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Главная Лента новостей Резонансное дело барнаульского «гонщика» на BMW X5 стартует в суде

Резонансное дело барнаульского «гонщика» на BMW X5 стартует в суде

29.06.2017 11:56

Барнаульская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии в апреле на проспекте Ленина. В аварии тогда погибло два человека. Дело передано в Октябрьский районный суд Барнаула, сказано на сайте надзорного ведомства.

Установлено, что утром 29 апреля 2017 года 23-летний Алексей Бикташев пьяным ехал на автомобиле BMW X5 по проспекту Ленина от улицы Димитрова к улице Брестской. Машина была в исправном техническом состоянии, однако мужчина разогнал ее до скорости 96 км/час. На перекрестке проспекта Ленина и улицы Молодежной он допустил столкновение с автомобилем Lada Largus, двигающемся на разрешающий сигнал светофора по улице Молодежной от проспекта Социалистического к проспекту Комсомольскому. После сильнейшего удара обвиняемый потерял контроль над движением своего автомобиля и совершил наезд на 27-летнюю женщину, переходившую в это время проспект Ленина по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

В результате ДТП водитель Lada Largus и молодая женщина-пешеход скончались от полученных телесных повреждений. Водителя BMW X5 задержали в этот же день, после чего суд отправил его на два месяца в СИЗО. Ему предъявили обвинение по ч. 6 ст. 264, 264.1 УК РФ (совершение дорожно-транспортного происшествия лицом, находящимся в состоянии опьянения повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Мужчине грозит от 4 до 9 лет лишения свободы. Как сообщалось ранее, в середине июня Октябрьский районный суд продлил срок нахождения Бикташева под стражей. Мужчина останется в СИЗО до 28 июля текущего года.

Примечательно, что ранее обвиняемого уже лишали права управления транспортным средством за вождение автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Всего же, по данным информационных баз ГИБДД, водитель BMW X5 в период с 2014 по 2017 годы 34 раза привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.


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Комментарий

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Комментариев 1
Куратор

29.06.2017 18:20

Черт обожраный