Компания сына зампреда алтайского правительства «завладела» станками из кластера

Фонд имущества Алтайского края подвел итоги весьма специфичного аукциона, в рамках которого разыгрывалось право аренды нескольких французских металлообрабатывающих станков. Годовая аренда лота составляет всего 133,2 тысяч рублей, однако интересно, что единственную заявку на аукцион подала компания, связанная с Борисом Мещеряковым. По данным «ПолитСибРу» он является сыном зампреда правительства Алтайского края.

В аренду потенциальному победителю торгов фонд готов передать станцию для автоматической шлифовки MECATECH 234, отрезной станок для ручной резки MECATOME T260, автоматический запрессовочный станок MECAPRESS 3 и анализатор фрагментов микроструктуры твердых тел на базе инвертированного металлографического микроскопа Nikon Eclipse MA 200. Имущество предоставлено на праве оперативного управления КГБУ «Алтайский центр кластерного развития».

Как сказано на сайте фонда, аукцион признан несостоявшимся, поскольку заявку на столь специфичный лот подала лишь одна компания — ООО «Производственное объединение «Межрегионэнергосервис». Компании предложено заключить договор аренды по начальной цене.

По данным ЕГРЮЛ, в Алтайском крае есть две компании с таким названием, обе зарегистрированы по одному адресу, обе связаны с сыном алтайского вице-премьера. 60 % уставного капитала зарегистрированной в декабре 2016 года компании владеет Борис Викторович Мещеряков, еще по 20 % у гендиректора ООО Антона Кравченко и бизнесмена Виктора Черкесса. Во второй компании, зарегистрированной в июле 2015 года, состав учредителей схожий: кроме 20 % г-на Кравченко и 20 % г-на Черкесса 60 % владеет ООО «Центрэнергострой», 100 % которой в свою очередь принадлежит Борису Мещерякову.

Он же являлся гендиректором одноименного ЗАО, которое существовало с 2007 по декабрь 2016 года — его правопреемником является ООО, зарегистрированное в том же месяце. Основной вид деятельности обоих компаний — производство паровых котлов и их частей.

Интересно, что согласно картотеке арбитражных дел, «Межрегионэнергосервис» в 2015 году пытался инициировать банкротство АО «НПК «Уралвагонзавод» и ООО «Инвестиционно-девелоперская компания», в 2016 году — ООО НПО «Барнаульский завод котельного оборудования» и стал одной из компаний, вступивших в дело о банкротстве ООО «НПО «Новосибирский завод котельного оборудования». Иски к самой барнаульской компании малочисленны.

Напомним, что 6 июня совет директоров АО «Сибирская энергетическая компания» назначил Бориса Мещерякова исполнительным директором по управлению АО «Бийскэнерго». В сообщении «Бийского рабочего» на этот счет указано, что г-н Мещеряков много лет был гендиректором барнаульской компании «Межрегионсервис» по производству котельного оборудования. Как видно, сейчас он остался ее основным собственником.