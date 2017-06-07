Установлена личность жителя Алтайского края, попавшего в плен на Донбассе

Виктор Агеев (слева) с сослуживцем

Иностранные СМИ выяснили имя жителя Алтайского края, который воевал на стороне повстанцев на Донбассе, а 24 июня попал в плен к украинским военным. Им оказался 22-летний Виктор Агеев, призванный в Алтайском крае и служивший по контракту, сообщает ВВС со ссылкой на собеседников в Минобороны Украины и командовании 93-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины, а также на документы бойца.

Мама Виктора Агеева, его друзья и бывшие сослуживцы подтвердили Русской службе ВВС, что после срочной службы тот остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года.

Разведчик Виктор Агеев 1995 года рождения попал в плен 24 июня в районе села Желобок Славяносербского района Луганской области в результате столкновения бойцов 93-й отдельной механизированной бригады и разведгруппы 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом Би-би-си сообщили источники в 93-й бригаде и минобороны Украины.

Командир бригады Владислав Клочков, комментируя детали боя с «диверсионно-разведывательной группой ЛНР», заявил, что в ходе столкновения был убит командир этой группы. Украинские СМИ сообщили, что убитый — «кадровый российский офицер» Александр Щербак.

Украинские военнослужащие сообщили также, что в плен попали четыре бойца ЛНР, в том числе «22-летний гражданин Российской Федерации, житель Алтайского края». Сайт украинского телеканала «24» сообщил имя задержанного — Виктор Агеев. Эту информацию ВВС подтвердили собеседники в украинском минобороны и 93-й бригаде, предоставив фотографии его документов.

Фото паспорта и военного билета задержанного также опубликовала у себя в Facebook журналистка украинского телеканала ICTV Юлия Кириенко. Паспорт выдан местным управлением миграционной службы в мае 2016 года. Военный билет подписан военным комиссаром по Топчихинскому и Калманскому районам Алтайского края Константином Эллером.

В комиссариате по Топчихинскому и Калманскому району, куда Русская служба ВВС обратилась за комментарием, предложили направить письмо с запросом. «Факсом мы не работаем, интернет-адресов у нас нет», — сказал дежурный по комиссариату.

Как следует из данных в военном билете, в 2015 году Виктор Агеев получил среднее профессиональное образование в Алтайском государственном колледже по специальности электро-газосварщик третьего разряда. В учебной части колледжа ВВС подтвердили, что помнят такого ученика, но затруднились сообщить, как с ним можно связаться.

Как стало известно ВВС от двух бывших сослуживцев Виктора Агеева, после окончания Алтайского государственного колледжа он в 2015-2016 годах проходил срочную службу в воинской части 65246, расквартированной в Новочеркасске Ростовской области. «Мы служили с ним в полку связи. Он уволился летом, а я в конце 2016 года. Потом он пошел служить на контракт в военную разведку, но подписывать контракт он хотел в другой части, и я не знаю точно, как у него сложилось», — рассказал один из бывших сослуживцев на условиях анонимности.

О том, что он поступил на контрактную службу, Виктор Агеев сообщил и сам на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» 1 апреля. В соцсети он вел аккаунт не под своей фамилией (подлинность аккаунта подтвердили знакомые Агеева) и состоял там, в частности, в группе «4-я Отдельная Мотострелковая Бригада НМ ЛНР». Там же, а также под своим именем на своей странице в сети «Одноклассники» он опубликовал в апреле и мае несколько своих фотографий с символикой военной разведки, а также несколько своих фото на позициях с оружием и без опознавательных знаков.

Минимальный срок контракта с рядовыми в российской армии — два-три года, с офицерами и прапорщиками — пять лет. В конце прошлого года был принят закон, позволяющий военнослужащим заключать «краткосрочные контракты», но только в период «чрезвычайных обстоятельств» или при проведении операций «по поддержанию или восстановлению мира».

В личной переписке с одним из бывших сослуживцев, с которой ознакомилась Русская служба ВВС, Виктор Агеев на вопрос, не на Украине ли он находится, ответил: «Да, на Украине». А на уточняющий вопрос друга, чем он там занят, написал: «Контрактник. Платят достаточно».

Русская служба ВВС связалась с мамой Виктора Агеева Светланой, которая опознала в документах, оказавшихся в распоряжении вооруженных сил Украины, документы своего сына. «Я волнуюсь, потому что он очень давно не выходил со мной на связь. Последний раз он звонил мне 30 мая», — рассказала Светлана Агеева.

По ее словам, 18 марта 2017 года ее сын подписал контракт, новым местом сына стал Батайск Ростовской области, где расквартирована 22-я отдельная гвардейская бригада специального назначения ГРУ Генштаба России. Светлана Агеева сказала, что никто из командования с семьей попавшего в плен военнослужащего пока не связывался. «А сама я нигде номер части не записала, поэтому даже не знаю, куда звонить. Мы попытались выйти в группу в «ВКонтакте» для родственников тех, кто служит в Батайске, но пока ничего не узнали. Сам он звонил нам оттуда всего один-два раза», — рассказала женщина.

На уточняющий вопрос, говорил ли сын о том, что ему придется выполнять боевые задачи на территории Украины, Светлана Агеева ответила: «Он завуалированно [говорил]. Но я сама себя накручивала. Показалось, что раз рядом с границей — мысли были плохие. А он говорил: учимся-учимся, работаем-работаем».

По данным собеседников Русской службы ВВС в министерстве обороны Украины, в данный момент пленный военнослужащий передан Службе безопасности Украины. В министерстве обороны России ВВС 27 июня не прокомментировали новость о том, что контрактник Виктор Агеев попал в плен на территории Украины.

Власти России неоднократно заявляли, что российские военнослужащие не принимают участие в боевых действиях на востоке Украины.