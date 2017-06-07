Алтайский думец Даниил Бессарабов примерил робу ради отчета о барнаульских дорогах

Даниил Бессарабов (второй слева) с дорожными рабочими

Поздно вечером 27 июня депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов (ЕР) облачился в робу со светоотражающими полосами, чтобы проверить качество ремонта дорожного полотна на проспекте Красноармейском в Барнауле. Народному избраннику даже доверили порулить дорожной техникой, чем он воспользовался, чтобы сделать несколько истинно мужских фото и рассказать о вкладе «Единой России» в работы. Отчет опубликован на сайте реготделения ЕР.

Даниил Бессарабов (справа) и Марина Ермоленко

Как указано, на дорогу г-н Бессарабов вышел с сопредседателем Алтайского отделения «Народного фронта», депутатом БГД Мариной Ермоленко. Думец отметил, что ему и коллегам из нижестоящих представительных органов поступает множество жалоб на неудовлетворительное состояние дорог. В итоге теперь дорожные работы проходят под эгидой ЕР в рамках партийного проекта «Безопасные дороги», хотя деньги выделяет, естественно, не партия, а федерация и регион. «На ремонт дорог Барнаула в этом году направлено 1,2 млрд рублей, всего же на реализацию проекта, который будет продолжаться два года, краевая столица получит более 2,8 млрд рублей. За два года в Барнауле будет отремонтировано 55 магистралей», — сообщил Даниил Бессарабов.

Он добавил, что в этом году будет приведено в порядок около 30 км или более 500 тысяч кв. м дорожного полотна. «Это 25 улиц, связывающих между собой жилые районы и деловой центр города, а также выезды из города в направлении Павловского и Калманского районов, будет обеспечена «доступная среда» для людей с ограниченными возможностями. Несомненно, это сделает наш город более комфортным и безопасным», — считает депутат.

Марина Ермоленко в свою очередь заверила, что ни один рубль не закатают в асфальт без контроля депутатов. «В этом году на ремонт дорог Барнаула выделена внушительная сумма. И для того, чтобы не допустить расточительства, как и недобросовестного выполнения услуг подрядчиком, мы запускаем мониторинг ведения ремонтных работ. Опыт контроля за качеством ремонта дорог у нас имеется — депутаты фракции «Единая Россия» БГД занимаются подобным мониторингом не первый год. Вместе сделаем так, чтобы ни один бюджетный рубль не был закатан в асфальт даром», — заявила Марина Ермоленко.