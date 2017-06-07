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Главная Лента новостей Компания сына зампреда алтайского правительства «завладела» станками из кластера

Компания сына зампреда алтайского правительства «завладела» станками из кластера

27.06.2017 08:31

Фонд имущества Алтайского края подвел итоги весьма специфичного аукциона, в рамках которого разыгрывалось право аренды нескольких французских металлообрабатывающих станков. Годовая аренда лота составляет всего 133,2 тысяч рублей, однако интересно, что единственную заявку на аукцион подала компания, связанная с Борисом Мещеряковым. По данным «ПолитСибРу» он является сыном зампреда правительства Алтайского края.

В аренду потенциальному победителю торгов фонд готов передать станцию для автоматической шлифовки MECATECH 234, отрезной станок для ручной резки MECATOME T260, автоматический запрессовочный станок MECAPRESS 3 и анализатор фрагментов микроструктуры твердых тел на базе инвертированного металлографического микроскопа Nikon Eclipse MA 200. Имущество предоставлено на праве оперативного управления КГБУ «Алтайский центр кластерного развития».

Как сказано на сайте фонда, аукцион признан несостоявшимся, поскольку заявку на столь специфичный лот подала лишь одна компания — ООО «Производственное объединение «Межрегионэнергосервис». Компании предложено заключить договор аренды по начальной цене.

По данным ЕГРЮЛ, в Алтайском крае есть две компании с таким названием, обе зарегистрированы по одному адресу, обе связаны с сыном алтайского вице-премьера. 60 % уставного капитала зарегистрированной в декабре 2016 года компании владеет Борис Викторович Мещеряков, еще по 20 % у гендиректора ООО Антона Кравченко и бизнесмена Виктора Черкесса. Во второй компании, зарегистрированной в июле 2015 года, состав учредителей схожий: кроме 20 % г-на Кравченко и 20 % г-на Черкесса 60 % владеет ООО «Центрэнергострой», 100 % которой в свою очередь принадлежит Борису Мещерякову.

Он же являлся гендиректором одноименного ЗАО, которое существовало с 2007 по декабрь 2016 года — его правопреемником является ООО, зарегистрированное в том же месяце. Основной вид деятельности обоих компаний — производство паровых котлов и их частей.

Интересно, что согласно картотеке арбитражных дел, «Межрегионэнергосервис» в 2015 году пытался инициировать банкротство АО «НПК «Уралвагонзавод» и ООО «Инвестиционно-девелоперская компания», в 2016 году — ООО НПО «Барнаульский завод котельного оборудования» и стал одной из компаний, вступивших в дело о банкротстве ООО «НПО «Новосибирский завод котельного оборудования». Иски к самой барнаульской компании малочисленны.

Напомним, что 6 июня совет директоров АО «Сибирская энергетическая компания» назначил Бориса Мещерякова исполнительным директором по управлению АО «Бийскэнерго». В сообщении «Бийского рабочего» на этот счет указано, что г-н Мещеряков много лет был гендиректором барнаульской компании «Межрегионсервис» по производству котельного оборудования. Как видно, сейчас он остался ее основным собственником.

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Комментарий

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Комментариев 8
хрен с горы

27.06.2017 08:57

И чо? Ну придите и поучаствуйте в аукционе, составьте конкуренцию.
между делом

27.06.2017 09:16

А если нарушений к проведению аукциона и последующих действий со стороны участников нет, тогда почему "завладел"? БФ, вы как-то говнеца вылили сразу на все и на всех: и на сына (который виноват лишь в том, что он сын) и на АЦКР (приобретать имущество и сдавать его в аренду - это одно из его направлений деятельности) и на систему получения господдержки (здесь указан только один из механизмов этой поддержки).
М. Горький

27.06.2017 09:23

Юпитеру - все, быкам - закон! Римский метод управления государством, до Рождества Христова...
КВН г Славгорода

27.06.2017 09:25

Ну и ни ЧО ! А как можно учавствовать , если уже давно там сляпано на О,КЕЙ ,для сына Мещерякова. А ЧО уже сына Локтева немного подвигают влево ? А в Славгороде тоже ходют слухи ЧО Витя Кинцель-глава перекакался с Ваней Дирксом депутатом едроссовской АКЗС , теперь будем надеяться, что Витю выкинут из кресла тоже по слухам , так как нелигитимные депутаты Славгорода его же избирали и Ваньку халява закончится, а то все АУКЦИОНЫ под него. И дояр хороший бюджетных денег.
Деньги к деньгам

27.06.2017 09:53

и по другому не бывает . Ни разу не слышали о таком ?
так

27.06.2017 10:31

А эти мещеряковы да и все другие правители ради этого -своих детей - и ломились в правительство. А посмитрите, какое семейное единодушие сплоченность царят в Госдуме, в Сов Феде, в Генрокуратуре да и других федеральных и региональных слоях населения, где батьки с депутатскими значками на лацканах дорогостоящих пиджаков "грудью прокладывают " себе дорогу в царство свобод и капитала. А вы, бедолаги, думали, что они там озабоченно морщат лбы из-за судеб народа? Прочитайте даже то, что доступно- декларации доходов этих господ, и вас обуяет гордость за наших небожителей- самые бедные и хилые на счетах имеют десятки миллионов "заработанных" денег. А если бы они с таким остервенением работали и зарабатывали для КАЗНЫ?!. Да мы все были бы жителями Саудовской Аравии. И то , что написал сегодня БФ, это суть маленькие механизмы борьбы за собственность. Так что, сыновья локтевы, мещеряков- смелее в бой, вас все равно не дано никому не победить.
так для рас-богатеть-то

27.06.2017 11:18

нам таперь всем в мусуль-мани записываться и паранджу заказывать для женского полу?
абыкак

27.06.2017 11:57

Журналистам Банфакса. Вы внимательнее изучайте материалы, которые распространяете. Так называемые "французкие металлообрабатывающие станки" являются обычным лабораторным оборудованием, используемым для определения хим. состава металла. По объему поместятся в коробку от телевизора. Стоимость оборудования копеечная, впрочем как и арендная плата.