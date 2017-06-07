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Главная Лента новостей После опрессовки сетей барнаульским энергетикам придется отремонтировать еще более 100 повреждений

После опрессовки сетей барнаульским энергетикам придется отремонтировать еще более 100 повреждений

29.06.2017 16:34

29 июня барнаульские энергетики приступили к плановому текущему ремонту тепловых сетей и теплофикационного оборудования, который завершится лишь 12 июля. Информация об этом опубликована на официальном сайте Барнаула.

Известно, что гидравлические испытания магистральных и внутриквартальных тепловых сетей по отопительному контуру ТЭЦ-2 завершились. За 10 дней испытаний сотрудники «Сибирской генерирующей компании» выявили 139 повреждений, из которых 21 обнаружили на магистральных сетях и 118 - на внутриквартальных. К настоящему времени сотрудникам компании уже удалось устранить 60 повреждений. Работы продлятся до 12 июля, на этот период у барнаульцев, проживающих в домах по контуру ТЭЦ-2, по-прежнему не будет горячей воды.

Отметим, что нынешная опрессовка по контуру ТЭЦ-2 уже ознаменовалась двумя крупными коммунальными авариями. Так, в день окончания гидравлических испытаний на пересечении проспекта Калинина с улицей Сизова появилась огромная дыра в асфальте из-за порыва трубопровода в ходе опрессовки. За считанные минуты провал серьезно расширился и достиг диаметра около 3 м. Барнаульцы уверяли, что яма быстро заполнилась водой и продолжила расти, расширяясь в сторону проезжей части. А накануне вечером на улице Привокзальной в Барнауле из-под земли начал бить фонтан высотой с двухэтажный дом.

Впрочем энергетики заявили, что такие происшествия неизбежны при проведении испытаний сетей и в дальнейшем они позволят избежать перерывов в теплоснабжении в отопительном сезоне и повысить надежность системы в целом.

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