«Во власть по медпоказаниям пускать нельзя»: Александр Гончаренко ответил на инициативу алтайских «сталинистов»

Карта ГУЛага

Правозащитник, председатель Алтайского краевого отделения партии «Яблоко» Александр Гончаренко резко раскритиковал недавнюю инициативу коммунистов установить в Барнауле памятник Сталину. «Яблочник», известный своими либеральными взглядами и неприятием сталинизма, поиронизировал над прошлым персека крайкома КПРФ Марии Прусаковой, заодно приведя статистику «жертв режима» в Алтайском крае.

Вдохновленная социологическим опросом, молодой лидер коммунистов в Алтайском крае Мария Прусакова вышла с обращением в краевое правительство с просьбой выделить место в Барнауле для установления бюста Иосифа Сталина. Возможно, молодая дама плохо знает историю своего края, иначе бы она воздержалась от данной просьбы, рассуждает г-н Гончаренко.

По данным международного фонда реабилитации и помощи жертвам сталинизма, с 1919 по 1975 годы в Алтайском крае было подвергнуто различным видам политических репрессий более 150 тысяч человек, из них осуждено свыше 40 тысяч и почти 15 тысяч расстреляно. В книге «1937-ой», изданной при поддержки международного общества «Мемориал», приводится документ под грифом «строго секретно» за подписью секретаря ЦК Иосифа Сталина от 3 июня 1937 года, адресованный товарищу Ежову (нарком внутренних дел Николай Ежов, считается одним из главных организаторов массовых репрессий 1937-1938 годов — прим. ред. БФ), секретарям обкомов, крайкомов, ЦК нацкомпартий. В материалах сказано: «Замечено, что большая часть бывших кулаков и уголовников, высланных одно время из разных областей в северные и сибирские районы, а потом по истечении срока высылки вернувшихся в свои области, - являются главными зачинщиками всякого рода антисоветских и диверсионных преступлений... ЦК предлагает... взять на учет всех возвратившихся с тем, чтобы наиболее враждебные были немедленно арестованы и были через тройки расстреляны, а остальные высланы. Предлагается всю операцию закончить до 15 марта 1938 года».

Далее был подготовлен оперативный приказ от 30-го июля 1937 года, который предписывал операцию начать с 5 августа и закончить в четырехмесячный срок. Были выделены две категории репрессированных. К первой относились все наиболее враждебные элементы. Они подлежали немедленному аресту и, по рассмотрению их дел на тройках – расстрелу. В документе так и написано, то есть даже формально не предусматривалось иного вердикта, только расстрел. Ко второй категории относили менее активных, но все же враждебных, по мнению троек, элементов. Для данной категории лиц было предусмотрено два решения: лагерь на срок от 8 до 10 лет или на тот же срок тюрьма.

Для Западно-Сибирского края, куда тогда входила территория Алтайского края, была выделена разнарядка на 17 000 человек, из них 5000 относились к первой – расстрельной категории. Если учесть, что приказ предусматривал предварительный сбор компрометирующих материалов, а тройка рассматривает дела на каждого арестованного или группы арестованных в отдельности, то становиться понятно, что суд в данном случае действительно был скорым, не более пяти минут.

Как пишет Александр Гончаренко, репрессии коснулись одного из его двоюродных прадедов. Вся антисоветская деятельность которого заключалась в умение катать (валять) валенки. «Если у г-жи Прусаковой кто-то из предков был репрессирован, то с такой памятью во власть по медицинским показаниям просто пускать нельзя. Хотя возможно ее предки как раз и занимались репрессиями или приводили решения троек в исполнение и ей сегодня хочется вернуться к ремеслу предков», - указывает «яблочник». - У нашего земляка известного поэта Роберта Рождественского есть такие строки: «На полях проталинки, дышит воля вольная… полстраны — этапники, полстраны — конвойные». К сожалению, сталинизм нашим обществом не был осужден, что сохраняет опасность повторения его преступлений, а значить строки: «Полстраны уже сидит, полстраны готовится», могут вновь стать актуальными».

Добавим, правозащитник ранее уже неоднократно выступал с критикой сталинского режима. Более того, в 2011 году, когда стало известно, что администрация Барнаула готова выделить коммунистам площадку под памятник рядом с бывшей ВДНХ, г-н Гончаренко даже опубликовал открытое письмо с требованием отказать КПРФ.