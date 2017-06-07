Понять и простить: депутаты Госсобрания Республики Алтай не пондяли голоса против Александра Бердникова

27 июня состоялась очередная сессия Госсобрания Республики Алтай, к которой было приковано особое внимание из-за распространившейся записи нецензурных разговоров губернатора с блогером Андреем Адариным и требования движения «Алтай Курултай» рассмотреть инцидент во внеочередном порядке и по итогу отправить главу в отставку. Вопреки желанию ряда политиков сенсации не произошло: тема если и затрагивалась, то лишь вскользь, и нелестных оценок главе региона никто не дал. Депутатский корпус почти единогласно принял вынесенный на сессию отчет главы — тему, таким образом, можно считать почти исчерпанной.

Официально главным вопросом повестки значилось рассмотрение отчета главы Республики Алтай «о результатах деятельности правительства Республики Алтай в 2016 году» — традиционном мероприятии, которое тем не менее всегда привлекает внимание потенциальной возможностью критики губернатора. На этот раз ожидания подогревались еще и прошедшей буквально накануне протестной акцией, связанной с нецензурной беседой Александра Бердникова, которую некоторые интерпретировали как неуважение к титульной нации Республики Алтай. Главный организатор «Алтай Курултай» на митинге потребовал отставки Александра Бердникова из-за этих оскорблений, по мысли организации, решение можно было оформить как раз на грядущей сессии.

Очевидно, что федеральные и республиканские власти следили за происходящими событиями для того, чтобы в случае чего скорректировать свою позицию. Но, как следует из отчетов о митинге, даже самые оптимистичные оппозиционеры должны были признать неудачу акции. По максимальным оценкам, на площадь вышло всего около 600 человек, тогда как организаторы считали необходимой явку как минимум 2 тысяч человек, чтобы акцию «не проигнорировали». Впрочем, даже эти 2 тысячи не гарантировали бы «нужной» реакции.

Вероятно, поэтому сессия с отчетом главы прошла спокойно и фактически стала площадкой, на которой Александр Бердников смог сместить акценты общественной повестки из эмоциональной в деловую плоскость и даже заручиться поддержкой высокопоставленных земляков.

Отчет стал простой формальностью: он изобиловал показателями, говорящими о развитии региона под управлением нынешнего главы. В то же время Александр Бердников для баланса указал и на существующие проблемы, которые в ближайшее время намерен решить. Куда интереснее стало обсуждение отчета: к микрофону допустили лидеров фракций, представителей муниципалитетов, депутата Госдумы Ивана Белекова и сенатора Елену Гигель. Почти каждый в своем выступлении вспоминал о злосчастном разговоре, но по итогу оказывалось, что выступавший недавно беседовал об этом с главой и тот доказал, что, говоря словами главы Усть-Канского района Григория Пильтина, «он все понял и осознал».

Лейтмотивом стала уже озвученная ранее Иваном Белековым мысль о том, что сама ситуация недопустима, но алтайцам не стоит ссориться с русскими на этой почве. И уж тем более не в нынешних тяжелых экономических условиях, когда глава имеет реальные рычаги влияния на ситуацию. Даже коммунист Виктор Ромашкин, идейно и лично близкий протестовавшим на площади, не решился в открытую идти против главы.

Кульминацией стал ответ самого Александра Бердникова на прозвучавшие реплики. Он, конечно, поручил своим министрам взять под козырек прозвучавшие предложения собственно по отчету (организация работы стадиона, ситуация с выплатой детских пособий, продолжение работы по снижению дотационности бюджета и т. п.), но отозвался и о реакции спикеров на главное событие последних недель. «Спасибо, что не поставили тему во главу угла. Не надо додумывать того, что я не говорил. Думаю, мы должны работать вместе и стабильно. Я поеду по региону, пообщаюсь с населением. Но я не собираюсь бить лбом об землю и есть ее. Озвученные результаты работы правительства многое значат. И поэтому прошу при голосовании руководствоваться не эмоциями. Мы с вами в одной лодке и вместе отвечаем за все на свете», — сказал Александр Бердников.

Его последние слова, вероятно, благостно подействовали на депутатов Госсобрания. По итогу голосования 30 из 34-х присутствовавших одобрил отчет, еще четверо не голосовали. «Против» не поступило ни одного голоса.

Результат, очевидно, более чем устроил главу — он не преминул вновь взять слово. «Я благодарен всем. Спасибо, что в обсуждении ушли туда, куда нужно. Надо понимать, что работа и эмоциональная ситуация — это разные вещи. Спасибо, что не проголосовали против», — сказал Александр Бердников, глядя в сторону расположения фракции КПРФ.

Напомним, что ранее и политологи назвали действия главы республики после инцидентами верными и указывали на низкую вероятность его отставки, тем более на сессии. Так политтехнолог Андрей Трошкин считает, что скандал может сказаться на рейтинге губернатора, хотя публичные извинения принесены, «а они в политике являются довольно эффективными в случае корректировки имиджа». «В рейтингах губернаторов на федеральном уровне событие может повлиять на текущие позиции, но для более серьезных мер со стороны федерального центра нужны более весомые причины, например, коррупционные дела или неудовлетворительное экономическое состояние региона», — цитирует эксперта «Коммерсантъ».