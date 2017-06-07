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Главная Лента новостей Алтайский думец Даниил Бессарабов примерил робу ради отчета о барнаульских дорогах

Алтайский думец Даниил Бессарабов примерил робу ради отчета о барнаульских дорогах

28.06.2017 17:26

Даниил Бессарабов (второй слева) с дорожными рабочими
Даниил Бессарабов (второй слева) с дорожными рабочими

Поздно вечером 27 июня депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов (ЕР) облачился в робу со светоотражающими полосами, чтобы проверить качество ремонта дорожного полотна на проспекте Красноармейском в Барнауле. Народному избраннику даже доверили порулить дорожной техникой, чем он воспользовался, чтобы сделать несколько истинно мужских фото и рассказать о вкладе «Единой России» в работы. Отчет опубликован на сайте реготделения ЕР.

Даниил Бессарабов (справа) и Марина Ермоленко
Даниил Бессарабов (справа) и Марина Ермоленко

Как указано, на дорогу г-н Бессарабов вышел с сопредседателем Алтайского отделения «Народного фронта», депутатом БГД Мариной Ермоленко. Думец отметил, что ему и коллегам из нижестоящих представительных органов поступает множество жалоб на неудовлетворительное состояние дорог. В итоге теперь дорожные работы проходят под эгидой ЕР в рамках партийного проекта «Безопасные дороги», хотя деньги выделяет, естественно, не партия, а федерация и регион. «На ремонт дорог Барнаула в этом году направлено 1,2 млрд рублей, всего же на реализацию проекта, который будет продолжаться два года, краевая столица получит более 2,8 млрд рублей. За два года в Барнауле будет отремонтировано 55 магистралей», — сообщил Даниил Бессарабов.

Он добавил, что в этом году будет приведено в порядок около 30 км или более 500 тысяч кв. м дорожного полотна. «Это 25 улиц, связывающих между собой жилые районы и деловой центр города, а также выезды из города в направлении Павловского и Калманского районов, будет обеспечена «доступная среда» для людей с ограниченными возможностями. Несомненно, это сделает наш город более комфортным и безопасным», — считает депутат.

Марина Ермоленко в свою очередь заверила, что ни один рубль не закатают в асфальт без контроля депутатов. «В этом году на ремонт дорог Барнаула выделена внушительная сумма. И для того, чтобы не допустить расточительства, как и недобросовестного выполнения услуг подрядчиком, мы запускаем мониторинг ведения ремонтных работ. Опыт контроля за качеством ремонта дорог у нас имеется — депутаты фракции «Единая Россия» БГД занимаются подобным мониторингом не первый год. Вместе сделаем так, чтобы ни один бюджетный рубль не был закатан в асфальт даром», — заявила Марина Ермоленко.

Фото: реготделение «Единой России»


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Комментарий

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Комментариев 22
речь данила на фото справа

28.06.2017 17:31

ни фига се, да он еще и едет.......я тоже хочу прокатиться
кум

28.06.2017 17:43

Красиво пропиарились две едрилки. За наши же региональные налоги нам же их партейка дороги сделает. Спасибо, благодетели! Век не забудем! Ни КПСС вашу переделанную в ЕР ни народнофронтовых подхалимов!
гость

28.06.2017 17:47

Тошнит от этой пропиаренной ЕР показухи, а Бессарабов - это антиреклама ЕР на выборах в сентябре.
Гость

28.06.2017 17:51

Кто его светит так тупенько. Хорошое мероприятие выставили на посмешище.
Гость

28.06.2017 18:09

Ну нет, именно за федеральные деньги можно по шапке получить, поэтому здесь сейчас контролируют это любыми возможными способами, не суть ер или кто то другой, но хитрых подрядчиков контролировать надо особенно, ибо не каждый год такое количество средств на дороги выделяется, а результат потом все увидят
Новый

28.06.2017 18:14

Зря вы так, правильно делают,что проверяют, порядок нужен везде особенно с нашими дорогами
ботам

28.06.2017 18:15

кум и два гостя, по сколько платят за комменты?) просто интересно, почём сегодня стоит гон на ер?
Примерившему робу

28.06.2017 18:15

Лучше бы взял совковую лопату да поработал бы денек с дорожниками. Мозоли бы трудовые натер. С народом бы поговорил. Послушал бы. А так-то это бездарный пиар.
Иконика

28.06.2017 18:17

Все верно , за нашими дорогами нужен глаз да глаз, и контроль никогда не будет лишним, ничего плохого нет ,что Бессарабов качество дорог проверяет, это тоже относится к части его работы
Матвей

28.06.2017 18:17

Быть ближе к народу, вот что отличает ЕР от других партий! Такой подход к работе безусловно делает ее более качественной! А дороги - проблема действительно важная, однако с таким контролем и качественным финансированием несомненно будет решена!
Сириус

28.06.2017 18:19

Мне вот тоже интересно по сколь платят , тем кто новости на БФ засирает, много ли получаете=)? На хлебушек хватает.
Довакин

28.06.2017 18:23

Приятно видеть,что Бессарабову не безразличны дороги, похвально его небезразличие к этой проблеме города
Алекс Вернер

28.06.2017 18:25

С каких пор у нас запрещено и порицается органами власти проверять качество дорог, на которые выделены федеральные деньги? Все в рамках, все четко.
Видавший Виды

28.06.2017 18:28

Даниил приятно удивил-занят толковым делом, да и ему самому по этим дорогам ездить, поэтому каких либо порицаний он не достоин наоборот
Сулико

28.06.2017 18:30

Дай-то Бог, чтобы на Комсомольском все хорошо было, а проверки лишними не бывают.
Батек

28.06.2017 18:54

Все таки это возможность контролировать расход средств, за которое Даниил отбивает в ГД, так что не удивительно, что он таким образом не оставляет возможностей подряду каким то образом сэкономить в своих целях, кто то должен этим заниматься. Только так можно быть уверенным в целевом расходовании средств
Likvidator_91

28.06.2017 18:55

Деньги уже украли и дороги к октябрю развалятся, а на скоморохов от ЕР смотреть противно
Крылов И.

28.06.2017 19:25

В связи с этим мероприятием вспоминается басня про вола и навозную муху, которая не работала, жужжала и воняла... Это не тот случай?
кум

28.06.2017 19:50

Ляпунов всех своих трольчат попастись выпустил ради такой новости))Дешевки 11-рублевые...
Очевидец

28.06.2017 20:24

Прочёл, вспомнил, как после дождичка пытался перейти заново заасфальтированный Красноармейский по пешеходному переходу - почему-то именно на переходах глубина луж достигала десятин пятнадцати сантиметров... пошёл принял противорвотное...
им

28.06.2017 21:58

пора тюремную робу примерять уже..думаю так скоро и будет. полосатую им оденут и на нары...а там уж данилке и маринке не сладко придется.
Вот ЕДРилки так ЕДРилки

28.06.2017 22:14

матерную брань запретили так путь будут ЕДРилки , тоже ничего ...матерное слово