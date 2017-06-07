«Единая Россия» оставила оппозицию в Алтайском Заксобрании «без денег и часов»

Две поправки, подготовленные оппозицией к очередной сессии Алтайского Заксобрания, были ожидаемо отклонены. Единороссы не согласились с мнением ЛДПР ввести дополнительные оплачиваемые ставки, попутно «опустив шлагбаум» перед инициативой эсеров перенести традиционную «пятнадцатиминутку» (время для выступлений и заявлений) из конца сессии в ее начало.

Еще до старта последней перед летними двухмесячными каникулами сессии АКЗС большинство наблюдателей сходилось во мнении, что, скорее всего, «партия власти» не пойдет на уступки оппозиции в голосовании по двум вопросам, напрямую затрагивающим ее интересы. При этом как более низкие оценивались шансы законопроекта, предложенного руководителем фракции ЛДПР Владимиром Семеновым. Именно он первым отправился на трибуну презентовать свою разработку. «Революционные предложения» г-на Семенова заключались в том, чтобы дополнительно «трудоустроить» (перевести на работу на освобожденной основе за зарплату) по одному депутату от каждой фракции. Закон и действующие краевые нормы в теории позволяли реализовать эту идею.

Новую оплачиваемую должность г-н Семенов обозначил как «фракционная ставка». В настоящее время в АКЗС за зарплату работает трое депутатов от оппозиции - Людмила Суслова («Справедливая Россия»), Ирина Шудра (ЛДПР) и Юрий Астанчик (КПРФ). Все перечисленные занимают посты зампредов в комитетах, которые и назначили им зарплату. Владимир Семенов предложил изменить такой подход. По мнению «жириновца», при всей важности работы в комитетах, куда больше пользы принес депутат, который не был бы привязан к одной структуре, а мог мониторить работу в целом, разумеется, за плату. «Это тем более актуально, что в ряд комитетов вошло только по одному депутату не от «Единой России», и мы узнаем, что там происходит по большей части со слов представителей «партии власти», - наглядно проиллюстрировал свое предложение либерал-демократ.

Эту идею на сессии активно поддержали коммунисты. По словам Максима Талдыкина, подобное новшество позволило бы организовать работу фракции на более профессиональном уровне. Более жестко высказалась Мария Прусакова: «Комитеты игнорируют мнение фракций, кого назначать на освобожденной основе, здесь царит полная монополия и гегемония одной партии». Тем временем председатель комитета АКЗС по правовой политике Андрей Осипов заявил, что принимать поправки будет нецелесообразным. Вторил ему и руководитель фракции ЕР Сергей Приб, подчеркнувший, что вводить новые ставки — ни к чему. Большинство депутатов верно восприняли этот посыл: против проголосовали 42 избранника, тогда как поддержали «денежные амбиции» ЛДПР только 20 человек.

Другой болезненный удар оппозиция получила в ходе обсуждения поправок в регламент проведения сессии Заксобрания. Застрельщиком на этот раз выступили справороссы. Руководитель фракции Александр Молотов ратовал за то, чтобы улучшить традиционную «пятнадцатиминутку». Напомним, с недавних пор онлайн-трансляция сессий регионального парламента прерывается сразу после рассмотрения последнего вопроса повестки. При этом парламентская «пятнадцатиминутка», где зачастую делаются важные заявления, либо поднимаются проблемы, касающиеся жителей региона, отчего-то вырезается из эфира.

Но и в этот раз чаяниям оппозиции не суждено было реализоваться. Г-н Молотов сразу попытался отвергнуть претензии единороссов о том, что появление «пятнадцатиминутки» в начале сессии отдает популизмом. «Значит, если все эти заявления и выступления прозвучат в конце, то их популизмом считать, получается нельзя», - сыронизировал справоросс. Далее в дискуссию оказались втянуты трое представителей «Единой России» и каждый из них по-своему попробовал убедить оппозиционера Молотова в ненужности перемен. Первым слово взял Николай Якушев. «Мой долг, как врача, спросить у вас следующее. Скажите, если депутаты будут приходить на эти 15 минут в начале сессии (там где кипят страсти и эмоции), не приведет ли это к тому, что у них подскочит давление, не повлияет ли это на их дальнейшую активность и здоровье? А вдруг они вообще теперь специально станут опаздывать на это время», - поразил набором предположений г-н Якушев.

«Знаете, если депутатов вопрос артериального давления станет волновать больше, чем интересы его избирателей, наверное, стоит задуматься, что ему не место в этом здании», - с легкостью парировал эсер.

Юрий Матвейко решил расспросить коллегу по парламентскому цеху о том, используется ли где-то еще подобный опыт, когда время для выступлений депутатов переносят в начало сессии. Александр Молотов ответил, что так с недавних пор стали поступать в Госдуме. «Насколько мне известно, подобный опыт есть в Удмуртии. И, кстати, также поступали еще во времена Советского Союза, рассматривая обращения от депутатов в начале сессий», - продолжил перечислять аргументы в пользу изменения регламента народный избранник.

Напоследок свое явное пренебрежение к новаторству, пусть и в шутливой форме, выразил Сергей Писарев. По его словам, накануне, в ходе заседания фракции ЕР, партийцы как раз передвинули свою собственную «пятнадцатиминутку» в начало. Следствием этого, по признанию г-на Писарева, стало то, что ему совершенно стало «неохота в дальнейшем работать, так как он уже весь выговорился». Последняя часть фразы потонула в одобрительном хохоте большей части присутствующих.

После подобного спича представителям партии большинства не оставалось ничего иного, как выразить приверженность здоровому консерватизму: за идею эсеров отдали голоса 20 человек, против высказались 44 депутата.

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