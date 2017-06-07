Андрея Щукина попросили «пособить» с установкой памятника Сталину в Барнауле

27.06.2017 09:12
Алтайские коммунисты снова решили напомнить властям о своей давней idee fixe – установить памятник Иосифу Сталину в Барнауле. На этот раз, очевидно, время вспомнить «вождя народов» оказалось привязано к итогам соцопроса, согласно которому генсек стал самой популярной исторической личностью среди россиян. В числе прочих Сталин опередил действующего президента России Владимира Путина.
Персек крайкома КПРФ Мария Прусакова направила в правительство Алтайского края обращение с просьбой выделить место в Барнауле для установления бюста Иосифа Сталина. Показательно, что адресатом письма стал вице-премьер регионального кабмина Андрей Щукин. Коммунисты указали зампредседедателя правительства, что место им нужно, по традиции, на бульваре защитников Сталинграда (рядом с кинотеатром «Мир»). Здесь предполагается поставить бюст на постаменте. При этом в КПРФ в данном случае подчеркивают не столько роль Сталина как руководителя Советского Союза, а как верховного главнокомандующего вооруженными силами СССР в годы Великой Отечественной войны.
Отметим, в 2017 году исполняется 10 лет попыткам коммунистов и общественников добиться установления в Барнауле памятника Иосифу Сталину. В декабре 2006 года в краевом центре было создано «Движение в защиту советской истории». Оно поддержало инициативу ветеранов Железнодорожного района по созданию в краевом центре памятника Иосифу Сталину, как известно, посещавшему Барнаул в январе 1928 года. Прежнее руководство города периодически обещало установить памятник при создании «Аллеи исторической памяти». В настоящее время в планах администрации города такой проект отсутствует. Поэтому и было решено вновь обратить внимание краевых властей на возможность установки памятника Сталину именно на бульваре защитников Сталинграда, сказано на сайте крайкома КПРФ.
Между тем 26 июня были опубликованы результаты соцопроса, проведенного «Левада-центром». Россиян спрашивали, кого они считают самым выдающимся человеком всех времен и народов. На первое место в рейтинге поставили Иосифа Сталина: таковым его назвали 38 % опрошенных. На втором и третьем местах расположились Владимир Путин и Александр Пушкин, получившие по 34 % голосов. Отвечая на вопрос, респонденты сами называли имена и не были ограничены одним вариантом ответа. 32 % россиян назвали самым выдающимся человеком Владимира Ленина и 29 % — Петра I. В первую десятку рейтинга также вошли Юрий Гагарин (20 %), Лев Толстой (12 %), Георгий Жуков (12 %), Екатерина II и Михаил Лермонтов (по 11 %). Опрос проводился с 7 по 10 апреля среди 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах 48 регионов России.
Интересно, что за последние пару месяцев алтайские коммунисты уже имели возможность «попиариться» на теме генсека ЦК ВКП (б). Так, в середине мая стало известно, что барнаулец Андрей Кузнецов обнаружил в лесу неподалеку от Змеиногорского тракта (в районе так называемой местной «Рублевки») закопанный памятник Иосифу Сталину. По его предположению, «отец народов» пролежал в земле более полувека. Интересно, что данная находка может оказаться не единственной в своем роде. Старожилы утверждают, что как минимум два подобных момумента закопаны в разных частях города. Один из них — где-то в районе парка «Изумрудного». Второй — в районе санатория «Энергетик», в сторону Власихи. Еще 1,5 месяца назад после сенсационной находки на Змеиногорском тракте депутат Алтайского Заксобрания, персек барнаульского горкома КПРФ Андрей Сартаков заявил, что коммунисты вновь готовы попробовать выступить с инициативой установки официального памятника Иосифу Сталину в Барнауле. Как видно, приверженцы марксизма-ленинизма все это время ждали подходящий повод, и он был получен благодаря «Левада-центру».
Характерно, что еще в начале 2011 года барнаульские власти согласовали коммунистам место под сталинский бюст на бывшей ВДНХ. Тогда речь о создании городского туркластера не шла, не было проекта новой лестницы, а также храма в Нагорном парке. Однако коммунисты предложением так и не воспользовались, вслествие чего время оказалось упущено.
Впрочем, история с установкой памятника Сталину в Барнауле имеет и ряд околокриминальных сюжетов. Сталинисты еще в 2007 году начали сбор пожертвований на монумент, а также вели поиски якобы зарытого в районе Горы монумента, стоявшего в Барнауле в советские годы. В 2007-2009 годах было собрано, согласно отчету, более 100 тысяч рублей. Из них 85 тысяч было положено на счет кредитно-потребительского кооператива «Движение в поддержку армии», который возглавлял член компартии Виктор Чижов. Вопросы к расходованию собранных с граждан (в основном это - ветераны и пенсионеры) средств возникали неоднократно, но заведовавший сбором денег Алексей Брагин постоянно уверял, что памятник в Барнауле вот-вот появится - не то в краевой филармонии, не то в крайкоме КПРФ. Загвоздка якобы была именно в месте установки памятника, которое отказывались согласовывать краевые и городские власти. Однако, по данным источников, вопрос упирался именно в финансовую сторону дела - проблемы у кооператива «Движение в поддержку армии» существовали не один год и он просто не возвращал деньги. В итоге коммунисты, «потеряв» средства, собранные на памятник, спустили эту историю на «тормозах», а дело руководителя обанкротившегося кооператива в итоге добралось до суда.
Фото: altkprf.ru.
27.06.2017 09:17
27.06.2017 09:25
27.06.2017 09:55
27.06.2017 10:38
Маразм не оргазм))) Ты, видать никогда его не испытывал))) Поэтому умнее 38% россиян?)))Постоянные поносные позывы испытываешь перед величием Сталина?
27.06.2017 10:57
бывшие члены КПСС. И на 100 процентов уверен, что их партбилеты лежат в сейфах и ждут своего часа. Речь- не реванше. Речь - о восстановлении исторической справедливости.
27.06.2017 10:58
27.06.2017 10:59
Хоть где ставьте его паметник, овальнышам-это , как серпом по фаберже!
27.06.2017 11:16
27.06.2017 11:26
Пасись,дятел обделанный!
27.06.2017 11:32
27.06.2017 11:34
27.06.2017 11:42
27.06.2017 11:46
Ты касатка фёдоровская над фамилией "чудненко" изгаляешся или говоришь о реальном величии Н.Г. Чудненко, который возглял завод Трансмаш с 1946 по 1966 год, работал до 1953 года в сталинскую эпоху. Много труда вложил на алтарь города -ему есть бронзовый бюст...
27.06.2017 11:48
27.06.2017 11:49
Тебя генерал - губернатор ещё в деньщики не назначил?
27.06.2017 11:51
27.06.2017 11:55
27.06.2017 11:55
хрена корневище само воспроизводящееся, и до коле?
27.06.2017 11:58
27.06.2017 12:01
27.06.2017 12:08
27.06.2017 12:10
27.06.2017 12:19
27.06.2017 12:36
Только он ВИссарионович! Запомнила?
27.06.2017 12:57
27.06.2017 13:01
Каждый имеет право на свое личное отношение к этому человеку.
Кто-то при упоминании имени Сталина вспоминает его хорошим словом, кто-то плохим..
Но самое главное – его помнят… о нем говорят…
Интересно, а есть равнодушные к этому человеку?
В советское время в учебных заведениях нам постоянно вбивали в наши головы, что Сталин – это плохой человек…
И вот уже я, взрослый человек, пенсионер, имею свой взгляд на многие события…
У Сталина был Берия… Человек, который внушал Сталину свое видение происходящего.
У Путина есть губернатор Карлин, который тоже рассказывает Президенту о своем видении жизни в Алтайском крае…
Сталин после слов Берии принимал решения…
Путин после сказок Карлина тоже принимает решения…
В сталинские годы сосед писал анонимки на соседа, который ему не нравится…
Сегодня Госдума рассматривает вопрос об аресте до 15 суток за нецензурную брань в семье…
Можно продолжать …
А кто уверен, что мы, жители России, живем сегодня в правовом государстве?
Кто уверен, что сегодня простой человек застрахован от произвола правоохранительных органов?
Кто уверен в завтрашнем дне?
Памятник – это сооружение, предназначенное для увековечивания людей, событий…
Может, действительно, стоит поставить памятник, только для того, чтобы не забывать страшный 1937 год, чтобы не допустить, чтобы он повторился……
27.06.2017 13:08
27.06.2017 13:13
27.06.2017 13:36
Нд-а... По сути те и те тоскуют: одни по "порядку в стране", другие - прямо по Фрейду, по "новым этапам" и "солнечной Колыме"... Чья мечта сбудется раньше? Это точно любопытно!
27.06.2017 13:46
27.06.2017 13:50
Или наслушался?
27.06.2017 14:00
люди, одумайтесь, вы хотите упыря-еврея-грузина, уничтожившего миллионы русских людей, цвет русской нации (и другие народы) !? вы животные, скот и быдло после этого....
27.06.2017 14:02
...64 года Его нет с нами! Но его - Сталина, по-прежнему боятся!!! Потому что Он – символ Великой Страны, символ Великой Победы!
И справедливо здравомыслие ставит его во главе Великих Людей эпохи!
27.06.2017 14:04
27.06.2017 14:07
27.06.2017 14:11
"Абсолютное большинство демократических историков России до сих пор считает, - сказал Гудков, - что Сталин не останется в истории, а если и останется, то только в работах профессиональных историков и всегда в самом негативном контексте. Сегодня же Сталин выходит на первое место в списке великих людей всех народов и стран”.
По поводу этого феномена общественного мнения россиян на ряде каналов ТВ России прошли политизированных шоу, участники которых пытались хоть как-то объяснить все растущую популярность личности Сталина не только в России, но и во всем мире.
И единого мнения на этот счет нет ни у кого: ни у политиков, ни у историков, ни у общественных деятелей. Кроме одного: русский народ, мол, не готов к демократии, потому что является рабским по натуре и соскучился по плетке на своей спине.
Но лично у меня это объяснение есть. Есть потому, что для меня Сталин – это олицетворение государственной справедливости для трудового народа самого большого государства в мире, попытавшегося построить новые человеческие отношения без эксплуатации человека человеком.
И я позволю себе напомнить бывшим гражданам Советского Союза, чем была Советская власть, власть Сталина, для каждого гражданина СССР. Она была властью, которая помогала своим гражданам жить, потому что каждый гражданин своей страны имел право на многие-премногие социальные блага. Те самые блага, которые гражданам нынешней России даже и не снятся.
27.06.2017 14:12
27.06.2017 14:14
1. Право на шести - восьмичасовой рабочий день. Впервые в мире в истории человечества.
2. Право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Впервые в истории человечества.
3. Невозможность увольнения работника по инициативе администрации или хозяина без согласия профсоюзной и партийной организации.
4.Право на работу. Причем выпускники специальных профессиональных учебных заведений имело право на обязательное трудоустройство по трудовому направлению с предоставлением жилья в виде общежития или квартиры.
5. Право на бесплатное общее и профессиональное образование. Причем, как среднее профобразование, так и высшее.
6. Право на бесплатное пользование детскими дошкольными учреждениями: детяслями, детсадами, пионерлагерями.
7. Право на бесплатное медицинское обеспечение.
8. Право на бесплатное санаторно-курортное лечение.
9. Право на бесплатное жилье.
10. Право на свободное высказывание своих взглядов по всем проблемам современной жизни страны.
11. Право на защиту государства от произвола местных начальников и чиновников.
12. Право на бесплатный проезд к месту работы или учебы по индивидуальному, оплачиваемому государством проездному документу.
Кроме того, женщины имели право на целый ряд дополнительных своих льгот:
1. Право на трехлетний, частично или полностью оплачиваемый декретный отпуск с сохранением рабочего места.
2. Право на бесплатную патронажную службу ребенку сроком до одного года.
3. Право на бесплатную молочную кухню для новорожденных до трех лет.
4. Право на бесплатное медицинское и санаторно-курортное лечение при любых детских заболеваниях.
Ни в одной стране мира ничего подобного не было и не могло быть даже в намеке. Кое какие социальные блага в зарубежных странах стали появляться лишь после Второй мировой войны в результате мощного рабочего движения, вызванного существованием на планете Советского государства. Государства рабочих и крестьян.
27.06.2017 14:16
1. Мы сами, без чьей-либо посторонней помощи восстановили разрушенное народное хозяйство страны после Первой мировой и Гражданской войны и после Великой Отечественной войны. Такого народного Подвига история человечества не знала никогда.
2. По всем экономическим показателям развития народного хозяйства страны мы со второй половины двадцатого века занимали прочное второе место в мире после США. И не надо забывать, что по просторам России в двадцатом веке прокатились три чудовищные войны, а на территории США войн вообще не было в течение последних полтораста лет.
3. По количеству зарегистрированных в год изобретений мы занимали тоже второе место после США, а к середине восьмидесятых годов вышли на первое место, опередив США. А этот показатель говорит об интеллектуальном уровне развития нации в СССР и о техническом уровне нашего промышленного производства. Этот уровень был сопоставим с Американским, с первой экономикой мира!
4. Мы обладали лучшей в мире системой общего и специального профессионального образования, на которую только сейчас начинает переходить Америка. И наши школьники и студенты на всех интеллектуальных Олимпиадах мира всегда занимали призовые места, далеко опережая представителей остальные страны мира.
27.06.2017 14:19
27.06.2017 14:23
И это все Сталин. Именно Сталин, а не кто либо другой.
*
Добавлю еще несколько слов о Сталине самого ярого его врага:
Из речи У.Черчилля в Палате лордов 21 декабря 1959 г. по случаю 80-летия со дня рождения И.В.Сталина:
«Большим счастьем для России было то, что в годы тяжёлых испытаний Россию возглавил гений и непоколебимый полководец И.В.Сталин. Он был выдающейся личностью, импонирующей жестокому времени того периода, в котором протекала вся его жизнь.
Сталин был человеком необычайной энергии, эрудиции и несгибаемой воли, резким, жёстким, беспощадным как в деле, так и в беседе, которому даже я, воспитанный в английском парламенте, не мог ничего противопоставить.
Сталин, прежде всего, обладал большим чувством сарказма и юмора, а также способностью точно выражать свои мысли. Сталин и речи писал только сам, и в его произведениях всегда звучала исполинская сила. Эта сила была настолько велика в Сталине, что он казался неповторимым среди руководителей всех времён и народов.
Сталин производил на нас величайшее впечатление. Его влияние на людей было неотразимо. Когда он входил в зал Ялтинской конференции, все мы, словно по команде, встали и, странное дело, почему-то держали руки по швам.
27.06.2017 14:26
Он был необычайно сложной личностью. Он создал и подчинил себе огромную империю. Это был человек, который своего врага уничтожал руками своих и заставил нас, которых открыто называл империалистами, восстать против империалистов.
Сталин был величайшим, не имеющим себе равных в мире диктатором. Он принял Россию с сохой, а оставил оснащённой атомным оружием.
Нет! Что бы ни говорили о нём, таких лидеров история и народы не забывают».
А вот, что сказал о Сталине Шарль де Голь:
"Сталин не ушёл в прошлое - он растворился в будущем".
И еще одно изречение из неизвестного источника:
«Иосиф Сталин перестал быть просто историческим деятелем. Он является символом справедливости правителя, который оставил после себя не энергетический придаток развитых стран, не колонию, а сверхдержаву. Неудивительно, что его прах до сих пор не дает покоя определенным людям в Российской власти, которых привели в нее не заботы о благе и процветании России, а лишь свои личные шкурные интересы».
Вот Русский народ и не забывает о нем, несмотря на чудовищные усилия российских демократов, пытающихся всеми имеющимися у них средствами и силами затоптать и замазать грязью память об этом Выдающемся Деятеле Человечества.
ЖУЙТЕ, пещерный антисталинисты)))
27.06.2017 14:41
преспешники кукурузного ботала Никиты Хруща.
27.06.2017 14:52
27.06.2017 15:12
Ага. Символ бездарности, положившей 42 миллиона собственных граждан, тогда как напавшая сторона имела потери в четыре(!!!)раза меньшие! Великий полководец ваш сралин, грузинский вор, уголовник и садист. Он давно вас в аду заждался на соседней с Ульяновым-Бланком сковородке. Порадуйте скорее своего ВОШЬдя своим прибытием на конечную станцию, старикашки полоумные.
27.06.2017 16:00