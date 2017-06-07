«Во власть по медпоказаниям пускать нельзя»: Александр Гончаренко ответил на инициативу алтайских «сталинистов»

28.06.2017 12:53
Правозащитник, председатель Алтайского краевого отделения партии «Яблоко» Александр Гончаренко резко раскритиковал недавнюю инициативу коммунистов установить в Барнауле памятник Сталину. «Яблочник», известный своими либеральными взглядами и неприятием сталинизма, поиронизировал над прошлым персека крайкома КПРФ Марии Прусаковой, заодно приведя статистику «жертв режима» в Алтайском крае.
Вдохновленная социологическим опросом, молодой лидер коммунистов в Алтайском крае Мария Прусакова вышла с обращением в краевое правительство с просьбой выделить место в Барнауле для установления бюста Иосифа Сталина. Возможно, молодая дама плохо знает историю своего края, иначе бы она воздержалась от данной просьбы, рассуждает г-н Гончаренко.
По данным международного фонда реабилитации и помощи жертвам сталинизма, с 1919 по 1975 годы в Алтайском крае было подвергнуто различным видам политических репрессий более 150 тысяч человек, из них осуждено свыше 40 тысяч и почти 15 тысяч расстреляно. В книге «1937-ой», изданной при поддержки международного общества «Мемориал», приводится документ под грифом «строго секретно» за подписью секретаря ЦК Иосифа Сталина от 3 июня 1937 года, адресованный товарищу Ежову (нарком внутренних дел Николай Ежов, считается одним из главных организаторов массовых репрессий 1937-1938 годов — прим. ред. БФ), секретарям обкомов, крайкомов, ЦК нацкомпартий. В материалах сказано: «Замечено, что большая часть бывших кулаков и уголовников, высланных одно время из разных областей в северные и сибирские районы, а потом по истечении срока высылки вернувшихся в свои области, - являются главными зачинщиками всякого рода антисоветских и диверсионных преступлений... ЦК предлагает... взять на учет всех возвратившихся с тем, чтобы наиболее враждебные были немедленно арестованы и были через тройки расстреляны, а остальные высланы. Предлагается всю операцию закончить до 15 марта 1938 года».
Далее был подготовлен оперативный приказ от 30-го июля 1937 года, который предписывал операцию начать с 5 августа и закончить в четырехмесячный срок. Были выделены две категории репрессированных. К первой относились все наиболее враждебные элементы. Они подлежали немедленному аресту и, по рассмотрению их дел на тройках – расстрелу. В документе так и написано, то есть даже формально не предусматривалось иного вердикта, только расстрел. Ко второй категории относили менее активных, но все же враждебных, по мнению троек, элементов. Для данной категории лиц было предусмотрено два решения: лагерь на срок от 8 до 10 лет или на тот же срок тюрьма.
Для Западно-Сибирского края, куда тогда входила территория Алтайского края, была выделена разнарядка на 17 000 человек, из них 5000 относились к первой – расстрельной категории. Если учесть, что приказ предусматривал предварительный сбор компрометирующих материалов, а тройка рассматривает дела на каждого арестованного или группы арестованных в отдельности, то становиться понятно, что суд в данном случае действительно был скорым, не более пяти минут.
Как пишет Александр Гончаренко, репрессии коснулись одного из его двоюродных прадедов. Вся антисоветская деятельность которого заключалась в умение катать (валять) валенки. «Если у г-жи Прусаковой кто-то из предков был репрессирован, то с такой памятью во власть по медицинским показаниям просто пускать нельзя. Хотя возможно ее предки как раз и занимались репрессиями или приводили решения троек в исполнение и ей сегодня хочется вернуться к ремеслу предков», - указывает «яблочник». - У нашего земляка известного поэта Роберта Рождественского есть такие строки: «На полях проталинки, дышит воля вольная… полстраны — этапники, полстраны — конвойные». К сожалению, сталинизм нашим обществом не был осужден, что сохраняет опасность повторения его преступлений, а значить строки: «Полстраны уже сидит, полстраны готовится», могут вновь стать актуальными».
Добавим, правозащитник ранее уже неоднократно выступал с критикой сталинского режима. Более того, в 2011 году, когда стало известно, что администрация Барнаула готова выделить коммунистам площадку под памятник рядом с бывшей ВДНХ, г-н Гончаренко даже опубликовал открытое письмо с требованием отказать КПРФ.
Фото: yabloko-altai.ru
28.06.2017 13:27
28.06.2017 13:43
сравнимо только с гитлером . а что витя , не стыдно плакаться на фоне миллионов трупов
своих соотечественников ?население б СССР потеряло 47 млн чел ! голод и холод страшнее пули .
рф по уровню смертности вернулась на африканский уровень как при царях .
витя с гончаренкой мечтают отменить самый "преступный" сталинский закон 1932 года -"о всеобщем
пенсионном обеспечении " . и получается же ! 1000 уже отказали , а сколь из них доживёт до социалки ?
и как прожить на пенсию в 8 тр , платя коммуналку 5-6 тр ? а про зарплаты в 3-4 тр я молчу .
да и тех не сыскать .
28.06.2017 13:50
Я не могу не осуждать репрессии в борьбе за власть, но здесь речь идёт о войне, когда руководителем страны и армии был именно Сталин. Он принимал важнейшие политические и военные решения, участвовал в переговорах, в определении послевоенной картины мира, в организации ООН и так далее. Почему эту памятную страницу нашей истории надо вычеркнуть?
28.06.2017 13:59
28.06.2017 14:03
А тибя, Витёк, на какой барже по возвращению из нарымского края, зачали...
Бля... живыми же остались и этот гнус появился ...
28.06.2017 14:16
28.06.2017 14:18
Самая великая "демократия" МИРА (США) уничтожили всех аборигенов и в течении своего 200 летнего существования приняли участие в более чем 200 войнах различного масштаба, первыми применили атомную бомбу, а еще недавно вешали негров без суда и следствия....и ничего. Голову пеплом не посыпают. Времена были не для слабонервных.
ДА было очень плохо, но похоже ЭТО был единственный путь создания и удержания Российской империи, чьими наследниками мы сейчас являемся.
Ельцин, ничего не создав загубил больше 20 млн человек в мирное время.
На Украине, сейчас, происходит то же самое, и на пустом месте.
И на выходе будет зеро с колоссальным количеством жертв. раньше я очень осуждал Сталина, а сейчас нет....вот как то так.
28.06.2017 14:29
И заканчивайте балдеть-обсуждать эту блог-тему. Тут и обсуждать нечего.
28.06.2017 14:33
28.06.2017 14:34
"...Всю страну швырнули в ад — это Сталин виноват.
Горбачёв иудой стал — это Сталин воспитал.
Ельцин пьяница и вор — это Сталину укор.
"Курск" от взрыва утонул — это Сталин поднырнул…
И Манеж сгорел дотла — это Сталина дела.
В мире кризис и провал — Сталин организовал.
Вся земля полна беды — это Сталина плоды
. Мрут народы от нужды — это Сталина труды
.
Если дома нет тепла – это Сталину хула.
Мусор, грязь, кругом бомжи – это Сталинский режим.
Не надел презерватив – это Сталин развратил.
Дети в школах курят, пьют – пример в Сталине берут.
Соя в колбасе одна – это Сталина вина.
Молоко сплошь порошок – это сталинский грешок.
С водки выдался понос – Сталин влил в спирт дихлофос
.
Все лекарства сплошной мел-это Сталин так хотел.
.
Шоу блеет не поёт – петь им Сталин не даёт
. В пробках от машин проспект – это сталинский проект.
Куршавель вдруг обрусел– Сталин с бабами гудел...."
.
28.06.2017 14:37
Ты еще не внедрился денщиком в Курултай или администрацию к Генерал -губернатору?
28.06.2017 14:45
28.06.2017 14:53
приписать гению их уголовного вождя- горского абрека - достигнуты не благодаря ему, а на костях миллионов крестьян, работяг и интеллигентов - ПУСТЫЕ ПАФОСНЫЕ СЛОВА ...
28.06.2017 14:54
28.06.2017 14:56
28.06.2017 15:00
А сейчас что по другому???
Плюс к всему вышеназванному еще и продажность добавилась.
За "палку приславутой колбасы" посадят, а за воровство миллионов и миллиардов только пальчиком погрозят в самом худшем случае, а то и на повышение отправят. Или сейчас нет культа личности? А темпы развития страны, тогда и сейчас?
28.06.2017 15:04
Вспомните, Христос также принял все грехи на себя! Не задумывались- это как?)))
28.06.2017 15:08
Шпана, дорвавшись до власти боится ответственности, а Сталин приходит к ним по ночам и они мочатся в постель и теряют сон и аппетит.
Народ помнит всё и надеется на торжество справедливости. Можно украсть деньги и справедливость, память не украдёшь.
Почитайте"МОЯ КЛЯТВА" В. Высоцкий - на смерть Сталина 8 марта 1953 год.
28.06.2017 15:11
РЕСПЕКТ
28.06.2017 15:14
28.06.2017 15:15
28.06.2017 15:16
-Никита Хрущёв - ботало в народном прозвище
28.06.2017 15:25
Хотим ли мы этого или не хотим - это все факты. Кому не нравится жить в такой стране - пусть уезжает в другую страну.
Другой вариант - взять в руки лопату и строить новую страну, тогда его внуки-правнуки смогут сказать, что страна теперь на 90% не коммунистическая, а история на 90% полна подвигов и достижений россиян - не советских людей, а "Кума" гончаренко ...???кто там ещё...
Пока же гордиться нечем. Чем тут писарчуки либерасты парнасовцы наваленцы яблочник Гончаренко ... КУМ... ВИКТОР... могут гордиться - что он лично сам сделал для истории новой страны? Словесную демагогия не в счёт - она не созидательна и не может конкурировать с риторикой того же Сталина.
Требования замарать историю, вычеркнуть ее из памяти тоже глупы. Историю надо созидать, созидать самим - здесь и сейчас.
!!! Потребуется лет тысяча - чтоб советская доля истории стала незначительной для каждодневного напоминания.
28.06.2017 15:34
Они выполняют свой заказ и добьются своего, т.к. слишком много дали им свободы.
А тем, кто может сравнить жизнь в СССР в начале 80-х и в нынешней России, сейчас за 40.
Через 20 лет некому будет заступиться за Советскую Родину и тогда западные выкормыши будут пировать.
28.06.2017 15:41
Представили этот вариант названия авто Сталину, который посмотрев спросил : - Почем будем Родину - продавать ?.... Машину назвали "Победа".
А вопрос - то актуален.... Ни-ки-та... вместе с Гончаренко... правый
28.06.2017 15:44
28.06.2017 15:48
28.06.2017 15:53
пригласишь должность денщика генерал-губернаторского обмывать? А Корвалол пока оставь для сЭбе, фершал- доктор )))
28.06.2017 15:59
28.06.2017 15:59
А ты что в сраче этом не заглавный участник уже? У Бердникова =Чего изволите
28.06.2017 16:02
А ты какой мразью - кровососом будешь, если тебя, вдруг, короновать на престол?
28.06.2017 16:30
28.06.2017 17:08
Все бы короновать кого нибудь, как будто ты на зоне родился и под шконкой ночевал всю свою несознательную жизнь под радиобредни федорова, кукушкина. кургиняна, зюганова. проханова и прочего москвоговна.
28.06.2017 17:24
какую цель ты преследуешь своими флуд-фейками, раз короноваться на власть не имеешь тайных желаний. Чё ты хошь чтоб тебе это дали? Так свистишь из спортивного интересу....
28.06.2017 17:42
28.06.2017 17:55
28.06.2017 17:58
ГЕНРИХ ГЕЙНЕ специально для 2% ЯБЛО ГОНЧАРЕНКО.
28.06.2017 18:11
28.06.2017 18:17
28.06.2017 18:29
Друже кум, физическо-химическое действие дрожжей ты испытал на своём сортире из сайдинга вместо фонеры?
Для тебя это уже пройденный этап.
Я приготовил портрет Иосифа Грозного... к утру понедельника размещу его на проспекте Коммунистичкском, 6. Хочу тебе пгиятное сделать... ты во сколько у парадного подъезда будешь?
28.06.2017 19:24
Именно-свистю, как и ты, и Гончаренки, и АБК со свитой и тд, тк все мы обычные холопы, только
у нас кормушки разные. За всю историю гос-ва, от московского княжества до РФ, только один монарх(президент) -Ельцин сам слез с трона (да и то очень странно, как будто под гипнозом или стволом на затылке). Все другие смены власти были только через перевороты и резню в узком московском кругу.
28.06.2017 19:40
Сталин принял уже построенный ГУЛАГ, в котором в полной мере хозяйничали безродные конформисты.
И весьма важно отметить, что число заключенных при Сталине(по мере укрепления его власти) неуклонно снижалось!
И разве не заслужили наши предки кровавую баню за предательство законной царской власти? Очень ловко придумали - создавали и эксплуатировали лагеря одни, а виноваты - другие! При Николае были созданы тройки - факт Однако, он святой
Репрессивные «тройки», столь милые сердцу Хрущева, появились отнюдь не при Сталине, а при Николае II - для жестокого подавления крестьянских бунтов 1905 - 1906 гг., когда крестьяне сожгли две тысячи усадеб помещиков из 30 тыс., имевшихся в европейской части империи. «Тройки» состояли из командира карательного отряда, старосты деревни и местного священника. Практиковалось два вида казни - расстрел и повешение. Массовые казни не фиксировались. По косвенным источникам, включая сведения об отпеваниях, казнены 3087 человек. Всего в первую революцию войска убили около 3 миллионов крестьян и рабочих. При осмотре призывников в армию в 1914 г. медики выявили шрамы от порки почти у 40 процентов новобранцев, преимущественно крестьян. Суд разрешал применять порку денег.
Все иностранные деятели ненавидят Иоанна Грозного и Сталина за их державную политику.
Кстати - систему заград отрядов придумали американцы и европейцы задолго до Сталина. Это обычная мировая практика - расстреливать убегающих с поля боя. -
В "худшие" Сталинские годы процент оправдательных приговоров составлял около 15 процентов, а сейчас - около полупроцента... Вот и все "торжество демократии"
И ещё...
А что же в репрессивные годы делали настоящие преступники? Убийцы, воры, дезертиры, мошенники, мародеры, полицаи, убивавшие людей? Ведь следуя логике борцуна с памятниками деятелям СССР, как Пети ПОРОШЕНКО, яблочника РФ Саши ГОНЧАРЕНКО и Ко в лагерях ГУЛАГах... СибЛОНах были только простые советские люди. А где были преступники? Что, Сталин их не трогал?
28.06.2017 19:44
Ром ты чё хотел сказать? То что ты самый умно-зрячий, что только у тебя глаза прорезались, но ты, как в том анекдоте про вовочку, не БАМ не хочешь. Свисти дальше.
28.06.2017 19:51
помнить прошлое, что бы видеть будущее. А ОСТАЛЬНЫЕ КОМЕНТЫ, кроме пАВЛОВА И НЕСКОКО ДРУГИХ значат--ВИДАТЬ СУКИ БОИТЕСЬ, А ВДРУГ иОСИФ вМСАРИОНОВИЧ ВСТАНЕТ и помотрит ,кто есть кто.
28.06.2017 19:51
Кто же тебя так врать учит-Федоров-нод? Кстати, почти все наврал в тексте, почем нынче совесть и Родину продаешь, паскудница?
28.06.2017 19:52
28.06.2017 19:57
свои три копейки внести)))
28.06.2017 20:00
В коррекционной школе в Аскате... ты ведь там в отличниках ходил ...)))
28.06.2017 20:06
28.06.2017 20:07
Всё верно... но не горячитесь... не спешите отправлять пост проверьте....
28.06.2017 20:12
это ты,- витёк))) Неприемлите с куманьком из Ойротии реальных фактов истории, которые не стыкуются с исторической ложью Волкогонова, Новодворской, Резника, Жириновского Солженицина...
28.06.2017 21:00
28.06.2017 21:15
28.06.2017 21:34
Население всё туже затягивает пояса. Если рухнут цены на нефть и газ - вообще полный караул. И власть демократическим способом уже не удержится - понадобятся органы общественного усмирения.
Так что Сталин вовсе тут не при чём - он только средство внушения населению необходимости диктатуры.
Так что, покуда в РФ будет 70% бедных, неуверенных в завтрашнем дне, живущих на копеечную зарплату, они будут находит свое иллюзорное счастье в сталинизме.
28.06.2017 21:45
В принципе, ничего удивительного. Нынешний сталинизм в России обладает всеми атрибутами религиозного сознания. Судите сами. СССР - некий потерянный рай, земля Обетованная, Царство Божие. Где все были счастливы, сыты и беззаботны. Туда нужно всеми силами стремиться.
Сталин - Бог-отец, защитник обездоленных и слабых. Ему, как Богу, люди обязаны своим существованием (спас от фашизма). Принял смерть как Христос (отравил поганый Хрущев).
Иуда-Горбачев и бесы-либералы - слуги Сатаны (Капитала), лишившие нас Обетованной Земли.
Стало быть, сейчас власть Дьявола. Но произойдет Второе пришествие, и начнется Страшный Суд (репрессии).
28.06.2017 22:03
28.06.2017 22:06
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