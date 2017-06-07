Установлена личность жителя Алтайского края, попавшего в плен на Донбассе

28.06.2017 09:51
Иностранные СМИ выяснили имя жителя Алтайского края, который воевал на стороне повстанцев на Донбассе, а 24 июня попал в плен к украинским военным. Им оказался 22-летний Виктор Агеев, призванный в Алтайском крае и служивший по контракту, сообщает ВВС со ссылкой на собеседников в Минобороны Украины и командовании 93-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины, а также на документы бойца.
Мама Виктора Агеева, его друзья и бывшие сослуживцы подтвердили Русской службе ВВС, что после срочной службы тот остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года.
Разведчик Виктор Агеев 1995 года рождения попал в плен 24 июня в районе села Желобок Славяносербского района Луганской области в результате столкновения бойцов 93-й отдельной механизированной бригады и разведгруппы 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом Би-би-си сообщили источники в 93-й бригаде и минобороны Украины.
Командир бригады Владислав Клочков, комментируя детали боя с «диверсионно-разведывательной группой ЛНР», заявил, что в ходе столкновения был убит командир этой группы. Украинские СМИ сообщили, что убитый — «кадровый российский офицер» Александр Щербак.
Украинские военнослужащие сообщили также, что в плен попали четыре бойца ЛНР, в том числе «22-летний гражданин Российской Федерации, житель Алтайского края». Сайт украинского телеканала «24» сообщил имя задержанного — Виктор Агеев. Эту информацию ВВС подтвердили собеседники в украинском минобороны и 93-й бригаде, предоставив фотографии его документов.
Фото паспорта и военного билета задержанного также опубликовала у себя в Facebook журналистка украинского телеканала ICTV Юлия Кириенко. Паспорт выдан местным управлением миграционной службы в мае 2016 года. Военный билет подписан военным комиссаром по Топчихинскому и Калманскому районам Алтайского края Константином Эллером.
В комиссариате по Топчихинскому и Калманскому району, куда Русская служба ВВС обратилась за комментарием, предложили направить письмо с запросом. «Факсом мы не работаем, интернет-адресов у нас нет», — сказал дежурный по комиссариату.
Как следует из данных в военном билете, в 2015 году Виктор Агеев получил среднее профессиональное образование в Алтайском государственном колледже по специальности электро-газосварщик третьего разряда. В учебной части колледжа ВВС подтвердили, что помнят такого ученика, но затруднились сообщить, как с ним можно связаться.
Как стало известно ВВС от двух бывших сослуживцев Виктора Агеева, после окончания Алтайского государственного колледжа он в 2015-2016 годах проходил срочную службу в воинской части 65246, расквартированной в Новочеркасске Ростовской области. «Мы служили с ним в полку связи. Он уволился летом, а я в конце 2016 года. Потом он пошел служить на контракт в военную разведку, но подписывать контракт он хотел в другой части, и я не знаю точно, как у него сложилось», — рассказал один из бывших сослуживцев на условиях анонимности.
О том, что он поступил на контрактную службу, Виктор Агеев сообщил и сам на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» 1 апреля. В соцсети он вел аккаунт не под своей фамилией (подлинность аккаунта подтвердили знакомые Агеева) и состоял там, в частности, в группе «4-я Отдельная Мотострелковая Бригада НМ ЛНР». Там же, а также под своим именем на своей странице в сети «Одноклассники» он опубликовал в апреле и мае несколько своих фотографий с символикой военной разведки, а также несколько своих фото на позициях с оружием и без опознавательных знаков.
Минимальный срок контракта с рядовыми в российской армии — два-три года, с офицерами и прапорщиками — пять лет. В конце прошлого года был принят закон, позволяющий военнослужащим заключать «краткосрочные контракты», но только в период «чрезвычайных обстоятельств» или при проведении операций «по поддержанию или восстановлению мира».
В личной переписке с одним из бывших сослуживцев, с которой ознакомилась Русская служба ВВС, Виктор Агеев на вопрос, не на Украине ли он находится, ответил: «Да, на Украине». А на уточняющий вопрос друга, чем он там занят, написал: «Контрактник. Платят достаточно».
Русская служба ВВС связалась с мамой Виктора Агеева Светланой, которая опознала в документах, оказавшихся в распоряжении вооруженных сил Украины, документы своего сына. «Я волнуюсь, потому что он очень давно не выходил со мной на связь. Последний раз он звонил мне 30 мая», — рассказала Светлана Агеева.
По ее словам, 18 марта 2017 года ее сын подписал контракт, новым местом сына стал Батайск Ростовской области, где расквартирована 22-я отдельная гвардейская бригада специального назначения ГРУ Генштаба России. Светлана Агеева сказала, что никто из командования с семьей попавшего в плен военнослужащего пока не связывался. «А сама я нигде номер части не записала, поэтому даже не знаю, куда звонить. Мы попытались выйти в группу в «ВКонтакте» для родственников тех, кто служит в Батайске, но пока ничего не узнали. Сам он звонил нам оттуда всего один-два раза», — рассказала женщина.
На уточняющий вопрос, говорил ли сын о том, что ему придется выполнять боевые задачи на территории Украины, Светлана Агеева ответила: «Он завуалированно [говорил]. Но я сама себя накручивала. Показалось, что раз рядом с границей — мысли были плохие. А он говорил: учимся-учимся, работаем-работаем».
По данным собеседников Русской службы ВВС в министерстве обороны Украины, в данный момент пленный военнослужащий передан Службе безопасности Украины. В министерстве обороны России ВВС 27 июня не прокомментировали новость о том, что контрактник Виктор Агеев попал в плен на территории Украины.
Власти России неоднократно заявляли, что российские военнослужащие не принимают участие в боевых действиях на востоке Украины.
Фото: Русская служба ВВС
28.06.2017 10:11
28.06.2017 10:17
28.06.2017 10:27
28.06.2017 10:33
"Вор должен сидеть в тюрьме!" (с)
28.06.2017 10:36
Цитата: "Власти России неоднократно заявляли, что российские военнослужащие не принимают участие в боевых действиях на востоке Украины." А вам , господа комментаторы , власти Украины не заявляли, что там собрали со всего мира фвшистскую и профашистскую сволоту, дегенератов и дебилов, помешанных на крови детей, женщин Донбасса? Так кому обязана Россия рапортовать о своих действиях?
28.06.2017 10:37
28.06.2017 10:38
28.06.2017 10:58
28.06.2017 11:00
как бы не пришлось парашу понюхать кое-кому другому за военные преступления на территории ЧУЖОЙ страны. А особо почетным полководцам из-за хренлевских стен - койку в Гааге, на которой Милошевич подох.
28.06.2017 11:02
28.06.2017 11:03
Ты читать умеешь? тебе же написали, что он контрактник, и мать его подтвердила. За бабло поехал воевать. Какой долг, бестолочь? Иди гербарий собирай, скоро в школу.
28.06.2017 11:03
28.06.2017 11:12
Хотя,я за него свою жизнь отдал бы!
28.06.2017 11:22
28.06.2017 11:50
Ты прав, жывотное. Теперь уже не существует. Только мамка осталась в надежде 3 млн.деревянных от генерала Кожугета получить.
28.06.2017 11:50
28.06.2017 11:53
такие вот разведчики пошли в армии тувинского пожарника служить. им главное в соцсетях свои рожи выложить для подружек и друганов по пивасу.
28.06.2017 12:02
28.06.2017 12:13
не надо искать глупее себя, дабы не предстать глупее всех
28.06.2017 13:05
28.06.2017 13:17
28.06.2017 14:15
28.06.2017 14:21
28.06.2017 14:25
28.06.2017 14:30
Когда у нас ловят гражданина иностранного государства с оружием руках, то его называют террористом обычно.
Или на войне, как на войне?
28.06.2017 14:37
28.06.2017 14:40
а что "наш парень" делал у границы иностранного государства, проходя контрактную службу в АК? А может биндеры клятые его прям с Топчихи выкрали, с теплой печки бедолагу в полной боевой экипировке и с оружием? Смотри, на улицу не выходи лишний раз в своем Сухозадрищенске, а вдруг злые биндеры тебя украдуть?
28.06.2017 14:44
28.06.2017 14:50
28.06.2017 15:04
28.06.2017 15:50
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Вот это как раз ОЧЕНЬ ПОНЯТНО. Если ВСУ поймают лугандонского уголовника или наемника с Урала, то могут сразу им украинскую землицу удобрить. А с военником РФ есть шанс выжить, т.к.в плен возьмут, обменяют и т.д. Кстати, по сообщениям украинских СМИ в этой стычке еще одного кадрового военного РФ ВСУшники грохнули - капитан Щербак. Сдаваться не захотел. Алтайский паренек поумнее оказался, лучше плен, чем сдохнуть за ротенбергов.
28.06.2017 15:53
Ах да, псковских-то закопали на родине, в Сети есть фотка с их могилками и датами, перепутал. Тоже ихтамнеты были или заблудились на охоте в отпуске?
28.06.2017 16:24
28.06.2017 17:14
Виктор Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Согласно учётным данным Минобороны России, В. Агеев проходил срочную службу в Вооружённых силах РФ, после которой ещё в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас. Информация о якобы поступлении в последующем Виктора Агеева на военную службу по контракту в Вооружённые силы РФ является вымыслом украинских пропагандистов. Также в военном билете была бы запись о поступлении В. Агеева на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ, которую украинские спецслужбы по незнанию не успели нарисовать. Именно по этой причине украинские пропагандисты не стали публиковать фотографии других страниц военного билета, а в очередной раз использовали дилетантов из британской Би-би-си для распространения фейковых "разоблачений".
28.06.2017 17:51
28.06.2017 18:08
76 лет уже, как Отец Народов сказал эту историческую фразу, а концепция все еще не поменялась.
28.06.2017 18:14
28.06.2017 19:21
Страна 404 , им не являеться!
28.06.2017 19:34
28.06.2017 19:43
28.06.2017 19:57
Для тупых можно повторить: при попадании в плен с военником есть надежда остаться живым и попасть в обмен или хотя бы иметь права комбатанта в соответствии с Женевской конвенцией о военнопленных. При попадании в плен с корочкой ДыНыРы могут просто довести до ближайшего забора или овражка. Еще тупые вопросы будут?
А вот то, что Минобороны отреклось от своего солдата - это чистейшая путинско-шойговская подлость. Парняга попадает не как военнопленный теперь, а как уголовник согласно украинским законам за терроризм на 15 лет в хохляцкой зоне. Как вы думаете - кем он там будет, если проживет дольше дня конечно, а, диванные воины?
28.06.2017 19:59
пшланахерпадальпригожинская. твой тувинский пожарник опять обделался на всю Европу
28.06.2017 20:04
Его придумала русская служба ВВС,имхо!
28.06.2017 20:24
https://lenta.ru/news/2017/06/28/oprovergli/
28.06.2017 20:36
28.06.2017 20:42
28.06.2017 20:43
https://vk.com/grishawphill..
28.06.2017 21:26
читай сообщение от брехливого тувинского МО - уже отказались..
28.06.2017 23:04