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Главная Лента новостей Площадка, где барнаульские коммунальщики обнаружили человеческие кости, получит особый статус

Площадка, где барнаульские коммунальщики обнаружили человеческие кости, получит особый статус

23.06.2017 16:31

Участок, где барнаульские коммунальщики 14 июня обнаружили костные останки людей, присоединят к первому городскому кладбищу - объекту культурного наследия. Эту информацию ИА «Банкфакс» подтвердили в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края. По сведениям чиновников, именно поэтому в дальнейшем ведение каких-либо хозяйственных работ на данной территории будет запрещено.

Как следует из официального ответа начальника управления, Александра Урбаха, объект культурного наследия регионального значения «Территория бывшего Заводского кладбища» принят на государственную охрану постановлением Алтайского краевого Законодательного собрания еще в 1994 году. В соответствии с принятым правовым актом территория первого городского кладбища расположена в пределах сквера на площади Свободы. Именно поэтому администрация не предполагала, что на участке строительства водопровода (на пересечении улицы Ползунова и проспекта Социалистического) возможно обнаружить какие-либо останки. Однако на данный момент чиновники пришли к выводу, что вероятнее всего, найденные захоронения относятся именно к указанному кладбищу.

В связи с этим в дальнейшем Управление государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края будет рассматривать данную территорию как часть объекта культурного наследия «Территория бывшего Заводского кладбища». Поэтому предусматриваются определенные ограничения на проведение строительных и иных хозяйственных работ. Своей основной задачей при этом власти видят обеспечение целостности и сохранности захоронений.

Добавим, что по данным ИА «Банкфакс», найденные в Центральном районе Барнаула костные останки людей относятся к погребениям XVIII века. При этом один из трех обнаруженных черепов предположительно принадлежал молодому человеку в возрасте до 25 лет. Каких-либо надписей или документов в районе останков не было. В настоящее время эксперты устанавливают пол и точный возраст погребенных. Известно, что срок проведения экспертизы составляет 14 дней, однако при необходимости он может быть продлен. По факту обнаружения костей следственный отдел по Центральному району Барнаула проводит проверку.

Напомним, 14 июня в районе пересечения улицы Ползунова и проспекта Социалистического в Барнауле при проведении ремонтных работ на коммунальных сетях в грунте были обнаружены костные останки людей, предположительно, захороненных на Петропавловском кладбище в XVIII веке. Интересен тот факт, что на этом кладбище был захоронен изобретатель паровой машины Иван Ползунов, первый начальник Колывано-Воскресенских заводов Андрей Беэр, его родственники, жена начальника округа Колывано-Воскресенских заводов Гавриила Качки Мария, а также горные офицеры и специалисты сереброплавильного завода. Научный сотрудник лаборатории исторического краеведения АлтГПУ Вадим Бородаев предположил, что костные останки, которые нашли коммунальщики, могут принадлежать кому-то из них.

Любопытно, что в октябре прошлого года о намерении найти могилу Ползунова заявляла Барнаульская епархия. Более того, церковники указывали, что при поддержке властей собираются восстановить Петропавловский собор – первый каменный храм города. Для этого необходимо провести археологические изыскания, которые, возможно, помогут установить и точное место захоронения изобретателя Ивана Ползунова. Предполагалось, что весной 2017 года на бывшей Соборной площади начнутся раскопки. Археологи собирались исследовать сохранившийся в земле фундамент старого храма и культурный слой.

Найденные череп и кости
Раскопки коммунальщиков
Организация подъема останков
Место раскопок издали
Разрытое захоронение
Прокладка водопровода
Захоронения залило водой
Выступающая часть гроба
Череп и кости
Костные останки

Фото: архив ИА «Банкфакс»

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Комментарий

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Комментариев 1
McSmall

23.06.2017 22:38

Почему это не было сделано с горой? Почему разрешили РПЦ уничтожить важнейший некрополь?