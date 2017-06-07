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Главная Лента новостей Андрея Щукина попросили «пособить» с установкой памятника Сталину в Барнауле

Андрея Щукина попросили «пособить» с установкой памятника Сталину в Барнауле

27.06.2017 09:12

Иосиф Сталин сидит по центру второго ряда (если считать снизу)
Иосиф Сталин сидит по центру второго ряда (если считать снизу)

Алтайские коммунисты снова решили напомнить властям о своей давней idee fixe – установить памятник Иосифу Сталину в Барнауле. На этот раз, очевидно, время вспомнить «вождя народов» оказалось привязано к итогам соцопроса, согласно которому генсек стал самой популярной исторической личностью среди россиян. В числе прочих Сталин опередил действующего президента России Владимира Путина.

Персек крайкома КПРФ Мария Прусакова направила в правительство Алтайского края обращение с просьбой выделить место в Барнауле для установления бюста Иосифа Сталина. Показательно, что адресатом письма стал вице-премьер регионального кабмина Андрей Щукин. Коммунисты указали зампредседедателя правительства, что место им нужно, по традиции, на бульваре защитников Сталинграда (рядом с кинотеатром «Мир»). Здесь предполагается поставить бюст на постаменте. При этом в КПРФ в данном случае подчеркивают не столько роль Сталина как руководителя Советского Союза, а как верховного главнокомандующего вооруженными силами СССР в годы Великой Отечественной войны.

Отметим, в 2017 году исполняется 10 лет попыткам коммунистов и общественников добиться установления в Барнауле памятника Иосифу Сталину. В декабре 2006 года в краевом центре было создано «Движение в защиту советской истории». Оно поддержало инициативу ветеранов Железнодорожного района по созданию в краевом центре памятника Иосифу Сталину, как известно, посещавшему Барнаул в январе 1928 года. Прежнее руководство города периодически обещало установить памятник при создании «Аллеи исторической памяти». В настоящее время в планах администрации города такой проект отсутствует. Поэтому и было решено вновь обратить внимание краевых властей на возможность установки памятника Сталину именно на бульваре защитников Сталинграда, сказано на сайте крайкома КПРФ.

Между тем 26 июня были опубликованы результаты соцопроса, проведенного «Левада-центром». Россиян спрашивали, кого они считают  самым выдающимся человеком всех времен и народов. На первое место в рейтинге поставили Иосифа Сталина: таковым его назвали 38 % опрошенных. На втором и третьем местах расположились Владимир Путин и Александр Пушкин, получившие по 34 % голосов. Отвечая на вопрос, респонденты сами называли имена и не были ограничены одним вариантом ответа. 32 % россиян назвали самым выдающимся человеком Владимира Ленина и 29 % — Петра I. В первую десятку рейтинга также вошли Юрий Гагарин (20 %), Лев Толстой (12 %), Георгий Жуков (12 %), Екатерина II и Михаил Лермонтов (по 11 %). Опрос проводился с 7 по 10 апреля среди 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах 48 регионов России.

Интересно, что за последние пару месяцев алтайские коммунисты уже имели возможность «попиариться» на теме генсека ЦК ВКП (б). Так, в середине мая стало известно, что барнаулец Андрей Кузнецов обнаружил в лесу неподалеку от Змеиногорского тракта (в районе так называемой местной «Рублевки») закопанный памятник Иосифу Сталину. По его предположению, «отец народов» пролежал в земле более полувека. Интересно, что данная находка может оказаться не единственной в своем роде. Старожилы утверждают, что как минимум два подобных момумента закопаны в разных частях города. Один из них — где-то в районе парка «Изумрудного». Второй — в районе санатория «Энергетик», в сторону Власихи. Еще 1,5 месяца назад после сенсационной находки на Змеиногорском тракте депутат Алтайского Заксобрания, персек барнаульского горкома КПРФ Андрей Сартаков заявил, что коммунисты вновь готовы попробовать выступить с инициативой установки официального памятника Иосифу Сталину в Барнауле. Как видно, приверженцы марксизма-ленинизма все это время ждали подходящий повод, и он был получен благодаря «Левада-центру».

Характерно, что еще в начале 2011 года барнаульские власти согласовали коммунистам место под сталинский бюст на бывшей ВДНХ. Тогда речь о создании городского туркластера не шла, не было проекта новой лестницы, а также храма в Нагорном парке. Однако коммунисты предложением так и не воспользовались, вслествие чего время оказалось упущено.

Впрочем, история с установкой памятника Сталину в Барнауле имеет и ряд околокриминальных сюжетов. Сталинисты еще в 2007 году начали сбор пожертвований на монумент, а также вели поиски якобы зарытого в районе Горы монумента, стоявшего в Барнауле в советские годы. В 2007-2009 годах было собрано, согласно отчету, более 100 тысяч рублей. Из них 85 тысяч было положено на счет кредитно-потребительского кооператива «Движение в поддержку армии», который возглавлял член компартии Виктор Чижов. Вопросы к расходованию собранных с граждан (в основном это - ветераны и пенсионеры) средств возникали неоднократно, но заведовавший сбором денег Алексей Брагин постоянно уверял, что памятник в Барнауле вот-вот появится - не то в краевой филармонии, не то в крайкоме КПРФ. Загвоздка якобы была именно в месте установки памятника, которое отказывались согласовывать краевые и городские власти. Однако, по данным источников, вопрос упирался именно в финансовую сторону дела - проблемы у кооператива «Движение в поддержку армии» существовали не один год и он просто не возвращал деньги. В итоге коммунисты, «потеряв» средства, собранные на памятник, спустили эту историю на «тормозах», а дело руководителя обанкротившегося кооператива в итоге добралось до суда.

Фото: altkprf.ru.

Справка:

До XX съезда ЦК КПСС и последовавшего за ним развенчания культа личности Сталина в Барнауле было установлено несколько памятников руководителю государства. Один из них стоял у ДК «Трансмаш», там Иосиф Сталин был частью композиции с Владимиром Лениным. Другой располагался у кинотеатра «Родина» – гранитный Сталин в солдатской шинели. Третий – в санатории «Барнаульский». В настоящее время он находится в музее «Мир времени».

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Комментарий

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Комментариев 46
за Пушкина

27.06.2017 09:17

Маразм камянук очередной. Хотя, если верить Блеваде, то страна достойна своего вожьдя-уголовника.
ПАМЯТНИК СТАЛИНУ... должен быть восстановлен и УСТАНОВЛЕН НА ??

27.06.2017 09:25

Площадке у клуба ТРАНСМАШ, где и было его место.. От памятника берёт начало улица ЧУДНЕНКО...., думается что закрыть эту улицу другим названием просто не возможно...
Он был государственник

27.06.2017 09:55

все остальные после него - временщики и прекрасно это осозновали
Замшелему зверьку -антисталинисту

27.06.2017 10:38

за Пушкина писал(а):
Маразм


Маразм не оргазм))) Ты, видать никогда его не испытывал))) Поэтому умнее 38% россиян?)))Постоянные поносные позывы испытываешь перед величием Сталина?
Так это выбор народа

27.06.2017 10:57

ну это же люди назвали лидеров - и Сталина, и Пушкина, И Владимира Владимировича Путина, забыв спросить у диванных пердунов, которые в 90-е оплевали историю страны, смрадят и сегодня у крематория памяти вместе со "знатоком русской истории" евреем грузинского происхождения Мыколой Сванидзе,, Им так проще было развалить нашу страну, оплевать историю страны, а в сегодняшних коротких и злобных комментариях как скунсы, спрятавшись в норе, поливают вонючим пометом наше прошлое. Думаю, коммунистам надо настойчивее решать проблему установки памятника Сталину. В том числе- в Барнауле. А власть качнется туда, куда скажет народ. Все сегодняшние вожди в крае -
бывшие члены КПСС. И на 100 процентов уверен, что их партбилеты лежат в сейфах и ждут своего часа. Речь- не реванше. Речь - о восстановлении исторической справедливости.
Завсегдатай

27.06.2017 10:58

Как можно ставить памятник человеку который занимался политическими репрессиями и погубил миллионы невинных людей ? Тем более в нашем крае немало потомков тех, кто был сослан им в Сибирь. Не все ещё забыли свои корни. Думаю, устанут этот памятник от краски и фекалий отмывать.
Массаж мозга

27.06.2017 10:59

Сталин-мой кумир!
Хоть где ставьте его паметник, овальнышам-это , как серпом по фаберже!
Дятел

27.06.2017 11:16

Я лично готов внести 10000 рублей на памятник,просьба,опубликуйте реквизиты!
Гонец из Пензы

27.06.2017 11:26

А я,готов внести в паметник не деньги,а свою жизнь!
Пасись,дятел обделанный!
Знойная

27.06.2017 11:32

Опять перед выборами чудят=) Кому еще памятник поставим, Прусаковой? Не надо тревожить Иосифа Вессарионовича.
Никнейм

27.06.2017 11:34

Сталину достаточно того, что его помнят, зачем в очередной раз раздувать шумиху, вождь, плохой ли он хороший, был вождем для многих,а сейчас просто КПРФ пытается примазаться к его образу.
Комментарий

27.06.2017 11:42

Ребята, Сталин это герой государства, которое не имеет отношения к нынешней России, это была совершенно другая страна, и ностальгия по ней это глупо. Большинство людей уже сейчас даже не имеют представления кто это такой ваш Сталин. Ко всему прочему, сейчас спроси кого угодно, что о нем известно? так максимум скажут, что этот тот мужик, благодаря которому соотношение погибших немцев и русских на ВМВ было 1 к 10
Што-то не пойму?

27.06.2017 11:46

ПАМЯТНИК СТАЛИНУ... должен быть восстановлен и УСТАНОВЛЕН НА ?? писал(а):
ЧУДНЕНКО...., думается что закрыть эту улицу другим названием просто не возможно...


Ты касатка фёдоровская над фамилией "чудненко" изгаляешся или говоришь о реальном величии Н.Г. Чудненко, который возглял завод Трансмаш с 1946 по 1966 год, работал до 1953 года в сталинскую эпоху. Много труда вложил на алтарь города -ему есть бронзовый бюст...
гость

27.06.2017 11:48

Сталин, как минимум, был крупнейшим историческим деятелем. И служил на благо страны и народа - в силу исторической обстановки и собственных возможностей. Да, он не белый и пушистый. Но он сумел сохранить страну в период тяжелейших испытаний. И если уж сегодня кое-кто носится, как с писаной торбой, с памятниками тем, кто откровенно и подло предал поверивший им народ и разрушил нашу великую страну (имею в виду Ельцина, Гайдара), если миллионные народные средства тратятся на строительство Ельцин-центра и гайдаровские форумы, а бандитские 90-е во всеуслышание объявляются святыми, то памятник Сталину нам необходим как воздух. И именно сейчас.
Из Суртайки

27.06.2017 11:49

Комментарий писал(а):
погибших немцев и русских на ВМВ было 1 к 10


Тебя генерал - губернатор ещё в деньщики не назначил?
Граф Калиостро

27.06.2017 11:51

Это из области пока собирали на памятник Сталину, собрали на памятник Прусаковой D
Крис

27.06.2017 11:55

Лучше бы почтили светлую Память Сталина отдав эти деньги детишкам из детских домов., назвали бы акцию как-нибудь красиво, СМИ привлекли , так и почтили бы память.Было бы символично и по-людски, а памятников у нас хватает, да Сталин великий человек, но не надо и о живых забывать, кому нужна помощь.
У тебя, похоже, в чаду демократии

27.06.2017 11:55

Завсегдатай писал(а):
Не все ещё забыли свои корни.


хрена корневище само воспроизводящееся, и до коле?
Графу кислосруну и крыссыкуну

27.06.2017 11:58

Кучерявые вы ребята в шапке набекрень))))
Виктор

27.06.2017 12:01

Пришло время гопников и по этому есть желание поставить памятник самому жестокому гопнику нашей страны сталину, за одним и путину.
Олег

27.06.2017 12:08

Прусакова совсем крышей поехала! Ещё сталина в городе не хватала, Денина достаточно! Такие исторические личности вполне однозначны! Уж не знаю кто считает сталина великой персоной, но эти люди явно историю не знают!
Матвей

27.06.2017 12:10

А может ещё и Гитлеру заодно? У прусаковой давние проблемы с историей и головой, раз она такие вещи говорит! Только законченный руслфоб и предательств может топить за памятник сталину в городе!!!
Виктору-анна Олег Матвееву

27.06.2017 12:19

Испрожнился?)))
Знойная, умерь пыл...

27.06.2017 12:36

Знойная писал(а):
Вессарионовича.


Только он ВИссарионович! Запомнила?
ВИКТОРА 12.01 КРЫМСКОГО ГОПНИКА от Алтая В СТУДИЮ!??

27.06.2017 12:57

ПРИМАЙТЕ !! НЕЗАЛЕЖНЫЕ КУМОВЬЯ подарунок от Алтая и лично олигарх ПОРОШЕНКиум Бандернутый !!
Переживающий

27.06.2017 13:01

Сталин, хотим мы этого или нет, но все – таки это история России.
Каждый имеет право на свое личное отношение к этому человеку.
Кто-то при упоминании имени Сталина вспоминает его хорошим словом, кто-то плохим..
Но самое главное – его помнят… о нем говорят…
Интересно, а есть равнодушные к этому человеку?
В советское время в учебных заведениях нам постоянно вбивали в наши головы, что Сталин – это плохой человек…
И вот уже я, взрослый человек, пенсионер, имею свой взгляд на многие события…
У Сталина был Берия… Человек, который внушал Сталину свое видение происходящего.
У Путина есть губернатор Карлин, который тоже рассказывает Президенту о своем видении жизни в Алтайском крае…
Сталин после слов Берии принимал решения…
Путин после сказок Карлина тоже принимает решения…
В сталинские годы сосед писал анонимки на соседа, который ему не нравится…
Сегодня Госдума рассматривает вопрос об аресте до 15 суток за нецензурную брань в семье…
Можно продолжать …
А кто уверен, что мы, жители России, живем сегодня в правовом государстве?
Кто уверен, что сегодня простой человек застрахован от произвола правоохранительных органов?
Кто уверен в завтрашнем дне?
Памятник – это сооружение, предназначенное для увековечивания людей, событий…
Может, действительно, стоит поставить памятник, только для того, чтобы не забывать страшный 1937 год, чтобы не допустить, чтобы он повторился……
Што то не пойму ? РАЗВЕ НЕ КУКИШИ ЛЕНИНА НА 20 съезде!??

27.06.2017 13:08

ОБГАДИЛИ ИОСИФА СТАЛИНА СОГОМОН КУКИШНЫЙ 11.46 ,,,,??
Ты што, НОД-дурочка... всё ещё куршевелишь?)))

27.06.2017 13:13

Што то не пойму ? РАЗВЕ НЕ КУКИШИ ЛЕНИНА НА 20 съезде!?? писал(а):
ОБГАДИЛИ ИОСИФА СТАЛИНА
ФигВам

27.06.2017 13:36

Любопытно читать коменты... В принципе, сразу видно, "ху есть ху". Одни - нормальные - за Сталина, хотя и признают, что эпоха была сложной и были ошибки, а другие - "клеветники России" - аж беленятся при одном упоминании Иосифа Виссарионыча.
Нд-а... По сути те и те тоскуют: одни по "порядку в стране", другие - прямо по Фрейду, по "новым этапам" и "солнечной Колыме"... Чья мечта сбудется раньше? Это точно любопытно!
Виктор

27.06.2017 13:46

Порядка в стране при сталине не было, если вы считаете порядком, когда без суда могли отобрать все имущество и отправить семью в Нарым, или когда человек идет с работы его арестовывают, дают 5 лет и на Беломор-Канал отправляют. Может вы считаете, что массовые расстрелы это тоже порядок, то вы садист. К стати Гитлер тоже история Германии, но ему памятники не ставят и старых памятников не сохранилось.
Ты в Нарыме был что ли?

27.06.2017 13:50

Виктор писал(а):
Порядка в стране при сталине не было, если вы считаете порядком, когда без суда могли отобрать все имущество и отправить семью в Нарым,


Или наслушался?
житель края

27.06.2017 14:00

все "эти опросы" - это подтасовка под нужный (всем нынешним партиям в правительстве, - а это все КПСС) результат....

люди, одумайтесь, вы хотите упыря-еврея-грузина, уничтожившего миллионы русских людей, цвет русской нации (и другие народы) !? вы животные, скот и быдло после этого....
Для гнусов антисталинистов

27.06.2017 14:02

ТОЛЬКО ВОТ ПОЧЕМУ-то английская пресса вдруг забеспокоилась, когда в Новосибирске появились рекламные щиты с изображением Сталина.
...64 года Его нет с нами! Но его - Сталина, по-прежнему боятся!!! Потому что Он – символ Великой Страны, символ Великой Победы!
И справедливо здравомыслие ставит его во главе Великих Людей эпохи!
А ты, горно-алтайский ушлёпок -каких кровей?

27.06.2017 14:04

житель края писал(а):
упыря-еврея-грузина,
Старый Русский

27.06.2017 14:07

Как страшно жить среди человекоподобных сталинистов !
Историю не игноририют....она остаётся

27.06.2017 14:11

Глава «Левада-центра», профессор Лев Гудков в интервью «Радио Свобода», проведенном в феврале 2017 года, сообщил что рейтинг Сталина среди россиян стал выше рейтинга президента Путина и достиг 58%. Причем популярность Сталина активно растет среди молодежи России.

"Абсолютное большинство демократических историков России до сих пор считает, - сказал Гудков, - что Сталин не останется в истории, а если и останется, то только в работах профессиональных историков и всегда в самом негативном контексте. Сегодня же Сталин выходит на первое место в списке великих людей всех народов и стран”.
По поводу этого феномена общественного мнения россиян на ряде каналов ТВ России прошли политизированных шоу, участники которых пытались хоть как-то объяснить все растущую популярность личности Сталина не только в России, но и во всем мире.
И единого мнения на этот счет нет ни у кого: ни у политиков, ни у историков, ни у общественных деятелей. Кроме одного: русский народ, мол, не готов к демократии, потому что является рабским по натуре и соскучился по плетке на своей спине.
Но лично у меня это объяснение есть. Есть потому, что для меня Сталин – это олицетворение государственной справедливости для трудового народа самого большого государства в мире, попытавшегося построить новые человеческие отношения без эксплуатации человека человеком.
И я позволю себе напомнить бывшим гражданам Советского Союза, чем была Советская власть, власть Сталина, для каждого гражданина СССР. Она была властью, которая помогала своим гражданам жить, потому что каждый гражданин своей страны имел право на многие-премногие социальные блага. Те самые блага, которые гражданам нынешней России даже и не снятся.
Есть мнение:

27.06.2017 14:12

https://альфановости.рф/а-был-ли-нож-банальная-потасовка-в-бар/
Историю не перепишешь, не пытайтесь, "кумовья, викторы", и прочая шобла

27.06.2017 14:14

Я напомню их. Вот они:
1. Право на шести - восьмичасовой рабочий день. Впервые в мире в истории человечества.
2. Право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Впервые в истории человечества.
3. Невозможность увольнения работника по инициативе администрации или хозяина без согласия профсоюзной и партийной организации.
4.Право на работу. Причем выпускники специальных профессиональных учебных заведений имело право на обязательное трудоустройство по трудовому направлению с предоставлением жилья в виде общежития или квартиры.
5. Право на бесплатное общее и профессиональное образование. Причем, как среднее профобразование, так и высшее.
6. Право на бесплатное пользование детскими дошкольными учреждениями: детяслями, детсадами, пионерлагерями.
7. Право на бесплатное медицинское обеспечение.
8. Право на бесплатное санаторно-курортное лечение.
9. Право на бесплатное жилье.
10. Право на свободное высказывание своих взглядов по всем проблемам современной жизни страны.
11. Право на защиту государства от произвола местных начальников и чиновников.
12. Право на бесплатный проезд к месту работы или учебы по индивидуальному, оплачиваемому государством проездному документу.
Кроме того, женщины имели право на целый ряд дополнительных своих льгот:
1. Право на трехлетний, частично или полностью оплачиваемый декретный отпуск с сохранением рабочего места.
2. Право на бесплатную патронажную службу ребенку сроком до одного года.
3. Право на бесплатную молочную кухню для новорожденных до трех лет.
4. Право на бесплатное медицинское и санаторно-курортное лечение при любых детских заболеваниях.
Ни в одной стране мира ничего подобного не было и не могло быть даже в намеке. Кое какие социальные блага в зарубежных странах стали появляться лишь после Второй мировой войны в результате мощного рабочего движения, вызванного существованием на планете Советского государства. Государства рабочих и крестьян.
Имея за спиной такие мощные Социальные завоевания

27.06.2017 14:16

...Советский человек искренне гордился своей страной, зная, что его страна обладает о колоссальными достижениями в развитии своего народного хозяйства, а именно:

1. Мы сами, без чьей-либо посторонней помощи восстановили разрушенное народное хозяйство страны после Первой мировой и Гражданской войны и после Великой Отечественной войны. Такого народного Подвига история человечества не знала никогда.

2. По всем экономическим показателям развития народного хозяйства страны мы со второй половины двадцатого века занимали прочное второе место в мире после США. И не надо забывать, что по просторам России в двадцатом веке прокатились три чудовищные войны, а на территории США войн вообще не было в течение последних полтораста лет.

3. По количеству зарегистрированных в год изобретений мы занимали тоже второе место после США, а к середине восьмидесятых годов вышли на первое место, опередив США. А этот показатель говорит об интеллектуальном уровне развития нации в СССР и о техническом уровне нашего промышленного производства. Этот уровень был сопоставим с Американским, с первой экономикой мира!

4. Мы обладали лучшей в мире системой общего и специального профессионального образования, на которую только сейчас начинает переходить Америка. И наши школьники и студенты на всех интеллектуальных Олимпиадах мира всегда занимали призовые места, далеко опережая представителей остальные страны мира.
Из фатерлянда и Кипра

27.06.2017 14:19

Старый Русский писал(а):
Как страшно жить
Можно еще добавить сюда несколько слов о том,

27.06.2017 14:23

.... что мы имели страну, с которой в мире считались и которая являлась Великой Державой с Великой историей, с Великой промышленностью, с Великой наукой, с Великой культурой, с Великим образованием и Великими идеями по построению нового общества на земле, справедливого для всех людей страны, а не только для богатых.
И это все Сталин. Именно Сталин, а не кто либо другой.
*
Добавлю еще несколько слов о Сталине самого ярого его врага:

Из речи У.Черчилля в Палате лордов 21 декабря 1959 г. по случаю 80-летия со дня рождения И.В.Сталина:
«Большим счастьем для России было то, что в годы тяжёлых испытаний Россию возглавил гений и непоколебимый полководец И.В.Сталин. Он был выдающейся личностью, импонирующей жестокому времени того периода, в котором протекала вся его жизнь.
Сталин был человеком необычайной энергии, эрудиции и несгибаемой воли, резким, жёстким, беспощадным как в деле, так и в беседе, которому даже я, воспитанный в английском парламенте, не мог ничего противопоставить.

Сталин, прежде всего, обладал большим чувством сарказма и юмора, а также способностью точно выражать свои мысли. Сталин и речи писал только сам, и в его произведениях всегда звучала исполинская сила. Эта сила была настолько велика в Сталине, что он казался неповторимым среди руководителей всех времён и народов.
Сталин производил на нас величайшее впечатление. Его влияние на людей было неотразимо. Когда он входил в зал Ялтинской конференции, все мы, словно по команде, встали и, странное дело, почему-то держали руки по швам.
Неудивительно, что его прах до сих пор не дает покоя

27.06.2017 14:26

Он обладал глубокой, лишённой всякой паники, логической и осмысленной мудростью. Сталин был непревзойдённым мастером находить в трудные минуты пути выхода из самого безвыходного положения. В самые трудные моменты, а также в моменты торжества, он был одинаково сдержан, никогда не поддавался иллюзиям.

Он был необычайно сложной личностью. Он создал и подчинил себе огромную империю. Это был человек, который своего врага уничтожал руками своих и заставил нас, которых открыто называл империалистами, восстать против империалистов.

Сталин был величайшим, не имеющим себе равных в мире диктатором. Он принял Россию с сохой, а оставил оснащённой атомным оружием.
Нет! Что бы ни говорили о нём, таких лидеров история и народы не забывают».
А вот, что сказал о Сталине Шарль де Голь:
"Сталин не ушёл в прошлое - он растворился в будущем".
И еще одно изречение из неизвестного источника:
«Иосиф Сталин перестал быть просто историческим деятелем. Он является символом справедливости правителя, который оставил после себя не энергетический придаток развитых стран, не колонию, а сверхдержаву. Неудивительно, что его прах до сих пор не дает покоя определенным людям в Российской власти, которых привели в нее не заботы о благе и процветании России, а лишь свои личные шкурные интересы».

Вот Русский народ и не забывает о нем, несмотря на чудовищные усилия российских демократов, пытающихся всеми имеющимися у них средствами и силами затоптать и замазать грязью память об этом Выдающемся Деятеле Человечества.

ЖУЙТЕ, пещерный антисталинисты)))
Для 13:08 Такие же прыщи, как в НОД-обслуге Жени Фёдорова

27.06.2017 14:41



преспешники кукурузного ботала Никиты Хруща.
14.41 Настоящий КУКИШ ЛЕНИНА.... !??

27.06.2017 14:52

Без ПОКАЯНИЯ ЗА ПРЕДАТЕЛЬСТВО И.В. СТАЛИНА..... и развитого социализма, с ОХРАННЫМ ВАУЧЕРОМ на передел социалистической народной собственности и орденоносец ордена ЗА ПОБЕДУ над СССР в холодной войне и настоящий АНТИНОД враг №1 ОТЕЧЕСТВА РОССИЙ"СКОГО.
маразматику

27.06.2017 15:12

Для гнусов антисталинистов писал(а):
..64 года Его нет с нами! Но его - Сталина, по-прежнему боятся!!! Потому что Он – символ Великой Страны, символ Великой Победы!


Ага. Символ бездарности, положившей 42 миллиона собственных граждан, тогда как напавшая сторона имела потери в четыре(!!!)раза меньшие! Великий полководец ваш сралин, грузинский вор, уголовник и садист. Он давно вас в аду заждался на соседней с Ульяновым-Бланком сковородке. Порадуйте скорее своего ВОШЬдя своим прибытием на конечную станцию, старикашки полоумные.
про старикашек полоумных

27.06.2017 16:00

где же ты сучонок ума то понахватался , от кого и в какой среде . ЕГЭ сдал по Соросовской программке ? Вместо интернета занялся бы общественно полезным трудом на свежем воздухе