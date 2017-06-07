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Главная Лента новостей «Во власть по медпоказаниям пускать нельзя»: Александр Гончаренко ответил на инициативу алтайских «сталинистов»

«Во власть по медпоказаниям пускать нельзя»: Александр Гончаренко ответил на инициативу алтайских «сталинистов»

28.06.2017 12:53

Карта ГУЛага
Карта ГУЛага

Правозащитник, председатель Алтайского краевого отделения партии «Яблоко» Александр Гончаренко резко раскритиковал недавнюю инициативу коммунистов установить в Барнауле памятник Сталину. «Яблочник», известный своими либеральными взглядами и неприятием сталинизма, поиронизировал над прошлым персека крайкома КПРФ Марии Прусаковой, заодно приведя статистику «жертв режима» в Алтайском крае.

Вдохновленная социологическим опросом, молодой лидер коммунистов в Алтайском крае Мария Прусакова вышла с обращением в краевое правительство с просьбой выделить место в Барнауле для установления бюста Иосифа Сталина. Возможно, молодая дама плохо знает историю своего края, иначе бы она воздержалась от данной просьбы, рассуждает г-н Гончаренко.

По данным международного фонда реабилитации и помощи жертвам сталинизма, с 1919 по 1975 годы в Алтайском крае было подвергнуто различным видам политических репрессий более 150 тысяч человек, из них осуждено свыше 40 тысяч и почти 15 тысяч расстреляно. В книге «1937-ой», изданной при поддержки международного общества «Мемориал», приводится документ под грифом «строго секретно» за подписью секретаря ЦК Иосифа Сталина от 3 июня 1937 года, адресованный товарищу Ежову (нарком внутренних дел Николай Ежов, считается одним из главных организаторов массовых репрессий 1937-1938 годов — прим. ред. БФ), секретарям обкомов, крайкомов, ЦК нацкомпартий. В материалах сказано: «Замечено, что большая часть бывших кулаков и уголовников, высланных одно время из разных областей в северные и сибирские районы, а потом по истечении срока высылки вернувшихся в свои области, - являются главными зачинщиками всякого рода антисоветских и диверсионных преступлений... ЦК предлагает... взять на учет всех возвратившихся с тем, чтобы наиболее враждебные были немедленно арестованы и были через тройки расстреляны, а остальные высланы. Предлагается всю операцию закончить до 15 марта 1938 года».

Далее был подготовлен оперативный приказ от 30-го июля 1937 года, который предписывал операцию начать с 5 августа и закончить в четырехмесячный срок. Были выделены две категории репрессированных. К первой относились все наиболее враждебные элементы. Они подлежали немедленному аресту и, по рассмотрению их дел на тройках – расстрелу. В документе так и написано, то есть даже формально не предусматривалось иного вердикта, только расстрел. Ко второй категории относили менее активных, но все же враждебных, по мнению троек, элементов. Для данной категории лиц было предусмотрено два решения: лагерь на срок от 8 до 10 лет или на тот же срок тюрьма.

Для Западно-Сибирского края, куда тогда входила территория Алтайского края, была выделена разнарядка на 17 000 человек, из них 5000 относились к первой – расстрельной категории. Если учесть, что приказ предусматривал предварительный сбор компрометирующих материалов, а тройка рассматривает дела на каждого арестованного или группы арестованных в отдельности, то становиться понятно, что суд в данном случае действительно был скорым, не более пяти минут.

Как пишет Александр Гончаренко, репрессии коснулись одного из его двоюродных прадедов. Вся антисоветская деятельность которого заключалась в умение катать (валять) валенки. «Если у г-жи Прусаковой кто-то из предков был репрессирован, то с такой памятью во власть по медицинским показаниям просто пускать нельзя. Хотя возможно ее предки как раз и занимались репрессиями или приводили решения троек в исполнение и ей сегодня хочется вернуться к ремеслу предков», - указывает «яблочник». - У нашего земляка известного поэта Роберта Рождественского есть такие строки: «На полях проталинки, дышит воля вольная… полстраны — этапники, полстраны — конвойные». К сожалению, сталинизм нашим обществом не был осужден, что сохраняет опасность повторения его преступлений, а значить строки: «Полстраны уже сидит, полстраны готовится», могут вновь стать актуальными».

Добавим, правозащитник ранее уже неоднократно выступал с критикой сталинского режима. Более того, в 2011 году, когда стало известно, что администрация Барнаула готова выделить коммунистам площадку под памятник рядом с бывшей ВДНХ, г-н Гончаренко даже опубликовал открытое письмо с требованием отказать КПРФ.

Фото: yabloko-altai.ru

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Комментарий

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Комментариев 57
Виктор

28.06.2017 13:27

Сталинисты опоздали, памятник Сталинским репрессиям уже стоит на площади Свободы и называется он ПРОЩАНИЕ и один из инициаторов установки этого памятника Владимир Рыжков. Это памятник и моему родному деду, которого я никогда не видел, его расстреляли в 38 году.
гость

28.06.2017 13:43

ха ха , как у витьков подгарает . только за 26 ле дерьмократии народу уничтожили , что это
сравнимо только с гитлером . а что витя , не стыдно плакаться на фоне миллионов трупов
своих соотечественников ?население б СССР потеряло 47 млн чел ! голод и холод страшнее пули .
рф по уровню смертности вернулась на африканский уровень как при царях .
витя с гончаренкой мечтают отменить самый "преступный" сталинский закон 1932 года -"о всеобщем
пенсионном обеспечении " . и получается же ! 1000 уже отказали , а сколь из них доживёт до социалки ?
и как прожить на пенсию в 8 тр , платя коммуналку 5-6 тр ? а про зарплаты в 3-4 тр я молчу .
да и тех не сыскать .
ко

28.06.2017 13:50

Давным-давно протухшие яблочники продолжают петь одну знакомую им песню. Меж тем в письме Прусаковой речь идёт о бюсте главнокомандующему Красной армией в годы Великой Отечественной войны и установить его предлагается на бульваре защитников Сталинграда. А дурень Гончаренко как остановился на 30-х годах, так и поливает грязью свою родину СССР.
Я не могу не осуждать репрессии в борьбе за власть, но здесь речь идёт о войне, когда руководителем страны и армии был именно Сталин. Он принимал важнейшие политические и военные решения, участвовал в переговорах, в определении послевоенной картины мира, в организации ООН и так далее. Почему эту памятную страницу нашей истории надо вычеркнуть?
Даёшь памятник 90-х : " 500 дней ! и Россия супердержава"

28.06.2017 13:59

Форма изваяния: Соитие Яблинского Гриши и Шурика Гончаренко на червивом ЯБЛ - оке
Вова Рыжков - отпрыск номенклатурщиков КПСС Алт края.

28.06.2017 14:03

Виктор писал(а):
из инициаторов установки этого памятника Владимир Рыжков.


А тибя, Витёк, на какой барже по возвращению из нарымского края, зачали...
Бля... живыми же остались и этот гнус появился ...
Юрий Павлов

28.06.2017 14:16

Никак не могу взять в толк: те, кто сейчас живут и бояться, хотят поставить памятник эпохи тех, кто тогда жил и боялся. Безусловно, актуально получается. Одна проблема: когда начнем жить и не бояться? Вот у меня бабка по матери умерла в Нарыме в ссылке, а дед по отцу не пришел с ВОВ ( три войны -красноармеец, председатель колхоза). По ходу, ничего не поменялось, раз мы до сих пор воюем друг с другом. Представляется, что мы сами в своем большинстве отказались от общественной работы ( моя хата с краю) и в результате получили такой не конкурентный политический режим. Все эти коммунисты и единоросы -два кармана одного старого пиджака, раз мы обсуждаем вчерашнюю повестку дня, а не свое настоящее и будущее своего народа. И вот мы почему -то надеемся, что придет очередной Сталин и решит все наши проблемы? Какая чушь! Может это игра такая, что бы заморочить себе голову окончательно?
Землякам "Виктора" типа "романенко и гончаренко"

28.06.2017 14:18

Наполеон загубил (физический уничтожил) 3 поколения французов. Великая французская революция была самой кровавой из всех подобных революций...НО французы чтят и Наполеона и свою Революцию.

Самая великая "демократия" МИРА (США) уничтожили всех аборигенов и в течении своего 200 летнего существования приняли участие в более чем 200 войнах различного масштаба, первыми применили атомную бомбу, а еще недавно вешали негров без суда и следствия....и ничего. Голову пеплом не посыпают. Времена были не для слабонервных.
ДА было очень плохо, но похоже ЭТО был единственный путь создания и удержания Российской империи, чьими наследниками мы сейчас являемся.

Ельцин, ничего не создав загубил больше 20 млн человек в мирное время.

На Украине, сейчас, происходит то же самое, и на пустом месте.

И на выходе будет зеро с колоссальным количеством жертв. раньше я очень осуждал Сталина, а сейчас нет....вот как то так.
ЗЫ)))

28.06.2017 14:29

Сравните масштаб личности СТАЛИНА и Явлинско с Гончаренко. Сравните вклад в процветание Родины СТАЛИНА и Явлинского с Гончаренко..

И заканчивайте балдеть-обсуждать эту блог-тему. Тут и обсуждать нечего.
маразматику 14.18

28.06.2017 14:33

Лучший способ оправдать собственные пакости - кивать на пакости других. В США негров линчують и пр.коммунистическая муть из пожелтевших совковых учебников. Большевики уничтожили собственных граждан столько сколько не уничтожало ни одно государство в мире за всю историю, и всегда находили оправдание то в мировой революции, то во внутренних врагах. А по-сути, обычные бандиты, алкаши и бездельники, чернь кабацкая, которую поднял со дна российской цивилизации немецкий шпион Ульянов. И все заслуги государства, которые сралинисты пытаются приписать гению их уголовного вождя- горского абрека - достигнуты не благодаря ему, а на костях миллионов крестьян, работяг и интеллигентов.
ЮРА Павлов, Вы это в толк не возьмёте?

28.06.2017 14:34


"...Всю страну швырнули в ад — это Сталин виноват.

Горбачёв иудой стал — это Сталин воспитал.

Ельцин пьяница и вор — это Сталину укор.

"Курск" от взрыва утонул — это Сталин поднырнул…

И Манеж сгорел дотла — это Сталина дела.

В мире кризис и провал — Сталин организовал.

Вся земля полна беды — это Сталина плоды

. Мрут народы от нужды — это Сталина труды
.
Если дома нет тепла – это Сталину хула.

Мусор, грязь, кругом бомжи – это Сталинский режим.

Не надел презерватив – это Сталин развратил.

Дети в школах курят, пьют – пример в Сталине берут.

Соя в колбасе одна – это Сталина вина.

Молоко сплошь порошок – это сталинский грешок.

С водки выдался понос – Сталин влил в спирт дихлофос
.
Все лекарства сплошной мел-это Сталин так хотел.
.
Шоу блеет не поёт – петь им Сталин не даёт

. В пробках от машин проспект – это сталинский проект.

Куршавель вдруг обрусел– Сталин с бабами гудел...."
.
Шпиону из Ойротии

28.06.2017 14:37

маразматику 14.18 писал(а):
немецкий шпион Ульянов.


Ты еще не внедрился денщиком в Курултай или администрацию к Генерал -губернатору?
Потомкам пимокатов и польских свинопасов

28.06.2017 14:45

"ВИКТОР" " КУМ" ИЗ ОЙРОТИИ, прочие гончаренки... КАК РАЗ ТЕ ОБЪЕКТЫ, С КОТОРЫМИ БОРОЛСЯ И.СТАЛИН !
333

28.06.2017 14:53

Знаю из истории, что была жесткая диктатура, но исходя из приоритетов - народы и государства бывшего СССР не в рабстве гитлеровской Германии и это факт! А слова : "... гению их уголовного вождя- горского абрека - достигнуты не благодаря ему, а на костях миллионов крестьян, работяг и интеллигентов.
приписать гению их уголовного вождя- горского абрека - достигнуты не благодаря ему, а на костях миллионов крестьян, работяг и интеллигентов - ПУСТЫЕ ПАФОСНЫЕ СЛОВА ...
Никита

28.06.2017 14:54

Гончаренко прав и это все понимают. Прусакова тоже в душе понимает, поскольку персеков первых поставят
Юрий Павлов

28.06.2017 14:56

Которому!4-54. Совершенно далек от мысли обвинять Сталина во всех грехах. Доносы друг на друга писали же сами. давайте брать лучшее от старого и пошли дальше. Мне вот не понятно, почему у нас опять КПСС получалась в худшем исполнении (Едро со товарищи), а не сильная двух (трех)партийная система представительной власти, а сама представительная власть -приводной ремень к исполнительной ( т. е. все с ног на голову), местное самоуправление (фундамент государства) разгромлено, судебная система оказалась вопреки Конституции РФ в подчинении исполнительной власти. Все же происходит на наших глазах, а мы все про Сталина да про Горбачева... ( тут ставится любая фамилия ушедших политиков). Вот это не обсуждается, зато битва за памятники разгорелась не на шутку.
Шпион из Ойротии кричит типа:

28.06.2017 15:00

«Первое, что сделал большевистский вождь – он похоронил право, — Сталин — это массовые внесудебные органы и репрессии: особые совещания, тройки и двойки, узаконенные пытки, ликвидация независимого суда, презумпции невиновности и принципа состязательности "

А сейчас что по другому???
Плюс к всему вышеназванному еще и продажность добавилась.
За "палку приславутой колбасы" посадят, а за воровство миллионов и миллиардов только пальчиком погрозят в самом худшем случае, а то и на повышение отправят. Или сейчас нет культа личности? А темпы развития страны, тогда и сейчас?
Юра Павлов, Вы не считаете, что...

28.06.2017 15:04

....по нравственности общество от Сталина отстало лет на 150. Поэтому все грехи этого общества и легли на него?
Вспомните, Христос также принял все грехи на себя! Не задумывались- это как?)))
Для гончаренок: - Не вам судить!

28.06.2017 15:08

Сталин сегодня не удобен и пугает вороватых предателей страны. Это они, дрожат при упоминании его имени и поливают его грязью.

Шпана, дорвавшись до власти боится ответственности, а Сталин приходит к ним по ночам и они мочатся в постель и теряют сон и аппетит.

Народ помнит всё и надеется на торжество справедливости. Можно украсть деньги и справедливость, память не украдёшь.
Почитайте"МОЯ КЛЯТВА" В. Высоцкий - на смерть Сталина 8 марта 1953 год.
ДА, ЮРИЙ... ИМЕННО В ЭТОМ СОЛЬ вбросов таких материалов

28.06.2017 15:11

Юрий Павлов писал(а):
Вот это не обсуждается, зато битва за памятники разгорелась не на шутку.

РЕСПЕКТ
Юрий Павлов

28.06.2017 15:14

Гитлер то же принят на себя... Историю пишут победители, но бывают и пирровы победы. Другими словами, историкам верить не всегда можно, а вот своим глазам и рассказам близких людей (очевидцам) нужно доверять! Но то, что происходит сегодня (запрещено кандидатам и депутатам свободно общаться с избирателями, свободно выдвигаться - не в какие ворота. Все это чревато фашизмом по круче немецкого, но и похмелье будет соответственное.
бгг

28.06.2017 15:15

Сталина уже 64 года как нет, а его до сих пор боятся гончаренки всякие
Был такой же никита

28.06.2017 15:16

Никита писал(а):
Гончаренко прав и


-Никита Хрущёв - ботало в народном прозвище
Историю не вычеркнешь.

28.06.2017 15:25

Вся страна в которой мы живем - страна, построенная коммунистами на 80%. Причем большая часть - при Сталине. То, что строилось при Сталине за один год, сейчас едва ли строится за 10 лет.


Хотим ли мы этого или не хотим - это все факты. Кому не нравится жить в такой стране - пусть уезжает в другую страну.

Другой вариант - взять в руки лопату и строить новую страну, тогда его внуки-правнуки смогут сказать, что страна теперь на 90% не коммунистическая, а история на 90% полна подвигов и достижений россиян - не советских людей, а "Кума" гончаренко ...???кто там ещё...

Пока же гордиться нечем. Чем тут писарчуки либерасты парнасовцы наваленцы яблочник Гончаренко ... КУМ... ВИКТОР... могут гордиться - что он лично сам сделал для истории новой страны? Словесную демагогия не в счёт - она не созидательна и не может конкурировать с риторикой того же Сталина.

Требования замарать историю, вычеркнуть ее из памяти тоже глупы. Историю надо созидать, созидать самим - здесь и сейчас.

!!! Потребуется лет тысяча - чтоб советская доля истории стала незначительной для каждодневного напоминания.
333

28.06.2017 15:34

ВИКТОРЫ КУМОВЬЯ ГОНЧАРЕНКИ... нужны заокеанским хозяевам, чтобы сформировать у молодежи негативное отношение к Советскому Союзу.

Они выполняют свой заказ и добьются своего, т.к. слишком много дали им свободы.

А тем, кто может сравнить жизнь в СССР в начале 80-х и в нынешней России, сейчас за 40.

Через 20 лет некому будет заступиться за Советскую Родину и тогда западные выкормыши будут пировать.
Никите мальцу

28.06.2017 15:41

Память. Легковой автомобиль, созданный в СССР в 1946 году решили назвать - "РОДИНА".
Представили этот вариант названия авто Сталину, который посмотрев спросил : - Почем будем Родину - продавать ?.... Машину назвали "Победа".
А вопрос - то актуален.... Ни-ки-та... вместе с Гончаренко... правый
второй день на БФ

28.06.2017 15:44

продолжается сралиносрач. старые маразматики выпили все запасы корвалола
Яблочнику шурику

28.06.2017 15:48

Пока народ будет помнить Вторую мировую - буду помнить и Сталина. Никуда от этого не денемся. Опять таки вспоминая Ялту кого мы вспомним - Сталина, Черчилля и Рузвельта. Ну чего тут гундеть? Это наша история и не надо мазать все черной краской, при Сталине и цены снижали и заводы строили. Призывы забыть историю это хуже измены, может сразу тогда и полководцев типа Жукова забыть и осудить - вон сколько людей погибло под его командованием? Бред либеральной демократиии.
Когда, дурачёк из Ойротии,

28.06.2017 15:53

второй день на БФ писал(а):
продолжается сралиносрач.


пригласишь должность денщика генерал-губернаторского обмывать? А Корвалол пока оставь для сЭбе, фершал- доктор )))
Рома

28.06.2017 15:59

Лучший памятник сталину и его подельникам-это полный список палачей-вертухаев на каменной, багровой плите в назидание потомкам, чтобы не допускали к власти подобных упырей-мразей. И разместить его рядом с АКЗС.
Из Суртайки друже куму

28.06.2017 15:59

второй день на БФ писал(а):
сралиносрач. старые маразматик


А ты что в сраче этом не заглавный участник уже? У Бердникова =Чего изволите
Ромику

28.06.2017 16:02

Рома писал(а):
подобных упырей-мразей.



А ты какой мразью - кровососом будешь, если тебя, вдруг, короновать на престол?
А я с Ромой соглашусть про имена у АКЗС

28.06.2017 16:30

Когда среди клиентов виртуально-реальной каменно-бордовой плиты будут стоять фамилии: Гусинский, Березовский, Ельцин, Гайдар, Чубайс, Новодворская... - это только часть перечисленных людей, которые являются продажными губителями моей Родины СССР
Рома

28.06.2017 17:08

Ромику писал(а):
А ты какой мразью - кровососом будешь, если тебя, вдруг, короновать на престол?


Все бы короновать кого нибудь, как будто ты на зоне родился и под шконкой ночевал всю свою несознательную жизнь под радиобредни федорова, кукушкина. кургиняна, зюганова. проханова и прочего москвоговна.
Тогда Рёма, скажи

28.06.2017 17:24

Рома писал(а):
Все бы короновать кого нибудь,

какую цель ты преследуешь своими флуд-фейками, раз короноваться на власть не имеешь тайных желаний. Чё ты хошь чтоб тебе это дали? Так свистишь из спортивного интересу....
ОН ВАМ не РОМА!! А РОМ ЧИК ЫН из !??

28.06.2017 17:42

СЕВЕРНОЙ КОРЕИ.
М. Горький

28.06.2017 17:55

Во-во, пока пустоголовые спорят ставить памятник, или не ставить, "конкретные пацаны" вывозят "реальные" деньги в дружественные нам страны НАТО, тем самым укрепляя их обороноспособность!
СТРАННОЕ ДЕЛО! ВО ВСЕ ВРЕМЕНА НЕГОДЯИ СТАРАЛИСЬ !??

28.06.2017 17:58

МАСКИРОВАТЬ СВОИ ГНУСНЫЕ ПОСТУПКИ ПРЕДАННОСТЬЮ ИНТЕРЕСАМ НРАВСТВЕННОСТИ..........

ГЕНРИХ ГЕЙНЕ специально для 2% ЯБЛО ГОНЧАРЕНКО.
кум

28.06.2017 18:11

Зря ты, господин Гончаренко, бросил пачку дрожжей в большевистский сортир. Он теперь минимум неделю будет бурлить и ароматизировать испражнениями старых партийных работников)) Мне кажется, что Прусачка просто постебалась над ними и над Щукиным..
КУМ = 2% избирателей ЯБЛО + 1 ??

28.06.2017 18:17

ФОРМУЛА КУМОВСКОГО СЧАСТЬЯ от Степана БАНДЕРЫ...
Из Суртайки

28.06.2017 18:29

кум писал(а):
Зря ты, господин Гончаренко, бросил пачку


Друже кум, физическо-химическое действие дрожжей ты испытал на своём сортире из сайдинга вместо фонеры?
Для тебя это уже пройденный этап.

Я приготовил портрет Иосифа Грозного... к утру понедельника размещу его на проспекте Коммунистичкском, 6. Хочу тебе пгиятное сделать... ты во сколько у парадного подъезда будешь?
Рома

28.06.2017 19:24

Тогда Рёма, скажи писал(а):
какую цель ты преследуешь своими флуд-фейками, раз короноваться на власть не имеешь тайных желаний. Чё ты хошь чтоб тебе это дали? Так свистишь из спортивного интересу....


Именно-свистю, как и ты, и Гончаренки, и АБК со свитой и тд, тк все мы обычные холопы, только
у нас кормушки разные. За всю историю гос-ва, от московского княжества до РФ, только один монарх(президент) -Ельцин сам слез с трона (да и то очень странно, как будто под гипнозом или стволом на затылке). Все другие смены власти были только через перевороты и резню в узком московском кругу.
Про фото +КАРТА ГУЛАГА+

28.06.2017 19:40


Сталин принял уже построенный ГУЛАГ, в котором в полной мере хозяйничали безродные конформисты.

И весьма важно отметить, что число заключенных при Сталине(по мере укрепления его власти) неуклонно снижалось!

И разве не заслужили наши предки кровавую баню за предательство законной царской власти? Очень ловко придумали - создавали и эксплуатировали лагеря одни, а виноваты - другие! При Николае были созданы тройки - факт Однако, он святой
Репрессивные «тройки», столь милые сердцу Хрущева, появились отнюдь не при Сталине, а при Николае II - для жестокого подавления крестьянских бунтов 1905 - 1906 гг., когда крестьяне сожгли две тысячи усадеб помещиков из 30 тыс., имевшихся в европейской части империи. «Тройки» состояли из командира карательного отряда, старосты деревни и местного священника. Практиковалось два вида казни - расстрел и повешение. Массовые казни не фиксировались. По косвенным источникам, включая сведения об отпеваниях, казнены 3087 человек. Всего в первую революцию войска убили около 3 миллионов крестьян и рабочих. При осмотре призывников в армию в 1914 г. медики выявили шрамы от порки почти у 40 процентов новобранцев, преимущественно крестьян. Суд разрешал применять порку денег.

Все иностранные деятели ненавидят Иоанна Грозного и Сталина за их державную политику.

Кстати - систему заград отрядов придумали американцы и европейцы задолго до Сталина. Это обычная мировая практика - расстреливать убегающих с поля боя. -

В "худшие" Сталинские годы процент оправдательных приговоров составлял около 15 процентов, а сейчас - около полупроцента... Вот и все "торжество демократии"

И ещё...
А что же в репрессивные годы делали настоящие преступники? Убийцы, воры, дезертиры, мошенники, мародеры, полицаи, убивавшие людей? Ведь следуя логике борцуна с памятниками деятелям СССР, как Пети ПОРОШЕНКО, яблочника РФ Саши ГОНЧАРЕНКО и Ко в лагерях ГУЛАГах... СибЛОНах были только простые советские люди. А где были преступники? Что, Сталин их не трогал?

Роме

28.06.2017 19:44

Рома писал(а):
все мы обычные холопы, только
у нас кормушки разные.

Ром ты чё хотел сказать? То что ты самый умно-зрячий, что только у тебя глаза прорезались, но ты, как в том анекдоте про вовочку, не БАМ не хочешь. Свисти дальше.
Краутер1ый секретарь Поспелихинского райкома КПРФ

28.06.2017 19:51

В газете "Советская Россия за 27 июня опубликована информация об опросе Левада-цннтра с просьбой назвать самых великих людей всех времён и народов: 38 % отдали свои голоса И.В Сталину, Ленин 32%.. Это ответ таким "знатокам" истории как Гончаренко и другим. Здесь Прусакова права, надо
помнить прошлое, что бы видеть будущее. А ОСТАЛЬНЫЕ КОМЕНТЫ, кроме пАВЛОВА И НЕСКОКО ДРУГИХ значат--ВИДАТЬ СУКИ БОИТЕСЬ, А ВДРУГ иОСИФ вМСАРИОНОВИЧ ВСТАНЕТ и помотрит ,кто есть кто.
Брехунку

28.06.2017 19:51

Про фото +КАРТА ГУЛАГА+ писал(а):
Репрессивные «тройки», столь милые сердцу Хрущева, появились отнюдь не при Сталине, а при Николае II - для жестокого подавления крестьянских бунтов 1905 - 1906 гг., когда крестьяне сожгли две тысячи усадеб помещиков из 30 тыс., имевшихся в европейской части империи. «Тройки» состояли из командира карательного отряда, старосты деревни и местного священника.


Кто же тебя так врать учит-Федоров-нод? Кстати, почти все наврал в тексте, почем нынче совесть и Родину продаешь, паскудница?
Очевидец

28.06.2017 19:52

Коммуняки решили пойти по пути фашиствующих хохлов, стремящихся увековечить память Бандеры и Шухевича? Вот вам и истинное лицо коммуняк! А чего бы им уж заодно не переименовать улицы именами тех, кто проводил на Алтае массовые плановые репрессии и расстрелы? Ничто и никогда не сможет оправдать десятки милионнов безвинно убиенных коммуняками! Никакую благую цель нельзя оправдать таким количеством загубленных жизней!
И ты решил

28.06.2017 19:57

Очевидец писал(а):
Коммуняки решили пойти по пути фашиствующих хохлов,


свои три копейки внести)))
Там, же где и тебя)))

28.06.2017 20:00

Брехунку писал(а):
Кто же тебя так врать учит


В коррекционной школе в Аскате... ты ведь там в отличниках ходил ...)))
Виктор

28.06.2017 20:06

У сталинистов и путинистов, все аргументы в оскорблениях и лжи. Сколько у человека скапливается злобы и ненависти к людям которые могут говорить без оскорблений и приводить конкретные примеры без лжи.
Владимиру

28.06.2017 20:07

Краутер1ый секретарь Поспелихинского райкома КПРФ писал(а):
В газете "Советская Россия за

Всё верно... но не горячитесь... не спешите отправлять пост проверьте....
Первый лгунишка... тутошний

28.06.2017 20:12

Виктор писал(а):
примеры без лжи.


это ты,- витёк))) Неприемлите с куманьком из Ойротии реальных фактов истории, которые не стыкуются с исторической ложью Волкогонова, Новодворской, Резника, Жириновского Солженицина...
ВИКТОР ЯБЛО - НОВОДВОРСКИЙ!! Так когда ВИ с ЯБЛО - ГОНЧАРЕНКО !? НАЗОВЁТЕ ??

28.06.2017 21:00

ИМЕНА РОССИИ!! Победителей телевизионного опроса населения России и по порядку!
ВОПРОС

28.06.2017 21:15

Хватило бы Сталину сейчас четырех месяцев, чтобы навести в России порядок? Очень бы хотелось! Путин пока лишь свалки закрывает, а надо бы закрывать другое (-их)!?
Сталинофобам "Очевидцам" трехкопеечным про очевидное

28.06.2017 21:34

А зачем, спрашивается, буржуазной власти вновь обращаться к Сталину? А вот зачем. Экономика России дышит на ладан.

Население всё туже затягивает пояса. Если рухнут цены на нефть и газ - вообще полный караул. И власть демократическим способом уже не удержится - понадобятся органы общественного усмирения.

Так что Сталин вовсе тут не при чём - он только средство внушения населению необходимости диктатуры.

Так что, покуда в РФ будет 70% бедных, неуверенных в завтрашнем дне, живущих на копеечную зарплату, они будут находит свое иллюзорное счастье в сталинизме.
История развивается по спирали

28.06.2017 21:45

ВОПРОС писал(а):
Хватило бы Сталину сейчас четырех месяцев,


В принципе, ничего удивительного. Нынешний сталинизм в России обладает всеми атрибутами религиозного сознания. Судите сами. СССР - некий потерянный рай, земля Обетованная, Царство Божие. Где все были счастливы, сыты и беззаботны. Туда нужно всеми силами стремиться.
Сталин - Бог-отец, защитник обездоленных и слабых. Ему, как Богу, люди обязаны своим существованием (спас от фашизма). Принял смерть как Христос (отравил поганый Хрущев).
Иуда-Горбачев и бесы-либералы - слуги Сатаны (Капитала), лишившие нас Обетованной Земли.
Стало быть, сейчас власть Дьявола. Но произойдет Второе пришествие, и начнется Страшный Суд (репрессии).
ха-ха

28.06.2017 22:03

Полная хрень эти опросы от Блевады центр. Как и кого опрашивают? Конечно звонят на стационарные телефоны, которые имеют в своих квартирах в основном только пенсионеры, затем этот «репрезентативный срез» выдают за мнение граждан.
Куму Хахатушкину

28.06.2017 22:06

ха-ха писал(а):
срез» выдают за мнение граждан.


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