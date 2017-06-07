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Главная Лента новостей «Россельхозбанк» «повздорил» с конкурсным управляющим за деньги от продажи барнаульской «Спички»

«Россельхозбанк» «повздорил» с конкурсным управляющим за деньги от продажи барнаульской «Спички»

29.06.2017 14:30

Арбитражный суд Алтайского края не нашел нарушений в действиях конкурсного управляющего ООО «Алтайград» Сергея Рохина (также управляет значительным числом активов холдинга «Изумрудная страна»), хотя он лишь в начале июня начал распределять деньги от продажи комплекса зданий Барнаульского сереброплавильного завода («Спичка», находился в залоге у «Россельхозбанка»). Выяснилось, что г-ну Рохину потребовалось почти три месяца, чтобы разобраться во взаимоотношениях кредиторов, следует из материалов арбитража.

Согласно реестру сведений о банкротстве, договор о продаже 17 зданий и земельного участка в исторической части Барнаула был заключен еще в марте 2017 года. Сереброплавильный завод за 162,3 млн рублей достался компании «Матч» (вероятно, от англ. match - спичка), принадлежащей сыну известного на Алтае предпринимателя Нодара Шония. Фирма в установленный срок выплатила сумму, однако деньги на несколько месяцев «зависли» у конкурсного управляющего, хотя должны были распределиться между кредиторами. Это стало основанием для жалобы «Россельхозбанка» на несоответствие закону действий конкурсного управляющего. Банк утверждал, что несвоевременное перечисление денежных средств принесло ему убытки.

Сергей Рохин в свою очередь оправдался тем, что деньги не перечислялись из-за отсутствия ясности о порядке их распределения. До последнего момента ему не было ясно, какую сумму нужно направить на погашение требований кредиторов второй очереди. С этим пришлось разбираться и суду.

Арбитраж пояснил, что при продаже залогового имущества 80 % от итоговой цены контракта должны отойти как раз залогодержателю. Оставшиеся деньги вносятся на специальный банковский счет: 15 % для погашения требований кредиторов первой и второй очередей, остальные деньги — на погашение судебных расходов, выплату вознаграждения управляющему и т. д.

В итоге кредиторам второй очереди по решению г-на Рохина отошло 615 тысяч рублей. Эта сумма больше, чем изначально хотел «Россельхозбанк». Согласно документам, все выплаты произведены до 8 июня 2017 года.

Отметим, что сейчас все активнее звучат разговоры о возвращении «Спичке» исторического вида. Барнаульский архитектор Александр Деринг даже заявил, что сереброплавильный завод может попасть в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО при наличии финансовой поддержки, которую предполагается в том числе получить из-за рубежа. Его проект реставрации комплекса зданий 28 июня получил серебряный диплом Фестиваля зодчества Восточной Сибири.


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