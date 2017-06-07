Андрея Щукина попросили «пособить» с установкой памятника Сталину в Барнауле

Иосиф Сталин сидит по центру второго ряда (если считать снизу)

Алтайские коммунисты снова решили напомнить властям о своей давней idee fixe – установить памятник Иосифу Сталину в Барнауле. На этот раз, очевидно, время вспомнить «вождя народов» оказалось привязано к итогам соцопроса, согласно которому генсек стал самой популярной исторической личностью среди россиян. В числе прочих Сталин опередил действующего президента России Владимира Путина.

Персек крайкома КПРФ Мария Прусакова направила в правительство Алтайского края обращение с просьбой выделить место в Барнауле для установления бюста Иосифа Сталина. Показательно, что адресатом письма стал вице-премьер регионального кабмина Андрей Щукин. Коммунисты указали зампредседедателя правительства, что место им нужно, по традиции, на бульваре защитников Сталинграда (рядом с кинотеатром «Мир»). Здесь предполагается поставить бюст на постаменте. При этом в КПРФ в данном случае подчеркивают не столько роль Сталина как руководителя Советского Союза, а как верховного главнокомандующего вооруженными силами СССР в годы Великой Отечественной войны.

Отметим, в 2017 году исполняется 10 лет попыткам коммунистов и общественников добиться установления в Барнауле памятника Иосифу Сталину. В декабре 2006 года в краевом центре было создано «Движение в защиту советской истории». Оно поддержало инициативу ветеранов Железнодорожного района по созданию в краевом центре памятника Иосифу Сталину, как известно, посещавшему Барнаул в январе 1928 года. Прежнее руководство города периодически обещало установить памятник при создании «Аллеи исторической памяти». В настоящее время в планах администрации города такой проект отсутствует. Поэтому и было решено вновь обратить внимание краевых властей на возможность установки памятника Сталину именно на бульваре защитников Сталинграда, сказано на сайте крайкома КПРФ.

Между тем 26 июня были опубликованы результаты соцопроса, проведенного «Левада-центром». Россиян спрашивали, кого они считают самым выдающимся человеком всех времен и народов. На первое место в рейтинге поставили Иосифа Сталина: таковым его назвали 38 % опрошенных. На втором и третьем местах расположились Владимир Путин и Александр Пушкин, получившие по 34 % голосов. Отвечая на вопрос, респонденты сами называли имена и не были ограничены одним вариантом ответа. 32 % россиян назвали самым выдающимся человеком Владимира Ленина и 29 % — Петра I. В первую десятку рейтинга также вошли Юрий Гагарин (20 %), Лев Толстой (12 %), Георгий Жуков (12 %), Екатерина II и Михаил Лермонтов (по 11 %). Опрос проводился с 7 по 10 апреля среди 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах 48 регионов России.

Интересно, что за последние пару месяцев алтайские коммунисты уже имели возможность «попиариться» на теме генсека ЦК ВКП (б). Так, в середине мая стало известно, что барнаулец Андрей Кузнецов обнаружил в лесу неподалеку от Змеиногорского тракта (в районе так называемой местной «Рублевки») закопанный памятник Иосифу Сталину. По его предположению, «отец народов» пролежал в земле более полувека. Интересно, что данная находка может оказаться не единственной в своем роде. Старожилы утверждают, что как минимум два подобных момумента закопаны в разных частях города. Один из них — где-то в районе парка «Изумрудного». Второй — в районе санатория «Энергетик», в сторону Власихи. Еще 1,5 месяца назад после сенсационной находки на Змеиногорском тракте депутат Алтайского Заксобрания, персек барнаульского горкома КПРФ Андрей Сартаков заявил, что коммунисты вновь готовы попробовать выступить с инициативой установки официального памятника Иосифу Сталину в Барнауле. Как видно, приверженцы марксизма-ленинизма все это время ждали подходящий повод, и он был получен благодаря «Левада-центру».

Характерно, что еще в начале 2011 года барнаульские власти согласовали коммунистам место под сталинский бюст на бывшей ВДНХ. Тогда речь о создании городского туркластера не шла, не было проекта новой лестницы, а также храма в Нагорном парке. Однако коммунисты предложением так и не воспользовались, вслествие чего время оказалось упущено.

Впрочем, история с установкой памятника Сталину в Барнауле имеет и ряд околокриминальных сюжетов. Сталинисты еще в 2007 году начали сбор пожертвований на монумент, а также вели поиски якобы зарытого в районе Горы монумента, стоявшего в Барнауле в советские годы. В 2007-2009 годах было собрано, согласно отчету, более 100 тысяч рублей. Из них 85 тысяч было положено на счет кредитно-потребительского кооператива «Движение в поддержку армии», который возглавлял член компартии Виктор Чижов. Вопросы к расходованию собранных с граждан (в основном это - ветераны и пенсионеры) средств возникали неоднократно, но заведовавший сбором денег Алексей Брагин постоянно уверял, что памятник в Барнауле вот-вот появится - не то в краевой филармонии, не то в крайкоме КПРФ. Загвоздка якобы была именно в месте установки памятника, которое отказывались согласовывать краевые и городские власти. Однако, по данным источников, вопрос упирался именно в финансовую сторону дела - проблемы у кооператива «Движение в поддержку армии» существовали не один год и он просто не возвращал деньги. В итоге коммунисты, «потеряв» средства, собранные на памятник, спустили эту историю на «тормозах», а дело руководителя обанкротившегося кооператива в итоге добралось до суда.