деятельность барнаульской компании, связанная с привлечением средств дольщиков, теперь приостановлена сроком на 120 дней. В течение указанного времени ООО СК «Строй-Тактика» не вправе принимать деньги от участников долевого строительства, заключать соответствующие договоры и регистрировать их в органах Росреестра.

Напомним, что бывший директор барнаульского ООО СК «Строй-Тактика» изначально спланировал совершить мошенничество при строительстве жилого дома по улице Южсиба, 52 «а» в Новоалтайске. Для реализации преступных намерений он зарегистрировал ООО, сконцентрировав в своих руках все полномочия, и привлек в качестве инвесторов третьих лиц, не посвященных в его преступные планы. Впоследствии мужчина получил документацию для строительства дома и выполнил ряд строительных работ под видом законной предпринимательской деятельности. Деньги на стройку он привлекал у граждан, заведомо не намереваясь в дальнейшем исполнять взятые на себя обязательства. Заключив более 100 договоров долевого участия, в период с марта 2014 по июль 2015 года обвиняемый похитил у граждан и организаций более 90 млн рублей. После этого мужчина скрылся за пределы региона и длительное время находился в розыске.

В январе его задержали в Магнитогорске, судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Отметим, что в указанный период должность гендиректора компании занимал Валентин Павлов. Ситуация с обманутыми дольщиками, доверившимися бизнесмену, обсуждалась на рабочем совещании с губернатором Александром Карлиным по вопросу строительства долевого жилья в Новоалтайске летом 2016 года. Выяснилось, что дольщики в общей сложности должны доплатить около 20 млн рублей, но не несут деньги из-за недоверия к предыдущему руководству.


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