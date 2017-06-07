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Главная Лента новостей Установлена личность жителя Алтайского края, попавшего в плен на Донбассе

Установлена личность жителя Алтайского края, попавшего в плен на Донбассе

28.06.2017 09:51

Виктор Агеев (слева) с сослуживцем
Виктор Агеев (слева) с сослуживцем

Иностранные СМИ выяснили имя жителя Алтайского края, который воевал на стороне повстанцев на Донбассе, а 24 июня попал в плен к украинским военным. Им оказался 22-летний Виктор Агеев, призванный в Алтайском крае и служивший по контракту, сообщает ВВС со ссылкой на собеседников в Минобороны Украины и командовании 93-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины, а также на документы бойца.

Мама Виктора Агеева, его друзья и бывшие сослуживцы подтвердили Русской службе ВВС, что после срочной службы тот остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года.

Разведчик Виктор Агеев 1995 года рождения попал в плен 24 июня в районе села Желобок Славяносербского района Луганской области в результате столкновения бойцов 93-й отдельной механизированной бригады и разведгруппы 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом Би-би-си сообщили источники в 93-й бригаде и минобороны Украины.

Командир бригады Владислав Клочков, комментируя детали боя с «диверсионно-разведывательной группой ЛНР», заявил, что в ходе столкновения был убит командир этой группы. Украинские СМИ сообщили, что убитый — «кадровый российский офицер» Александр Щербак.

Украинские военнослужащие сообщили также, что в плен попали четыре бойца ЛНР, в том числе «22-летний гражданин Российской Федерации, житель Алтайского края». Сайт украинского телеканала «24» сообщил имя задержанного — Виктор Агеев. Эту информацию ВВС подтвердили собеседники в украинском минобороны и 93-й бригаде, предоставив фотографии его документов.

Фото паспорта и военного билета задержанного также опубликовала у себя в Facebook журналистка украинского телеканала ICTV Юлия Кириенко. Паспорт выдан местным управлением миграционной службы в мае 2016 года. Военный билет подписан военным комиссаром по Топчихинскому и Калманскому районам Алтайского края Константином Эллером.

В комиссариате по Топчихинскому и Калманскому району, куда Русская служба ВВС обратилась за комментарием, предложили направить письмо с запросом. «Факсом мы не работаем, интернет-адресов у нас нет», — сказал дежурный по комиссариату.

Как следует из данных в военном билете, в 2015 году Виктор Агеев получил среднее профессиональное образование в Алтайском государственном колледже по специальности электро-газосварщик третьего разряда. В учебной части колледжа ВВС подтвердили, что помнят такого ученика, но затруднились сообщить, как с ним можно связаться.

Как стало известно ВВС от двух бывших сослуживцев Виктора Агеева, после окончания Алтайского государственного колледжа он в 2015-2016 годах проходил срочную службу в воинской части 65246, расквартированной в Новочеркасске Ростовской области. «Мы служили с ним в полку связи. Он уволился летом, а я в конце 2016 года. Потом он пошел служить на контракт в военную разведку, но подписывать контракт он хотел в другой части, и я не знаю точно, как у него сложилось», — рассказал один из бывших сослуживцев на условиях анонимности.

О том, что он поступил на контрактную службу, Виктор Агеев сообщил и сам на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» 1 апреля. В соцсети он вел аккаунт не под своей фамилией (подлинность аккаунта подтвердили знакомые Агеева) и состоял там, в частности, в группе «4-я Отдельная Мотострелковая Бригада НМ ЛНР». Там же, а также под своим именем на своей странице в сети «Одноклассники» он опубликовал в апреле и мае несколько своих фотографий с символикой военной разведки, а также несколько своих фото на позициях с оружием и без опознавательных знаков.

Минимальный срок контракта с рядовыми в российской армии — два-три года, с офицерами и прапорщиками — пять лет. В конце прошлого года был принят закон, позволяющий военнослужащим заключать «краткосрочные контракты», но только в период «чрезвычайных обстоятельств» или при проведении операций «по поддержанию или восстановлению мира».

В личной переписке с одним из бывших сослуживцев, с которой ознакомилась Русская служба ВВС, Виктор Агеев на вопрос, не на Украине ли он находится, ответил: «Да, на Украине». А на уточняющий вопрос друга, чем он там занят, написал: «Контрактник. Платят достаточно».

Русская служба ВВС связалась с мамой Виктора Агеева Светланой, которая опознала в документах, оказавшихся в распоряжении вооруженных сил Украины, документы своего сына. «Я волнуюсь, потому что он очень давно не выходил со мной на связь. Последний раз он звонил мне 30 мая», — рассказала Светлана Агеева.

По ее словам, 18 марта 2017 года ее сын подписал контракт, новым местом сына стал Батайск Ростовской области, где расквартирована 22-я отдельная гвардейская бригада специального назначения ГРУ Генштаба России. Светлана Агеева сказала, что никто из командования с семьей попавшего в плен военнослужащего пока не связывался. «А сама я нигде номер части не записала, поэтому даже не знаю, куда звонить. Мы попытались выйти в группу в «ВКонтакте» для родственников тех, кто служит в Батайске, но пока ничего не узнали. Сам он звонил нам оттуда всего один-два раза», — рассказала женщина.

На уточняющий вопрос, говорил ли сын о том, что ему придется выполнять боевые задачи на территории Украины, Светлана Агеева ответила: «Он завуалированно [говорил]. Но я сама себя накручивала. Показалось, что раз рядом с границей — мысли были плохие. А он говорил: учимся-учимся, работаем-работаем».

По данным собеседников Русской службы ВВС в министерстве обороны Украины, в данный момент пленный военнослужащий передан Службе безопасности Украины. В министерстве обороны России ВВС 27 июня не прокомментировали новость о том, что контрактник Виктор Агеев попал в плен на территории Украины.

Власти России неоднократно заявляли, что российские военнослужащие не принимают участие в боевых действиях на востоке Украины.

Фото: Русская служба ВВС


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Комментарий

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Комментариев 49
гость

28.06.2017 10:11

да найдем куда ввести войска
ПЭНСИОНЭР

28.06.2017 10:17

Ну вот таки ешо один херой защитил суверенитет россиянского каганата. Слава хероям-хероям слава
ПЭНСИОНЭР - ЦЭ ХЕРОЙ !? БАНДЕРОВСКОГО ??

28.06.2017 10:27

ПОДПОЛЬЯ Ябло на АЛТАЕ.
СашОК

28.06.2017 10:33

Пусть ему в незалежной по-полной срок впаяют!
"Вор должен сидеть в тюрьме!" (с)
да это я

28.06.2017 10:36

То, что парень Виктор Агеев молодец, а не диванный пердунишка, как ЭНТИ два коммэнтатора на вашем блоге типа ГОСТЯ И ПЭНСИОНЕРА-однозначно! Молодец! Горжусь тем, что и Алтай, житница гречки и самого сладкого меда, умеет воспитывать не только сукиных сынов, но и настоящих патриотов, пацанов, которые пошли выполнять свой ДОЛГ и не дрогнули в бою.МОЛОДЕЦ! Думаю, власти Алтая окажут помощь семье СОЛДАТА, а страна добьется его освобождения!
Цитата: "Власти России неоднократно заявляли, что российские военнослужащие не принимают участие в боевых действиях на востоке Украины." А вам , господа комментаторы , власти Украины не заявляли, что там собрали со всего мира фвшистскую и профашистскую сволоту, дегенератов и дебилов, помешанных на крови детей, женщин Донбасса? Так кому обязана Россия рапортовать о своих действиях?
А СашОК должен жить в МАГАДАНЕ.

28.06.2017 10:37

=====================================
да это я -Сашку

28.06.2017 10:38

Саш-ок , сидеть текбе на нарах и пичть чефир у параши.
даэтое

28.06.2017 10:58

обсмотрелась Киселева дурочка?
прорицателю

28.06.2017 11:00

да это я -Сашку писал(а):
Саш-ок , сидеть текбе на нарах и пичть чефир у параши.


как бы не пришлось парашу понюхать кое-кому другому за военные преступления на территории ЧУЖОЙ страны. А особо почетным полководцам из-за хренлевских стен - койку в Гааге, на которой Милошевич подох.
ТАО

28.06.2017 11:02

Сашок,твой друган давече взлетел на воздух,Шаповал,его фамилия было!
долг?

28.06.2017 11:03

да это я писал(а):
которые пошли выполнять свой ДОЛГ


Ты читать умеешь? тебе же написали, что он контрактник, и мать его подтвердила. За бабло поехал воевать. Какой долг, бестолочь? Иди гербарий собирай, скоро в школу.
даэтое - ТАК НАЗЫВАЕТСЯ ПАРАША У !??

28.06.2017 11:03

у ЯБЛА Алтая. ( см. словарь предателя Родины)
Массаж мозга

28.06.2017 11:12

Виктора Агеева -не существует в природе,это очередной мем двухпроцентной либерастии !
Хотя,я за него свою жизнь отдал бы!
Гонец из Пензы

28.06.2017 11:22

Сашок,труселя с кружевами и кастрюля на голове не жмут?
ры.ганку

28.06.2017 11:50

Массаж мозга писал(а):
Виктора Агеева -не существует в природе,это очередной мем двухпроцентной либерастии !


Ты прав, жывотное. Теперь уже не существует. Только мамка осталась в надежде 3 млн.деревянных от генерала Кожугета получить.
Шурик

28.06.2017 11:50

ну всё про разведчика узнали... у него случайно родословной по седьмое колено с собой не было?
шурику

28.06.2017 11:53

Шурик писал(а):
ну всё про разведчика узнали... у него случайно родословной по седьмое колено с собой не было?

такие вот разведчики пошли в армии тувинского пожарника служить. им главное в соцсетях свои рожи выложить для подружек и друганов по пивасу.
да уж

28.06.2017 12:02

и тату под мышкой чтобы можно было опознать по фрагментам , в крайнем случае
Шурик

28.06.2017 12:13

шурику писал(а):
такие вот разведчики пошли в армии тувинского пожарника служить. им главное в соцсетях свои рожи выложить для подружек и друганов по пивасу.

не надо искать глупее себя, дабы не предстать глупее всех
скажу так

28.06.2017 13:05

в @опу все эти минские посиделки... ходят вокруг да около!!! не надо было вообще наступление останавливать, а гнать этих фашистов до границы с румынами!!!! ЧТОБ ТАМ И ПОДЫХАЛИ, ТВАРИ БЕНЕДЕРОВСКИЕ!!(((
Виктор

28.06.2017 13:17

Герой разведчик расскажет все и где служил и кто его послал, когда поймет, что его предали. Эти без мозгов свое получают, кто в плен, кто в гроб, а вот те кто их отправляет желательно, чтобы тоже получили по полной, и имена этих героев мы узнали.
зема

28.06.2017 14:15

Непонятно одно, с каких пор идя в в рейд, берут с собой паспорт, военный билет, как он ИНН с собой не взял. Туфта какая то, укроповская. На паспорте и военнике выставленым в сеть, номера замазыны. Много вопросов, может нашего парня, выкрали у границы?
Андрей Вячеславович

28.06.2017 14:21

надо же из связистов и сразу в разведчики ГРУ. куда же ещё. стрелять из пулемёта, проавда " не очень умел" ( журналист ICTV Ольга Кириленко). Кстати, она про то,что он действующий
Андрей Вячеславович

28.06.2017 14:25

военнослужащий армии РФ ничего не написала. Скорее всего, отслужил парень и через рукретёров оказался в вооружённых силах ЛНР. А пропагандоны начапли раздувать
Бурундук Дормидонтович

28.06.2017 14:30

Все не важно, кроме того, что гражданин России делал на территории другого суверенного государства с боевым оружием в руках.
Когда у нас ловят гражданина иностранного государства с оружием руках, то его называют террористом обычно.
Или на войне, как на войне?
попался

28.06.2017 14:37

очередной ихтамнет. Посмотрим что пропоет ЛаВРУН - опять заблюдились, как давеча псковские ВДВшники?)))
земе

28.06.2017 14:40

зема писал(а):
Много вопросов, может нашего парня, выкрали у границы?


а что "наш парень" делал у границы иностранного государства, проходя контрактную службу в АК? А может биндеры клятые его прям с Топчихи выкрали, с теплой печки бедолагу в полной боевой экипировке и с оружием? Смотри, на улицу не выходи лишний раз в своем Сухозадрищенске, а вдруг злые биндеры тебя украдуть?
зема

28.06.2017 14:44

И еще вопрос, почему среди фото ВБ, нет страницы, где ставятся отметки о прохождении военной службы. Случайность? А это могло быть самым главным доказательством наличия кадровых военнослужащих, на территории незалежной. Всем остальным, можно было не заморачиваться. Ну и то, что "кадровый" разведчик не умел обращаться с пулеметом, это что то.
предыдущему

28.06.2017 14:50

за меня не ssы, думай о себе, за хлебом из своей норы выйдешь, а там злой шойгу ходит, тебя ждет.....
котрый попался

28.06.2017 15:04

попался писал(а):
как давеча псковские ВДВшники?)))
Даун, это были десантники из Костромы, а не из Пскова, хоть здесь не @и@ди.
земе

28.06.2017 15:50

Непонятно одно, с каких пор идя в в рейд, берут с собой паспорт, военный билет,
__________

Вот это как раз ОЧЕНЬ ПОНЯТНО. Если ВСУ поймают лугандонского уголовника или наемника с Урала, то могут сразу им украинскую землицу удобрить. А с военником РФ есть шанс выжить, т.к.в плен возьмут, обменяют и т.д. Кстати, по сообщениям украинских СМИ в этой стычке еще одного кадрового военного РФ ВСУшники грохнули - капитан Щербак. Сдаваться не захотел. Алтайский паренек поумнее оказался, лучше плен, чем сдохнуть за ротенбергов.
информированному

28.06.2017 15:53

Даун, это были десантники из Костромы,...

Ах да, псковских-то закопали на родине, в Сети есть фотка с их могилками и датами, перепутал. Тоже ихтамнеты были или заблудились на охоте в отпуске?
для информации

28.06.2017 16:24

земе писал(а):
Если ВСУ поймают лугандонского уголовника или наемника с Урала, то могут сразу им украинскую землицу удобрить
Меньше, всяких басен слушай, инциденты конечно были. но в основном укры прекрасно понимают, что от плена никто не застрахован, а быть прикопанными на земле донбасса, без суда и следствия, вряд ли они этого тоже желают. А вот кто то уже скоро из укроинских воякiв за этот локальный успех, жизнью заплатит, это факт. Луганск это дело без внимания не оставит... военные есть военные, их оскорбили, они ответят взаимностью. Так стоило во время вроде как мира, премии и звездочки, зарабатывать?
зема конец истории?

28.06.2017 17:14

Комментарий министерства обороны России (цитата ТАСС ):
Виктор Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Согласно учётным данным Минобороны России, В. Агеев проходил срочную службу в Вооружённых силах РФ, после которой ещё в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас. Информация о якобы поступлении в последующем Виктора Агеева на военную службу по контракту в Вооружённые силы РФ является вымыслом украинских пропагандистов. Также в военном билете была бы запись о поступлении В. Агеева на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ, которую украинские спецслужбы по незнанию не успели нарисовать. Именно по этой причине украинские пропагандисты не стали публиковать фотографии других страниц военного билета, а в очередной раз использовали дилетантов из британской Би-би-си для распространения фейковых "разоблачений".
кум

28.06.2017 17:51

Родина привычно бросила своего солдата, служи, дурачок...А мать еще не отказалась от него как от тех двух пленных ГРУшников их жены?
вдогонку

28.06.2017 18:08

"У нас ваенаплэнных нэт, у нас есть прэдаэли".

76 лет уже, как Отец Народов сказал эту историческую фразу, а концепция все еще не поменялась.
Андрей Вячеславович

28.06.2017 18:14

Родина привычно указала дебилам. что информационную войну надо уметь вести
Гонец из Пензы

28.06.2017 19:21

Бурундук,а где ви видели государство?
Страна 404 , им не являеться!
Deckman

28.06.2017 19:34

Кум,ты опять пропил ум!
Тому,который "земе" и другим

28.06.2017 19:43

Пацану 22 года. Время рисовки,бахвальства. Его коменты друзьям,что он "Контрактник" и "на Украине" -это все может быть простым выпендрежем. "Посмотрите,какой я герой. Я-воюю!"По поводу,"проходит службу в АК". Если верить маме:" Он подписал контракт с частью ГРУ, в Ростовской области". Ну, и если допустить, что он реально является контрактником регулярной части ГРУ РФ, то каким дебилом надо быть,чтобы в рейд идти с военником в кармане.Вам не кажется?
одному уже пояснили

28.06.2017 19:57

Тому,который "земе" и другим писал(а):
каким дебилом надо быть,чтобы в рейд идти с военником в кармане.Вам не кажется?


Для тупых можно повторить: при попадании в плен с военником есть надежда остаться живым и попасть в обмен или хотя бы иметь права комбатанта в соответствии с Женевской конвенцией о военнопленных. При попадании в плен с корочкой ДыНыРы могут просто довести до ближайшего забора или овражка. Еще тупые вопросы будут?
А вот то, что Минобороны отреклось от своего солдата - это чистейшая путинско-шойговская подлость. Парняга попадает не как военнопленный теперь, а как уголовник согласно украинским законам за терроризм на 15 лет в хохляцкой зоне. Как вы думаете - кем он там будет, если проживет дольше дня конечно, а, диванные воины?
ру.банку-От.рыганку

28.06.2017 19:59

Deckman писал(а):
Кум,ты опять пропил ум!


пшланахерпадальпригожинская. твой тувинский пожарник опять обделался на всю Европу
Массаж мозга

28.06.2017 20:04

Одному,да не существует такого человека,как Агеева!
Его придумала русская служба ВВС,имхо!
гость

28.06.2017 20:24

вот она российская пропаганда
https://lenta.ru/news/2017/06/28/oprovergli/
для одаренного

28.06.2017 20:36

одному уже пояснили писал(а):
Для тупых можно повторить: при попадании в плен с военником есть надежда остаться живым и попасть в обмен или хотя бы иметь права комбатанта
Какой нах, военнопленный, тебе уже пояснили, что в ВБ есть страница о прохождении ВС номерами частей и годами, почему ее не показали? Второе, это был НП в глубине территории луганской области, а не какое ни ДРГ, вот как раз украинское ДРГ их повязало во время так называемого "перемирия". Третье диванный воин, про овраги, укры далеко не дураки и прекрасно понимают, что в таком случае с ними будут делать тоже самое и никакие конвенции не помогут. Ответку, еще никто не отменял. Для справки, вчера уже один укропалкан в киеве взлетел и сегодня в Донецкой области у 4 СБУшников кондиционер в машине рванул. А парня обменяют, ибо есть на кого.
Особоумному объясняльщику

28.06.2017 20:42

То есть ты глубоко убежден,что путино-шойгуисты способны отказаться от своего бойца,которого осознанно,в качестве контрактника спецподразделения регулярной армии РФ,отправили на помощь Республикам.В таком разе им глубоко нас..ть. пойдут они с военником(ради заботы о жизни вояк) или с бумагой Республик. То есть элитных спецов из разведки ГРУ "Летучая мышь"отправляют с военником РФ. "Ликйте, укропы, машите военниками наших бойцов по всему миру- МЫ действительно воюем регулярной армией на стороне Республик.Хоть какое то подтверждение дать в руки нацикам. А то ведь и доказательств у них,бедняжек,нет никаких.Поможем." За дебилов держишь спецвоенноначальников, особо одаренный.Шалишь,лукавый,укропопитек.
зема

28.06.2017 20:43

Гриша Филлипс "В Контакте" поместил фотки убитых бойцов ВСН от рук ДРГ ВСУ.

https://vk.com/grishawphill..
тупому доценту

28.06.2017 21:26

Особоумному объясняльщику писал(а):
То есть ты глубоко убежден,что путино-шойгуисты способны отказаться от своего бойца


читай сообщение от брехливого тувинского МО - уже отказались..
Как я вижу

28.06.2017 23:04

свидомо-либеростные спермоманы опять мучаются от передоза. Не жалеют себя!