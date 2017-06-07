Барнаульская «Спичка» может стать международным проектом

Известный барнаульский архитектор Александр Деринг заявил, что Барнаульский сереброплавильный завод может попасть в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Для этого нужно взаимодействие нынешних собственников с инвесторами и органами власти. Причем в реставрацию объекта и приведение его в должны вид могут вложиться инвесторы не только из России, но и из Германии, поскольку завод имеет «немецкие корни». Об этом архитектор рассказал ИА «Банкфакс».

Идею г-н Деринг изначально озвучил в эфире ГТРК «Алтай». «Если мы сумеем отреставрировать наш сереброплавильный завод, то он может попасть в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ведь этот комплекс уникален. Нужно доказать это федеральному центру и просить деньги на восстановление комплекса», — считает архитектор.

По его расчетам, на работы придется потратить миллиарды рублей, однако это стоит того, поскольку имидж Алтайского края колоссально улучшится, уточнил он «Банкфаксу». «Я не хочу никого пугать большими цифрами. Финансирование возможно в рамках государственно-частного партнерства и есть инструменты, которые можно использовать. Причем я считаю, что инициатива должна исходить от органов власти, поскольку это престиж России», — сказал архитектор.

Он уточнил, что нельзя исключать участия представителей Германии в финансировании проекта. Недавно архитектор изготовил дополнительную версию проекта реставрации, переведенную на немецкий язык, ее он представил 23-25 мая в немецком Байройте, где проходила XXII Межправительственная Российско-Германская комиссия по вопросам российских немцев. «Во многом немецкие инженеры и специалисты принимали участие в строительстве и управлении заводом. Не исключаю, что немецкая сторона поучаствует в проекте реставрации», — указал Александр Деринг.

Администрация Барнаула тем временем информирует, что новый собственник приступил к проектным работам по реставрации. Подготовлен проект охранных зон, идет поиск решения по переносу ЛЭП с территории завода, определяется участок для нового строительства в рамках концепции освоения участка. «В перспективе территория Сереброплавильного завода должна стать главной точкой притяжения для туристов», — сообщают городские чиновники.

Напомним, архитектурная мастерская Деринга разработала свой проект по реновации сереброплавильного завода, который одержал победу в конкурсе «Золотая Капитель». Г-н Деринг уточнил, что сейчас находится в Красноярске на Фестивале зодчества Восточной Сибири. На нем также будет представлен проект реставрации завода, результаты ожидаются 28 июня.

Архитектор добавил, что включение объекта в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО — многоступенчатый процесс, только рассмотрение документов может занять три года. Последние два памятника — архитектурно-исторический комплекс Булгар и комплекс исторических зданий в Свияжске в Татарстане.

Напомним, в марте собственником Барнаульского сереброплавильного завода стала компания «Матч». Ей владеют сын предпринимателя Нодара Шонии Владислав и племянник основателя сети «Мария-Ра» Александра Ракшина Виталий Денисов. Исторический памятник обошелся «Матчу» в 162,3 млн рублей.